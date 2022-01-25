У відносинах з Німеччиною ми увійшли у момент істини, - Кулеба. ВIДЕО
Україна з Німеччиною увійшли у момент істини щодо низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Німеччина зробила дуже багато з 2014 року для України, у тому числі для мобілізації санкційного тиску, підтримки українських реформ, української економіки. Але кожна криза виводить відносини на момент істини. І зараз з Німеччиною ми увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань безпеки та майбутнього України, як незалежної держави, та євроатлантичної безпеки загалом", - сказав Кулеба.
За словами очільника МЗС йдеться про підтримку санкцій проти Росії з боку Німеччини, "Північний потік-2", питання постачання зброї.
"Є один аспект - двосторонні поставки зброї від Німеччини Україні. Але є й інші. Є питання надання дозволу Німеччиною третій країні на передачу зброї. Є питання згоди Німеччини на закупівлю Україною зброї через систему НАТО. Це ті питання, де ми вважаємо взагалі не може бути жодних розмов про блокування Німеччиною чогось", - наголосив міністр.
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А большим этот рынок может сделать только Германия, инвестируя в Украину, потому что "начальник европейского отдела" у США именно она. Замкнутый круг.
Поэтому, максимум, что Украина может делать - делать себя привлекательной для развитых стран, чтоб они хотели вкладывать деньги, и, соответственно, защищать их силами НАТО.
А в Украине выбрали президентом комика, марионетку олигарха - прям очень привлекательно для инвестирования десятков миллиардов, да.
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что-то сша стали через голову германии прыгать или британия не прочь открыть свой отдел в европе у сша
Но комик - это уже перебор.
Хотя раньше перебором был януковощ.
Так что, есть реальные переживания насчет следующего президента.
лучше! Устал напоминать сторонникам Кремля что Петя с Яцинюком пришли на пустое "корыто", а уходили когда было около 30 млрд золотого запаса .
А Великобритания намерена быть в совете директоров как США, а не начальником отдела.
Но еще не получила признание, поскольку недавно вообще уволилась.
Но предыдущий хоть на словах вёл чёткую проукраинскую, особенно внешнюю, политику и на него не стыдно было смотреть - да, он тоже подворовывал втихаря там, как и все, но клоуном его назвать было нельзя. А это ж сейчас что.
Там каждый был или есть сыном/дочерью коммуниста из ГДР, на всех папки есть.
Думаешь, не ссут, что их обнародуют?
ты думаешь впн тебя защитит, наивный?
ГЕРМАНИЯ С РАШЕЙ В СГОВОРЕ ПО РАЗДЕЛУ ЕВРОПЫ - фантомные имперские боли
А что британцы делают?
Прислать два самолёта гранатометов и вывезти дипломатов - это действия?
Говоря чзыком иронии, не понимаю чего армию паРаши на высокое место ставят, ибо по мнению Великобритании, чтоб её остановить, достаточно двух самолетов с гранатометами
В Германии 80.
Чи сильно українці переживали за чеченців чи грузинів? Мабуть бігли санкції вводити проти Росії? Ага ага, там така дружба-жвачка була, що куди там німцям.
Приблизно як українцям посрать на все що поза Україною, так і німцям посрать на все що поза ЄС і НАТО.
Піар допомога від німців (модульні пластикові містечка і прочая ахінея) і велика дуля навіть на постачання високотехнологічного обладнання.
Мир винен не нам - він винен сам собі (якщо не хоче щоб його змели мільйонні цунамі біженців)
Я зьозіка його кодло зневажаю більше ніж достатньо і таких немало.
Але вибрав зьозьорат те що вибрав і з цим жити ще 2 роки.
Ця влада тут 2.5 роки, а німецька проросійська політика йде мінімум з 2008 - це тоді коли ще був Ющенко. При Порошенко, який підняв армію, німецька влада забороняла поставку обладнання за наші гроші (це не була допомога взагалі!).
Німецька влада на сьогоднішній день є колаборантом путінської росії. Такі факти.
Mavka Slavka
@MavkaSlavka
· 13 ч
Interesting take on the Germany-Russia coalition.
Завела ситуацию к сегодняшнему результату.Вот,шо сделала Германия если просто.Как говорится благими намерениями вымощена дорога в ад.Ещё треба будет разбирать поведение Германии и Франции и достойны ли они на роль лидеров ЕС