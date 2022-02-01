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Ахметов шантажирует власть аномальной аварийностью и нехваткой угля, - Bihus.Info. ВИДЕО

DTEK ENERGY олигарха Рината Ахметова копила деньги на счетах в момент, когда на теплоэлектростанциях стремительно падали запасы угля. Публично менеджмент ДТЭК объяснял невыполнение условий минимальных запасов угля на ТЭС отсутствием оборотных средств. Но данные по отчетности самой компании свидетельствуют – деньги были.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в новом расследовании Анны Калюжной на Bihus.Info.


По состоянию на конец июня 2021 г. на счетах нидерландской DTEK ENERGY B.V. было $14 млн (или 388 млн грн), а уже к концу сентября там было $51 млн (или более 1,3 млрд грн). DTEK ENERGY B.V. является совладелицей ОАО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго", владеющих теплоэлектростанциями в Украине.

В этот же промежуток времени начали быстро падать запасы угля на украинских ТЭС, о чем заявляли в национальной энергетической компании "Укрэнерго", отвечающей за бесперебойную работу энергосистемы. Это также подтверждается опубликованным ими 9 августа графиком накопления угля.

Украинские ТЭС обязаны обеспечивать гарантированные (минимально необходимые для работы) запасы угля. Это часть лицензионных условий. За их нарушение на компанию налагается штраф (1,7 млн грн).

Весной национальный энергорегулятор НКРЭКУ штрафовал ОАО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" на эту сумму. Но осенью ситуация с запасом угля повторилась.

В ДТЭК говорили, что у них не было оборотных средств на покупку угля. В частности, об этом заявил гендиректор компании Максим Тимченко на пресс-конференции 9 ноября. Судя по средствам на счетах компании, эта версия вызывает сомнения.

Кроме этого, ДТЭК, по данным Бизнес.Цензор, за 10 месяцев сожгли 1,5 млн тонн угля для продажи электроэнергии в Европу. Это более 10% от общего объема сожженного компанией угля в год. А их ТЭС при этом стояли с полупустыми складами.

В то же время в НКРЭКУ неоднократно в течение 2021 года заявляли о давлении со стороны компании ДТЭК и ее лоббистов. На энергетическом рынке говорят, что давление осуществлялось для увеличения цены на электроэнергию путем отмены ограничения максимальной цены – так называемых прайскепов.

С такими же просьбами в комиссию обращался также министр энергетики Герман Галущенко. Его письма находятся в распоряжении Bihus.Info.

Результатом таких обращений, похоже, стало неоднократное повышение прайскепов комиссией НКРЭКУ в обеих торговых зонах: и в ОЭС Украины (до 2 грн за кВт/ч ночью и 4 грн за кВт/ч днем) и на "Янтарном энергоострове" (до 1,65 грн за кВт/ч ночью и 3 грн в день).

В самой комиссии НКРЭКУ говорят, что компания просила значительно большего повышения предельной цены.

Напомним, наши коллеги из программы "Схемы" зафиксировали непубличную встречу министра с гендиректором ДТЭКа Тимченко в ноябре.

Справка: ДТЭК контролирует около 70% тепловой генерации. ТЭС нужны в энергосистеме, в первую очередь в пиковые часы потребления для маневрирования крупнейших производителей энергетики АЭС.

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (20906) энергетика (2569) уголь (1001) ДТЭК (521)


