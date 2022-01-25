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У відносинах з Німеччиною ми увійшли у момент істини, - Кулеба. ВIДЕО

Україна з Німеччиною увійшли у момент істини щодо низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина зробила дуже багато з 2014 року для України, у тому числі для мобілізації санкційного тиску, підтримки українських реформ, української економіки. Але кожна криза виводить відносини на момент істини. І зараз з Німеччиною ми увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань безпеки та майбутнього України, як незалежної держави, та євроатлантичної безпеки загалом", - сказав Кулеба.

За словами очільника МЗС йдеться про підтримку санкцій проти Росії з боку Німеччини, "Північний потік-2", питання постачання зброї.

"Є один аспект - двосторонні поставки зброї від Німеччини Україні. Але є й інші. Є питання надання дозволу Німеччиною третій країні на передачу зброї. Є питання згоди Німеччини на закупівлю Україною зброї через систему НАТО. Це ті питання, де ми вважаємо взагалі не може бути жодних розмов про блокування Німеччиною чогось", - наголосив міністр.

Також читайте: Кулеба про відмову Німеччини постачати зброю Києву: Українці пам'ятатимуть про це десятиліттями

Автор: 

Німеччина (7441) зброя (7505) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+20
Оружие не дают , но послов своих вывозят . Все что надо знать про власть Германии
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25.01.2022 00:50
+11
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25.01.2022 00:51
+10
Ну, британцы же что-то делают , чтобы предупредить войну.

