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Казахстанские силовики заходят в Алматы для проведения антитеррористической операции. ВИДЕО

Комендатура Алматы заявила о начале антитеррористической операции в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, появилось видео входа силовиков в город.

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Ранее вице-мэр сообщил, что силовики освободили от протестующих аэропорт Алматы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Власти объявили об освобождении аэропорта Алматы: разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров. ВIДЕО

Автор: 

Казахстан (781) Антитеррористическая операция (18284) Алматы (22)


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Топ комментарии
+32
Держитесь, казахи!
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05.01.2022 22:43
+30
говорят уже есть много погибших военных ..Свободу не дают!!!Свободу берут!!! жаль погибших военных если они не кацапы...Алга Казахстан!!! Вы герои,весь свободный мир с вами!!!
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05.01.2022 22:43
+26
Через пару дней большая часть казахских военных будет организовывать вооруженное сопротивление российским войскам. Ночь, для Казахстана, похоже, самая тяжелая. Дальше будет легче
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05.01.2022 22:48
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Как минимум, 2 солдат уже убили.
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05.01.2022 22:41 Ответить
Не факт, що силовики казахські.
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05.01.2022 22:52 Ответить
возможно рашистские фашисты, им не привыкать убивать народ..
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05.01.2022 22:57 Ответить
Непонятно сколько оружия на руках у протестующих
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05.01.2022 22:42 Ответить
Уже много, вроде воинскую часть захватили
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05.01.2022 22:52 Ответить
це дуже погано, тепер туди завезуть "асвабадителей" , потрібно відбити чи навіть тимчасово вивести його з ладу, щоб москальскі собаки не змогли ним скористатись!
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05.01.2022 22:42 Ответить
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05.01.2022 22:46 Ответить
це було передбачувано, до ранку треба їхнього презика повісити, бо реально війна буде!
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05.01.2022 22:48 Ответить
не силовиков а "вагнеровцев"
которых Ермак с Зенелохом отпустил
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05.01.2022 22:57 Ответить
Казахстан это сфера влияния Китая, получит окурок кабаев по мардасам, и Турция ещё добавит..
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05.01.2022 22:59 Ответить
та дай Бог!
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06.01.2022 00:27 Ответить
Держитесь, казахи!
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05.01.2022 22:43 Ответить
говорят уже есть много погибших военных ..Свободу не дают!!!Свободу берут!!! жаль погибших военных если они не кацапы...Алга Казахстан!!! Вы герои,весь свободный мир с вами!!!
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05.01.2022 22:43 Ответить
Вероятность что среди военного спецназа казахи - 0,01%
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05.01.2022 22:45 Ответить
все може бути
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05.01.2022 22:46 Ответить
може, па масковской методичке для новостей.
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05.01.2022 22:48 Ответить
мало інфи,лише догадки ось наприклад
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05.01.2022 22:49 Ответить
Прям Чаушеска в 1989
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05.01.2022 22:59 Ответить
а зачем военные шли против народа? не надо выполнять преступные приказы.. военные присягали народу..
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05.01.2022 23:00 Ответить
ето скорее всего "асвабодители" из ********, видать ******** подсуетилсо
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06.01.2022 00:30 Ответить
А схоже, що з самого початку так і було задумано...вже ніхто й не згадує про ціну на скраплений газ...
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05.01.2022 22:45 Ответить
після крові нікого вже не інтересуе з чого все почалося....
почінае діяти - кров за кров.
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05.01.2022 22:57 Ответить
Головне щоб зараз на тлі цих подій не заявилися "защитники руЗЬкого мира" з "ихтамнетов"
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05.01.2022 22:46 Ответить
в сибири должны появиться жёлтые человечки..
под шумок, китай может подсуетиться.. сибирь это северная провинция китая ..
призываю китай не зевать..
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05.01.2022 23:03 Ответить
Еще один довод что перед протестами нужно припрятать оружие. Еще ниодин диктатор без крови не уходил.
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05.01.2022 22:46 Ответить
Ярузельский крови не допустил и ушёл как человек.Выступил против предложений о вводе советских войск на территорию Польши во время забастовок.
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05.01.2022 22:50 Ответить
він вивів на вулиці польські танки, розуміючи, що це набагато краще ніж радянські.
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05.01.2022 23:04 Ответить
Великобританія провела навчання по масової висадці морського десанту на побережжї, дуже схожем на побережжя Польщі. В нас тоді, я маю на увазі у радяньскій армії, про це розмовляли як про те, чому не було введення радяньского контингенту.
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05.01.2022 23:20 Ответить
Если в обществе нет революционной ситуации - то никакими ценами на газ, хлеб, молоко - народ на улицы не выведешь.
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05.01.2022 22:46 Ответить
100500
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05.01.2022 22:48 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/protesti-v-kazahstani-chomu-kazahi-vidmovilisya-yti-za-rosiyskim-scenariyem-05012022-447472 Шість ключових чинників будь-якої революції: лідер, ідея (ідеологія), структура, гроші, час, зовнішня підтримка. Як і в ситуації з білоруськими протестами півторарічної давнини, ми бачимо відсутність усіх шести чинників. Поки не з'явиться хоча би чотири чинники, говорити про серйозність заворушень немає жодного сенсу.

