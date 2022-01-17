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"Без цензури наживо": Суд над Порошенком - що далі? ВIДЕО

Розбір суду над Порошенком по гарячих слідах – від Марини Данилюк-Ярмолаєвої та Богдана Буткевича у спецвипуску "Без цензури наживо".

Сьогодні о 19:30 на Цензор.НЕТ.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Саме це і сталося в понеділок, 17 січня.

Читайте: ДБР опублікувало "злочинну схему постачань вугілля" у справі Порошенка. ІНФОГРАФІКА

Порошенко вважає справу політичною й звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу. 6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+43
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17.01.2022 19:02
+30
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17.01.2022 19:35
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зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !ПОСОБНИКА РАШИСТОВ В КЛЕТКУ !
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17.01.2022 19:03
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Поговаривают,что зебоба обосцался после заявления посла Великобритании ,даже старается забыть,что ПАП в прямом эфире назвал его наркоманом -то есть его заставляет забыть окружение...так что судья готов уже помереть,чтоб только в покое его оставили ))))
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17.01.2022 20:43 Відповісти










Elena


@61_elena

·
https://twitter.com/61_elena/status/1483136361020465155 24 мин



Под зданием Печерского суда полиция готовится к противостоянию со сторонниками Порошенко. Приехавшее подкрепление надевает щитки и вооружается спецсредствами. Возле стен суда силовики выстроились в две длинных шеренги.
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17.01.2022 20:22 Відповісти
От скажіть, нахіба це було все заварювати, вони шо, повні дятли? Чи думали, шо народ має це схавати. ***** на кордоні, а сопля фігньою займається.
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17.01.2022 20:40 Відповісти
а шо зелений гандон хиба головою щось думае . гундосика свого порошком припудрив . та й дав команду фас . а що буде дали воно не розумие . ця зелена никчемна тварина грае роль голобородька . а те що кино та реальне життя це не одне й теж воно не доганяе . бенядиктова набагато розумниша . вона не захотила пидписувати ПОРОХУ оту всю макулатуру . И ЭТА ВСЯ *****-ВОЗНЯ ЗЕЛЕНАЯ НАЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ..СЛУЧАЙНОЙ.. ВСТРЕЧИ вовы зелейского и бени калломойского на лыжном курорте
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18.01.2022 09:28 Відповісти
Начало кровавого конца для ЗеШоблы !
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17.01.2022 20:22 Відповісти
Люди добрі, не бийте одне одному пику, все буде гаразд, адже цього суддю призначав сам Порошенко. Довічного терміну точно очікувати не слід.
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17.01.2022 20:25 Відповісти
Причому це перша судова ланка, про 100% реформу якої петька кричав.
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17.01.2022 20:29 Відповісти
"Без цензури наживо": Суд над Порошенком - що далі? Джерело:

