УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9316 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 795 95

Ахметов шантажує владу аномальною аварійністю і нестачею вугілля, - Bihus.Info. ВIДЕО

DTEK ENERGY олігарха Ріната Ахметова накопичувала гроші на рахунках в момент, коли на теплоелектростанціях стрімко падали запаси вугілля. Публічно менеджмент ДТЕК пояснював невиконання умов щодо мінімальних запасів вугілля на ТЕС відсутністю обігових коштів. Але дані зі звітності самої компанії свідчать – гроші були.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому розслідуванні Анни Калюжної на Bihus.Info.

Станом на кінець червня 2021 року на рахунках нідерландської DTEK ENERGY B.V. було $14 млн (або 388 млн грн), а вже на кінець вересня там був $51 млн (або понад 1,3 млрд грн). DTEK ENERGY B.V. є співвласницею ВАТ "ДТЕК Західенерго", ВАТ "ДТЕК Дніпроенерго" і ТОВ "ДТЕК Східенерго", які володіють теплоелектростанціями в Україні.

У цей же проміжок часу почали стрімко падати запаси вугілля на українських ТЕС, про що заявляли в національній енергетичній компанії "Укренерго", яка відповідає за безперебійну роботу енергосистеми. Це також підтверджується опублікованим ними 9 серпня графіком накопичення вугілля.

Українські ТЕС зобов’язані забезпечувати гарантовані (мінімально необхідні для роботи) запаси вугілля. Це частина ліцензійних умов. За їх порушення на компанію накладається штраф (1,7 млн грн).

Навесні національний енергорегулятор НКРЕКП штрафував ВАТ "ДТЕК Західенерго", ВАТ "ДТЕК Дніпроенерго" та ТОВ "ДТЕК Східенерго" на цю суму. Але восени ситуація із запасом вугілля повторилась.

У ДТЕК говорили, що вони не мали обігових коштів на купівлю вугілля. Зокрема, про це заявляв гендиректор компанії Максим Тімченко на прес-конференції 9 листопада. Судячи із коштів на рахунках компанії, ця версія викликає сумніви.

Крім цього, ДТЕК, за даними Бізнес.Цензор, за 10 місяців спалили1,5 млн тонн вугілля для продажу електроенергії в Європу. Це більш як 10% від загального обсягу спаленого компанією вугілля на рік. А їхні ТЕС при цьому стояли з напівпорожніми складами.

Водночас в НКРЕКП неодноразово протягом 2021 заявляли про тиск з боку компанії ДТЕК та її лобістів. На енергетичному ринку говорять, що тиск здійснювався для збільшення ціни на електроенергію, шляхом скасування обмеження максимальної ціни – так званих прайскепів.

З такими самими проханнями до комісії звертався також міністр енергетики Герман Галущенко. Його листи є у розпорядженні Bihus.Info.

Результатом таких звернень, схоже, стало неодноразове підвищення прайскепів комісією НКРЕКП в обох торгових зонах: і в ОЕС України (до 2 грн за кВт/год вночі та 4 грн за кВт/год вдень) і на "Бурштинському енергоострові" (до 1,65 грн за кВт/год вночі та 3 грн вдень).

У самій комісії НКРЕКП кажуть, що компанія просила значно більшого підвищення граничної ціни.

Нагадаємо, наші колеги з програми "Схеми" зафіксували непублічну зустріч міністра із гендиректором ДТЕКу Тімченком у листопаді.

Довідково: ДТЕК контролює близько 70% теплової генерації. ТЕС потрібні в енергосистемі, насамперед в пікові години споживання для маневрування найбільших виробників енергетики АЕС.

