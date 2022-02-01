Ахметов шантажує владу аномальною аварійністю і нестачею вугілля, - Bihus.Info. ВIДЕО

DTEK ENERGY олігарха Ріната Ахметова накопичувала гроші на рахунках в момент, коли на теплоелектростанціях стрімко падали запаси вугілля. Публічно менеджмент ДТЕК пояснював невиконання умов щодо мінімальних запасів вугілля на ТЕС відсутністю обігових коштів. Але дані зі звітності самої компанії свідчать – гроші були.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому розслідуванні Анни Калюжної на Bihus.Info.



Станом на кінець червня 2021 року на рахунках нідерландської DTEK ENERGY B.V. було $14 млн (або 388 млн грн), а вже на кінець вересня там був $51 млн (або понад 1,3 млрд грн). DTEK ENERGY B.V. є співвласницею ВАТ "ДТЕК Західенерго", ВАТ "ДТЕК Дніпроенерго" і ТОВ "ДТЕК Східенерго", які володіють теплоелектростанціями в Україні.

У цей же проміжок часу почали стрімко падати запаси вугілля на українських ТЕС, про що заявляли в національній енергетичній компанії "Укренерго", яка відповідає за безперебійну роботу енергосистеми. Це також підтверджується опублікованим ними 9 серпня графіком накопичення вугілля.

Українські ТЕС зобов’язані забезпечувати гарантовані (мінімально необхідні для роботи) запаси вугілля. Це частина ліцензійних умов. За їх порушення на компанію накладається штраф (1,7 млн грн).

Навесні національний енергорегулятор НКРЕКП штрафував ВАТ "ДТЕК Західенерго", ВАТ "ДТЕК Дніпроенерго" та ТОВ "ДТЕК Східенерго" на цю суму. Але восени ситуація із запасом вугілля повторилась.



У ДТЕК говорили, що вони не мали обігових коштів на купівлю вугілля. Зокрема, про це заявляв гендиректор компанії Максим Тімченко на прес-конференції 9 листопада. Судячи із коштів на рахунках компанії, ця версія викликає сумніви.

Крім цього, ДТЕК, за даними Бізнес.Цензор, за 10 місяців спалили1,5 млн тонн вугілля для продажу електроенергії в Європу. Це більш як 10% від загального обсягу спаленого компанією вугілля на рік. А їхні ТЕС при цьому стояли з напівпорожніми складами.

Водночас в НКРЕКП неодноразово протягом 2021 заявляли про тиск з боку компанії ДТЕК та її лобістів. На енергетичному ринку говорять, що тиск здійснювався для збільшення ціни на електроенергію, шляхом скасування обмеження максимальної ціни – так званих прайскепів.

З такими самими проханнями до комісії звертався також міністр енергетики Герман Галущенко. Його листи є у розпорядженні Bihus.Info.

Результатом таких звернень, схоже, стало неодноразове підвищення прайскепів комісією НКРЕКП в обох торгових зонах: і в ОЕС України (до 2 грн за кВт/год вночі та 4 грн за кВт/год вдень) і на "Бурштинському енергоострові" (до 1,65 грн за кВт/год вночі та 3 грн вдень).

У самій комісії НКРЕКП кажуть, що компанія просила значно більшого підвищення граничної ціни.

Нагадаємо, наші колеги з програми "Схеми" зафіксували непублічну зустріч міністра із гендиректором ДТЕКу Тімченком у листопаді.

Довідково: ДТЕК контролює близько 70% теплової генерації. ТЕС потрібні в енергосистемі, насамперед в пікові години споживання для маневрування найбільших виробників енергетики АЕС.