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В Мариуполе задержан наемник "ДНР" из группировки "Восток", - МВД. ВИДЕО

В Мариуполе правоохранители задержали бывшего участника незаконного вооруженного формирования "Восток", воевавшего против ВСУ в 2015-16 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что в 2015 году житель Мариуполя приехал в Донецк на заработки. Представители незаконной военной группировки "ДНР" завербовали мужчину в реабилитационном центре, где он оказался из-за злоупотребления алкоголем. Из спецучреждения пациент, несмотря на судимость и алкозависимость, попал на контрактную службу в "мотострелковую роту". Наемнику выдали оружие и отправили на передовые позиции под Донецком (в районе поселка Жабуньки, бывшего Ясиноватского поста ГАИ).

Полицейские получили доказательства, что 43-летний фигурант воевал под руководством командира полка "армейского корпуса ДНР", являющегося гражданином РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вербовщики собирают в РФ группы наемников для "командировок" на Донбасс, - СМИ

"В это время велись жестокие бои, а население Авдеевки страдало от постоянных ударов врага. Сторонник "русского мира" выполнял функции корректировщика огня во время артобстрелов, а также обстреливал населенные пункты из пулемета и автомата. По словам боевика, по приказу российских военных он регулярно осуществлял "прострелку" лесопосадки на окраине города. В результате этих атак погибали и получали ранения жители частного сектора, расположенного рядом", - говорится в сообщении.

Кроме того, участник НВФ "Восток" охранял стратегический объект в "красной зоне" – мост, укреплял окопы и патрулировал улицы оккупированного Донецка во время "комендантского часа". За год службы "на передовой" боевик получил около 45 000 рублей и ранения.

В 2016 году "боец" дезертировал и скрывался. Несколько лет мужчина перебивался случайными заработками и повторно проходил лечение от алкоголизма. Мариуполец тайком вернулся в родной город, где нашел постоянную работу. Свое участие в войне против Украины скрывал.

Наемнику РФ объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

боевик (16779) Мариуполь (5710) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+4
Ось таких в російських окупаційних військах - більшість!Знаю,що кажу,бо сам я з Донецька.1/3 наших громадян служать РФ.Знаю незрівняно більше тих,які не згодились підняти зброю проти своєї країни.А найманців треба карати нещадно,щоби таке не повторилось більше,поки РФ є сусідом!
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24.12.2021 17:47
+3
ст. 437/2
Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

"Йому загрожує до 8 років позбавлення волі."
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24.12.2021 16:33
+2
і шо йому було робить у фашистів?
невже зустріти свята у найстійкішому оплоті рускага міра йому не подобалось?
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24.12.2021 17:10
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Правила форума Совет форумчан
ст. 437/2
Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

"Йому загрожує до 8 років позбавлення волі."
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24.12.2021 16:33 Ответить
Это же мариупольский суд, и «наши мальчики», он для местных- герой. Года 3 условно дадут. А если у этого бомжика квартирка скажем имеется, или у родителей, то за неё могут и просто «пожурить» без «а-та-та»… Хотя квартирку могут до судамусора и отжать (там так принято), а бомжика в сизо хлопнуть… В его интересах, чтобы ничего у него не было
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26.12.2021 11:27 Ответить
Интересно ,вот эти вот «шахтеры и трактористы» попадая на зону каким статусом/авторитетом пользуются среди остальных пассажиров?
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24.12.2021 16:49 Ответить
і шо йому було робить у фашистів?
невже зустріти свята у найстійкішому оплоті рускага міра йому не подобалось?
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24.12.2021 17:10 Ответить
Неотвратимость наказания -шикарная вещь.
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24.12.2021 17:28 Ответить
Ось таких в російських окупаційних військах - більшість!Знаю,що кажу,бо сам я з Донецька.1/3 наших громадян служать РФ.Знаю незрівняно більше тих,які не згодились підняти зброю проти своєї країни.А найманців треба карати нещадно,щоби таке не повторилось більше,поки РФ є сусідом!
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24.12.2021 17:47 Ответить
Не полізла б Росія "захищати" цих алкашів, сиділи б вони досі на карачках біля наливайок або валялись а клумбах і газонах , а тепер через них стільки горя в людей і самі вони, як щурі, ховаються по норах.
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25.12.2021 11:10 Ответить
Мозгов, как у ракушки. Воевал с фошиздами, "как диды", "Встретимся у Ламанша..."
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25.12.2021 11:35 Ответить
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25.12.2021 18:48 Ответить
Вже пора знімати серіал : "Як кацапи відстрілюють сєпарів"

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25.12.2021 18:51 Ответить
шикарний ряд))
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26.12.2021 10:15 Ответить
Осудити та розстріляти!!!!!
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27.12.2021 08:38 Ответить
 
 