ГЕРМАНИЯ С РАШЕЙ В СГОВОРЕ ПО РАЗДЕЛУ ЕВРОПЫ - фантомные имперские боли
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25.01.2022 01:11
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да забей ты на них. просто никогда больше не покупай германские товары.
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25.01.2022 00:49 Відповісти
Объём сбываемых в Украине товаров ещё слишком мал, чтоб Геомания начала его ценить.
А большим этот рынок может сделать только Германия, инвестируя в Украину, потому что "начальник европейского отдела" у США именно она. Замкнутый круг.
Поэтому, максимум, что Украина может делать - делать себя привлекательной для развитых стран, чтоб они хотели вкладывать деньги, и, соответственно, защищать их силами НАТО.
А в Украине выбрали президентом комика, марионетку олигарха - прям очень привлекательно для инвестирования десятков миллиардов, да.
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25.01.2022 01:00 Відповісти
враньё
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25.01.2022 01:06 Відповісти
Не против, если не буду для тебя что-то опровергать?
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25.01.2022 01:43 Відповісти
Германия - начальник европейского отдела" у США именно она.
---------------
что-то сша стали через голову германии прыгать или британия не прочь открыть свой отдел в европе у сша
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25.01.2022 06:50 Відповісти
плили, плили та на березі всрались. Я не прихільник діючого на посту президента, ні в якому разі. Але, можна подумати що хтось з минулих президентів боровся з корупцією та розкраданням. Та й ти самі інвестиції нікуди не зникли - їх взагалі ніколи не було.
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25.01.2022 01:16 Відповісти
Согласен с каждым словом.
Но комик - это уже перебор.
Хотя раньше перебором был януковощ.
Так что, есть реальные переживания насчет следующего президента.
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25.01.2022 01:38 Відповісти
янык ? А кучмо и кравчукча нет ? янык пришол уже в разворованую страну, все уже сделали до него. Если бы не эти две твари может и не было бы яныка, но по тем временам зебилов было не 73% а 93% так шо маемо те що маемо.
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25.01.2022 02:16 Відповісти
Порохоботи стверджують що при Петі не було корупції і розкрадання коштів
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25.01.2022 07:23 Відповісти
Ну якщо тобі все одно крадуть в тебе гривню чи мільйон, то краще давай я в тебе сам той мільйон заберу.
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25.01.2022 08:19 Відповісти
Ответ для Дижко ботов !!! Хоть Петя и сволочь порядочная,но если бы каждая сволочь делала столько сколько Петя,то жили бы мы уже гораздо
лучше! Устал напоминать сторонникам Кремля что Петя с Яцинюком пришли на пустое "корыто", а уходили когда было около 30 млрд золотого запаса .
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25.01.2022 09:25 Відповісти
Ага. Але чомусь йому, такому білому і пухнастому, дали підсрачника на виборах.
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25.01.2022 09:28 Відповісти
А сотни миллионов выброшенные Рашкой на то чтоб очернить Порошенко ты не учитываешь? Вот уже 3 года пытаються найти против него хоть что нибудь из того что было заявлено и нехрена!!! И это при карманном генпрокуроре, СБУ и полиции!!! Высовуй голову и начинай шевелить мозгами дядя!!!
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30.01.2022 20:30 Відповісти
"начальником євровідділу" Англія,серйозним замом намалювалась Польща.А ганси то зам на пенсії.Моя особиста думка.
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25.01.2022 01:20 Відповісти
Почитай сколько денег получает Польша от Германии и твоё мнение о заме изменится.
А Великобритания намерена быть в совете директоров как США, а не начальником отдела.
Но еще не получила признание, поскольку недавно вообще уволилась.
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25.01.2022 01:36 Відповісти
машка, палишься
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25.01.2022 01:43 Відповісти
Кстати, не зря та Англия уволилась . Посмотрела шо это за хрень и не захотела плясать под дудочку несостоявшихся фашиков в их недоимперии ЕС. Швейцария ведь тоже не стала связываться с ЕС, хотя её ещё буквально вчера Германия как только не заманивала, а потом, кстати, стала угрожать экономическими потерями в случаи отказа. Хорошо, что вопрос о вступлении в ЕС в Швейцарии теперь закрыт на общенациональном референдуме. Вот и теперь показывают себя немцы не с лучшей стороны... Так что англичане со швейцарцами очень даже молодцы.
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25.01.2022 01:51 Відповісти
Сейчас выбрали марионетку олигарха, а предидущий вообще сам был олигарх, так что всё не славабогу как говорится... Лично мне разницы нет , я просто наблюдаю и удивляюсь.
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25.01.2022 01:29 Відповісти
Согласен.
Но предыдущий хоть на словах вёл чёткую проукраинскую, особенно внешнюю, политику и на него не стыдно было смотреть - да, он тоже подворовывал втихаря там, как и все, но клоуном его назвать было нельзя. А это ж сейчас что.
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25.01.2022 01:40 Відповісти
Да, с вами трудно не согласиться. Но тот поезд уже ушёл... Вообще олигарх - президент - полная лажа... но лучше было бы конечно сейчас порошенка иметь в этой ситуации президентом, потому что зеленский - ну это же блин не политик и президент воюющей державы, да он вообще не политик, позорище , увы...
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25.01.2022 01:55 Відповісти
Две лахтинские козлособаки, под прокси об украинской политике кудахчат, вот умора )))
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25.01.2022 03:37 Відповісти
А кто его выбрал а ?
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25.01.2022 02:17 Відповісти
в НАТОшопе они блокируют даже не своё
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25.01.2022 01:04 Відповісти
сходи подлечись. кстати боты, куплю впн азери доллар за ип
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25.01.2022 01:17 Відповісти
А ты думаешь, штази - пустое слово?
Там каждый был или есть сыном/дочерью коммуниста из ГДР, на всех папки есть.
Думаешь, не ссут, что их обнародуют?
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25.01.2022 01:42 Відповісти
Не купую. Давно і принципово. Є два "боші" - обидва гімно. Пилосос (недомотаний двигун, провід гріється, кнопка включення здохла) та шуруповерт (головки "з'їдаються", немає трищітки). Дав собі слово нічого германського не купувати.
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25.01.2022 15:38 Відповісти
Оружие не дают , но послов своих вывозят . Все что надо знать про власть Германии
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25.01.2022 00:50 Відповісти
Кто потерял ВПН ????
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25.01.2022 00:53 Відповісти
ты потерял
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25.01.2022 01:07 Відповісти
Вы Ваня - глупы, как все кацапы 😀😀😀
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25.01.2022 01:08 Відповісти
бот. у тебя ип меняется постоянно. и петляния про кацапов не прокатит. палишься, дурак
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25.01.2022 01:12 Відповісти
Ваня, дуй домой- тут водки нет 😀😀
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25.01.2022 01:22 Відповісти
не катит этот цирк. спалился, отвечай.
ты думаешь впн тебя защитит, наивный?
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25.01.2022 01:24 Відповісти
оп оп)) признался
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25.01.2022 01:28 Відповісти
Лапоть, я не фанат Марии, т.к. она по своей глупости обвиняла меня в том же, в чем ты обвиняешь ее, но то, что ты тролль и лапоть - это факт.
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25.01.2022 08:39 Відповісти
"Софійку" дарма не ображай! Її (буває часом) "заносить" Однак основна лінія у неї "правильна" - "Україна понад усе!""
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25.01.2022 10:21 Відповісти
Це чомусь вона мене образила на рівному місті обізвавши "кацапом".
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25.01.2022 10:22 Відповісти
І що далі? "В суперечці двох опонентів розумніших виявлено не було!" Так чи що? Якби я на все що писалося і адресувалося (в тому числі й тобою - було пару разів (правда давно) реагував таким чином то тут-би "бійка" почалася
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26.01.2022 16:53 Відповісти
А что бы ты сделал на месте Шольца если бы был немцем и у тебя был бы свой 140-миллионный народ, за судьбу которого ты отвечаешь?
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25.01.2022 01:02 Відповісти
Ну, британцы же что-то делают , чтобы предупредить войну.

