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До Одеси прибув французький військовий фрегат "Auvergne". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До Одеси прибув корабель ВМС Французької Республіки "Auvergne".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"Сьогодні, 24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne".

Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об'єктам противника", - повідомили у відомстві.

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Зазначається, що зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM "Auvergne" у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.

До Одеси прибув французький військовий фрегат Auvergne 01
До Одеси прибув французький військовий фрегат Auvergne 02
До Одеси прибув французький військовий фрегат Auvergne 03
До Одеси прибув французький військовий фрегат Auvergne 04
До Одеси прибув французький військовий фрегат Auvergne 05
Фото: ВМС ЗС

До Одеси прибув французький військовий фрегат Auvergne 06

ВМС (1382) корабель (1612) Одеса (5451) Франція (3060)


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Топ коментарі
+19
Это поддержка Украины,если ты не понял.
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24.12.2021 12:44
+13
Чому він не димить, як гроза морів "отмірал кузя"?
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24.12.2021 12:34
+10
Сейчас красивше
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24.12.2021 13:37
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Ну хоч одна нормальна новина.
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24.12.2021 12:28 Відповісти
Мне кажется что им скучно и это как круизный лайнер . Он исчезнет , если что . Защищать Украину - задача украинцев .
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24.12.2021 12:29 Відповісти
Это поддержка Украины,если ты не понял.
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24.12.2021 12:44 Відповісти
Ну да . Запомни , они себя поддерживают .
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24.12.2021 12:47 Відповісти
раша не сунится лупить по порту с кораблями стран НАТО просто, так что этого достаточно.
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24.12.2021 13:01 Відповісти
Не просто задача, а святая обязанность. Кроме нас самих никто нас не защитит!
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24.12.2021 13:03 Відповісти
Красавчик.
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24.12.2021 12:29 Відповісти
Чому він не димить, як гроза морів "отмірал кузя"?
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24.12.2021 12:34 Відповісти
Так его во Франции строили, а "кузю" какие то рукожопы проектировали клепали.
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24.12.2021 12:49 Відповісти
Рукожопі папуаси його доробляли, вийшло гірше ніж в китайців, тобто повне гівно.
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24.12.2021 13:05 Відповісти
Как вы выразились "Кузю" строили в Николаеве. В 1988 если не ошибаюсь он вышел на ходовые под названием "Тбилиси" и проходил приемную комиссию вмф ссср. С 1988 или 1989 стоял в Севастополе где проводились работы по устранению замечаний. Ну и в 1990 был украден при разделе Черноморского флота.
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24.12.2021 13:07 Відповісти
Кузю в Миколаєві будували, а в 1991-му запоребрикі його зкомуніздили в України.

Ну я так як рукожопи, то й довели його до теперішнього стану.
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24.12.2021 13:13 Відповісти
Ну,так им и надо.
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24.12.2021 13:16 Відповісти
Атмирал на аналоговнетных дровах и альтернативных законах физики с особой кривизной земли - все сложно кароче 🤣
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24.12.2021 15:02 Відповісти
Какой-то бракованный, где дымовая завеса? чтобы враги видели дым и думали что нефтеная скважина горит.😂
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24.12.2021 12:40 Відповісти
Маленький...не может, как "Кузя" позволить себе много дров возить...
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24.12.2021 12:46 Відповісти
Ничего. Защитим. Я начал писать письмо Президенту и в РНБО о выдаче офицерам и прапорщикам-патриотам Украины времен СССР оружия на дом.
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24.12.2021 12:44 Відповісти
С таким же успехом ты мог и в спортлото написать письмо...результат ничем бы ни отличался...
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24.12.2021 12:52 Відповісти
У меня есть родственник,львовянин,патриот Украины-первый тост всегда стоя за ридну Нэньку...Любит ***** и считает что украинцы и русня -адин нарот...Живёт правда в Казахстане
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24.12.2021 12:57 Відповісти
То який же він львів"янин як у Казахтані живе ? Потрібно писати - народився у Львові . Але у Львові -повний інтернаціонал , там донедавна російською більше аніж у Києві спілкувалися (( звідти і одиннарід ((
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25.12.2021 12:44 Відповісти
Французские выглядят красивее и ухоженнее американских. Одно слово французы.
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24.12.2021 12:56 Відповісти
А як скажу наступне, французи і Українці один народ. Галли.
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24.12.2021 13:04 Відповісти
Ну если исходить из кацапской логики( ну что мол князья из Киева перебрались в Мааскву), то совершенно верно, мы с французами адин нарот))) После Анны Киевской там все наше)))
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24.12.2021 13:39 Відповісти
Зато ваши выглядят как помойные лоханки)))
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24.12.2021 13:13 Відповісти
Це було б дуже добре - запросити до України в гості якмога більше військ НАТО на святкування Різдва та Нового Року, потім Старого Нового Року і так далі до літа якогось небудь року.
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24.12.2021 12:57 Відповісти
Це було б дешевше та приємніше, ніж воювати з вилупками із московії.
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24.12.2021 12:59 Відповісти
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24.12.2021 13:16 Відповісти
типа через два дня
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24.12.2021 17:29 Відповісти
Кораблі пливуть, будемо топіть
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24.12.2021 13:19 Відповісти
Название фрегата "Овернь"
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24.12.2021 13:22 Відповісти
це вам не якісь "шаланди полниє кєфалі" !
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24.12.2021 13:29 Відповісти
Вот так бы выглядел сгоревший в питере фрегат. Тоже красиво.
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24.12.2021 13:31 Відповісти
Сейчас красивше
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24.12.2021 13:37 Відповісти
Интересно исполнение центральной мачты, необычно высокая. Там станция РЭБ, радиоразведки и целеуказания Signus.
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24.12.2021 13:53 Відповісти
И все биндюжники вставали...
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24.12.2021 13:59 Відповісти
Де там скабеева?))))
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24.12.2021 14:24 Відповісти
З нашим прапором , молодці! Ласкаво просимо! NATO до ХАТИ!
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24.12.2021 15:20 Відповісти
Лучше НАТО чем "кузи".
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24.12.2021 15:57 Відповісти
Непотрібно до Севастополя підходити, а то кацапня із переляку, та по старій традиції "гордасть рузькіх мараков" як мацкву нахрен спалить ! А воно нам потрібно ?!
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25.12.2021 22:16 Відповісти
тут еще не ясно ЗА КОГО эти лягушатники...я бы сильно не радовался...вот Британия и США-да...
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26.12.2021 14:58 Відповісти
 
 