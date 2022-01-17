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Німеччина готова стати одним із лідерів "Кримської платформи", - Кулеба. ВIДЕО

Німеччина готова стати одним із лідерів "Кримської платформи".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що раніше Україна запропонувала окремим партнерам очолоити в рамках "Кримської платформи" один з напрямів її роботи.

"Сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у "Кримській платформі" в напрямку політики невизнання. Це підтвердження лідерського підходу німецької дипломатії", - наголосив міністр.

Читайте: Під час візитів до Києва та Москви спробую знову вдихнути життя в "нормандський процес", - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

Німеччина (7379) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+14
Та лучше бы они были лидерами по поставки вооружений в Украину .
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17.01.2022 13:41
+12
Германия может пойти Пуйлу жопу полизать в очередной раз.
Двуличные мрази!
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17.01.2022 13:48
+11
Пчёлы против мёда? Канцлер против своей газпромовской пенсии?
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17.01.2022 13:47
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Лідерів? По справах... Багато користі?
Суцільно заклопотані,Паразити!!!
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17.01.2022 13:40 Відповісти
Немцы сейчас показывают, что в большинстве своём они - интернационалисты. А большинство валенкообразных зомби наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское.
Если сейчас кремлёвские бандиты дали бы команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест".
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы
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17.01.2022 14:01 Відповісти
Та лучше бы они были лидерами по поставки вооружений в Украину .
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17.01.2022 13:41 Відповісти
С Крымом должно произойти то же самое, что и с Карабахом в Азербайджане. Данная территория должна быть возращена законному владельцу по всем международным правилам - Украине. Так как в 2014 году произошёл рейдерский захват Крыма клептократической кремлёвской властью во главе со своим фюрером - мерзкой ботоксной крысой Путлером по типу оккупации Судетов гитлеровским режимом. Проблема в том, что большая часть валенкообразных олухов вбила себе в голову, что Крым имеет какое-то отношение к русской нации. Но это не так. Кроме оккупаций - никакой связи. Все названия в Крыму и само слово Крым - тюрские, издавна там жили крымские татары, украинцы, греки, и очень маленькая часть русских. Но пользуясь административными уловками, Кремль постоянно добавлял русскую прослойку в этнический состав Крыма умышленно, проявляя насилие и геноцид в отношении других народов Крыма.
А многострадальный народ крымских татар, находясь в Крыму, уже второй раз подвергаются геноциду со стороны русских
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17.01.2022 14:05 Відповісти
В ближайшие 10-20 лет ,россии будет не до Крыма ,они будут подсчитывать на сколько частей развалится сама бензоколонка ...
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17.01.2022 14:11 Відповісти
Кулєба - ЗЕлений "імпотент", а "Кримську платформу", нажаль, фактично провалили.
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17.01.2022 13:42 Відповісти
Пчёлы против мёда? Канцлер против своей газпромовской пенсии?
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17.01.2022 13:47 Відповісти
шрёдер всё организует как надо
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17.01.2022 13:48 Відповісти
Германия может пойти Пуйлу жопу полизать в очередной раз.
Двуличные мрази!
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17.01.2022 13:48 Відповісти
Уже все турбины Сименс поставил ? Да с такими друзьями враги не нужны...
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17.01.2022 13:49 Відповісти
Стара шлюха московії буде очолювати? Кулебі теж пообіцяли посаду прибиральника в газпромі?
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17.01.2022 13:51 Відповісти
Німеччину ,як російську прислугу ,більше не можна і на гарматний вистріл допускати до будь яких форматів і перемовин.Мінський формат, котрий Німеччина ,по вказівці Путіна ,навязала Україні,котрий привів до тривалої війни в Україні і російської окупації частини Донбасу,як і будівництво рашистської газової труби під протеже Меркель ,для фінансування цієї ж війни 15000 тисяч смертей українських громадян,ось всі "досягнення" тріади ворогів України-Німеччини,Франції під чітким керівництвом Росі,
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17.01.2022 13:59 Відповісти
вот газку нюхнут и сразу станут....
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17.01.2022 14:06 Відповісти
Нам таке НАТО, де є такі "союзники", як продажна лицемірна німота не потрібні. Тільки двосторонні військові союзи з англосаксами, поляками та країнами Балтії.
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17.01.2022 14:11 Відповісти
А не боїтеся, що Германія ножа в спину встромить?
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17.01.2022 14:12 Відповісти
Одно слово Кулеба )) Вот когда это сама Анналена скажет, вот тогда да.
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17.01.2022 14:14 Відповісти
"
Німеччина готова стати одним із лідерів "Кримської платформи", - Кулеба.."

Краще б британці.
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17.01.2022 14:15 Відповісти
Германия готова ...
Кто не даёт?
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17.01.2022 14:44 Відповісти
Никто не дает кроме газпрома
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17.01.2022 15:05 Відповісти
Сегодня Германия на стороне оккупантов, а не Украины!
Поэтому не зря они лезут в переговорные процессы - чтобы тормозить все инициативы и возможности для помощи Украине!
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17.01.2022 15:17 Відповісти
Анегдот про поручика Ржевского: ..... дами на більярдних столах.. грохот в дверь, поручик Р. ..дами как завизжат-Не пускайте, он какуюто пошлость придумаєт!!! Не пускайте німців, вони вже з Путіним шось придумали.
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17.01.2022 16:12 Відповісти
Америка, Британія чи Польща можуть теж.
Тих хто блокує постачання зброї Україні можно зараховувати у вороги.
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17.01.2022 17:06 Відповісти
Германия скомпрометировала себя работой против украины и крепкой дружбой с кремлем! Гоните ее палкой эту сволочь! Пускай она сначала реабелитирует себя в наших глазах!
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17.01.2022 17:52 Відповісти
Не треба! Де Німеччина - там "договорняк" з Росією!
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17.01.2022 18:19 Відповісти
Германія може поцілувати ПУЙЛА в ДУПУ - сразбегу, прямо в шоколадний глазік. Ось і все на що вони годяться...
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17.01.2022 18:56 Відповісти
без кулебы усе це сообщество теряет всякую легитимность, теперь для укрепления связей с германией кулеба должен переспать с аналеной
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17.01.2022 20:14 Відповісти
Німеччина готова стати одним із лідерів "Кримської платформи". Джерело:
Це щоб і надалі постачати турбіни Сіменс без проблем кацапам ?
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17.01.2022 20:35 Відповісти
німечина так грає за "ваших" і за "наших" що нам таких лідерів в перемовинах не потрібно.
товони СП2 одобрили, то зброю заблокували, то стурбувалися в голос.
хай визначиться з початку на чийому вона боці, потім поговоримо.
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17.01.2022 20:48 Відповісти
ДА !!! ОНИ ДО СИХ ПОР В КРЫМ ЕЗДЯТ ОТДЫХАТЬ !)
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18.01.2022 01:06 Відповісти
НЕ ДОБИЛИ СВОЛОЧЕЙ )))
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18.01.2022 01:07 Відповісти
Ее "лидерство" заключается в частых выражениях "озабоченности" для ЛОХТОРАТА и в прямом финансировании агрессоров и оккупантов, а это по сути СОУЧАСТИЕ в преступлениях кремлевских орков. На месте Украины нельзя иметь НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ не только с агрессорами и оккупантами, но и с теми кто их ФИНАНСИРУЕТ. Разрыв отношений должен быть не только с москалями, но и с немчурой (Австрия ни чем не лучше Германии в этом вопросе)!
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18.01.2022 04:51 Відповісти
 
 