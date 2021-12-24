До Одеси прибув французький військовий фрегат "Auvergne". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До Одеси прибув корабель ВМС Французької Республіки "Auvergne".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"Сьогодні, 24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne".

Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об'єктам противника", - повідомили у відомстві.

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Зазначається, що зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM "Auvergne" у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.











Фото: ВМС ЗС