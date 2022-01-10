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Спецназ забиває перехожих ногами на вулиці Алмати під час зачистки. ВIДЕО

В соцмережах продовжують публікувати відео із розгоном протестувальників у Казахстані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як спецпризначенці посеред вулиці б’ють ногами учасника протестів.

Неподалік нерухомо лежить ще один протестувальник.

Автор: 

Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+74
Після крові пролитою Небесною Сотнею голосувати по приколу...
Не знаю як назвати таких людей.
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10.01.2022 18:46
+55
беркут!
мудрый нарид тоже такого хочет
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10.01.2022 18:41
+35
Русский парень лежит на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползёт по скуле.
Очень трудно ползти… Мёртвый слишком небрит,
и тихонько ему муравей говорит:
«Ты не знаешь, где точно скончался от ран.
Знаешь только одно - где-то рядом Иран.
Почему ты явился с оружием к нам,
здесь впервые услышавший слово «ислам»?
Что ты дашь нашей родине - нищей, босой,
если в собственной - очередь за колбасой?
Разве мало убитых вам, - чтобы опять
к двадцати миллионам ещё прибавлять?»

Русский парень лежит на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползёт по скуле,
и о том, как его бы поднять, воскресить,
муравьёв православных он хочет спросить,
но на северной родине сирот и вдов
маловато осталось таких муравьёв

Цьому віршу Євтушенко 39 років , історія кацапів не чому не вчить
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10.01.2022 18:47
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Зверье!Хотите такого?Геть від москви!
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10.01.2022 19:33 Відповісти
Александр Невзоров правильно сказал вчера...нет ни РАБссии ни Казахстана ни Белоруси...есть развалины дохлого СССра....
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10.01.2022 19:35 Відповісти
https://youtu.be/9l6VCg0_Dck https://youtu.be/9l6VCg0_Dck...видос в тему
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10.01.2022 19:37 Відповісти
куда не зайди на сайте - везде сопли порохоботов...
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10.01.2022 19:53 Відповісти
це нова назва ЗЕленої шмарклянини??
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10.01.2022 20:28 Відповісти
у нас аналогічно було на Банковій після того, як Порошенко зліз з трактора. Здається, це 1 грудня 2013 було? теж так само перли і перехожих забивали ногами
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10.01.2022 19:55 Відповісти
Токаев, пид.р, эта кровь на тебе! Гори в аду, иуда, мразь!
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10.01.2022 20:02 Відповісти
Судя по тому, как в кремле измываются над именем-отчеством Токаева,
это всё проделки Назарбаева, решившего тряхнуть стариной.
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10.01.2022 20:53 Відповісти
всплеск руссофобии будет адским.. земля будет гореть под ногами русских имперцев!
русофобия выйдет на новый уровень!
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10.01.2022 20:09 Відповісти
Не будет. Рабы не бунуют
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10.01.2022 23:09 Відповісти
При всем том ужасе, который был в Украине, вам неслыханно повезло, что Янукович обосрался и убежал.
Если бы он успел позвать на помощь этих зверей, не представляю даже, что бы было.
И после всего- придурок у власти.
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10.01.2022 20:21 Відповісти
Мне кажется , что зеля хочет попросить путю помочь , просто постепенно подводит к этому.
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10.01.2022 23:43 Відповісти
не могу сказать, что у этого типа в голове, но хорошего там нет ничего и быть не может, судя по его делам и поступкам.
Беда это
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11.01.2022 05:51 Відповісти
Не "придурок", а комик-артист и вполне может обратиться в ОДКБ
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11.01.2022 00:31 Відповісти
Не может обратиться. Украина никогда не входила и не входит в ОДКБ.
ОНО не комик -артист, а дубиноголовый членограй.
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11.01.2022 05:47 Відповісти
Отключение интернета и коммуникаций с внешним миром в Казахстане,сравнимо с тем,как людоед заваливает камнем свою берлогу и начинает издеваться,калечить и убивать своих жертв,внутри своей берлоги.Потом на время включает интернет,вываливает своё вымазанное кровью жертв сюрло и говорит,шо всё нормально и впускает в берлогу друзей из ОДКБ.Опять заваливают проход в берлогу камнем и уже в компании с такими же людоедами,продолжают кровавый пир,пока весь Мир празднует Рождество,под еле слышные крики о помощи из-за камня закрывающего вход в пещеру.Як вариант
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10.01.2022 20:28 Відповісти
Московитский спецназ как всегда герой против безоружных горожан.
Похоже, этих вылупков придётся учить жизни, и это сделает Китай.
И никто "Россию" не защитит-не пожалеет - её ненавидят все и за всё.
А крайним как ни крути окажется кремлёвский альцгеймер.
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10.01.2022 20:56 Відповісти
все равно казахи молодцы! не то что сыкливые беларусы
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10.01.2022 21:25 Відповісти
Аналогичный беспредел был и при первом разгоне Майдана головорезами "Беркута" !
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10.01.2022 21:38 Відповісти
Очень похоже на действия "Беркута" в Киеве в конце 2013 года
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10.01.2022 21:38 Відповісти
Кацап, а без вранья ты совсем жить не можешь?)
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10.01.2022 23:07 Відповісти
БОЖЕ.....БОЖЕ....ШАКАЛИ
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10.01.2022 21:55 Відповісти
Скоро прийде ться ще раз показувати Волю
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10.01.2022 23:40 Відповісти
І відрізання голів, та розшматування разом із випусканням кишок теж фахові ознаки мокшанських спецназівців!
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11.01.2022 13:13 Відповісти
вот кде врут я не понял
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12.01.2022 15:58 Відповісти
Не понял а где прохожие ,одни менты ,поясните ,пож...
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12.01.2022 16:00 Відповісти
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