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) Зеленський Володимир (24391) енергетика (2617) вугілля (2477) ДТЕК (1985)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Це, канєшна, харашо, а у тому, що на державних станціях вугілля бракує, теж Ахметов винен?
показати весь коментар
01.02.2022 10:14 Відповісти
+15
Ідіть на йух "Бігус інфо". Як там "свинарчуки"? Зробили своєччасно свою справу?
показати весь коментар
01.02.2022 10:13 Відповісти
+14
Про те писати нізя. Там керує всим пан Беня-начальник Володі Криворізького. Він і Володя хороший. Дивіться не переплутайте. А у всьому має бути винен Порошенко, який не дає Володі нювати і курити.
показати весь коментар
01.02.2022 10:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідіть на йух "Бігус інфо". Як там "свинарчуки"? Зробили своєччасно свою справу?
показати весь коментар
01.02.2022 10:13 Відповісти
Аморальный Бахус !! Ничтожество продажное!!
показати весь коментар
01.02.2022 10:30 Відповісти
Їм би підійшла назва:" зебігус.інфо енд фсб корпорейшн".
показати весь коментар
01.02.2022 10:51 Відповісти
Опять выползли Бигусы.
А если и правда какая то крупная авария случится из- за нещадной эксплуатации оборудования , то будет виноват конечно Ахметов, а не Зе?
показати весь коментар
01.02.2022 14:08 Відповісти
Це, канєшна, харашо, а у тому, що на державних станціях вугілля бракує, теж Ахметов винен?
показати весь коментар
01.02.2022 10:14 Відповісти
Про те писати нізя. Там керує всим пан Беня-начальник Володі Криворізького. Він і Володя хороший. Дивіться не переплутайте. А у всьому має бути винен Порошенко, який не дає Володі нювати і курити.
показати весь коментар
01.02.2022 10:19 Відповісти
Дроздова вигнали з каналу, який купив зелений депутан Ковальов, а Бігуса залишили на 100% зеленому каналі.
показати весь коментар
01.02.2022 10:31 Відповісти
Війна з олігархами триває...
показати весь коментар
01.02.2022 10:14 Відповісти
Татарина АРЕСТОВАТЬ ,он уже лет 35 лишних на свободе гуляет ...
показати весь коментар
01.02.2022 10:16 Відповісти
Аха, 55 лет лишних гуляет на свободе.. Надо было его ещё младенцем посадить?
показати весь коментар
01.02.2022 14:11 Відповісти
Рыжая жаба трахает хрипатую гадюку?А за этот коиус заплатят те,кто за эту гадюку голосовал..
Да и те кто не голосовал тоже заплатят,ибо жаба торговаться не будет и отключит свет.
показати весь коментар
01.02.2022 10:17 Відповісти
Не вдалося "пуТчем", то тепер вугіллям Так, блаЗЄнські?
показати весь коментар
01.02.2022 10:18 Відповісти
Бігусятню найняли,щоб відвернути увагу від недостатніх запасів газу й вугілля в державних сховищах.(Куди пішли гроші,-всім відомо).
Як банально.
Теж Ахмєт Галущенку штанці обгидив:https://lb.ua/economics/2021/12/06/500300_zapasi_vugillya_derzhavnih_tes_udvichi.html Запаси вугілля державних ТЕС удвічі нижчі від мінімально допустимого рівня, - Міненерго На жодній із державних ТЕС фактичний запас вугілля не досягає мінімального необхідного рівня.
показати весь коментар
01.02.2022 10:26 Відповісти
если бы ахметка не покупал, угля вообще бы не было, а то: Уголь просто забыли купить, просто не проследили, сколько угля было закуплено. Сейчас мы панически покупаем его в Америке, еще где-то, а его еще надо привезти (c)
показати весь коментар
01.02.2022 10:38 Відповісти
Может не проследили, а может и специально это сделали, а может просто разворовали государственные деньги...
показати весь коментар
01.02.2022 14:13 Відповісти
>Компания ДТЭК в условиях мирового энергетического кризиса импортировала в Украину рекордные 1,2 млн тонну угля, чтобы спасти энергосистему от дефицита мощности и аварий в отопительный сезон.

вы уж определитесь...
показати весь коментар
01.02.2022 10:39 Відповісти
Давненько Бигус чёта не извинялся за факапы... По мусульманской традиции на беговом тренажёре, а не за рулём автомобиля, который Ренатка ему сожжёт)))
показати весь коментар
01.02.2022 10:40 Відповісти
Он один раз извинялся за все время.