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Топ комментарии
+19
Це, канєшна, харашо, а у тому, що на державних станціях вугілля бракує, теж Ахметов винен?
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01.02.2022 10:14 Ответить
+15
Ідіть на йух "Бігус інфо". Як там "свинарчуки"? Зробили своєччасно свою справу?
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01.02.2022 10:13 Ответить
+14
Про те писати нізя. Там керує всим пан Беня-начальник Володі Криворізького. Він і Володя хороший. Дивіться не переплутайте. А у всьому має бути винен Порошенко, який не дає Володі нювати і курити.
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01.02.2022 10:19 Ответить
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Ідіть на йух "Бігус інфо". Як там "свинарчуки"? Зробили своєччасно свою справу?
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01.02.2022 10:13 Ответить
Аморальный Бахус !! Ничтожество продажное!!
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01.02.2022 10:30 Ответить
Їм би підійшла назва:" зебігус.інфо енд фсб корпорейшн".
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01.02.2022 10:51 Ответить
Опять выползли Бигусы.
А если и правда какая то крупная авария случится из- за нещадной эксплуатации оборудования , то будет виноват конечно Ахметов, а не Зе?
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01.02.2022 14:08 Ответить
Це, канєшна, харашо, а у тому, що на державних станціях вугілля бракує, теж Ахметов винен?
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01.02.2022 10:14 Ответить
Про те писати нізя. Там керує всим пан Беня-начальник Володі Криворізького. Він і Володя хороший. Дивіться не переплутайте. А у всьому має бути винен Порошенко, який не дає Володі нювати і курити.
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01.02.2022 10:19 Ответить
Дроздова вигнали з каналу, який купив зелений депутан Ковальов, а Бігуса залишили на 100% зеленому каналі.
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01.02.2022 10:31 Ответить
Війна з олігархами триває...
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01.02.2022 10:14 Ответить
Татарина АРЕСТОВАТЬ ,он уже лет 35 лишних на свободе гуляет ...
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01.02.2022 10:16 Ответить
Аха, 55 лет лишних гуляет на свободе.. Надо было его ещё младенцем посадить?
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01.02.2022 14:11 Ответить
Рыжая жаба трахает хрипатую гадюку?А за этот коиус заплатят те,кто за эту гадюку голосовал..
Да и те кто не голосовал тоже заплатят,ибо жаба торговаться не будет и отключит свет.
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01.02.2022 10:17 Ответить
Не вдалося "пуТчем", то тепер вугіллям Так, блаЗЄнські?
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01.02.2022 10:18 Ответить
Бігусятню найняли,щоб відвернути увагу від недостатніх запасів газу й вугілля в державних сховищах.(Куди пішли гроші,-всім відомо).
Як банально.
Теж Ахмєт Галущенку штанці обгидив:https://lb.ua/economics/2021/12/06/500300_zapasi_vugillya_derzhavnih_tes_udvichi.html Запаси вугілля державних ТЕС удвічі нижчі від мінімально допустимого рівня, - Міненерго На жодній із державних ТЕС фактичний запас вугілля не досягає мінімального необхідного рівня.
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01.02.2022 10:26 Ответить
если бы ахметка не покупал, угля вообще бы не было, а то: Уголь просто забыли купить, просто не проследили, сколько угля было закуплено. Сейчас мы панически покупаем его в Америке, еще где-то, а его еще надо привезти (c)
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01.02.2022 10:38 Ответить
Может не проследили, а может и специально это сделали, а может просто разворовали государственные деньги...
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01.02.2022 14:13 Ответить
>Компания ДТЭК в условиях мирового энергетического кризиса импортировала в Украину рекордные 1,2 млн тонну угля, чтобы спасти энергосистему от дефицита мощности и аварий в отопительный сезон.

вы уж определитесь...
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01.02.2022 10:39 Ответить
Давненько Бигус чёта не извинялся за факапы... По мусульманской традиции на беговом тренажёре, а не за рулём автомобиля, который Ренатка ему сожжёт)))
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01.02.2022 10:40 Ответить
Он один раз извинялся за все время.

"не за рулём автомобиля, который Ренатка ему сожжёт"
То есть вы поддерживаете, что олигархи могут сжигать авто журналистам, которые их выводят на чистую воду?
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01.02.2022 11:21 Ответить
"Золото Кивы", "Гладковский младший", антивакцинация "Геометрия Л", "паспорта Семочко" и парочку по бизнесменам. Это то, что помню.
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01.02.2022 11:56 Ответить
Дійсно, а за паспорти друга Володі, керівника СБУ і його дружини, забувся? За паспорта Бені забувся? За паспорта Гогі і його судимість та приналужність до "велікоросів"-заступника міністра МВС забувся?
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01.02.2022 15:14 Ответить
Я написал те дела, за которые он решениями судов вынужден был принести извинения.
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01.02.2022 16:44 Ответить
Не вынужден он был приносить извинения - ни один суд этого не требовал - не путай нынужденные опровержения, причем не от самого Бигуса, а от его журналистки и извинения от Бигуса - таковое было только одно - за дезу, которую они не проверили по "золоту Кивы".
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01.02.2022 16:53 Ответить
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91762569 https://reyestr.court.gov.ua/Review/91762569


