В сети показали видео уничтожения техники оккупантов из ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО
В сети показали видео уничтожения автотехники оккупационных сил России из украинского ракетного комплекса "Стугна-П".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись камеры комплекса в момент поражения опубликовал волонтер Александр Карпюк.
"Не только Джавелинами. Знакомьтесь - Стугна-П. На видео два объекта достойны внимания — Стугна-П и Урал обеспечения", - описывает Карпюк видео.
Волонтер отметил, что дистанция между противотанковым комплексом и грузовиком "УРАЛ" боевиков была 5600 метров.
"Когда РФ все же решит выкатить свое железо на горизонт — встреча его будет феерична", - подчеркнул волонтер.
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У нього на голові якась коса - мабуть, транскексуал.
Одним словом, покруч ...
У березні 1995 року була затримана в аеропорту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя при спробі вивезення валютиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dollary-1995-9 [9] на загальну суму біля 26 тисяч доларівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10] при тодішньому ліміті на вивезення валюти - 500 доларівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dollary-1995-9 [9] , в липні того ж року, митники ареропорту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE «Внуково» виявили 100 тисяч доларів в ручній поклажі Тимошенкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-11 [11] ; у результаті проти подружжя було порушено кримінальні справи за ст. 17 і 70 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 «контрабанда валюти»).
а по поводу того что Тимошенко была в войне Рашки с Грузией за Рашку какой-либо пример приведёте? Или как всегда одни ля-ля.
З неї і Лазаренка почалась епоха олігархів в України завдяки кдб/фсб і
зв язками з компартієй.
Та шо говорить, они даже за Пороха в 2014 голосовали потому что думали что он договорится с москалями
(1) Специальные центрифуги, называемые "газовыми" (по гексафториду урана) центрифугами, чей
цилиндрический ротор ("корзина"), выполненный из пластмассы или стали, вращается с очень высокой
скоростью. Внутренние поверхности этих центрифуг подвергаются специально обработке для повышения
сопротивляемости коррозионному воздействию гексафторида урана. На практике используется очень
большое количество блоков, расположенных каскадно и работающих в противоток или по потоку.
(2) Сепараторы изотопов урана (газового диффузионного типа). В этих устройствах газообразный
гексафторид урана делится на две фракции с несколько различным содержанием урана 235, по сравнению с
исходным газом, посредством диффузии через пористую мембрану ("барьер") внутри диффузионной камеры
(которая может иметь трубчатую форму). Путем многократного повторения этой операции можно получить
чистый гексафторид урана 235.
(3) "Сопловое" устройство (процесс Беккера), в котором поток газа (гексафторид урана и гелий или водород)
инжектируется с высокой скоростью в сопло, имеющее большую кривизну. "Снимающая" трубка на выходе
отделяет обогащенную фракцию гексафторида урана. Сюда же относятся калютроны для электромагнитной
сепарации.
Ядерную бомбу в гараже еще никто смог сделать...
По сути в ЯО нас интересует только радиация. И ее есть у нас и дохрена! Это радиоактивные отходы, да речь про "грязную бомбу". Если в боеголовку засунуть не просто отходы, а слегка "обогатить" их (благо тут не нужно получать чистоту 99.999, так что тут и технологии каменного века прокатят) выделив наиболее эффективные изотопы (например тот же полоний), то взрыва небольшой боеголовки, которую вполне способен доставить БПЛА будет достаточно чтобы превратить например Москву, в безжизненную пустыню на несколько тысяч лет (отдельно замечу, что только в Москве и Питере проживает более 10% всего населения РФ). Можно кстати и не особо обогощать отходы, но тогда понабобится пара-тройка ракет типа Гром2.
Да это бесчеловечное оружие, за которое, по головке нас не погладят. Но как по мне должно быть так, что "у нас его нет и быть не может, но если придется мы им воспользуемся". Это оружие возмездия - оно же оружие сдерживания. Если нации грозит уничтожение, то пусть лучше нас судят, чем поминают!!!!
но работает же не хуже джевелинов и в разы дешевле.
а есть еще корсары.....наши.
но не спешат ермаки ооружать ними ВСУ
главное дорога.
А что касается Стугны и Джавелинов, то я бы их не сравнивал, как по мне это установки с разным назначением: Стугна - больше подходит для оборудования стационарных позиций (она тяжелее, имеет удаленное управление и большую дальность, дешевле), а Джавелин - инструмент тактических групп (он легче, выстрелил и быстро свалил)
Стугна ж не танк, там на згортання 1,5-3 хвил.