"не за рулём автомобиля, который Ренатка ему сожжёт"
То есть вы поддерживаете, что олигархи могут сжигать авто журналистам, которые их выводят на чистую воду?
показати весь коментар
01.02.2022 11:21 Відповісти
"Золото Кивы", "Гладковский младший", антивакцинация "Геометрия Л", "паспорта Семочко" и парочку по бизнесменам. Это то, что помню.
показати весь коментар
01.02.2022 11:56 Відповісти
Дійсно, а за паспорти друга Володі, керівника СБУ і його дружини, забувся? За паспорта Бені забувся? За паспорта Гогі і його судимість та приналужність до "велікоросів"-заступника міністра МВС забувся?
показати весь коментар
01.02.2022 15:14 Відповісти
Я написал те дела, за которые он решениями судов вынужден был принести извинения.
показати весь коментар
01.02.2022 16:44 Відповісти
Не вынужден он был приносить извинения - ни один суд этого не требовал - не путай нынужденные опровержения, причем не от самого Бигуса, а от его журналистки и извинения от Бигуса - таковое было только одно - за дезу, которую они не проверили по "золоту Кивы".
показати весь коментар
01.02.2022 16:53 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91762569 https://reyestr.court.gov.ua/Review/91762569


https://www.youtube.com/watch?v=78GwzDsfymE
показати весь коментар
01.02.2022 17:00 Відповісти
Иии? Где там ИЗВИНЕНИЯ Бигуса? Ты вообще понимаешь, что кидаешь ссылки в подтверждение МОИХ слов, а не своих?
Там нет ни слова извинений, там зачитывание решения суда об опровержении.
показати весь коментар
01.02.2022 17:17 Відповісти
Официальное опровержение своих слов и есть официальное извинение за подачу ложной информации. Как бы он там не исходился на говно и как бы он это не называл.
показати весь коментар
01.02.2022 17:55 Відповісти
Конечно же НЕТ.
В случае с золотом Кивы Бигус официально и чистосердечно попросил прощения за дезу - так и сказал - прошу прощения.
А в случае с подонком Семочко - журналистка сказала "суд обязал меня зачитать следующее - зачитываю..." - то есть никаких извинений и признания неправоты не было - зачитали что обязал продажный суд и все.
показати весь коментар
01.02.2022 19:25 Відповісти
Правильно, "суд обязал опровергнуть" и она зачитала сама официальное опровержение своих слов, т.е. и официальное извинение за подачу ложной информации. Как бы они не петляли.
показати весь коментар
01.02.2022 20:29 Відповісти
Опять ты брешешь - никаких извинений не было - только зачитывание решения продажного суда.
Ты вообще понимаешь разницу между извинениями и зачитыванием решения суда, в котором также нет ни слова про извинения?
показати весь коментар
01.02.2022 21:58 Відповісти
В чем состояло решения суда и что он обязал сделать?
показати весь коментар
01.02.2022 22:47 Відповісти
А ты сходи по своей ссылке и послушай - там все есть - журналистка его зачитывает.
показати весь коментар
01.02.2022 23:09 Відповісти
Ну и? Я то его слушал, особенно вторую часть
показати весь коментар
01.02.2022 23:11 Відповісти
Бигус удалил выпуск программы о противниках вакцинации и принес извинения

Журналист Денис Бигус (редактор BIHUS.info) удалил выпуск программы "Геометрия Л" о противниках вакцинации, а также извинился перед людьми, которые могли изменить мнение после просмотра, и перед своей командой.

