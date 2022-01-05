Казахстанські силовики заходять до Алмати для проведення "антитерористичної операції". ВIДЕО

Комендатура Алмати заявила про початок антитерористичної операції в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з'явилося відео заходу силовиків до міста.

Раніше віце-мер повідомив, що силовики звільнили від протестувальників аеропорт Алмати