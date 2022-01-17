"Без цензури наживо": Суд над Порошенком - що далі? ВIДЕО

Розбір суду над Порошенком по гарячих слідах – від Марини Данилюк-Ярмолаєвої та Богдана Буткевича у спецвипуску "Без цензури наживо".

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За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму.

Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Саме це і сталося в понеділок, 17 січня.

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Порошенко вважає справу політичною й звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу. 6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.