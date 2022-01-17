Німеччина готова стати одним із лідерів "Кримської платформи", - Кулеба. ВIДЕО

Німеччина готова стати одним із лідерів "Кримської платформи".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що раніше Україна запропонувала окремим партнерам очолоити в рамках "Кримської платформи" один з напрямів її роботи.

"Сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у "Кримській платформі" в напрямку політики невизнання. Це підтвердження лідерського підходу німецької дипломатії", - наголосив міністр.

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