Блинкен и Кулеба дали пресс-конференцию в Киеве. ВИДЕО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен провели общую пресс-конференцию.
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