ГЕРМАНИЯ С РАШЕЙ В СГОВОРЕ ПО РАЗДЕЛУ ЕВРОПЫ - фантомные имперские боли
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25.01.2022 01:11 Відповісти
упс. а ты ему ответил. ой как неаккуратно получилось
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25.01.2022 01:14 Відповісти
Германия принадлежит США.

А что британцы делают?
Прислать два самолёта гранатометов и вывезти дипломатов - это действия?
Говоря чзыком иронии, не понимаю чего армию паРаши на высокое место ставят, ибо по мнению Великобритании, чтоб её остановить, достаточно двух самолетов с гранатометами
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25.01.2022 01:46 Відповісти
Якщо би Грачов не залишив на складах Ічкерії багато стрілкової зброї, а головне багато РПГ-7, то Джохар (Грозний) взяли би ще наприкінці 1994 року, як кацапи і планували, а так майже всі кацапські війська в місті були винищені. РПГ було так багато, що з них стріляли навіть по окремим кацапськім солдатам, а не тільки по бронетехніці. Танки змінилися мало, крім динамічного захисту, а от ******* гранатомети дуже просунулись технологічно. Навіть кацапські гранатомети RPG-29 Vampir, які вони поставили Ірану, а той передав Хезболлі, привели до того, що Меркави, які вважалися одним із найкращих та безпечних танків, палали один за одним. Тому ******* військова доктрина Великобританії рахує, що танки на полі бою вже не потрібні.
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25.01.2022 04:35 Відповісти
і де вони палали?
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25.01.2022 09:43 Відповісти
упс.140 в рашке, в германии меньше. так тупо спалиться.
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25.01.2022 01:14 Відповісти
Да, спутал.
В Германии 80.
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25.01.2022 01:47 Відповісти
не заплатят, машка
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25.01.2022 01:48 Відповісти
Вів би свій 140 мільйонний народ до світової війни, що він і робить планомірно. Восьмий рік. Спочатку муркель, тепер цей вилупок.
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25.01.2022 15:41 Відповісти
Кацапы идут к нам с одной целью: грабить недвигу, электронику, автомобили. Но посуди сама: недвига то у богатых в их Киевах и Одессах. У меня в селе только телек 94года да телефон. Зачем мне те богачи, пусть их грабят и насилуют, они и так хорошо пожили, а я отсижусь!
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25.01.2022 01:03 Відповісти
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25.01.2022 01:09 Відповісти
Не отсидитесь .
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25.01.2022 01:09 Відповісти
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25.01.2022 00:51 Відповісти
И эти немецкие политики ШОТО ТАМ ПРО МИНСКИЕ ДОГОВОРНЯКИ настаивали ????
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25.01.2022 00:52 Відповісти
Кулеба хочет для коломойского хозяина ничего внутри страны не менять, чтоб хозяин мог и дальше миллиардные подряды на дороги пилить, даже чтоб прокурор САП назначен не был, и чтоб немцы, смотря на это дело, улыбались и сыпали миллиардами и вагонами оружия.
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25.01.2022 01:06 Відповісти
ой. ты же софия мария дуглас) боты!!!! куплю азери прокси по баксу за ип. для работы надо
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25.01.2022 01:18 Відповісти
На германію в європі,та й у світі вже багато хто поглянув іншими очима.
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25.01.2022 01:06 Відповісти
четверо вас дурачков на смене. внимание вопрос. нахера вы вообще нужны, если гугл не индексирует на этом сайте комментарии?)
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25.01.2022 01:19 Відповісти
чудак, так топорно работать стыдно. я вас выпалил всех четверых за полчаса
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25.01.2022 01:23 Відповісти
ватник. почитай про цифровой след. впн не защищает от деанонимизации
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25.01.2022 01:26 Відповісти
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25.01.2022 01:18 Відповісти
тебе на нее не насрать? зачем ты это постишь?
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25.01.2022 01:27 Відповісти
Післяопераційне страшко. Схоже, кучмо її в хвіст і в гриву в свій час.
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25.01.2022 15:43 Відповісти
Просто газпромівські шлюхи - тут немає про що говорити.
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25.01.2022 06:31 Відповісти
А Петя колись пафосно називав Меркель хрещеною мамою України. Дятел.
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25.01.2022 07:26 Відповісти
Германию надо выгнать из НАТО за развязывание 2 Мировой,а Британию вернуть...
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25.01.2022 08:16 Відповісти
Крестила прямо на Майдане Ющенко в 2004 году...Сам бачив чесслово
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25.01.2022 08:17 Відповісти
Німеччина гамном була завжди . Британія і Польща чітко це показали .
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25.01.2022 07:37 Відповісти
Какую АХИНЕЮ и БРЕД он несет! Не должно было быть НИКАКИХ отношений ни оккупантами (паРашкой), ни с теми кто их ПРЯМО финансирует (Германия и Австрия) с 2014 года!
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25.01.2022 08:21 Відповісти
З точки зору Німеччини Україна це таке собі Придністров'я, десь там.
Чи сильно українці переживали за чеченців чи грузинів? Мабуть бігли санкції вводити проти Росії? Ага ага, там така дружба-жвачка була, що куди там німцям.
Приблизно як українцям посрать на все що поза Україною, так і німцям посрать на все що поза ЄС і НАТО.
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25.01.2022 08:27 Відповісти
Я б подивився на українців яким в 2008 сказали платити за комуналку в три рази більше, бо ми відмовляємся від прямих поставок російського газу через окупацію Росією Грузії.
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25.01.2022 08:37 Відповісти
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25.01.2022 08:30 Відповісти
То что Зеля президент Украины, ничего для украинской армии не делает возмущения не вызывает, считают,что все должна делать Америка и Европа а Зеля пока в отпуске отдохнет . Все видят, что президент нарик в неадеквате, нужно было головой думать когда выбирали президента , так нет же , весь мир нам должен
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25.01.2022 08:37 Відповісти
При Порошенко ситуація з німецькою владою була практично така сама.
Піар допомога від німців (модульні пластикові містечка і прочая ахінея) і велика дуля навіть на постачання високотехнологічного обладнання.
Мир винен не нам - він винен сам собі (якщо не хоче щоб його змели мільйонні цунамі біженців)
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25.01.2022 09:23 Відповісти
Власть в Украине сама ничего не делает но она постоянно угрожает Европе беженцами из Украины. Россия на пороге а Зеля о майских шашлыках вещяет и дороги ремонтирует, что бы хорошеничко наворовать но ни каких шагов для укрепления армии, ни одной гривни не выделил для армии .У власти одни наркоманы которые постоянно попадают в неловкие ситуации, в первую очередь стыдно за украинскую власть, пусть хоть день поработают во благо Украины а потом критикуют почему Германия не помогает Украине.
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25.01.2022 10:29 Відповісти
Це не погроження біженцями - це банальна констатація факту. Так просто буде якщо всі умиють руки, а Німеччина робить саме це.
Я зьозіка його кодло зневажаю більше ніж достатньо і таких немало.
Але вибрав зьозьорат те що вибрав і з цим жити ще 2 роки.

