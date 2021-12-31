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У мережі показали відео знищення техніки окупантів з ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

У мережі показали відео знищення автотехніки окупаційних сил Росії з українського ракетного комплексу "Стугна-П".

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис камери комплексу у момент ураження опублікував волонтер Олександр Карпюк.

"Не Джавелінами єдиними. Знайомтесь – Стугна-П. На відео два об’єкти варті уваги, Стугна-П і Урал забезпечення", – описує Карпюк відео.

Волонтер зазначив, що дистанція між протитанковим комплексом та вантажівкою "УРАЛ" бойовиків була 5600 метрів.

"Коли РФ все ж таки вирішить викотити своє залізо на горизонт-зустріч його буде феєрична", – підкреслив волонтер.

Автор: 

обстріл (28472) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+85
Не. В етом Ющ молодец. Помог Грузии в трудную минуту и помог Рашке избавиться от десятка самолетов. Помню тогда большинство населения Украины было тупое как сейчас беларусы и критиковали Юща. Потому что считали Рашку *братской страной*. Громче всех выла Жулька. Теперь понятно почему
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31.12.2021 02:30
+24
Именно. И именно ети наши АЕС разные фрицы с жабоедами давят на нас чтобы мы их закрыли под разными предлогами. Потому что Европа в 2014 году обосралась прикинув как они бахнут если Украина с Рашкой начнет полномасштабную войну. Именно думаю из-за того что Украина ядерная держава с нами еще считаются.
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31.12.2021 02:08
+16
Всё это очень мило, а чем на 7 году войны ловить российские ракеты и бомбардировщики?
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31.12.2021 01:51
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Всё это очень мило, а чем на 7 году войны ловить российские ракеты и бомбардировщики?
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31.12.2021 01:51 Відповісти
Если не продали все,то тем,что и в Грузии.Россия тогда сильно воняла,типа комплесы Украина продала,вонять был повод
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31.12.2021 01:54 Відповісти
не продала! а Ющ Сааку выдал как куму, по дружески)
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31.12.2021 02:10 Відповісти
Не. В етом Ющ молодец. Помог Грузии в трудную минуту и помог Рашке избавиться от десятка самолетов. Помню тогда большинство населения Украины было тупое как сейчас беларусы и критиковали Юща. Потому что считали Рашку *братской страной*. Громче всех выла Жулька. Теперь понятно почему
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31.12.2021 02:30 Відповісти
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31.12.2021 08:04 Відповісти
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31.12.2021 08:06 Відповісти
А хто цей Тимошенко?
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31.12.2021 08:49 Відповісти
Це той Юлій Тимошенко, що хіхікав пуйлівським жартам ?
У нього на голові якась коса - мабуть, транскексуал.
Одним словом, покруч ...
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31.12.2021 09:40 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/01/18/644424/ Багатомільярдні втрати, домінування "Газпрому" та хистка позиція "Нафтогазу", невпинний рух України в "обійми" Москви - ось наслідки, здавалося б, безневинних формулювань, закладених у газові угоди
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31.12.2021 08:52 Відповісти