Наступні 5-7 днів будуть критичними для казахської влади. Якщо їм вдасться локалізувати протести, далі справа техніки. Зараз усе залежить лише від помилок чи відсутності помилок влади.
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05.01.2022 22:49 Ответить
В Алмати розпочалася антитерористична операція з метою придушення антиурядових протестів, повідомляє телеграмканал https://t.me/orda_kz/13223 Orda .

Официальное сообщение от комендатуры Алматы: "В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее".
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05.01.2022 22:47 Ответить
бандиты при власти, их зачищайте.. казахи держитесь..
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05.01.2022 22:51 Ответить
А чого мені захищати бандитів при владі та ще й в Казахстані? Я лише подав інформацію про те що наразі діється в Алматі. Ми можемо собі скільки завгодно фантазувати про революцію, але поки що там її не видно. Чого, читайте вище.
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05.01.2022 23:18 Ответить
это понятно, что вы ни при чем.. это реплика на инфу.. 🙂
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05.01.2022 23:22 Ответить
Туда уже доставлены спец группы из росии для зачистки местного населения! Будут лютовать на максималках!
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05.01.2022 22:47 Ответить
Как высказался в своем обращении первый космонавт Казахстана ( "наверное брат" Терешковой). - " Я не представляю что бы брат стрелял в брата.. Поэтому призываю ввести силы ОДКБ для наведения порядка" ( это по сути он призывает что бы казахов убивали присланные Пукиным и Лукой их каратели. Интересный подход)
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05.01.2022 22:47 Ответить
В одкб ещё и Армения. Шоб и армяне казахов стреляли
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06.01.2022 09:08 Ответить
Через пару дней большая часть казахских военных будет организовывать вооруженное сопротивление российским войскам. Ночь, для Казахстана, похоже, самая тяжелая. Дальше будет легче
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05.01.2022 22:48 Ответить
Нет, не будут! Они молча встанут на сторону спецназа россии, который оперативно был переброшен и уже завязал уличные бои в Алмати с небольшими вооруженными отрядами повстанцев! Стримы с мест боев ужасные - в людей стреляют на поржение, крики, вопли...Если поутру население массово не выйдет на улицы - протест будет жестоко подавлен!
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05.01.2022 22:56 Ответить
протесты по всей стране,страна большая. подавлять протесты будут долго. это отсрочка как минимум на месяц для нападения ***** на Украину. жаль только что этой отсрочкой Зелуп не воспользуется.
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05.01.2022 23:16 Ответить
Ты в запое 8 лет?
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06.01.2022 00:16 Ответить
Кому отсасываешь 9 лет?
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06.01.2022 00:30 Ответить
Ну вот, что ни кацап то одна и та-же тема.
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06.01.2022 00:35 Ответить
Ты ошибся насчет кацапа.а я нет.вот и сливной бачек фсб на лайф журнале сегодня подтверждает.
https://.livejournal.com/7352867.html
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06.01.2022 15:46 Ответить
https://colonelcassad.livejournal.com/7352867.html https://colonelcassad.livejournal.com/7352867.html