https://www.facebook.com/bihus.info/videos/2533643056894639/?__xts__[0]=68.ARAge8pM4H-Ov_igVj_0t1hP-9LAbkFXSKmxvO_CbcNMH27LDnq7yawjNsRI1EljR6QlEzt9boAar-*************************************************************************-xf40bb54xeEvS2UUNpgXRyjjKltzSBTeIiStfwUPWJ_BPclGOo-Ds9mn0ZsHgZ-ZFavfl4I-CAZX_7LVFvMZDV4GplHO7Y7uEVCe-ed9ATFwTBM3eNIV2RQI1DMhqfjk-IZsQUFZuuM56d4xrraG8jk7oPtHKvrSv18pe2VjzkJFpzdDFQ3L7jMNq1MYMh6fuQdgbp_6gIBqSg
показати весь коментар
01.02.2022 17:02 Відповісти
Это вообще не расследование, вы вообще сами читаете/смотрите ссылки, которые кидаете?
показати весь коментар
01.02.2022 17:26 Відповісти
" ... Журналист Денис Бигус (редактор BIHUS.info) удалил выпуск программы "Геометрия Л" о противниках вакцинации, а также извинился перед людьми, которые могли изменить мнение после просмотра, и перед своей командой..."

"... Программу Бигуса на тему вакцин раскритиковали за фейки и манипуляции

В выпуске программы журналиста Дениса Бигуса (BIHUS.info) на тему вакцинации и гомеопатии нашли фейки и манипуляции..."
показати весь коментар
01.02.2022 17:32 Відповісти
Никаких фейков там команда Бигуса не распространяла - они пригласили на программу антиваксеров, чтобы те озвучили свою позицию - при этом вся команда Бигуса за вкцинацию. Это не расследование - это программа, на которую пригласили сторонних людей - не более того.
показати весь коментар
01.02.2022 19:28 Відповісти
".... Программу Бигуса на тему вакцин раскритиковали за фейки и манипуляции

В выпуске программы журналиста Дениса Бигуса (BIHUS.info) на тему вакцинации и гомеопатии нашли фейки и манипуляции.



Понедельник, 13 января 2020, 09:56


Об этом сообщается на странице проекта https://www.facebook.com/245503722940435/posts/585097508981053/?d=n "По той бік новин" .

"Мы были шокированы, когда увидели выпуск программы "Геометрия Л" от проекта BIHUS.info, где антивакцинаторам дали трибуну для провозглашения фейков и манипулятивных заявлений… Менее чем за сутки под видео появилось более 700 комментариев, тогда как в предыдущих выпусках их около 400-500. Но зрада даже не в этом. Научные опровержения так https://www.youtube.com/watch?v=U_N0zElETYA&fbclid=IwAR0zYvAZ1Jjxe9KhUNsu3ibMljqixpYDU86rrZf86N0TvlHj8EOjSEnHJkA и не прозвучали" , - отмечают авторы проекта.

На протяжении всей программы "с экрана сыпались манипуляции и оценочные суждения, которые затем будут использоваться как факты"..."
показати весь коментар
01.02.2022 20:37 Відповісти
Иии? Ты хоть соображаешь, что твоя цитата опять подтверждает мои слова? Или вас там по объявлению набирают без собеседований?
показати весь коментар
01.02.2022 21:57 Відповісти
ДА без проблем. Только кого?

"... Он один раз извинялся за все время.... "

"... Журналист Денис Бигус (редактор BIHUS.info) удалил выпуск программы "Геометрия Л" о противниках вакцинации, а также извинился перед людьми, которые могли изменить мнение после просмотра, и перед своей командой...."

"... Создатель «Бигус.Инфо» Денис Бигус извинился за «лажу» относительно распространенной ранее информации о том, что при обыске у нардепа Ильи Кивы были найдены золотые слитки и крупные суммы денег.

Информация с извинениями размещена на официальной странице «Бигус. Инфо» в «Фейсбук».
показати весь коментар
01.02.2022 22:53 Відповісти
Очевидно, что я имел ввиду извинялся за лажу в расследованиях - это было единожды - за золото Кивы.
Наверняка, Бигус извинялся и еще когда-то перед кем-то за что-то в своей жизни.
И это шоу не имеет к расследованиям Бигус.Инфо никакого отношения - наверное, по этой причине я никогда о нем раньше не слышал.
показати весь коментар
01.02.2022 23:07 Відповісти
Очевидно ты соврал и тебя просто тупо словили на вранье. Как минимум
показати весь коментар
01.02.2022 23:12 Відповісти
Отнюдь.
Я пояснил, что имел ввиду и это было очевидно. Бигус тольк оединожды извинялся за лажу в расследованиях Бигус.инфо.

