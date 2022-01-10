Спецназ забиває перехожих ногами на вулиці Алмати під час зачистки. ВIДЕО

В соцмережах продовжують публікувати відео із розгоном протестувальників у Казахстані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як спецпризначенці посеред вулиці б’ють ногами учасника протестів.

Неподалік нерухомо лежить ще один протестувальник.