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06.01.2022 15:48 Ответить
Ты ошибся с нападением на Украину в принципе, никто не собирается нападать, так как уже напали 8 лет назад.
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06.01.2022 17:28 Ответить
с праздником.дай бог.
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06.01.2022 23:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UgYzmoOHoX4&t=16s https://www.youtube.com/watch?v=UgYzmoOHoX4&t=16s

ник мой видишь? кацапа видишь?
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06.01.2022 23:47 Ответить
не видишь.****** потерли.наивный,решил на ***** ихней написать что кацапы пдры
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06.01.2022 23:49 Ответить
В Нур-Султане начал действовать комендантский час. На улице сейчас практически никого не встретишь, видны усиленные наряды полиции.

Картина изменилась несильно. И до 23:00 по местному времени люди опасались выходить на улицу, несмотря на относительную стабильность в главном городе страны. Все-таки события, которые произошли в Алматы и на западе Казахстана, настораживают людей. И это видно.

https://mir24.tv/news/16490511/na-ulice-nikogo-ne-vstretish-komendantskii-chas-nachal-deistvovat-v-nur-sultane
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05.01.2022 22:50 Ответить
не силовики, а убийцы народа..
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05.01.2022 22:50 Ответить
Российские воинские части в приграничных с Казахстаном районах приведены в боевую готовность. Также сообщается, что российские офицеры получили распоряжение готовить начало марш-броска на сопредельную территорию в ближайшие 72 часа.
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05.01.2022 22:50 Ответить
роssийские фашисты.
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05.01.2022 22:52 Ответить
Алматы двухмиллионый город..спецназеры зачистку делать будут? Ну тогда там и пары полноценных бригад не хватит..а установка пары блок постов так себе "освобождение"
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05.01.2022 22:51 Ответить
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05.01.2022 22:52 Ответить
Стоит статуя
тросом опутана,
а вместо **я -
кусочек путена.
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05.01.2022 23:21 Ответить
Падіння акцій найбільших російських компаній після звернення Токаєва за допомогою до ОДКБ:

Газпром» втратив 4,18% вартості акції, Ощадбанк - 4,4%, Яндекс - 3,57%, Роснефть - 3,75%, ВТБ - 3,97%.
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05.01.2022 22:52 Ответить
ой,а шо так?организовала беспорядки омерика-а сыпятся расейские компании?
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05.01.2022 22:58 Ответить
Сбербанк
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05.01.2022 23:04 Ответить
Невеличка правка. Не ощадбанк, а сбербанк. Це принципово. В Україні діє російський сбербанк і український ощадбанк.
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05.01.2022 23:06 Ответить
....ЦН -- хтось серйозно сприймає цю ЗОМБО ? .. це ПСО ...і тролі ...
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05.01.2022 22:53 Ответить
Будет сценарий лугандона! Путлер оккупирует пару северных областей защищая типа русскоязычных
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05.01.2022 22:54 Ответить
Без армії і зброї-повстанцям гаплик! Надія тільки на те,що казах не стане стріляти в казаха,а поверне зброю у кацапську пику.
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05.01.2022 22:55 Ответить
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05.01.2022 22:56 Ответить
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05.01.2022 22:55 Ответить
В Киеве в 2014м тоже подобная операция была. А потом ...здравствуй расея...здравствуй Ростов.