https://www.youtube.com/watch?v=78GwzDsfymE
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01.02.2022 17:00 Ответить
Иии? Где там ИЗВИНЕНИЯ Бигуса? Ты вообще понимаешь, что кидаешь ссылки в подтверждение МОИХ слов, а не своих?
Там нет ни слова извинений, там зачитывание решения суда об опровержении.
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01.02.2022 17:17 Ответить
Официальное опровержение своих слов и есть официальное извинение за подачу ложной информации. Как бы он там не исходился на говно и как бы он это не называл.
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01.02.2022 17:55 Ответить
Конечно же НЕТ.
В случае с золотом Кивы Бигус официально и чистосердечно попросил прощения за дезу - так и сказал - прошу прощения.
А в случае с подонком Семочко - журналистка сказала "суд обязал меня зачитать следующее - зачитываю..." - то есть никаких извинений и признания неправоты не было - зачитали что обязал продажный суд и все.
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01.02.2022 19:25 Ответить
Правильно, "суд обязал опровергнуть" и она зачитала сама официальное опровержение своих слов, т.е. и официальное извинение за подачу ложной информации. Как бы они не петляли.
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01.02.2022 20:29 Ответить
Опять ты брешешь - никаких извинений не было - только зачитывание решения продажного суда.
Ты вообще понимаешь разницу между извинениями и зачитыванием решения суда, в котором также нет ни слова про извинения?
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01.02.2022 21:58 Ответить
В чем состояло решения суда и что он обязал сделать?
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01.02.2022 22:47 Ответить
А ты сходи по своей ссылке и послушай - там все есть - журналистка его зачитывает.
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01.02.2022 23:09 Ответить
Ну и? Я то его слушал, особенно вторую часть
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01.02.2022 23:11 Ответить
Бигус удалил выпуск программы о противниках вакцинации и принес извинения

Журналист Денис Бигус (редактор BIHUS.info) удалил выпуск программы "Геометрия Л" о противниках вакцинации, а также извинился перед людьми, которые могли изменить мнение после просмотра, и перед своей командой.

https://www.facebook.com/bihus.info/videos/2533643056894639/?__xts__[0]=68.ARAge8pM4H-Ov_igVj_0t1hP-9LAbkFXSKmxvO_CbcNMH27LDnq7yawjNsRI1EljR6QlEzt9boAar-*************************************************************************-xf40bb54xeEvS2UUNpgXRyjjKltzSBTeIiStfwUPWJ_BPclGOo-Ds9mn0ZsHgZ-ZFavfl4I-CAZX_7LVFvMZDV4GplHO7Y7uEVCe-ed9ATFwTBM3eNIV2RQI1DMhqfjk-IZsQUFZuuM56d4xrraG8jk7oPtHKvrSv18pe2VjzkJFpzdDFQ3L7jMNq1MYMh6fuQdgbp_6gIBqSg
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01.02.2022 17:02 Ответить
Это вообще не расследование, вы вообще сами читаете/смотрите ссылки, которые кидаете?
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01.02.2022 17:26 Ответить
" ... Журналист Денис Бигус (редактор BIHUS.info) удалил выпуск программы "Геометрия Л" о противниках вакцинации, а также извинился перед людьми, которые могли изменить мнение после просмотра, и перед своей командой..."

"... Программу Бигуса на тему вакцин раскритиковали за фейки и манипуляции

В выпуске программы журналиста Дениса Бигуса (BIHUS.info) на тему вакцинации и гомеопатии нашли фейки и манипуляции..."
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01.02.2022 17:32 Ответить
Никаких фейков там команда Бигуса не распространяла - они пригласили на программу антиваксеров, чтобы те озвучили свою позицию - при этом вся команда Бигуса за вкцинацию. Это не расследование - это программа, на которую пригласили сторонних людей - не более того.
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01.02.2022 19:28 Ответить
".... Программу Бигуса на тему вакцин раскритиковали за фейки и манипуляции

В выпуске программы журналиста Дениса Бигуса (BIHUS.info) на тему вакцинации и гомеопатии нашли фейки и манипуляции.



Понедельник, 13 января 2020, 09:56


Об этом сообщается на странице проекта https://www.facebook.com/245503722940435/posts/585097508981053/?d=n "По той бік новин" .

