Відкликання законопроєкту про перехідний період не пов'язане з зустріччю радників лідерів Нормандської четвірки, - Єрмак. ВIДЕО

Відкликання законопроєкту "Про основи державної політики перехідного періоду" на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів Нормандської четвірки.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотів би з самого початку розвіяти деякі фейки, які сьогодні почали з'являтися, на жаль, і в українських ЗМІ. По-перше, нібито Україна була змушена прийняти якусь вимогу когось про відкликання законопроекту щодо основ державної політики перехідного періоду. Не знаю, хто як, а я можу сказати, що ця влада приймає лише вимоги українського народу: основна сьогодні вимога українського суспільства – це зробити все для того, щоб уникнути ескалації, над чим ми працюємо 24/7. Жодних попередніх умов щодо проведення зустрічі у Нормандському форматі не було", - заявив Єрмак.

Також читайте: Законопроєкт про перехідний період на Донбасі відкликаний, тому що не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, зустріч радників лідерів Нормандської четвірки відбудеться 26 січня у Парижі.