Я ВАМ СКАЖУ ЩО ДАЛІ -

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17.01.2022 20:29 Відповісти
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17.01.2022 20:31 Відповісти
ждуны...
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18.01.2022 00:13 Відповісти
Мавпа в мантії на прізвище соколов тримає вже 2 години людей на морозі, хоча "рішення" вже давно є .Падло.
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17.01.2022 20:32 Відповісти
Ну ти ж продався, патріот і набагато дешевше ніж той судья)
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17.01.2022 20:39 Відповісти
Так, я не знімаю провину з Пороху. Це він призначив цього суддю. Але якби в тої " Ваша честь" та ЧЕСТЬ таки б була, то він вже давно сміливо вийшов до людей і сказав приблизно таке, грюкнувши дерев' яним молотком : Так. Цей цирк мені осточортів ! Всі вільні. Справа закрита за відсутністю складу злочину. До побачення !
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17.01.2022 20:43 Відповісти
зе-уїбани власноруч поляризували політичну мапу України. Тепер тільки так : або ти з Порохом, читай , з демократичною опозицією, або з зеленою владою колаборантів і беспредєльщиків. Свій-чужий. Всі хто мурчатиме що вони нібито ні за кого, будуть "розчавлені" цими полюсами і вікинуті в політичну стічну кнаву. Я - с Порохом. І ця визначенність додає мені сил.
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17.01.2022 20:33 Відповісти
Ну как бы они этого хотели.
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17.01.2022 20:35 Відповісти
Яка температура зараз в Києві?
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17.01.2022 20:33 Відповісти
В будь-якому разі у Зе палає пердак
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17.01.2022 20:36 Відповісти
+2 у меня на термометре.
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17.01.2022 20:56 Відповісти
Чисто "майданна" температура : від +2 до -2. ))
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17.01.2022 22:53 Відповісти
Крысы уже бегут с тонущего корабля?
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17.01.2022 20:39 Відповісти
О, а шо так? "А как дишал, как дишал."
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17.01.2022 20:42 Відповісти
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17.01.2022 20:46 Відповісти
Поди, с Разумковым злигаеться, а там и кондом подтянется.
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17.01.2022 20:47 Відповісти
Delirium tremens..
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17.01.2022 20:44 Відповісти
Злі язики з Банкової кажуть, що зе особисто зачепили слова ПП про те, що йому (зе) треба припинити вживати наркотики. І він ультимативно вимагає арешту Порошенка. Почались гойдалки, бо оточення зе розуміє, чим це все може закінчиться. Б.Береза
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17.01.2022 20:46 Відповісти
Такие вещи хороши только постфактум.
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17.01.2022 20:47 Відповісти
Неврастения - это последствия злоупотребления наркотой... Получается Порох - прав.
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17.01.2022 20:49 Відповісти
Мало нам зэка было...
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17.01.2022 20:56 Відповісти
Нарик так и не здавал анализы на наркоту в крови например в WADA.
Лично у меня нет сомнения,что зеля наркоман
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17.01.2022 20:55 Відповісти
этож в какое бабло влетает ликсеч,
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17.01.2022 21:31 Відповісти
Where in the States are you from?
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18.01.2022 00:32 Відповісти
Сейчас ни один нормальный судья не возьмёт на себя грех (разве что за очень большие бабки Коломойского) так как прекрасно понимает что зеленскому осталось 2 года в потом придёт Порох
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17.01.2022 20:53 Відповісти
Так и бабки Коломойского в нынешней ситуации - черная метка.

Закат ЗЕ вручную уже начался.
В Украине такому судье будет тюрьма, а за кордоном санкции и фиг воспользуешься этими деньгами.

И вот нахрена бабло, которым не успеешь воспользоваться?
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17.01.2022 21:17 Відповісти
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17.01.2022 20:53 Відповісти
Та швидше вже чіпляйте на баригу "браслета" та відправляйте до Козина.
А то цей"цирк".влаштований зекловунами,вигідний обом.
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17.01.2022 20:59 Відповісти
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17.01.2022 21:04 Відповісти
Прокуроры убежали,
Срочно заболел судья,
Мусора как те шакалы,
Обосрались у суда,
Что не делает Зелупа,
Все не так и все не то,
Одним словом - "Шапито" !
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17.01.2022 21:00 Відповісти
Я не знаю, що й казати,
Адже це так низько…
У квартальнiм "шапiто" -
Клоун-срамовисько...
Кока-Коли бравi вуi,
Ще iз 90-х, -
дехто вбрався в лисий бубон…
Звiдки ж ця короста?
Те вiд зекiв-вуркаганiв,
Що у 90-х,

