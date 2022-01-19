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Блінкен та Кулеба дали пресконференцію в Києві. ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та Державний секретар США Ентоні Блінкен провели в Києві спільну пресконференцію.

Цензор.НЕТ пропонує запис брифінгу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США виділять додаткові $200 млн Україні в 2022 році, - Блінкен

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
Не надо валить в кучу святое и грешное..... Кулеба свою работу делает ...и делает хорошо. Он один из немногих кто не скурвился. И новости хорошие!
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19.01.2022 16:59
+1
А где бубочка шифруется, где они с баб Юлей прячутся, шо их не видно и не слышно?
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19.01.2022 16:41
+1
Мы крутые!!!!!
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19.01.2022 16:53
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19.01.2022 16:38 Відповісти
А где бубочка шифруется, где они с баб Юлей прячутся, шо их не видно и не слышно?
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19.01.2022 16:41 Відповісти
Мабуть, бабаюля знов рехтує писок. А бубочка - пердак.
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19.01.2022 16:44 Відповісти
хорошо скооперировались. пересадка лишней кожи с юлиного затылка на зелины ожоги, как бы у него хвост-коса потом не вырос)))
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19.01.2022 16:48 Відповісти
А зачем быдлоскоту Юля? Быдлоскот должен быть доволен гопником, мародером и куклой.
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19.01.2022 17:17 Відповісти
работа такая.
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19.01.2022 17:00 Відповісти
чому ніде не видно самого віслюка!!?? ... а лишень скрізь стирчать його вуха !
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19.01.2022 16:50 Відповісти
он с унитаза не может слезть)) сам завертел кашу а теперь не знает что делать...а порошок уже не помагает)
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19.01.2022 17:24 Відповісти
Да и Порох помогает не хуже порошка, вон предложил захлопнуть крышку пианино
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19.01.2022 17:28 Відповісти
Мы крутые!!!!!
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19.01.2022 16:53 Відповісти
Не надо валить в кучу святое и грешное..... Кулеба свою работу делает ...и делает хорошо. Он один из немногих кто не скурвился. И новости хорошие!
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19.01.2022 16:59 Відповісти
 
 