Очевидно, что ты подменяешь понятия, выдавая вынужденные опровержения по решению продажного суда за реальные извинения и присобачивая то, что вообще никак не касается его деятельности журналиста-расследователя.
показати весь коментар
02.02.2022 10:00 Відповісти
Только "золото Кивы" ни за что больше Бигус никогда не извинялся.
Так что память вас явно подводит.
По Семочко продажный суд постановил опровергнуть все, но извинений там от Бигуса не было никаких - было сказано что-то "продажный суд постановил опровергнуть, мы опровергаем, но настаиваем на том, что расследование было честным и все в нем - правда" - это ни разу не извинения.
Ну а по Гладковскому и компании идет следствие.
показати весь коментар
01.02.2022 16:52 Відповісти
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это очередная заказуха... Я не фанат Ренатки, но где умопомрачительное расследование по Бене? Или Беня ангел? Как можно копать под того, кто тебе платит?
показати весь коментар
01.02.2022 14:50 Відповісти
У Бигуса есть несколько расследований по Бене и по Бениным соратникам. Так ваши фантазии и про заказуху и про то, что им якобы Беня платит основаны исключительно на отсутствии у вас знаний и вашем желании верить в том, что у Бигуса заказные сюжеты.
показати весь коментар
01.02.2022 16:49 Відповісти
А кто тебе сказал, что бигус журналист? Это фсбэшный агент, хай горит ...вместе с тачкой)))и мне не важно, кто это благое дело исполнит!
показати весь коментар
02.02.2022 01:51 Відповісти
То, что Бигус - журналист - расследователь - очевидно, я на него подписан и вижу его расследования.
А вот чушь про "фсбшного агента" - это именно абсолютно бездоказательный вброс от пиар-команды Пети Порошенко - то есть - это ложь.
показати весь коментар
02.02.2022 09:53 Відповісти
То, что ты на это чмо подписан---не делает это чмо журналистом, а говорит о низком уровне твоего критического мышления!
Все его расследования---заказуха!
А насчет ФСБ, поинтересуйся где работает и кем РОДНОЙ БРАТ его жены)))) И его (брата) фоточки в сети есть на фоне кое-ког)))гугли...
показати весь коментар
03.02.2022 18:18 Відповісти
бихус занял место политического киллера (аля на вентилятор) по вызову вместо лещенки, который сидит на бабле и не квакает
показати весь коментар
01.02.2022 10:41 Відповісти
А может аля жополиз алешко
показати весь коментар
01.02.2022 13:24 Відповісти
Алешко - это да, штатный жополиз.
Он абсолютно предвзят и политизирован и конкретно топит за одну политсилу.
В отличие от Бигуса, который ни за одну политсилу не топит, а расследует любую коррупцию, любые зашквары кого бы то ни было независимо от политической принадлежности объекта расследования.
показати весь коментар
01.02.2022 16:57 Відповісти
Бигус проводит расследования против любой мрази, по которой находит информацию - и по команде Зе сейчас у Бигуса абсолютное большинство расследований, что логично - ведь они при власти.
показати весь коментар
01.02.2022 16:55 Відповісти
бигус и есть МРАЗЬ, и никакие расследования он не проводит, типичный сливной бачек и мальчик по вызову!
показати весь коментар
02.02.2022 01:55 Відповісти
Чушь. Бигус как раз правдолюб и реальный настоящий расследователь.
Ты просто бездумный фанатик и ненавидишь любого, кто что-то сделал или сказал против твоего мессии.
показати весь коментар
02.02.2022 09:47 Відповісти
Чушь---это твоя писанина!
Бигус мразь продажная! Пишет только заказухи, а ты можешь и дальше молится на свое продажное божество)))
показати весь коментар
03.02.2022 22:03 Відповісти
В отличие от тебя, глуповатого фанатика Пети, я подписан на Бигуса и знаю про его расследования значительно больше твоего. И потому могу судить по тому, что расследования эти реальные, а не заказные. И большинство нынешних расследований Бигуса касаются команды Зе, Коломойского, Ахметова и ОПЖЗ.