На грошах вiджатих й спали,

Навiть у погостах.
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17.01.2022 21:18 Відповісти
Зелёные потворы всех мастей от безнаказанности распоясались до невозможности! Януковичу удалось сбежать, но этой брехливой и трусливой посредственности, уничтожающей Украину и ее народ, не должно так повести!
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17.01.2022 21:02 Відповісти
История имеет свойство повторятся. В 1928 году такие же зелечерти продали Скоропадского и уже в 1933 году жрали своих детей. Сегодня арестуют Порошенко, завтра Зеленский станет нерукопожатым за границей и Украина потеряет всех своих союзников. Далее против Украины введут санкции и Украина уверенно станет на путь Сирии. Далее Россия с помощью зелечертей подавит украинскую армию и введут ОДКБ "тренировки по быстрому вводу войск ОДКБ недавно завершились в Казахстане". После полной оккупации Украины, рашка начнет восстанавливать свои потери от санкций за счет украинцев и их имущества - как в 1933 году. Может не будет такого голода, но крови прольются немало.
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17.01.2022 21:05 Відповісти
В Києві наразі знаходиться двопартийна делегація конгресменів США.Завтра прибудуть міністри закордонних справ Канади і Німеччини, за переслідуванням Порошенка стежить весь світ. Т. Чорновіл.
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17.01.2022 21:10 Відповісти
Там фишка в том, что конгрессмены евреи.
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17.01.2022 21:17 Відповісти
Між євреями і жидами дві великі різниці, як і між українцями і хохлами.
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17.01.2022 21:19 Відповісти
От так і хохол думає, ніби українець, але "какаяразніца"?
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17.01.2022 22:27 Відповісти
рашенчьорт?
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18.01.2022 00:22 Відповісти
Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 19,5 млн тонн угля, а годом ранее - 16,95 млн тонн (+15%). Крупнейшими поставщиками стали Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за 2021 год составил $1,54 млрд (62%)
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17.01.2022 21:11 Відповісти
Но зрадник Порошенко не перепутай.
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17.01.2022 21:17 Відповісти
Честно говоря, боюсь что на Пороха может быть покушение. Кацапским агентам выгодно его показательно убить - чтобы инициировать реальный взрыв в стране. Нервы натянуты, напряжение велико и если сейчас кто-то, само собой украиноговорящий в вышиванке, застрелит Пороха, то это просто взорвёт страну. Чем паРаша, само собой, тут же и воспользуется.
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17.01.2022 21:11 Відповісти
Судьи, которых общество не выбирало, которым общество не доверяет, не будут работать на общество. Они будут работать на тех, кто их назначил - на первых лиц, на саму судебную ветвь власти, на её неприкосновенность, на её пожизненность, на её высокооплачиваемость.
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17.01.2022 21:16 Відповісти
Я уже здесь неоднократно писал,что судебное сообщество может выдвигать кандидатов на должность судьи, голосовать за судей должен народ на выборах, утверждает выбор народа ВР и никто больше ( ни президент, ни премьер-министр). Тем самым судья становится публичной особой, за каждым шагом которой внимательно следят люди и депутаты. Это уже будут народные судьи (так они и должны называться). Другого пути построения нормальной судебной системы нет.
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17.01.2022 21:46 Відповісти
Чому мавпа в мантії вже більше 3х годин сидить в нарадчій кімнаті ? А ви думаєте то є легко перерахувати мільярд гривень?😜
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17.01.2022 21:18 Відповісти
Мавпа уже всралася, навіть скорую вже викликали!!!
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17.01.2022 21:22 Відповісти
Типо, назад отдавать под расчет, бо действительно уделался...
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17.01.2022 21:32 Відповісти
Нарешті знайдено вдалий переклад слова "*****" на англійську

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17.01.2022 21:27 Відповісти
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17.01.2022 21:27 Відповісти
подпишут и писятся будут чиколадники
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17.01.2022 21:32 Відповісти
Как показал этот процесс, власть в Украине при Зеленском приобрела форму криминальной банды, которая взяла все функции власти в т.ч. и судебную на себя. Фактически произошла узурпация всей власти в руках нескольких человек, что недопустимо в 21 веке. Такая власть ведет страну к прозябанию и отставанию, к отсутствию справедливости и законности.
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17.01.2022 21:34 Відповісти
это уже не банда, это - мафия.
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17.01.2022 22:34 Відповісти
А вот и первая реакция западных партнеров на дело Порошенко.
https://www.reuters.com/world/uk/uk-says-supplying-ukraine-with-weapons-system-defend-against-russia-2022-01-17/ Britain says it is supplying anti-tank weapons to Ukraine
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17.01.2022 21:41 Відповісти
Не нужно пока троллить порохоботов. У них и так сегодня напряженный день.))
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17.01.2022 21:43 Відповісти
Суддям, прокурорам, поліцаям мінімальну зарплату.Досить це бидло годувати.
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17.01.2022 21:50 Відповісти
Судьи ждут ,когда все минингующие разойдутся. чтобы потом объявить вердикт.
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17.01.2022 22:15 Відповісти
Пятый час уже идет. Не знаю чего они там ждут. Потом будут снова рассказывать что у бедных солдат яйца позамерзали.
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17.01.2022 22:20 Відповісти
Кстати, эта застава абсолютно абсурдная и ничем не обоснованная. Все знают, что никуда Порошенко не побежит. Так что причина заставы абсолютно непонятная.
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17.01.2022 22:26 Відповісти
Впрочем всё это дело это позор. Хотя ДБР не привыкать.
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17.01.2022 22:27 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012364771647&__cft__[0]=AZUeqWxhZjIgmDFJXVDCjzInqQ32ie143uOUgZawhf4EAry0IEGhQQGpZjvCDb42MRfyRXA93iuaC_shbMs2_RJmz7EDlT-AwqqYuAv6Hpv9xASWW94ZQV9Vqry5QxBVlgg&__tn__=-]C%2CP-R Олег Гриценюк с https://www.facebook.com/profile.php?id=100040642957054&__cft__[0]=AZUeqWxhZjIgmDFJXVDCjzInqQ32ie143uOUgZawhf4EAry0IEGhQQGpZjvCDb42MRfyRXA93iuaC_shbMs2_RJmz7EDlT-AwqqYuAv6Hpv9xASWW94ZQV9Vqry5QxBVlgg&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Італієцем .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1391838957904917&id=100012364771647&__cft__[0]=AZUeqWxhZjIgmDFJXVDCjzInqQ32ie143uOUgZawhf4EAry0IEGhQQGpZjvCDb42MRfyRXA93iuaC_shbMs2_RJmz7EDlT-AwqqYuAv6Hpv9xASWW94ZQV9Vqry5QxBVlgg&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин. ·



