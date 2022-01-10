Спецназ забиває перехожих ногами на вулиці Алмати під час зачистки. ВIДЕО
В соцмережах продовжують публікувати відео із розгоном протестувальників у Казахстані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як спецпризначенці посеред вулиці б’ють ногами учасника протестів.
Неподалік нерухомо лежить ще один протестувальник.
Топ коментарі
+74 Ksenia VB
показати весь коментар10.01.2022 18:46
+55 Иван Иван #488996
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+35 Серж Рача
показати весь коментар10.01.2022 18:47
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это всё проделки Назарбаева, решившего тряхнуть стариной.
русофобия выйдет на новый уровень!
Если бы он успел позвать на помощь этих зверей, не представляю даже, что бы было.
И после всего- придурок у власти.
Беда это
ОНО не комик -артист, а дубиноголовый членограй.
Похоже, этих вылупков придётся учить жизни, и это сделает Китай.
И никто "Россию" не защитит-не пожалеет - её ненавидят все и за всё.
А крайним как ни крути окажется кремлёвский альцгеймер.