Вова с Иудой-Ющенко постарались загоняя Тимошенко в угол и сыграли «красиво». Кстати такие же угоды были заключены Рашкой ещё с несколькими европейскими странами. Только те страны Достаточно быстро смогли опротестовать эти навязанные Договора, а у нас к этому времени Два Вити спровадили Юлю в буцыгарню, а Тов Азиров рассказывал что не за что зацепиться в этих договорах. Хотя мы все знаем что эти Договора можно было легко расколоть при желании президента. Петя это и сделал. Поэтому с договорами все Достаточно понятно. Для людей. А для заинтересованных наводить тень на плетень «жюлька всегда воровка». запустили-раскрутил мэм и радуются как дети.
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31.12.2021 10:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DIMCCWSBapA
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31.12.2021 08:55 Відповісти
Ах ти ж дебіл ,звідолиз люлін😀
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31.12.2021 09:08 Відповісти
Юлька-воровка пожоже уже договорилась с хозяином зеленой куклы - Беней, что зе-власть репрессирует лидера оппозиции Порошенко и его партию ЕС, а она таким образом пролазит на первое место и тогда у зе-шоблы будет своя, ручная, оппозиция, которая будет подмахивать власти, такой себе аналог кацапской "справедливой россии" или "лдпр". Идет "путинизация" парламента. Основные действующие лица - зеленая Бенина антиукраинская шобла и ихняя давняя подруга - Баба Жуля... Тимошенко поздравляет Коломойского с днем рождения весной 2019 г. https://www.youtube.com/watch?v=75xeEc0yMMM
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31.12.2021 10:44 Відповісти
http://politikym.net/biblioteka/kniga_timoshenko.html «Поясніть, будь ласка, як таке може бути, що батько Юлії Тимошенко Грігян Володимир Абрамович - вірменський єврей, мати Людмила Миколаївна Телєгіна - росіянка, а вона за документами - українка?» Відповіді на це запитання у мене не було, але його постановка спонукала задуматися.
У березні 1995 року була затримана в аеропорту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя при спробі вивезення валютиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dollary-1995-9 [9] на загальну суму біля 26 тисяч доларівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10] при тодішньому ліміті на вивезення валюти - 500 доларівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dollary-1995-9 [9] , в липні того ж року, митники ареропорту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE «Внуково» виявили 100 тисяч доларів в ручній поклажі Тимошенкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-11 [11] ; у результаті проти подружжя було порушено кримінальні справи за ст. 17 і 70 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 «контрабанда валюти»).
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31.12.2021 11:46 Відповісти
Зелёный, Вы Видно судите по своему окружению по поводу нападения Рашки на Грузию и что большинство украинцев поддерживали Рашку.Среди моих знакомых все поддерживали Грузию.
а по поводу того что Тимошенко была в войне Рашки с Грузией за Рашку какой-либо пример приведёте? Или как всегда одни ля-ля.
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31.12.2021 10:14 Відповісти
Дуже скалила зуби на зустрічі з Пукіним у Мацкві, приймаючи "газові угоди" які дали Газпрому міліарди доларів, ціна за газ для України завдяки бабі Юлі була вище ніж для Німеччини ії симпатії до кацапії то не новина.
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31.12.2021 11:34 Відповісти
А у тебя уже в то время зеленые сопли текли! Женщины всегда и во всем виноваты, особенно тогда, когда рожают таких ЗЕ-дебилов, как ты!
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31.12.2021 11:14 Відповісти
Баба Юла ******** путіна і вважає його лідером сторіччя.
З неї і Лазаренка почалась епоха олігархів в України завдяки кдб/фсб і
зв язками з компартієй.
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31.12.2021 11:32 Відповісти
