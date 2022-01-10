Спецназ забивает прохожих ногами по улице Алматы во время зачистки. ВИДЕО

В соцсетях продолжают публиковать видео с разгоном протестующих в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как спецназовцы посреди улицы бьют ногами протестующего.

Неподалеку неподвижно лежит еще один протестующий.