Відкликання законопроєкту про перехідний період не пов'язане з зустріччю радників лідерів Нормандської четвірки, - Єрмак. ВIДЕО
Відкликання законопроєкту "Про основи державної політики перехідного періоду" на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів Нормандської четвірки.
Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Хотів би з самого початку розвіяти деякі фейки, які сьогодні почали з'являтися, на жаль, і в українських ЗМІ. По-перше, нібито Україна була змушена прийняти якусь вимогу когось про відкликання законопроекту щодо основ державної політики перехідного періоду. Не знаю, хто як, а я можу сказати, що ця влада приймає лише вимоги українського народу: основна сьогодні вимога українського суспільства – це зробити все для того, щоб уникнути ескалації, над чим ми працюємо 24/7. Жодних попередніх умов щодо проведення зустрічі у Нормандському форматі не було", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, зустріч радників лідерів Нормандської четвірки відбудеться 26 січня у Парижі.
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как и "никакой операціі с вагнеровцами не було"
їбалі,вибачте!! на обличчі намальовано "Єтот не врьот"
А где-то от украинского народа было требование отозвать этот законопроект?! Так какого хера тогда этот мудак говорит от имени украинского народа?! Мрази конченые уже в край о@уели!
К сожалению такая важная новость стала нам известна не слишком оперативно. Однако, мы искренне поздравляем главу Офиса президента Украины Андрея Ермака с приобретением квартиры в Лондоне. Лондон - это прекрасное место где можно приятно провести остаток дней, после окончания карьеры украинского государственного чиновника. Великобритания давно уже цивилизованная страна с устоявшимися институтами демократии и достойным уровнем жизни.
В Лондоне Андрею Борисовичу будет совершенно не скучно. Вечерами он сможет наносить визиты Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому, их лондонское жилье расположено неподалеку. Вместе за рюмкой джина им будет о чем вспомнить из их нескучного политического прошлого.
Эта новость звучит крайне пикантно на фоне информации, что фракции "Слуга народа" в ВР уже месяц как задолжали по выплатам "20-30-50". Однако депутатам не стоит волноваться, чай не впервой им конверты задерживают. Чтобы депутаты "приСлуги" получили деньги, нужно чтобы депутат Трухин принес в ВР набор проименованых не пустых конвертов. Но сперва нужно распилить деньги на программе "Большое строительство". Для того она и существует. А чтобы деньги распилить, их сперва нужно перечислить подрядчикам из госбюджета. А в госбюджете денег нет... Подрядчикам "Укравтодор" сейчас должен 140 миллиардов грн. Понимать нужно.