Да, было дело. Даже большая часть нынешних "патриотив" считала расию братьями и кричала что иначе думают тока бандеровцы. Ох и тупой же у нас народец. Ненадолго очнулись после 2014 года но быстро поснимали вышиванки как пришла мода на зеленую плесень и квартальские шутки. Наши 73% они такими будут всегда, и в 1918 когда молча одобряли большевиков чтоб поделить панскую землю, и в 1991 когда их пугали комуняки чтоб не голосовать за реформатора Черновила, и когда за яныка голосовали потомушо им показали картинку с "стабильным" долларом по 8… и в 2019-м тоже.
Та шо говорить, они даже за Пороха в 2014 голосовали потому что думали что он договорится с москалями
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31.12.2021 17:34 Відповісти
тогда-то и делали эти типы вооружений в Донецке.именно поэтому забрали враги Донецк (с подачи сцыкливого Турчинова) и демонтировали линии по производству "Кольчуг" и ПВО,сперев их себе...Теперь они блатуют,что у них оно есть,а у нас его уже нет
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31.12.2021 09:49 Відповісти
Все инженера с семьями и чертежи с завода Топаз вывезены в Киев и Запорожье (завод Искра). Поэтому уже есть целых две версии новой "Кольчуги" которая вмещается в один грузовик и круче по параметрам. Осталось их заказать, чего не происходит. Уже год не заказывается топливо в армию, о чем еще говорить
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31.12.2021 17:40 Відповісти
А чем Рашка будет ловить радиоактивное облако из АЕС которые бахнут когда ветер в сторону Рашки будет?
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31.12.2021 01:55 Відповісти
Вот-вот. Я всегда об этом говорю, что у Украины тоже есть ядерное оружие
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31.12.2021 01:58 Відповісти
Именно. И именно ети наши АЕС разные фрицы с жабоедами давят на нас чтобы мы их закрыли под разными предлогами. Потому что Европа в 2014 году обосралась прикинув как они бахнут если Украина с Рашкой начнет полномасштабную войну. Именно думаю из-за того что Украина ядерная держава с нами еще считаются.
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31.12.2021 02:08 Відповісти
Наличие атомных станций - это не означает что у государства есть ядерное оружие. Вы просто не представляете насколько сложно и затратно обогащение 235 урана. А ведь это еще нужно создать.
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31.12.2021 02:30 Відповісти
Не так уж и сложно. Сепараторы с ультрацентрифугами для очистки фармацевтики вполне подходят, а их в Украине валом - работают на Швейцарию и Германию.
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31.12.2021 08:07 Відповісти
Для обогащения урана в уран 235 часто используются следующие устройства:
(1) Специальные центрифуги, называемые "газовыми" (по гексафториду урана) центрифугами, чей
цилиндрический ротор ("корзина"), выполненный из пластмассы или стали, вращается с очень высокой
скоростью. Внутренние поверхности этих центрифуг подвергаются специально обработке для повышения
сопротивляемости коррозионному воздействию гексафторида урана. На практике используется очень
большое количество блоков, расположенных каскадно и работающих в противоток или по потоку.
(2) Сепараторы изотопов урана (газового диффузионного типа). В этих устройствах газообразный
гексафторид урана делится на две фракции с несколько различным содержанием урана 235, по сравнению с
исходным газом, посредством диффузии через пористую мембрану ("барьер") внутри диффузионной камеры
(которая может иметь трубчатую форму). Путем многократного повторения этой операции можно получить
чистый гексафторид урана 235.
(3) "Сопловое" устройство (процесс Беккера), в котором поток газа (гексафторид урана и гелий или водород)
инжектируется с высокой скоростью в сопло, имеющее большую кривизну. "Снимающая" трубка на выходе
отделяет обогащенную фракцию гексафторида урана. Сюда же относятся калютроны для электромагнитной
сепарации.