"Мы были шокированы, когда увидели выпуск программы "Геометрия Л" от проекта BIHUS.info, где антивакцинаторам дали трибуну для провозглашения фейков и манипулятивных заявлений… Менее чем за сутки под видео появилось более 700 комментариев, тогда как в предыдущих выпусках их около 400-500. Но зрада даже не в этом. Научные опровержения так https://www.youtube.com/watch?v=U_N0zElETYA&fbclid=IwAR0zYvAZ1Jjxe9KhUNsu3ibMljqixpYDU86rrZf86N0TvlHj8EOjSEnHJkA и не прозвучали" , - отмечают авторы проекта.

На протяжении всей программы "с экрана сыпались манипуляции и оценочные суждения, которые затем будут использоваться как факты"..."
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01.02.2022 20:37 Ответить
Иии? Ты хоть соображаешь, что твоя цитата опять подтверждает мои слова? Или вас там по объявлению набирают без собеседований?
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01.02.2022 21:57 Ответить
ДА без проблем. Только кого?

"... Он один раз извинялся за все время.... "

"... Журналист Денис Бигус (редактор BIHUS.info) удалил выпуск программы "Геометрия Л" о противниках вакцинации, а также извинился перед людьми, которые могли изменить мнение после просмотра, и перед своей командой...."

"... Создатель «Бигус.Инфо» Денис Бигус извинился за «лажу» относительно распространенной ранее информации о том, что при обыске у нардепа Ильи Кивы были найдены золотые слитки и крупные суммы денег.

Информация с извинениями размещена на официальной странице «Бигус. Инфо» в «Фейсбук».
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01.02.2022 22:53 Ответить
Очевидно, что я имел ввиду извинялся за лажу в расследованиях - это было единожды - за золото Кивы.
Наверняка, Бигус извинялся и еще когда-то перед кем-то за что-то в своей жизни.
И это шоу не имеет к расследованиям Бигус.Инфо никакого отношения - наверное, по этой причине я никогда о нем раньше не слышал.
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01.02.2022 23:07 Ответить
Очевидно ты соврал и тебя просто тупо словили на вранье. Как минимум
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01.02.2022 23:12 Ответить
Отнюдь.
Я пояснил, что имел ввиду и это было очевидно. Бигус тольк оединожды извинялся за лажу в расследованиях Бигус.инфо.

Очевидно, что ты подменяешь понятия, выдавая вынужденные опровержения по решению продажного суда за реальные извинения и присобачивая то, что вообще никак не касается его деятельности журналиста-расследователя.
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02.02.2022 10:00 Ответить
Только "золото Кивы" ни за что больше Бигус никогда не извинялся.
Так что память вас явно подводит.
По Семочко продажный суд постановил опровергнуть все, но извинений там от Бигуса не было никаких - было сказано что-то "продажный суд постановил опровергнуть, мы опровергаем, но настаиваем на том, что расследование было честным и все в нем - правда" - это ни разу не извинения.
Ну а по Гладковскому и компании идет следствие.
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01.02.2022 16:52 Ответить
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это очередная заказуха... Я не фанат Ренатки, но где умопомрачительное расследование по Бене? Или Беня ангел? Как можно копать под того, кто тебе платит?
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01.02.2022 14:50 Ответить
У Бигуса есть несколько расследований по Бене и по Бениным соратникам. Так ваши фантазии и про заказуху и про то, что им якобы Беня платит основаны исключительно на отсутствии у вас знаний и вашем желании верить в том, что у Бигуса заказные сюжеты.
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01.02.2022 16:49 Ответить
А кто тебе сказал, что бигус журналист? Это фсбэшный агент, хай горит ...вместе с тачкой)))и мне не важно, кто это благое дело исполнит!
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02.02.2022 01:51 Ответить
То, что Бигус - журналист - расследователь - очевидно, я на него подписан и вижу его расследования.
А вот чушь про "фсбшного агента" - это именно абсолютно бездоказательный вброс от пиар-команды Пети Порошенко - то есть - это ложь.
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02.02.2022 09:53 Ответить
То, что ты на это чмо подписан---не делает это чмо журналистом, а говорит о низком уровне твоего критического мышления!
Все его расследования---заказуха!
А насчет ФСБ, поинтересуйся где работает и кем РОДНОЙ БРАТ его жены)))) И его (брата) фоточки в сети есть на фоне кое-ког)))гугли...
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03.02.2022 18:18 Ответить
бихус занял место политического киллера (аля на вентилятор) по вызову вместо лещенки, который сидит на бабле и не квакает
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01.02.2022 10:41 Ответить
А может аля жополиз алешко
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01.02.2022 13:24 Ответить
Алешко - это да, штатный жополиз.
Он абсолютно предвзят и политизирован и конкретно топит за одну политсилу.
В отличие от Бигуса, который ни за одну политсилу не топит, а расследует любую коррупцию, любые зашквары кого бы то ни было независимо от политической принадлежности объекта расследования.
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01.02.2022 16:57 Ответить
Бигус проводит расследования против любой мрази, по которой находит информацию - и по команде Зе сейчас у Бигуса абсолютное большинство расследований, что логично - ведь они при власти.
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01.02.2022 16:55 Ответить
бигус и есть МРАЗЬ, и никакие расследования он не проводит, типичный сливной бачек и мальчик по вызову!
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02.02.2022 01:55 Ответить
Чушь. Бигус как раз правдолюб и реальный настоящий расследователь.
Ты просто бездумный фанатик и ненавидишь любого, кто что-то сделал или сказал против твоего мессии.
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02.02.2022 09:47 Ответить
Чушь---это твоя писанина!
Бигус мразь продажная! Пишет только заказухи, а ты можешь и дальше молится на свое продажное божество)))
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03.02.2022 22:03 Ответить
В отличие от тебя, глуповатого фанатика Пети, я подписан на Бигуса и знаю про его расследования значительно больше твоего. И потому могу судить по тому, что расследования эти реальные, а не заказные. И большинство нынешних расследований Бигуса касаются команды Зе, Коломойского, Ахметова и ОПЖЗ.