Ця влада тут 2.5 роки, а німецька проросійська політика йде мінімум з 2008 - це тоді коли ще був Ющенко. При Порошенко, який підняв армію, німецька влада забороняла поставку обладнання за наші гроші (це не була допомога взагалі!).

Німецька влада на сьогоднішній день є колаборантом путінської росії. Такі факти.
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25.01.2022 10:39 Відповісти
Кацапе, йди мимо.
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25.01.2022 15:45 Відповісти
С Германией не получится разорвать отношения, потому что они лучшие в мире по машиностроению. Многие технологические проекты, по всему миру, не могут обойтись без немецких технологий. Даже США и Великобритания не могут без них обойтись, не говоря о остальных. Оружие не обязательно немецкое, США и Израиль делают и получше. А вообще то немцы мрази, когда перед глазами хороший кшефт, то права человека и международное право уходит на второй план.
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25.01.2022 09:07 Відповісти


Mavka Slavka


@MavkaSlavka

· 13 ч

Interesting take on the Germany-Russia coalition.

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25.01.2022 09:40 Відповісти
Германия сделала очень многое с 2014 года для Украины....
Завела ситуацию к сегодняшнему результату.Вот,шо сделала Германия если просто.Как говорится благими намерениями вымощена дорога в ад.Ещё треба будет разбирать поведение Германии и Франции и достойны ли они на роль лидеров ЕС
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25.01.2022 11:27 Відповісти
Для початку - германія наказала здати ***** Крим без єдиного пострілу.
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25.01.2022 15:46 Відповісти
ГИТЛЕР КАПУТ - ПУТИН КАПУТ !!!
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25.01.2022 14:12 Відповісти
 
 