Ты же судишь по нему исключительно по причине 2х расследований против соратников твоего сывочолого божества. И ненавидишь Бигуса ты по причине того, что он посмел проводить расследования против апостолов твоего божества. Именно по этой единственной причине ты его считаешь "мразью продажной", хотя реально мразь - это тот самый Семочко, которого Бигус вывел на чистую воду. К сожалению, в нашей коррумпированной системе такие как Семочко очень редко получают по заслугам.
показати весь коментар
03.02.2022 23:51 Відповісти
Ты оболваненный дурачек)))) Семочко в суде доказал, что все, что бигус изрыгнул----ложь! И извинялись бигусшавки за эту ложь в ТРИ часа ночи! Но ты спал)))
Продолжай пребывать в своих примитивных иллюзиях, питайся и дальше этими фекалиями...
показати весь коментар
04.02.2022 00:00 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 00:01 Відповісти
Андрій Дзіндзя повідомив вражаючу інформацію про те, що у відомого українського журналіста Дениса Бігуса знайшли родичів серед високопоставлених чиновників в Росії, зокрема у ФСБ.Відтак блогер опублікував у мережі кілька фото, на яких показаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров з братом дружини Бігуса - підполковником ФСБ Андрієм Соболєвим.У 2016-му той був міністром міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків Свердловської області. А його батько, колишній контррозвідник ФСБ Олег Соболєв, займається великим бізнесом.
Тоді Денис Бігус змушений був підтвердити наявність російської рідні.

показати весь коментар
04.02.2022 00:11 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 00:11 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 00:13 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ "Справа Свинарчуків": суд зобов'язав спростувати матеріали про розкрадання в "оборонці" | Економічна правда
показати весь коментар
04.02.2022 00:17 Відповісти
И последнее, не могу тебе не напомнить, что ты подписан на врага ( и веришь врагу), который числится в Миротворце с 20 года, за вред, который он нанес нашей оборонке!
Может Миротворец, по твоему, тоже порохобот?
Откуда вы вылазите, полезные идиоты?
показати весь коментар
04.02.2022 00:20 Відповісти
Твой враг - это враг только для тебя, а не для меня. Для тебя все противники Порошенко - враги, для меня - нет.
А на то, что какой-то васек написал на Миротворце - мне вообще плевать, тк э то не более, чем мнение этого васька.
показати весь коментар
04.02.2022 01:01 Відповісти
А мне плевать на твое мнение, скорее всего ты--враг, если Миротворец для тебя не авторитет!
показати весь коментар
04.02.2022 21:53 Відповісти
Для порошкодрочеров я тут давно враг - я ж осмеливаюсь критиковать ваше божество

А Миротворец - наполняется людьми, а не Богом, а люди эти вполне могут быть такие же упоротыми рошенкодрочерами, как и ты. Так что в вопросах, касающихся святого Рошена на их мнение полагаться - тупо.
Забавно, что для тебя мнение какого-то васька, написавшего статью на Миротворце, значит гораздо больше, чем официальное заявление СБУ, подтвердившее наличие российского гражданства у жены Семочко. Причем это было официальное заявление СБУ при президенте Порошенко.
показати весь коментар
05.02.2022 01:09 Відповісти
Гладковский сейчас под судом вместе с подельниками, кстати. Под реальный судом по уголовному делу, а не под тем, в который он подал сам и заплатил за решение и который дело Гладковского вообще не рассматривал.
показати весь коментар
04.02.2022 01:03 Відповісти
Под КАКИМ судом Гладковский? Под зеленым??? Ха-ха-ха!
То, что он заплатил, очередной треп очередного бота или у тебя ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Доказательств нет! Поздравляю, господин соврамши!
показати весь коментар
04.02.2022 21:54 Відповісти
Под реальным судом, в котором слушаются материалы уголовного дела, а не тем спектаклем, на решение которого ты ссылаешься. Ибо там реального рассмотрения уголовного дела Гладковского не было - это был суд "о защите чести и достоинства", а не суд по уголовному делу и решение подобного суда "о защите чести и достоинства" - яйца выеденного не стоит, тк этот суд по существу дело Гладковского, как и дело Семочко не рассматривал.
По Семочко вообще цирк устроили - подавали несколько жалоб сразу с небольшими отличиями для обхода закона - до тех пор, пока не попали на того судью, который им был нужен - в иске кроме команды Бигуса и 24 канала - вообще никак не причастная к этому женщина - то есть - вообще никак - просто адвокаты Семочко взяли первую попавшуюся фамилию - и ничего - своему судье это никак не помешало полностью удовлетворить иск и заблокировать счета совершенно непричастному человеку - вот на такое решение суда ты ссылаешься как на доказательство. Хотя тот судья, который подобное решение принимал, должен сам за решеткой сидеть за подобные решения!
показати весь коментар
05.02.2022 01:16 Відповісти
Дурачек у нас ты. Семочко в суде не доказывал абсолютно ничего.
И та писулька, которую ты "зацитировал" - тоже ложь из вашей соевой методички.
Единственное, на что Семочко упирал в суде - это то, что жена и ее дети не являются его родственниками и потому продажный судья, не вникая в суть дела за ОДИН день после назначения на это дело постановил обязать журналистов Бигус.Инфо опровергнуть ТУПО ВСЕ. По сути судья обязал Дениса Бигуса опровергнуть даже то, что его зовут Денис Бигус.