Ты же судишь по нему исключительно по причине 2х расследований против соратников твоего сывочолого божества. И ненавидишь Бигуса ты по причине того, что он посмел проводить расследования против апостолов твоего божества. Именно по этой единственной причине ты его считаешь "мразью продажной", хотя реально мразь - это тот самый Семочко, которого Бигус вывел на чистую воду. К сожалению, в нашей коррумпированной системе такие как Семочко очень редко получают по заслугам.
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03.02.2022 23:51 Ответить
Ты оболваненный дурачек)))) Семочко в суде доказал, что все, что бигус изрыгнул----ложь! И извинялись бигусшавки за эту ложь в ТРИ часа ночи! Но ты спал)))
Продолжай пребывать в своих примитивных иллюзиях, питайся и дальше этими фекалиями...
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04.02.2022 00:00 Ответить
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04.02.2022 00:01 Ответить
Андрій Дзіндзя повідомив вражаючу інформацію про те, що у відомого українського журналіста Дениса Бігуса знайшли родичів серед високопоставлених чиновників в Росії, зокрема у ФСБ.Відтак блогер опублікував у мережі кілька фото, на яких показаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров з братом дружини Бігуса - підполковником ФСБ Андрієм Соболєвим.У 2016-му той був міністром міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків Свердловської області. А його батько, колишній контррозвідник ФСБ Олег Соболєв, займається великим бізнесом.
Тоді Денис Бігус змушений був підтвердити наявність російської рідні.

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04.02.2022 00:11 Ответить
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04.02.2022 00:11 Ответить
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04.02.2022 00:13 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/8/662739/ "Справа Свинарчуків": суд зобов'язав спростувати матеріали про розкрадання в "оборонці" | Економічна правда
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04.02.2022 00:17 Ответить
И последнее, не могу тебе не напомнить, что ты подписан на врага ( и веришь врагу), который числится в Миротворце с 20 года, за вред, который он нанес нашей оборонке!
Может Миротворец, по твоему, тоже порохобот?
Откуда вы вылазите, полезные идиоты?
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04.02.2022 00:20 Ответить
Твой враг - это враг только для тебя, а не для меня. Для тебя все противники Порошенко - враги, для меня - нет.
А на то, что какой-то васек написал на Миротворце - мне вообще плевать, тк э то не более, чем мнение этого васька.
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04.02.2022 01:01 Ответить
А мне плевать на твое мнение, скорее всего ты--враг, если Миротворец для тебя не авторитет!
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04.02.2022 21:53 Ответить
Для порошкодрочеров я тут давно враг - я ж осмеливаюсь критиковать ваше божество

