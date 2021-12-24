В Мариуполе задержан наемник "ДНР" из группировки "Восток", - МВД. ВИДЕО

В Мариуполе правоохранители задержали бывшего участника незаконного вооруженного формирования "Восток", воевавшего против ВСУ в 2015-16 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что в 2015 году житель Мариуполя приехал в Донецк на заработки. Представители незаконной военной группировки "ДНР" завербовали мужчину в реабилитационном центре, где он оказался из-за злоупотребления алкоголем. Из спецучреждения пациент, несмотря на судимость и алкозависимость, попал на контрактную службу в "мотострелковую роту". Наемнику выдали оружие и отправили на передовые позиции под Донецком (в районе поселка Жабуньки, бывшего Ясиноватского поста ГАИ).

Полицейские получили доказательства, что 43-летний фигурант воевал под руководством командира полка "армейского корпуса ДНР", являющегося гражданином РФ.

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"В это время велись жестокие бои, а население Авдеевки страдало от постоянных ударов врага. Сторонник "русского мира" выполнял функции корректировщика огня во время артобстрелов, а также обстреливал населенные пункты из пулемета и автомата. По словам боевика, по приказу российских военных он регулярно осуществлял "прострелку" лесопосадки на окраине города. В результате этих атак погибали и получали ранения жители частного сектора, расположенного рядом", - говорится в сообщении.

Кроме того, участник НВФ "Восток" охранял стратегический объект в "красной зоне" – мост, укреплял окопы и патрулировал улицы оккупированного Донецка во время "комендантского часа". За год службы "на передовой" боевик получил около 45 000 рублей и ранения.

В 2016 году "боец" дезертировал и скрывался. Несколько лет мужчина перебивался случайными заработками и повторно проходил лечение от алкоголизма. Мариуполец тайком вернулся в родной город, где нашел постоянную работу. Свое участие в войне против Украины скрывал.

Наемнику РФ объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.