В сети показали видео уничтожения техники оккупантов из ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО

В сети показали видео уничтожения автотехники оккупационных сил России из украинского ракетного комплекса "Стугна-П".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись камеры комплекса в момент поражения опубликовал волонтер Александр Карпюк.

"Не только Джавелинами. Знакомьтесь - Стугна-П. На видео два объекта достойны внимания — Стугна-П и Урал обеспечения", - описывает Карпюк видео.

Волонтер отметил, что дистанция между противотанковым комплексом и грузовиком "УРАЛ" боевиков была 5600 метров.

"Когда РФ все же решит выкатить свое железо на горизонт — встреча его будет феерична", - подчеркнул волонтер.

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