но это все есть у нас, оно свое и дешевле + робочие места.
как бы вел себя путин, еслиб знал что в доль границ, этого всего десятки тысяч???
ракеты разработаны, испытаны и производство налажено.
танк, один из лучших в мире.
под заказ, наши КБ разработают что пожелаешь.
ЗАКАЗОВ и ФИНАНСИРОВАНИЯ, ****, НЕТ!!!
кроме дороги, денег нет НИ НА ЧТО!
вот в чем проблемма.
а дороги тоже нужны.
но нужно смотреть на приоретет.
первым делом дорога или оборона???
http://buknews.com.ua/page/pravda-pro-stavlennia-yulii-tymoshenko-do-rosiisko-hruzynskoi-viiny-10-rokiv-tomu-dumka.html?fbclid=IwAR2cYEtgT6CWmoGrwTKazoRseSNPkRKJm9w6uM_zBYHf9Lt6Nawg4kPm030 http://buknews.com.ua/.../pravda-pro-stavlennia-yulii...
================================================================Pavel Aboyan: "Вот уже как семнадцать лет, СМИ украинских олигархов занимаются системной дискредитацией лидера партии Батькивщины Юлии Тимошенко. Именно по этой причине у многих украинских граждан сформировалось "собственное" мнение, о не честной Юле, которая по "их умозаключению" является главным злом Украины. Убедить таких людей в том, что их ввели в заблуждение, практически бессмысленно. Как правило это необразованные люди (наличие диплома ВУЗа, это еще не факт образованности), никогда не признающие своих ошибок. Почему "необразованности"? Да хотя бы потому, что они не имеют малейшего представления об экономике, тем не менее имеют неосторожность влазить в полемику . Они не могут назвать, или хотя бы описать динамику роста бюджета Украины, начиная с 2002г. по 2005г. включительно. Почему именно этот период времени? Вот примерные данные Гомкомстата Украины (примерные потому, что с приходом к власти президента уголовника и его подельника, эти данные были удалены). Но в архивах они сохранится должны. Итак: 2002г. - бюджет Украины 94млрд.грн., 2003г. - 97млрд.грн., 2004г. - 100млрд.грн.. Как видите, в годы правления президента Л.Кучмы, на лицо явная стабильность повышения бюджета. А вот 2005г., только за шесть месяцев своего премьерства, Ю.Тимошенко собрала ВНИМАНИЕ! WARNUNG! - 163млрд.грн.. По тому же курсу 5грн. за доллар. Больше того, после шести месяцев премьерства, курс уже был 4,6грн. за доллар. Любой человек, хоть мало мальски разбирающийся в экономике скажет - за такой короткий срок поднять экономику на такой уровень невозможно. А причиной такого роста бюджета стал сбор налогов с олигархов, и перекрытие ввоза в Украину контрабанды. ВСЁ! Это о чем то вам говорит? Вот мне лично, о том, что при президенте Л.Кучме ЕЖЕГОДНО бюджет Украины НЕДОПОЛУЧАЛ около 50млрд.грн.. Это фактически половина бюджета. Но люди ведь этого не знали. И при этой власти вряд ли узнают. Зато как много мы узнаем, чуть позже, когда эпоха владычества олигархата подойдет к концу."
Ви маєте на увазі Юліне хі- хі?
А,що Юля мала плакати,тоді коли ***** просрав всю свою наполегливість
в знищенні нашої країни і підписав контракт на транзит газу через Україну на 10 років.
На користь українцям з прибутком в 3 лярди зеленякі щорічно для укранського бюджета.
А для пересічного українця нічого не змінилося,як платили люди по 0.47копійок за куб.метр.газу,так далі і платили.
Аж поки не прийшов до влади агент російських спецслужб П.Порошенко і все перекрутив на користь Москви і західим партнерам по бізнесу.
Одразу ж після підписання цих"кабальних газових угод"тоді тільки агенти ФСБ в Україні Порошенко,Ющенко і Янукович зрозуміли цю помилку
і заволали про газ по 450 доларів.
Підсовуючи для спасіння РФ "харківські угоди",де і почалась здача Криму.
**
Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
А при ЗЕ нам запретили отвечать, запретили разветку дронами, разведку серой зоны, запрет на антиснайперские группы. И сразу то тут то там подрывы офицеров на минах и фугасах от сепарских дрг и охота сепарских снайперов по нашим воинам.
К тому же Зе отдал сепарам мост в Станице луганской который построила Украина годом ранее, и позиции в раене Петровского-Викторовки которые были захвачены при Порохе. Вот вам и разница