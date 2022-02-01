Ахметов шантажирует власть аномальной аварийностью и нехваткой угля, - Bihus.Info. ВИДЕО
DTEK ENERGY олигарха Рината Ахметова копила деньги на счетах в момент, когда на теплоэлектростанциях стремительно падали запасы угля. Публично менеджмент ДТЭК объяснял невыполнение условий минимальных запасов угля на ТЭС отсутствием оборотных средств. Но данные по отчетности самой компании свидетельствуют – деньги были.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в новом расследовании Анны Калюжной на Bihus.Info.
По состоянию на конец июня 2021 г. на счетах нидерландской DTEK ENERGY B.V. было $14 млн (или 388 млн грн), а уже к концу сентября там было $51 млн (или более 1,3 млрд грн). DTEK ENERGY B.V. является совладелицей ОАО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго", владеющих теплоэлектростанциями в Украине.
В этот же промежуток времени начали быстро падать запасы угля на украинских ТЭС, о чем заявляли в национальной энергетической компании "Укрэнерго", отвечающей за бесперебойную работу энергосистемы. Это также подтверждается опубликованным ими 9 августа графиком накопления угля.
Украинские ТЭС обязаны обеспечивать гарантированные (минимально необходимые для работы) запасы угля. Это часть лицензионных условий. За их нарушение на компанию налагается штраф (1,7 млн грн).
Весной национальный энергорегулятор НКРЭКУ штрафовал ОАО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" на эту сумму. Но осенью ситуация с запасом угля повторилась.
В ДТЭК говорили, что у них не было оборотных средств на покупку угля. В частности, об этом заявил гендиректор компании Максим Тимченко на пресс-конференции 9 ноября. Судя по средствам на счетах компании, эта версия вызывает сомнения.
Кроме этого, ДТЭК, по данным Бизнес.Цензор, за 10 месяцев сожгли 1,5 млн тонн угля для продажи электроэнергии в Европу. Это более 10% от общего объема сожженного компанией угля в год. А их ТЭС при этом стояли с полупустыми складами.
В то же время в НКРЭКУ неоднократно в течение 2021 года заявляли о давлении со стороны компании ДТЭК и ее лоббистов. На энергетическом рынке говорят, что давление осуществлялось для увеличения цены на электроэнергию путем отмены ограничения максимальной цены – так называемых прайскепов.
С такими же просьбами в комиссию обращался также министр энергетики Герман Галущенко. Его письма находятся в распоряжении Bihus.Info.
Результатом таких обращений, похоже, стало неоднократное повышение прайскепов комиссией НКРЭКУ в обеих торговых зонах: и в ОЭС Украины (до 2 грн за кВт/ч ночью и 4 грн за кВт/ч днем) и на "Янтарном энергоострове" (до 1,65 грн за кВт/ч ночью и 3 грн в день).
В самой комиссии НКРЭКУ говорят, что компания просила значительно большего повышения предельной цены.
Напомним, наши коллеги из программы "Схемы" зафиксировали непубличную встречу министра с гендиректором ДТЭКа Тимченко в ноябре.
Справка: ДТЭК контролирует около 70% тепловой генерации. ТЭС нужны в энергосистеме, в первую очередь в пиковые часы потребления для маневрирования крупнейших производителей энергетики АЭС.
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А если и правда какая то крупная авария случится из- за нещадной эксплуатации оборудования , то будет виноват конечно Ахметов, а не Зе?
Да и те кто не голосовал тоже заплатят,ибо жаба торговаться не будет и отключит свет.
Як банально.
Теж Ахмєт Галущенку штанці обгидив:https://lb.ua/economics/2021/12/06/500300_zapasi_vugillya_derzhavnih_tes_udvichi.html Запаси вугілля державних ТЕС удвічі нижчі від мінімально допустимого рівня, - Міненерго На жодній із державних ТЕС фактичний запас вугілля не досягає мінімального необхідного рівня.
вы уж определитесь...
"не за рулём автомобиля, который Ренатка ему сожжёт"
То есть вы поддерживаете, что олигархи могут сжигать авто журналистам, которые их выводят на чистую воду?
https://www.youtube.com/watch?v=78GwzDsfymE
Там нет ни слова извинений, там зачитывание решения суда об опровержении.
В случае с золотом Кивы Бигус официально и чистосердечно попросил прощения за дезу - так и сказал - прошу прощения.
А в случае с подонком Семочко - журналистка сказала "суд обязал меня зачитать следующее - зачитываю..." - то есть никаких извинений и признания неправоты не было - зачитали что обязал продажный суд и все.
Ты вообще понимаешь разницу между извинениями и зачитыванием решения суда, в котором также нет ни слова про извинения?