Ядерную бомбу в гараже еще никто смог сделать...
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31.12.2021 09:18 Відповісти
В Украине такой потенциал, симбиоз ума и трудолюбия, мы в состоянии мир удивить как новейшими видами вооружения так исследованиями,которые пойдут на пользу всему человечеству...Только очень жаль что мы приводим к власти подонков,которые планомерно уничтожают и выдавливают из страны умных и высокообразованных ГРАЖДАН...
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31.12.2021 10:06 Відповісти
Все правильно, но Пора уже и народу умнеть
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31.12.2021 10:26 Відповісти
Не обязательно нужен уран, существуют бридеры, сырьё можно купить, а можно и украсть, можно сделать грязную бомбу. Ещё лет 40 назад на территории Москвы можно было отыскать плутония достаточное количество.
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31.12.2021 12:39 Відповісти
Закусывать сначала надо, а потом уран и плутоний искать на свалках.
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31.12.2021 12:53 Відповісти
Этот разговор не я начинал, так что начните с себя.
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31.12.2021 13:18 Відповісти
Наявність близьких до кордону України станцій на території рашки - фактично ядерна зброя кацапії проти них же самих
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31.12.2021 08:19 Відповісти
а наявність АЕС в рашці? Чи Ви думаєте, що коли кацапи рипнуться нас бомбити відкрито, ми будемо сидіти і відбиватись? На рашці, в такому разі, будуть теж рвавтися і мости і греблі ГЕС і АЕС чи то від устарівших точок-У, чи смерчів, чи ДРГ. Тому лякати кацапів тим, що від нас якась хмара долетить...
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31.12.2021 11:05 Відповісти
Ну я і написав про АЕС в рашці. слово рашка правильно написав з маленької. Ви просто не дочиталися.
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31.12.2021 11:46 Відповісти
фактично АЕС ніякого відношення до зброї не мають.
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31.12.2021 20:21 Відповісти
Ядерное оружие - понятие растяжимое! У классического ЯО несколько поражающих факторов: ударная волна, световой излучение, радиоактивное излучение, ЭМИ. В зависимости от типа оружия и высоты взрыва этот набор факторов может меняться. Но самым страшным является радиоактивное излучение, которое дает радиоактивное заражение. Например нейтронная бомба заточена под выдачу нейтронной радиации и после ее взрыва сохраняться все постройки но не будет ничего живого...
По сути в ЯО нас интересует только радиация. И ее есть у нас и дохрена! Это радиоактивные отходы, да речь про "грязную бомбу". Если в боеголовку засунуть не просто отходы, а слегка "обогатить" их (благо тут не нужно получать чистоту 99.999, так что тут и технологии каменного века прокатят) выделив наиболее эффективные изотопы (например тот же полоний), то взрыва небольшой боеголовки, которую вполне способен доставить БПЛА будет достаточно чтобы превратить например Москву, в безжизненную пустыню на несколько тысяч лет (отдельно замечу, что только в Москве и Питере проживает более 10% всего населения РФ). Можно кстати и не особо обогощать отходы, но тогда понабобится пара-тройка ракет типа Гром2.
Да это бесчеловечное оружие, за которое, по головке нас не погладят. Но как по мне должно быть так, что "у нас его нет и быть не может, но если придется мы им воспользуемся". Это оружие возмездия - оно же оружие сдерживания. Если нации грозит уничтожение, то пусть лучше нас судят, чем поминают!!!!
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31.12.2021 09:36 Відповісти
PS Самое приятное в таком оружии (в отличии от классического ядерного), что его то не особо и перехватишь. Единственная радость, если перехватил ракету на территории противника который ее запустил- тогда, радиоактивное заражение достанется ему. Но это почти не реально, противоракетная защита так не работает
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31.12.2021 10:07 Відповісти
противоракетная защита рассчитана на сбитие при выходе ракет из шахт, поэтому пыня так очкует ПРО НАТО
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31.12.2021 20:24 Відповісти
100%
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31.12.2021 16:03 Відповісти
Небольшой хватит на пару районов.
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31.12.2021 20:22 Відповісти
Все зависит от изотопного состава боеголовки. Смертельная доза того же полония составляет 0,6-2 мкг. (1кг = 1000000000мкг) Т.е. 1 кг достаточно для отравления 1 миллиарда человек. Причем выпивать его с чаем, вовсе не обязательно, достаточно обычного контакта. Все что нужно в случае использовании в боеголовке - это получить достаточно хорошее распыление (но есть конечно и минус - ветер )
