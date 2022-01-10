Спецназ забивает прохожих ногами по улице Алматы во время зачистки. ВИДЕО
В соцсетях продолжают публиковать видео с разгоном протестующих в Казахстане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как спецназовцы посреди улицы бьют ногами протестующего.
Неподалеку неподвижно лежит еще один протестующий.
Топ комментарии
+74 Ksenia VB
показать весь комментарий10.01.2022 18:46
+55 Иван Иван #488996
показать весь комментарий10.01.2022 18:41
+35 Серж Рача
показать весь комментарий10.01.2022 18:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это всё проделки Назарбаева, решившего тряхнуть стариной.
русофобия выйдет на новый уровень!
Если бы он успел позвать на помощь этих зверей, не представляю даже, что бы было.
И после всего- придурок у власти.
Беда это
ОНО не комик -артист, а дубиноголовый членограй.
Похоже, этих вылупков придётся учить жизни, и это сделает Китай.
И никто "Россию" не защитит-не пожалеет - её ненавидят все и за всё.
А крайним как ни крути окажется кремлёвский альцгеймер.