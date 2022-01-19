Блінкен та Кулеба дали пресконференцію в Києві. ВIДЕО
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та Державний секретар США Ентоні Блінкен провели в Києві спільну пресконференцію.
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