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01.01.2022 14:18 Відповісти
Ты готов пожертвовать если не всей, то половиной территорий Украины и населением ради того что бы на кацапляндии повысился радиационный фон????? Фееричный далпайоп!
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31.12.2021 08:13 Відповісти
+5
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31.12.2021 10:39 Відповісти
так по вашому в рабство йти або щоб нас винищили..як націю.?
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31.12.2021 12:05 Відповісти
Не сказали головне. Час коли це було...17-18 роки? Тоді лапті знатно літали у всі сторони...Зараз не літають.Заборонив ЗЕля
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03.01.2022 11:27 Відповісти
Какого года ето видео? Еще деревья зеленые. А вообще хорошая штука. Ракетную установку на телескопическую вышку поставить чтобы выше деревьев стояла, а самим стрелять из укрытия. Не хуже Джавелинов будет.
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31.12.2021 01:53 Відповісти
Только малость приврали, там не было 5600 метров! Между выстрелом ракеты и взрывом чуть меньше 20 секунд, максимальная скорость ракеты Стугны 200-220 м/с (но это максимальная, ракете нужно еще разогнаться с 0). Но ладно, возьмем среднюю из максимальных 210*20 = 4200 метров
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31.12.2021 09:42 Відповісти
хрен с ним, соврали на 1 км.
но работает же не хуже джевелинов и в разы дешевле.
а есть еще корсары.....наши.
но не спешат ермаки ооружать ними ВСУ
главное дорога.
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31.12.2021 10:04 Відповісти
Согласен, но лично я не люблю, когда врут без надобности, да еще и так тупо, когда это все проверяется на раз-два! Ведь это читаем не только мы ... и давать пищу их пропаганде не стоит!
А что касается Стугны и Джавелинов, то я бы их не сравнивал, как по мне это установки с разным назначением: Стугна - больше подходит для оборудования стационарных позиций (она тяжелее, имеет удаленное управление и большую дальность, дешевле), а Джавелин - инструмент тактических групп (он легче, выстрелил и быстро свалил)
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31.12.2021 10:15 Відповісти
Н-да ... Тактична група ... Ті Джавеліни, як колоди, здоровенні. Може ефективні, але здоровенні!
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31.12.2021 10:42 Відповісти
Може і здоровенні, але більш безпечні. Чув, як в кінці відео кричав, щоб установку забрали? З джавелина стріляєш і одразу викидаєш, не треба нічого забирати бігти туди, де з хвилини на хвилину відповідь прилетить.
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31.12.2021 20:39 Відповісти
Угу ... Викидається транспортно-пусковий контейнер.
Стугна ж не танк, там на згортання 1,5-3 хвил.
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31.12.2021 21:07 Відповісти
все правильно,
но это все есть у нас, оно свое и дешевле + робочие места.
как бы вел себя путин, еслиб знал что в доль границ, этого всего десятки тысяч???
ракеты разработаны, испытаны и производство налажено.
танк, один из лучших в мире.
под заказ, наши КБ разработают что пожелаешь.
ЗАКАЗОВ и ФИНАНСИРОВАНИЯ, ****, НЕТ!!!
кроме дороги, денег нет НИ НА ЧТО!
вот в чем проблемма.
а дороги тоже нужны.
но нужно смотреть на приоретет.
первым делом дорога или оборона???
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31.12.2021 11:09 Відповісти
А скорость прокрутки видео вы учли?)) Видео может быть ускоренным
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31.12.2021 11:43 Відповісти
Максимальная дальность ракеты 5500 метров, долетает за 23 секунды. Следовательно, 239 м/с.
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31.12.2021 20:30 Відповісти
Понятно, что не хуже Джавелинов... Но когда сойдутся с одной стороны Джавелины, а с другой джаве-ловы то, мы будем все хлопать в ладоши от этих факелов
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31.12.2021 11:47 Відповісти
честно говоря, наверное, это хорошие ракеты! только на видео ничерта не понятно, куда она летела и куда потом попала!? с таким же успехом можно было написать что бункер ху йла разбомбили
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31.12.2021 02:11 Відповісти
Да, думаю ето недостаток ракеты потому что она летит по прямой закрывая обзор цели.
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31.12.2021 02:26 Відповісти
Читай уважно, йолопе!

