До Одеси прибув французький військовий фрегат "Auvergne". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
До Одеси прибув корабель ВМС Французької Республіки "Auvergne".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
"Сьогодні, 24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne".
Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об'єктам противника", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM "Auvergne" у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.
Топ коментарі
+19 Сергей Воробей #492359
показати весь коментар24.12.2021 12:44
+13 MausMike
показати весь коментар24.12.2021 12:34
+10 До Коле #494615
показати весь коментар24.12.2021 13:37
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Ну я так як рукожопи, то й довели його до теперішнього стану.