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05.01.2022 22:56 Ответить
Почему мне кажется, что если на просторах бывшего СССР какая то херня творится, то везде вовы кремлевского уши торчат?
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05.01.2022 22:57 Ответить
Ну и все, быстро все закончилось, быстрее чем в Белоруссии
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05.01.2022 22:57 Ответить
Тільки початок.
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05.01.2022 23:02 Ответить
Мацква не утратит возможности скацапить еще чутка территории, уже наверное заслали "братскую" помощь...Украину тоже зазывали в одкб - теперь надеюсь понятно для чего это надо было - чтоб объявить свой же народ террористами и потопить всех в крови. Вот она вся прелесть "рюзкого мира".ДумайТЕ!
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05.01.2022 22:57 Ответить
ВОТ И ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ ОДКБ!

А ЕЩЕ НАС ЗАЗЫВАЛИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ - СОЮЗ ДИКТАТОРОВ.
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05.01.2022 23:40 Ответить
в мене асоціація з пацюками , які окупують місто .
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05.01.2022 23:00 Ответить
.. ШАНОВНІ .. зверніть УВАГУ як тролі паРаші .. тут нагнітають ПСО .. все у них ВЖЕ "схвачено і зачищено " .. ТРОЛЬ фсб - це ТРОЛЬ
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05.01.2022 23:01 Ответить
Из не собранных 170000 штук мардвы - 20000 тыс минимум. Жги апосранный ссарь мардвы исчё, чирваки жрать хочут.
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05.01.2022 23:01 Ответить
русские 100 пудов свое рыло всунут. К гадалке не ходи...
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05.01.2022 23:01 Ответить
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05.01.2022 23:06 Ответить
Уже. Отстаёшь.
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05.01.2022 23:11 Ответить
работаю 🙃
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05.01.2022 23:27 Ответить
Євгеній Шевченко - н/д Верховної Ради IX скликання! В 2019 довірена особа Зеленського. Потрапив в Раду, як член московського ОЗУ (закреслено) партії "Слуга народу". СБУ на вояж Шевченка до Казахстану і його заклики не реагує, бо Баканов - прихильник чекістського моспатріархату
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05.01.2022 23:05 Ответить
Решающая ночь. Обычно протест эффективен только в первые дни. Там становится понятно, или протестующие не боятся и атакуют (тогда к ним присоединяются всё больше людей и они психологически воодушевляются), или отступают (тогда протест потихоньку идёт на спад, а силовики добивают его окончательно). В любом случае, нужно выстоять сегодня и окончательная победа будет делом времени (считанных дней).
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05.01.2022 23:06 Ответить
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05.01.2022 23:06 Ответить
Тільки це не казахські силовики , а російсько-фашистські загарбники .
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05.01.2022 23:07 Ответить
Радует, что московиты не смогут прикинуться братьями.
Легко будет мочить.
Вот вам "дружба народов", ссуки !
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05.01.2022 23:08 Ответить
таки да, пропитая кацапская морда Ваньки будет сильно отличаться
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06.01.2022 00:39 Ответить
В Госдуме РФ заявили, что Кремль обязан отреагировать на просьбу Токаева о «помощи с террористами». Так народ Казахстана восставший против тирании и диктатуры объявлен "террористами" и Кремль готов оказать военную помощь по массовому пролитию крови казахов.
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05.01.2022 23:16 Ответить
то уже российские братушки пришли на помощь и переоделись.
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05.01.2022 23:34 Ответить
а во всем этом виновата рабскость русских!

их путин по всему миру творит фигню!

а они испуганно сидят по своим хатам и только наблюдают за всем этим.

а ведь только они могут с ним разобраться, внешне никто не может прийти и его убить. но у них силы духа нет.
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05.01.2022 23:43 Ответить
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06.01.2022 00:03 Ответить
А казахские ли?
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06.01.2022 01:04 Ответить
Казахские военные не станут стрелять в свой народ. Это русня пришла
Держитесь, казахи!
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06.01.2022 03:45 Ответить
Вагнеровці, перевдягнені, у казахстанський спецназ! Все, як у нас в 2014 році!!!
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06.01.2022 07:47 Ответить
Це не казахські силовики. Це вже "іхтамнєти"...
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06.01.2022 09:20 Ответить
В Актау зайшли загони російського омон ще два дні тому
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06.01.2022 09:24 Ответить
 
 