http://buknews.com.ua/page/pravda-pro-stavlennia-yulii-tymoshenko-do-rosiisko-hruzynskoi-viiny-10-rokiv-tomu-dumka.html?fbclid=IwAR2cYEtgT6CWmoGrwTKazoRseSNPkRKJm9w6uM_zBYHf9Lt6Nawg4kPm030 http://buknews.com.ua/.../pravda-pro-stavlennia-yulii...

================================================================Pavel Aboyan: "Вот уже как семнадцать лет, СМИ украинских олигархов занимаются системной дискредитацией лидера партии Батькивщины Юлии Тимошенко. Именно по этой причине у многих украинских граждан сформировалось "собственное" мнение, о не честной Юле, которая по "их умозаключению" является главным злом Украины. Убедить таких людей в том, что их ввели в заблуждение, практически бессмысленно. Как правило это необразованные люди (наличие диплома ВУЗа, это еще не факт образованности), никогда не признающие своих ошибок. Почему "необразованности"? Да хотя бы потому, что они не имеют малейшего представления об экономике, тем не менее имеют неосторожность влазить в полемику . Они не могут назвать, или хотя бы описать динамику роста бюджета Украины, начиная с 2002г. по 2005г. включительно. Почему именно этот период времени? Вот примерные данные Гомкомстата Украины (примерные потому, что с приходом к власти президента уголовника и его подельника, эти данные были удалены). Но в архивах они сохранится должны. Итак: 2002г. - бюджет Украины 94млрд.грн., 2003г. - 97млрд.грн., 2004г. - 100млрд.грн.. Как видите, в годы правления президента Л.Кучмы, на лицо явная стабильность повышения бюджета. А вот 2005г., только за шесть месяцев своего премьерства, Ю.Тимошенко собрала ВНИМАНИЕ! WARNUNG! - 163млрд.грн.. По тому же курсу 5грн. за доллар. Больше того, после шести месяцев премьерства, курс уже был 4,6грн. за доллар. Любой человек, хоть мало мальски разбирающийся в экономике скажет - за такой короткий срок поднять экономику на такой уровень невозможно. А причиной такого роста бюджета стал сбор налогов с олигархов, и перекрытие ввоза в Украину контрабанды. ВСЁ! Это о чем то вам говорит? Вот мне лично, о том, что при президенте Л.Кучме ЕЖЕГОДНО бюджет Украины НЕДОПОЛУЧАЛ около 50млрд.грн.. Это фактически половина бюджета. Но люди ведь этого не знали. И при этой власти вряд ли узнают. Зато как много мы узнаем, чуть позже, когда эпоха владычества олигархата подойдет к концу."
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31.12.2021 08:16 Відповісти
при чём тут СМИ? достаточно посмотреть как эта совковая мразь на безобидную коноплю кидается, захлёбываясь жёлчным поносом, чтобы не осталось сомнений о сущности этой тупой комсомольской соски
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31.12.2021 08:35 Відповісти
Надо полагать, если у кого-то в предвыборной программе будет обещание первым своим указом разрешить продовольственным магазинам торговлю коксом, то ты попытаешься за него проголосовать раз 8 - 10
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31.12.2021 09:22 Відповісти
Причем тут кокс к разрешённой в передовых странах мира конопле?
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31.12.2021 20:40 Відповісти
я попытаюсь проголосовать 8-10 за того кто пообещает перевешать всех вас - отсталых совковых мразей вместе с вашей тупой комсомолкой-тюлькой
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01.01.2022 10:54 Відповісти
Только если кто-то пообещает? А само что, бздишь?
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01.01.2022 11:05 Відповісти
браво!!! саме про таких як ви там і написано. ЧИТАЙ УВАЖНО ...
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31.12.2021 09:45 Відповісти
Кто отдал московии стратегические бомбардировщики?
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31.12.2021 08:36 Відповісти
Ооо, да ты джулин подлизатель?))
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31.12.2021 08:55 Відповісти
А кто ж такой классный газовый договор подписал с рашкой при Юще? Может снова не она?
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31.12.2021 08:56 Відповісти
Скільки можна, курва, про той договір торочити, тупі тролі. Подивитись скільки Україна виграла при Пороху у рашки завдяки цьому договору, клепки не хватає? А порівняти ціни на газ при Яценюку, Гройсмані і Зе-ленському з ціною при ЮВТ - у ваших методичках не написано? Бо як виграли суд по цьому договору - то молодець Коболєв і мільйони премій, а як садити за договір - то Юльку воровку. P.S. для "штатних": я голосував за Пороха, і підтримую Зеленського у боротьбі з олігархами та у закритті каналів опзж.
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31.12.2021 09:35 Відповісти
Так суд Коболев и выиграл только потому, что контракт жульский был.
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31.12.2021 20:31 Відповісти
Гражданин-Мира

