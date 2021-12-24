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У Маріуполі затримали найманця "ДНР" з угруповання "Восток", - МВС. ВIДЕО

У Маріуполі правоохоронці затримали колишнього учасника незаконного збройного формування "Восток", що воював проти ЗСУ у 2015-16 роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що у 2015 році житель Маріуполя приїхав у Донецьк на заробітки. Представники незаконного військового угруповання "ДНР" завербували чоловіка в реабілітаційному центрі, де він опинився через зловживання алкоголем. Зі спецзакладу пацієнт, попри судимість та алкозалежність, потрапив на контрактну службу до "мотострілецької роти". Найманцю видали зброю та відправили на передові позиції під Донецьком (в районі селища Жабуньки, колишнього Ясинуватського посту ДАІ).

Поліцейські здобули докази, що 43-річний фігурант воював під керівництвом командира полку "армійського корпусу ДНР", який є громадянином РФї.

"У цей час велися жорстокі бої, а населення Авдіївки страждало від постійних ударів ворога. Прихильник "руського миру" виконував функції коригувальника вогню під час артобстрілів, а також обстрілював населені пункти з кулемета та автомата. Зі слів бойовика, за наказом російських військових його підрозділ регулярно здійснював "прострілювання" лісопосадки на околиці міста. Внаслідок цих атак гинули та отримували поранення мешканці приватного сектору, розташованого поруч", - йдеться у повідомленні.

Крім того, учасник НЗФ "Восток" охороняв стратегічний об’єкт у "червоній зоні" – міст, укріплював окопи та патрулював вулиці окупованого Донецька під час "комендантської години". За рік служби "на передовій" бойовик отримав лише близько 45 000 рублів та поранення.

У 2016 році "боєць" дезертирував і переховувався. Кілька років чоловік перебивався випадковими заробітками та повторно проходив лікування від алкоголізму. Маріуполець потайки повернувся до рідного міста, де знайшов постійну роботу. Свою участь у війні проти України приховував.

Найманцю РФ оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

бойовик (3414) Маріуполь (3226) Нацполіція (15151) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) найманці рф (2052)


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Топ коментарі
+4
Ось таких в російських окупаційних військах - більшість!Знаю,що кажу,бо сам я з Донецька.1/3 наших громадян служать РФ.Знаю незрівняно більше тих,які не згодились підняти зброю проти своєї країни.А найманців треба карати нещадно,щоби таке не повторилось більше,поки РФ є сусідом!
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24.12.2021 17:47
+3
ст. 437/2
Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

"Йому загрожує до 8 років позбавлення волі."
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24.12.2021 16:33
+2
і шо йому було робить у фашистів?
невже зустріти свята у найстійкішому оплоті рускага міра йому не подобалось?
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24.12.2021 17:10
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ст. 437/2
Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

"Йому загрожує до 8 років позбавлення волі."
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24.12.2021 16:33 Відповісти
Это же мариупольский суд, и «наши мальчики», он для местных- герой. Года 3 условно дадут. А если у этого бомжика квартирка скажем имеется, или у родителей, то за неё могут и просто «пожурить» без «а-та-та»… Хотя квартирку могут до судамусора и отжать (там так принято), а бомжика в сизо хлопнуть… В его интересах, чтобы ничего у него не было
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26.12.2021 11:27 Відповісти
Интересно ,вот эти вот «шахтеры и трактористы» попадая на зону каким статусом/авторитетом пользуются среди остальных пассажиров?
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24.12.2021 16:49 Відповісти
і шо йому було робить у фашистів?
невже зустріти свята у найстійкішому оплоті рускага міра йому не подобалось?
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24.12.2021 17:10 Відповісти
Неотвратимость наказания -шикарная вещь.
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24.12.2021 17:28 Відповісти
Ось таких в російських окупаційних військах - більшість!Знаю,що кажу,бо сам я з Донецька.1/3 наших громадян служать РФ.Знаю незрівняно більше тих,які не згодились підняти зброю проти своєї країни.А найманців треба карати нещадно,щоби таке не повторилось більше,поки РФ є сусідом!
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24.12.2021 17:47 Відповісти
Не полізла б Росія "захищати" цих алкашів, сиділи б вони досі на карачках біля наливайок або валялись а клумбах і газонах , а тепер через них стільки горя в людей і самі вони, як щурі, ховаються по норах.
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25.12.2021 11:10 Відповісти
Мозгов, как у ракушки. Воевал с фошиздами, "как диды", "Встретимся у Ламанша..."
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25.12.2021 11:35 Відповісти
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25.12.2021 18:48 Відповісти
Вже пора знімати серіал : "Як кацапи відстрілюють сєпарів"

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25.12.2021 18:51 Відповісти
шикарний ряд))
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26.12.2021 10:15 Відповісти
Осудити та розстріляти!!!!!
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27.12.2021 08:38 Відповісти
 
 