Журналист Денис Бигус (редактор BIHUS.info) удалил выпуск программы "Геометрия Л" о противниках вакцинации, а также извинился перед людьми, которые могли изменить мнение после просмотра, и перед своей командой.
https://www.facebook.com/bihus.info/videos/2533643056894639/?__xts__[0]=68.ARAge8pM4H-Ov_igVj_0t1hP-9LAbkFXSKmxvO_CbcNMH27LDnq7yawjNsRI1EljR6QlEzt9boAar-*************************************************************************-xf40bb54xeEvS2UUNpgXRyjjKltzSBTeIiStfwUPWJ_BPclGOo-Ds9mn0ZsHgZ-ZFavfl4I-CAZX_7LVFvMZDV4GplHO7Y7uEVCe-ed9ATFwTBM3eNIV2RQI1DMhqfjk-IZsQUFZuuM56d4xrraG8jk7oPtHKvrSv18pe2VjzkJFpzdDFQ3L7jMNq1MYMh6fuQdgbp_6gIBqSg
"... Программу Бигуса на тему вакцин раскритиковали за фейки и манипуляции
В выпуске программы журналиста Дениса Бигуса (BIHUS.info) на тему вакцинации и гомеопатии нашли фейки и манипуляции..."
В выпуске программы журналиста Дениса Бигуса (BIHUS.info) на тему вакцинации и гомеопатии нашли фейки и манипуляции.
Понедельник, 13 января 2020, 09:56
Об этом сообщается на странице проекта https://www.facebook.com/245503722940435/posts/585097508981053/?d=n "По той бік новин" .
"Мы были шокированы, когда увидели выпуск программы "Геометрия Л" от проекта BIHUS.info, где антивакцинаторам дали трибуну для провозглашения фейков и манипулятивных заявлений… Менее чем за сутки под видео появилось более 700 комментариев, тогда как в предыдущих выпусках их около 400-500. Но зрада даже не в этом. Научные опровержения так https://www.youtube.com/watch?v=U_N0zElETYA&fbclid=IwAR0zYvAZ1Jjxe9KhUNsu3ibMljqixpYDU86rrZf86N0TvlHj8EOjSEnHJkA и не прозвучали" , - отмечают авторы проекта.
На протяжении всей программы "с экрана сыпались манипуляции и оценочные суждения, которые затем будут использоваться как факты"..."
"... Он один раз извинялся за все время.... "
"... Журналист Денис Бигус (редактор BIHUS.info) удалил выпуск программы "Геометрия Л" о противниках вакцинации, а также извинился перед людьми, которые могли изменить мнение после просмотра, и перед своей командой...."
"... Создатель «Бигус.Инфо» Денис Бигус извинился за «лажу» относительно распространенной ранее информации о том, что при обыске у нардепа Ильи Кивы были найдены золотые слитки и крупные суммы денег.
Информация с извинениями размещена на официальной странице «Бигус. Инфо» в «Фейсбук».
Наверняка, Бигус извинялся и еще когда-то перед кем-то за что-то в своей жизни.
И это шоу не имеет к расследованиям Бигус.Инфо никакого отношения - наверное, по этой причине я никогда о нем раньше не слышал.
Я пояснил, что имел ввиду и это было очевидно. Бигус тольк оединожды извинялся за лажу в расследованиях Бигус.инфо.
Очевидно, что ты подменяешь понятия, выдавая вынужденные опровержения по решению продажного суда за реальные извинения и присобачивая то, что вообще никак не касается его деятельности журналиста-расследователя.
Так что память вас явно подводит.
По Семочко продажный суд постановил опровергнуть все, но извинений там от Бигуса не было никаких - было сказано что-то "продажный суд постановил опровергнуть, мы опровергаем, но настаиваем на том, что расследование было честным и все в нем - правда" - это ни разу не извинения.
Ну а по Гладковскому и компании идет следствие.
А вот чушь про "фсбшного агента" - это именно абсолютно бездоказательный вброс от пиар-команды Пети Порошенко - то есть - это ложь.
Все его расследования---заказуха!
А насчет ФСБ, поинтересуйся где работает и кем РОДНОЙ БРАТ его жены)))) И его (брата) фоточки в сети есть на фоне кое-ког)))гугли...
Он абсолютно предвзят и политизирован и конкретно топит за одну политсилу.
В отличие от Бигуса, который ни за одну политсилу не топит, а расследует любую коррупцию, любые зашквары кого бы то ни было независимо от политической принадлежности объекта расследования.
Ты просто бездумный фанатик и ненавидишь любого, кто что-то сделал или сказал против твоего мессии.