Ви маєте на увазі Юліне хі- хі?
А,що Юля мала плакати,тоді коли ***** просрав всю свою наполегливість
в знищенні нашої країни і підписав контракт на транзит газу через Україну на 10 років.
На користь українцям з прибутком в 3 лярди зеленякі щорічно для укранського бюджета.
А для пересічного українця нічого не змінилося,як платили люди по 0.47копійок за куб.метр.газу,так далі і платили.
Аж поки не прийшов до влади агент російських спецслужб П.Порошенко і все перекрутив на користь Москви і західим партнерам по бізнесу.

Одразу ж після підписання цих"кабальних газових угод"тоді тільки агенти ФСБ в Україні Порошенко,Ющенко і Янукович зрозуміли цю помилку
і заволали про газ по 450 доларів.
Підсовуючи для спасіння РФ "харківські угоди",де і почалась здача Криму.

**

Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
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28.03.2022 19:32 Відповісти
"новые лица" перекрашеных комуняк с Кравчуком и кучмой. Спасибо тогдашним 73% что их выбрали в 1991 году и побоялись провести люстрацию, а то бы мы при Черноволе сейчас мучались как поляки и чехи
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31.12.2021 21:00 Відповісти
Сепарье ставит ПТРК на дах не то водонапорной башни, не то здания водоканала и точно так @башит. Причем ета картинка ну очень сильно напоминает... такая же дорога на подьем, посадка вдоль нее и... если стал - гарантировано можешь стать мишенью. Внизу перед подьемом предупреждение, что работает вражеский ПТРК...
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31.12.2021 06:52 Відповісти
Надо срочно строить АЭС вдоль границы рашки и беларуси - это хороший сдерживающий эффект.
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31.12.2021 09:24 Відповісти
Много Украина АЭС построила за годы независимости ?
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31.12.2021 09:48 Відповісти
Чудак человек. А зачем? У нас и так 9 блоков если не ошибаюсь.
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31.12.2021 11:08 Відповісти
Ну например чтобы у РБ электроэнергию не покупать.
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31.12.2021 11:36 Відповісти
5600 метрів?! 1500 - 1800 від сили!
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31.12.2021 09:40 Відповісти
Скорость ракеты 200-220 м/с, ракета летела 20 секунд, итого 210*20 = 4200 м. Да, малость приврали (непонятно кстати зачем), но согласитесь что это не ваши 1500-1800 метров!!!!
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31.12.2021 09:44 Відповісти
Ракета пролетает 5500 метров за 23 секунды, следовательно, её скорость может достигать 240 м/с.
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31.12.2021 20:33 Відповісти
Это видик какого года? Не надо с куйла и его мультиков пример брать!
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31.12.2021 11:27 Відповісти
Абинеюлькам вже заплатили. Стаття про Стугни, вони про Тимошенко.
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31.12.2021 16:38 Відповісти
С НОВЫМ ГОДОМ ))))))
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31.12.2021 17:31 Відповісти
Раньше, при Пороху,частіше стріляли !
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31.12.2021 17:58 Відповісти
При Порохе с 2016 и по 2019 шло ползучее наступление- нас пунктов серой зоны и стратегических высот. Половину которых ЗЕ отдал сепарам при "разведении". Поэтому сепары боялись пернуть в нашу сторону чтоб не спровоцировать ЗСУ на отжим очередного нас.пункта(как гладосово,травневое, катериновка) или высоты (как под Докучаевском или Коминтерново).
А при ЗЕ нам запретили отвечать, запретили разветку дронами, разведку серой зоны, запрет на антиснайперские группы. И сразу то тут то там подрывы офицеров на минах и фугасах от сепарских дрг и охота сепарских снайперов по нашим воинам.
К тому же Зе отдал сепарам мост в Станице луганской который построила Украина годом ранее, и позиции в раене Петровского-Викторовки которые были захвачены при Порохе. Вот вам и разница
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31.12.2021 20:56 Відповісти
Слава Українським воїнам
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31.12.2021 23:57 Відповісти
стоп ***** і *****вчане.
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28.03.2022 19:26 Відповісти
 
 