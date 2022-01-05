Казахстанские силовики заходят в Алматы для проведения антитеррористической операции. ВИДЕО
Комендатура Алматы заявила о начале антитеррористической операции в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, появилось видео входа силовиков в город.
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Ранее вице-мэр сообщил, что силовики освободили от протестующих аэропорт Алматы.
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+32 Неоновая Вывеска
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+30 Максім ХОЙ #398010
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+26 Павел Шульга
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которых Ермак с Зенелохом отпустил
почінае діяти - кров за кров.
под шумок, китай может подсуетиться.. сибирь это северная провинция китая ..
призываю китай не зевать..
Наступні 5-7 днів будуть критичними для казахської влади. Якщо їм вдасться локалізувати протести, далі справа техніки. Зараз усе залежить лише від помилок чи відсутності помилок влади.
Официальное сообщение от комендатуры Алматы: "В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее".
https://.livejournal.com/7352867.html
ник мой видишь? кацапа видишь?
Картина изменилась несильно. И до 23:00 по местному времени люди опасались выходить на улицу, несмотря на относительную стабильность в главном городе страны. Все-таки события, которые произошли в Алматы и на западе Казахстана, настораживают людей. И это видно.
https://mir24.tv/news/16490511/na-ulice-nikogo-ne-vstretish-komendantskii-chas-nachal-deistvovat-v-nur-sultane
тросом опутана,
а вместо **я -
кусочек путена.
Газпром» втратив 4,18% вартості акції, Ощадбанк - 4,4%, Яндекс - 3,57%, Роснефть - 3,75%, ВТБ - 3,97%.
А ЕЩЕ НАС ЗАЗЫВАЛИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ - СОЮЗ ДИКТАТОРОВ.
Легко будет мочить.
Вот вам "дружба народов", ссуки !
их путин по всему миру творит фигню!
а они испуганно сидят по своим хатам и только наблюдают за всем этим.
а ведь только они могут с ним разобраться, внешне никто не может прийти и его убить. но у них силы духа нет.
Держитесь, казахи!