И нет, продажный судья не определяет, что у нас ложь, а что - правда.
Ну а то, что у жены и детей Семочко - российские паспорта подтвердили и в СБУ. То есть ты понимаешь уровень продажности судьи, на которого ссылается твоя брехливая методичка, да? Судья постановил опровергнуть даже то, что было официально подтверждено СБУ при Порошенкл.
показати весь коментар
04.02.2022 01:00 Відповісти
Ну да, ну да, что есть ложь, а что правда у нас определяет бигус, дыркач и пр. сволочь--агенты фсб и полезные идиоты вроде тебя!
Надоел ты мне своей тупостью и упоротостью, зомбибот!
"Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества"(с) окончен.
показати весь коментар
04.02.2022 21:59 Відповісти
Бигус предоставил доказательства, а не просто слова.
И СБУ часть этих доказательств подтвердила - причем - еще при Порошенке. Это - факт.

А продажный суд, присудил все опровергнуть - даже то, что официально было признано СБУ.
И ты это, очевидно купленное и неправомерное решение продажного судьи предъявляешь как истину. А знаешь почему? Потому, что тебе, безмозглому и предвзятому фанатику, такое решение тупо НРАВИТСЯ и потому мозги ты включать не хочешь.
показати весь коментар
05.02.2022 01:19 Відповісти
Любой заказ за ваши деньги. Особенно за деньги папы Бени.
показати весь коментар
01.02.2022 17:42 Відповісти
Ну да, ну да - расследования против Коломойши и его людей - тоже за его деньги?
Вы просто мало знаете о Бигусе и его команде и судите о них их по себе.
На самом деле для них нет авторитетов и они не топят ни за одну партию - а просто проводят расследования о мерзавцах вне зависимости от их политических предпочтений, так что их ненавидят как сами мерзавцы, так и их фанаты.
показати весь коментар
02.02.2022 09:50 Відповісти
Ну да, кто же у нас мерзавец? Это и все, что мне нужно знать про этого говноеда.

показати весь коментар
02.02.2022 09:57 Відповісти
Говноеды - эти типочки вроде Олешко, которые топят за определенную политсилу и хейтят все остальных.
А размещение на Миротворце не доказывает абсолютно ничего, кроме того, что персонаж, размещенный там не нравится модераторам Миротворца.

Этот твой Семочко, которого ты готов облизывать только за то, что его поставил твой кумир - вот он - реальный мерзавец и подонок. А Бигус - правдолюб, который подонков, подобных Семочко, выводит на чистую воду, за что вы его и ненавидите.
показати весь коментар
02.02.2022 10:04 Відповісти
И да, Гладковский с подельниками под следствием. Мне вот интересно - когда их посадят - этот бред про "заведомо ложную информацию" будет удален с Миротворца или они продолжат путать свое мнение с реальностью?
показати весь коментар
02.02.2022 10:05 Відповісти
Знову в косяках чинної влади винен триклятий ахмєтов . .Ану тепер розкажи бігусь , - чому на початку зими , Ахметовські ТЕС працювали безперебійно , а державні простоювали .?? .