А Миротворец - наполняется людьми, а не Богом, а люди эти вполне могут быть такие же упоротыми рошенкодрочерами, как и ты. Так что в вопросах, касающихся святого Рошена на их мнение полагаться - тупо.
Забавно, что для тебя мнение какого-то васька, написавшего статью на Миротворце, значит гораздо больше, чем официальное заявление СБУ, подтвердившее наличие российского гражданства у жены Семочко. Причем это было официальное заявление СБУ при президенте Порошенко.
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05.02.2022 01:09 Ответить
Гладковский сейчас под судом вместе с подельниками, кстати. Под реальный судом по уголовному делу, а не под тем, в который он подал сам и заплатил за решение и который дело Гладковского вообще не рассматривал.
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04.02.2022 01:03 Ответить
Под КАКИМ судом Гладковский? Под зеленым??? Ха-ха-ха!
То, что он заплатил, очередной треп очередного бота или у тебя ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Доказательств нет! Поздравляю, господин соврамши!
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04.02.2022 21:54 Ответить
Под реальным судом, в котором слушаются материалы уголовного дела, а не тем спектаклем, на решение которого ты ссылаешься. Ибо там реального рассмотрения уголовного дела Гладковского не было - это был суд "о защите чести и достоинства", а не суд по уголовному делу и решение подобного суда "о защите чести и достоинства" - яйца выеденного не стоит, тк этот суд по существу дело Гладковского, как и дело Семочко не рассматривал.
По Семочко вообще цирк устроили - подавали несколько жалоб сразу с небольшими отличиями для обхода закона - до тех пор, пока не попали на того судью, который им был нужен - в иске кроме команды Бигуса и 24 канала - вообще никак не причастная к этому женщина - то есть - вообще никак - просто адвокаты Семочко взяли первую попавшуюся фамилию - и ничего - своему судье это никак не помешало полностью удовлетворить иск и заблокировать счета совершенно непричастному человеку - вот на такое решение суда ты ссылаешься как на доказательство. Хотя тот судья, который подобное решение принимал, должен сам за решеткой сидеть за подобные решения!
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05.02.2022 01:16 Ответить
Дурачек у нас ты. Семочко в суде не доказывал абсолютно ничего.
И та писулька, которую ты "зацитировал" - тоже ложь из вашей соевой методички.
Единственное, на что Семочко упирал в суде - это то, что жена и ее дети не являются его родственниками и потому продажный судья, не вникая в суть дела за ОДИН день после назначения на это дело постановил обязать журналистов Бигус.Инфо опровергнуть ТУПО ВСЕ. По сути судья обязал Дениса Бигуса опровергнуть даже то, что его зовут Денис Бигус.

И нет, продажный судья не определяет, что у нас ложь, а что - правда.
Ну а то, что у жены и детей Семочко - российские паспорта подтвердили и в СБУ. То есть ты понимаешь уровень продажности судьи, на которого ссылается твоя брехливая методичка, да? Судья постановил опровергнуть даже то, что было официально подтверждено СБУ при Порошенкл.
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04.02.2022 01:00 Ответить
Ну да, ну да, что есть ложь, а что правда у нас определяет бигус, дыркач и пр. сволочь--агенты фсб и полезные идиоты вроде тебя!
Надоел ты мне своей тупостью и упоротостью, зомбибот!
"Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества"(с) окончен.
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04.02.2022 21:59 Ответить
Бигус предоставил доказательства, а не просто слова.
И СБУ часть этих доказательств подтвердила - причем - еще при Порошенке. Это - факт.

А продажный суд, присудил все опровергнуть - даже то, что официально было признано СБУ.
И ты это, очевидно купленное и неправомерное решение продажного судьи предъявляешь как истину. А знаешь почему? Потому, что тебе, безмозглому и предвзятому фанатику, такое решение тупо НРАВИТСЯ и потому мозги ты включать не хочешь.
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05.02.2022 01:19 Ответить
Любой заказ за ваши деньги. Особенно за деньги папы Бени.
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01.02.2022 17:42 Ответить
Ну да, ну да - расследования против Коломойши и его людей - тоже за его деньги?
Вы просто мало знаете о Бигусе и его команде и судите о них их по себе.
На самом деле для них нет авторитетов и они не топят ни за одну партию - а просто проводят расследования о мерзавцах вне зависимости от их политических предпочтений, так что их ненавидят как сами мерзавцы, так и их фанаты.
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02.02.2022 09:50 Ответить
Ну да, кто же у нас мерзавец? Это и все, что мне нужно знать про этого говноеда.