Бигус мразь продажная! Пишет только заказухи, а ты можешь и дальше молится на свое продажное божество)))
Ты же судишь по нему исключительно по причине 2х расследований против соратников твоего сывочолого божества. И ненавидишь Бигуса ты по причине того, что он посмел проводить расследования против апостолов твоего божества. Именно по этой единственной причине ты его считаешь "мразью продажной", хотя реально мразь - это тот самый Семочко, которого Бигус вывел на чистую воду. К сожалению, в нашей коррумпированной системе такие как Семочко очень редко получают по заслугам.
Продолжай пребывать в своих примитивных иллюзиях, питайся и дальше этими фекалиями...
Тоді Денис Бігус змушений був підтвердити наявність російської рідні.
Может Миротворец, по твоему, тоже порохобот?
Откуда вы вылазите, полезные идиоты?
А на то, что какой-то васек написал на Миротворце - мне вообще плевать, тк э то не более, чем мнение этого васька.
А Миротворец - наполняется людьми, а не Богом, а люди эти вполне могут быть такие же упоротыми рошенкодрочерами, как и ты. Так что в вопросах, касающихся святого Рошена на их мнение полагаться - тупо.
Забавно, что для тебя мнение какого-то васька, написавшего статью на Миротворце, значит гораздо больше, чем официальное заявление СБУ, подтвердившее наличие российского гражданства у жены Семочко. Причем это было официальное заявление СБУ при президенте Порошенко.
То, что он заплатил, очередной треп очередного бота или у тебя ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Доказательств нет! Поздравляю, господин соврамши!
По Семочко вообще цирк устроили - подавали несколько жалоб сразу с небольшими отличиями для обхода закона - до тех пор, пока не попали на того судью, который им был нужен - в иске кроме команды Бигуса и 24 канала - вообще никак не причастная к этому женщина - то есть - вообще никак - просто адвокаты Семочко взяли первую попавшуюся фамилию - и ничего - своему судье это никак не помешало полностью удовлетворить иск и заблокировать счета совершенно непричастному человеку - вот на такое решение суда ты ссылаешься как на доказательство. Хотя тот судья, который подобное решение принимал, должен сам за решеткой сидеть за подобные решения!
И та писулька, которую ты "зацитировал" - тоже ложь из вашей соевой методички.
Единственное, на что Семочко упирал в суде - это то, что жена и ее дети не являются его родственниками и потому продажный судья, не вникая в суть дела за ОДИН день после назначения на это дело постановил обязать журналистов Бигус.Инфо опровергнуть ТУПО ВСЕ. По сути судья обязал Дениса Бигуса опровергнуть даже то, что его зовут Денис Бигус.
И нет, продажный судья не определяет, что у нас ложь, а что - правда.
Ну а то, что у жены и детей Семочко - российские паспорта подтвердили и в СБУ. То есть ты понимаешь уровень продажности судьи, на которого ссылается твоя брехливая методичка, да? Судья постановил опровергнуть даже то, что было официально подтверждено СБУ при Порошенкл.
Надоел ты мне своей тупостью и упоротостью, зомбибот!
"Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества"(с) окончен.
И СБУ часть этих доказательств подтвердила - причем - еще при Порошенке. Это - факт.
А продажный суд, присудил все опровергнуть - даже то, что официально было признано СБУ.
И ты это, очевидно купленное и неправомерное решение продажного судьи предъявляешь как истину. А знаешь почему? Потому, что тебе, безмозглому и предвзятому фанатику, такое решение тупо НРАВИТСЯ и потому мозги ты включать не хочешь.
Вы просто мало знаете о Бигусе и его команде и судите о них их по себе.
На самом деле для них нет авторитетов и они не топят ни за одну партию - а просто проводят расследования о мерзавцах вне зависимости от их политических предпочтений, так что их ненавидят как сами мерзавцы, так и их фанаты.
А размещение на Миротворце не доказывает абсолютно ничего, кроме того, что персонаж, размещенный там не нравится модераторам Миротворца.
Этот твой Семочко, которого ты готов облизывать только за то, что его поставил твой кумир - вот он - реальный мерзавец и подонок. А Бигус - правдолюб, который подонков, подобных Семочко, выводит на чистую воду, за что вы его и ненавидите.
Про це свідчать дані диспетчера "https://ua.energy/blocks/ Укренерго ".
Через брак вугілля не працюють рекордні 14 енергоблоків. Ще 6 перебувають на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть лише 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їх потужності.
На кожній з 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.
При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює лише 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, переведеній на економний режим через блокаду поставок вугілля з боку Росії
https://www.unian.ua/economics/energetics/na-derzhavnih-tes-pracyuyut-3-z-23-energoblokiv-ukrenergo-novini-sogodni-11608870.html