Про це свідчать дані диспетчера "https://ua.energy/blocks/ Укренерго ".

Через брак вугілля не працюють рекордні 14 енергоблоків. Ще 6 перебувають на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть лише 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їх потужності.

На кожній з 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.

При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює лише 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, переведеній на економний режим через блокаду поставок вугілля з боку Росії
https://www.unian.ua/economics/energetics/na-derzhavnih-tes-pracyuyut-3-z-23-energoblokiv-ukrenergo-novini-sogodni-11608870.html
показати весь коментар
01.02.2022 10:43 Відповісти
вот такой частный бизнес у нас, когда зеля решает кому платить по договору а кому нет, и как ты должен распоряжаться баблом на своих счетах
показати весь коментар
01.02.2022 10:45 Відповісти
заказуха от зели
показати весь коментар
01.02.2022 10:46 Відповісти
это и называется монополия Беня весь хлор под себя подобрал его за хобот и остановятся все заводы на ремонт по производству хлора тот случай когда всю воду выпили жиды
показати весь коментар
01.02.2022 10:48 Відповісти
А РНБО существует только для борьбы с Порошенко?
показати весь коментар
01.02.2022 10:50 Відповісти
а зачем вы все тэцы отдали в одни руки?))
показати весь коментар
01.02.2022 10:59 Відповісти
до кого питання? До Бігуса?
показати весь коментар
01.02.2022 11:00 Відповісти
до украинского народа, зачем они выбирали такую власть на протяжении 30 лет? или народ не при чем, их инопланетяне забросили))))
показати весь коментар
01.02.2022 11:03 Відповісти
А от цікаво чому наприклад сім років не ставиться питання про монополію хвірташа в газовій сфері? Чому наприклад "хазяін бамбаса" бомжом приїхав в Київ а тепер електричний монополіст? Мабуть Бігус?
показати весь коментар
01.02.2022 10:59 Відповісти
время покупать второй замок, нельзя останавливаться на достигнутом.
показати весь коментар
01.02.2022 11:05 Відповісти
Чому не працює Антимонопольний кабінет? Це його ПРЯМИЙ ОБОВ'ЯЗОК !
показати весь коментар
01.02.2022 11:25 Відповісти
Молодець. Глубокий заглот у бабушки Бени засчитан))))
показати весь коментар
01.02.2022 12:01 Відповісти
Я совсем не фанат Ахметова,но делать его крайним вместо Шмыгаля и офиса президента это уже слишком.
показати весь коментар
01.02.2022 12:02 Відповісти
Та вы шо?Сведетели секты сказали,что он патриот!"АхметоваКответу" уже не актуально)))
показати весь коментар
01.02.2022 12:21 Відповісти
Шо зелёная мер--сть что ахмет ето враги Украины
показати весь коментар
01.02.2022 12:58 Відповісти
Давай мухи отдельно, а мясо отдельно.
показати весь коментар
01.02.2022 14:16 Відповісти
Вірю що прийде час коли всі основні олігархи України - Ахметов, Коломойша, Фірташ, Пінчук одночасно сядуть до в язниці, вони це заслуговують, а їх канали перейдуть під контроль держави Україна. Може з явиться щось схоже на британське ВВС, хто знає. Але українські олігархи які стали такими за допомогою КДБ/ФСБ і про таких як баба Юла не треба буде забути - ії зв язки з расєйським фсб у 90 х це також не таємниця, про Новинського як ворога України вже мовчу
показати весь коментар
01.02.2022 13:52 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !)
показати весь коментар
01.02.2022 16:56 Відповісти
Для меня усе що пов'язано з бігусом - це заказне лайно як і сам цей бігус !
показати весь коментар
01.02.2022 17:36 Відповісти
 
 