5(!!!) годин підряд суддя ховається по нарадчих кімнатах.

12 годин Зеленський трусить всю країну.

Печерський суд в облозі правоохоронців.

Зеленський принизив всю країну, виставив Україну в найгіршому світлі, розтоптав Закони і зробив величезну послугу особисто Путіну.
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17.01.2022 22:40 Відповісти
Как там на стадионе вопил зеленский - я ваш вирок)))
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18.01.2022 00:20 Відповісти
Я ваш выродок
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18.01.2022 02:23 Відповісти
Меру пресечения Порошенко изберет судья Алексей Соколов: что о нем известно

СУДЬЯ АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ ДО СИХ ПОР НЕ ПРОШЕЛ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ОЦЕНКУ В РАМКАХ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

А В МАЕ 2019 ГОДА ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ ПРИЗНАЛ ЕГО НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ.
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18.01.2022 02:26 Відповісти
Общественная организация «УКРАИНА ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА ЧИНОВНИКОВ» https://proisvol.info/2021/11/18/sokolov-o-m-bezmozkij-suddya-separatist-pracyuye-na-kriminal/ вынесла свой вердикт судье Алексею Соколову.

Общественники считают, что Соколов превысил свои служебные полномочия и совершил подлог.

Также отмечено, что Соколов скрывает совершенные преступления, https://youtu.be/h6tgycA56Wk выносит неправосудные решения , оказывает помощь уголовным лицам и организованным преступным группировкам,

препятствует наполнению государственного бюджета, наносит ущерб экономике государства, https://youtu.be/LJLx3oxB1KU подрывает авторитет судебной власти , ослабляет боеспособность украинской армии, работу суда,

совершает диверсии, препятствует деятельности общественных организаций, грубо нарушает присягу судьи.
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18.01.2022 02:27 Відповісти
Журналисты "https://suspilne.media/198592-bellingcat-oskarzit-svoe-viznanna-inozemnim-agentom-u-rf/ Суспільного " также сообщили, что Соколов принимал скандальные решения об избрании меры пресечения Марусе Зверобой из-за «угроз» Владимиру Зеленскому.

ТАКЖЕ ОН ОТПУСТИЛ ЭКС-ОФИЦЕРА СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ "ОМЕГА" ВЛАДИМИРА КОСЕНКО,

ОБВИНЯЕМОГО В УБИЙСТВЕ АКТИВИСТОВ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА.

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18.01.2022 02:28 Відповісти
А дальше Пороху и ЗЕ-кривляке следует найти подходящую лужу и голыми жопами сесть в неё обоим - поднять рейтинги не получилось у обоих.
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18.01.2022 03:10 Відповісти
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18.01.2022 09:32 Відповісти
всегда смешна возня миллионеров с уде , особенно когда сочуствующие начинают плакать -

"ой йой за шо его ,ой йой на парашу в камере посадят ой йой будут бить в тюрьме ой йой тюрьма воши туберкулез ой йой посадят в казематы с выбитыми окнами ой йой будут гнобить кормить баландой"
и находятся дебилы которые думают шо его на столыпин отвезут в камеру где тараканы ползают по роже утром мля вы ущербные
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18.01.2022 10:20 Відповісти
Прокурори у справі Петра Порошенка вимагають 1 мільярд гривень застави дрібними купюрами та вертольот.
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18.01.2022 11:23 Відповісти
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18.01.2022 12:36 Відповісти
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