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Новини Відео Нормандські переговори
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Відкликання законопроєкту про перехідний період не пов'язане з зустріччю радників лідерів Нормандської четвірки, - Єрмак. ВIДЕО

Відкликання законопроєкту "Про основи державної політики перехідного періоду" на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів Нормандської четвірки.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотів би з самого початку розвіяти деякі фейки, які сьогодні почали з'являтися, на жаль, і в українських ЗМІ. По-перше, нібито Україна була змушена прийняти якусь вимогу когось про відкликання законопроекту щодо основ державної політики перехідного періоду. Не знаю, хто як, а я можу сказати, що ця влада приймає лише вимоги українського народу: основна сьогодні вимога українського суспільства – це зробити все для того, щоб уникнути ескалації, над чим ми працюємо 24/7. Жодних попередніх умов щодо проведення зустрічі у Нормандському форматі не було", - заявив Єрмак.

Також читайте: Законопроєкт про перехідний період на Донбасі відкликаний, тому що не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, зустріч радників лідерів Нормандської четвірки відбудеться 26 січня у Парижі.

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+17
Та пішов ти на х..й!
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24.01.2022 23:33
+13
кАнечно "не пов'язано"))
как и "никакой операціі с вагнеровцами не було"
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24.01.2022 23:37
+12
Ну а як можна не довіряти такій "святій" людині??? В нього ж на їбалі, вибачте!! на обличчі намальовано "Єтот не врьот"
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24.01.2022 23:39
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Та пішов ти на х..й!
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24.01.2022 23:33 Відповісти
Єрмак дуже кований агент кремля! Прошу наші спецслужби не забувати про "вагнер" і інші спецоперації України, де єрмак злив інфу!🤬
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24.01.2022 23:35 Відповісти
кАнечно "не пов'язано"))
как и "никакой операціі с вагнеровцами не було"
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24.01.2022 23:37 Відповісти
Ну а як можна не довіряти такій "святій" людині??? В нього ж на їбалі, вибачте!! на обличчі намальовано "Єтот не врьот"
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24.01.2022 23:39 Відповісти
Нарисовался!!! Здрасьте,,,!!!
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24.01.2022 23:37 Відповісти
Твоя справа опікуватись віниками, скрепками та іншими швабрами.
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24.01.2022 23:40 Відповісти
Так и поверили сынку КГБшника. Видать насчёт цены ещё не успели договориться.
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24.01.2022 23:42 Відповісти
А що, мокшани вже вивели війська і озброєння? Ми контролюємо кордон з мордором? Який перехідний період?
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24.01.2022 23:45 Відповісти
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25.01.2022 00:04 Відповісти
... що ця влада приймає лише вимоги українського народу

А где-то от украинского народа было требование отозвать этот законопроект?! Так какого хера тогда этот мудак говорит от имени украинского народа?! Мрази конченые уже в край о@уели!
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24.01.2022 23:46 Відповісти
а зеленый бабуин сказал что имеет.
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24.01.2022 23:49 Відповісти
їх як прорвало! арахамія,подоляк а тепер Козир - фейки все, що вимагає козак і розганяють їх недруги, а тут деякі повторюють. Великих слів велика сила і більш нічого. А що говорити, і так всі знають Бобу як головного фейкомета. Один вже клявся в аеропорту Хітроу в 1938 році-я привіз Вам мир, повірили, а виявилось фейком.
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24.01.2022 23:50 Відповісти
Тот хотя бы верил в то, что говорил, а зелёное чмо знает, что врет, но считает всех вокруг идиотами
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24.01.2022 23:59 Відповісти
дерьмак готовит капитуляцию
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25.01.2022 00:00 Відповісти
Послухав його і чомусь пригадалось ось це:
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25.01.2022 00:02 Відповісти
Хотів зазначити тут "не дивно, на інфі з такою брехнею з jОПj - жодного бота з ферми подляка"; але уважніше придивився, і, - о! щастя! помітив єдиного такого -
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25.01.2022 00:24 Відповісти
кто такой дерьмак?
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25.01.2022 01:16 Відповісти
https://t.me/pecherhill/677 Печерский холм
К сожалению такая важная новость стала нам известна не слишком оперативно. Однако, мы искренне поздравляем главу Офиса президента Украины Андрея Ермака с приобретением квартиры в Лондоне. Лондон - это прекрасное место где можно приятно провести остаток дней, после окончания карьеры украинского государственного чиновника. Великобритания давно уже цивилизованная страна с устоявшимися институтами демократии и достойным уровнем жизни.
В Лондоне Андрею Борисовичу будет совершенно не скучно. Вечерами он сможет наносить визиты Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому, их лондонское жилье расположено неподалеку. Вместе за рюмкой джина им будет о чем вспомнить из их нескучного политического прошлого.
Эта новость звучит крайне пикантно на фоне информации, что фракции "Слуга народа" в ВР уже месяц как задолжали по выплатам "20-30-50". Однако депутатам не стоит волноваться, чай не впервой им конверты задерживают. Чтобы депутаты "приСлуги" получили деньги, нужно чтобы депутат Трухин принес в ВР набор проименованых не пустых конвертов. Но сперва нужно распилить деньги на программе "Большое строительство". Для того она и существует. А чтобы деньги распилить, их сперва нужно перечислить подрядчикам из госбюджета. А в госбюджете денег нет... Подрядчикам "Укравтодор" сейчас должен 140 миллиардов грн. Понимать нужно.
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25.01.2022 01:30 Відповісти
У меня уже слов нету.
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25.01.2022 08:52 Відповісти
Відкликати треба Закон про особливий статус Донбасу, а не законопроект про перехідний період.
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25.01.2022 09:02 Відповісти
 
 