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02.02.2022 09:57 Ответить
Говноеды - эти типочки вроде Олешко, которые топят за определенную политсилу и хейтят все остальных.
А размещение на Миротворце не доказывает абсолютно ничего, кроме того, что персонаж, размещенный там не нравится модераторам Миротворца.

Этот твой Семочко, которого ты готов облизывать только за то, что его поставил твой кумир - вот он - реальный мерзавец и подонок. А Бигус - правдолюб, который подонков, подобных Семочко, выводит на чистую воду, за что вы его и ненавидите.
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02.02.2022 10:04 Ответить
И да, Гладковский с подельниками под следствием. Мне вот интересно - когда их посадят - этот бред про "заведомо ложную информацию" будет удален с Миротворца или они продолжат путать свое мнение с реальностью?
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02.02.2022 10:05 Ответить
Знову в косяках чинної влади винен триклятий ахмєтов . .Ану тепер розкажи бігусь , - чому на початку зими , Ахметовські ТЕС працювали безперебійно , а державні простоювали .?? .

Про це свідчать дані диспетчера "https://ua.energy/blocks/ Укренерго ".

Через брак вугілля не працюють рекордні 14 енергоблоків. Ще 6 перебувають на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть лише 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їх потужності.

На кожній з 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.

При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює лише 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, переведеній на економний режим через блокаду поставок вугілля з боку Росії
https://www.unian.ua/economics/energetics/na-derzhavnih-tes-pracyuyut-3-z-23-energoblokiv-ukrenergo-novini-sogodni-11608870.html
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01.02.2022 10:43 Ответить
вот такой частный бизнес у нас, когда зеля решает кому платить по договору а кому нет, и как ты должен распоряжаться баблом на своих счетах
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01.02.2022 10:45 Ответить
заказуха от зели
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01.02.2022 10:46 Ответить
это и называется монополия Беня весь хлор под себя подобрал его за хобот и остановятся все заводы на ремонт по производству хлора тот случай когда всю воду выпили жиды
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01.02.2022 10:48 Ответить
А РНБО существует только для борьбы с Порошенко?
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01.02.2022 10:50 Ответить
а зачем вы все тэцы отдали в одни руки?))
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01.02.2022 10:59 Ответить
до кого питання? До Бігуса?
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01.02.2022 11:00 Ответить
до украинского народа, зачем они выбирали такую власть на протяжении 30 лет? или народ не при чем, их инопланетяне забросили))))
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01.02.2022 11:03 Ответить
А от цікаво чому наприклад сім років не ставиться питання про монополію хвірташа в газовій сфері? Чому наприклад "хазяін бамбаса" бомжом приїхав в Київ а тепер електричний монополіст? Мабуть Бігус?
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01.02.2022 10:59 Ответить
время покупать второй замок, нельзя останавливаться на достигнутом.
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01.02.2022 11:05 Ответить
Чому не працює Антимонопольний кабінет? Це його ПРЯМИЙ ОБОВ'ЯЗОК !
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01.02.2022 11:25 Ответить
Молодець. Глубокий заглот у бабушки Бени засчитан))))
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01.02.2022 12:01 Ответить
Я совсем не фанат Ахметова,но делать его крайним вместо Шмыгаля и офиса президента это уже слишком.
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01.02.2022 12:02 Ответить
Та вы шо?Сведетели секты сказали,что он патриот!"АхметоваКответу" уже не актуально)))
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01.02.2022 12:21 Ответить
Шо зелёная мер--сть что ахмет ето враги Украины
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01.02.2022 12:58 Ответить
Давай мухи отдельно, а мясо отдельно.
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01.02.2022 14:16 Ответить
Вірю що прийде час коли всі основні олігархи України - Ахметов, Коломойша, Фірташ, Пінчук одночасно сядуть до в язниці, вони це заслуговують, а їх канали перейдуть під контроль держави Україна. Може з явиться щось схоже на британське ВВС, хто знає. Але українські олігархи які стали такими за допомогою КДБ/ФСБ і про таких як баба Юла не треба буде забути - ії зв язки з расєйським фсб у 90 х це також не таємниця, про Новинського як ворога України вже мовчу
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01.02.2022 13:52 Ответить
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !)
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01.02.2022 16:56 Ответить
Для меня усе що пов'язано з бігусом - це заказне лайно як і сам цей бігус !
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01.02.2022 17:36 Ответить
 
 