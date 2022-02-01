Ахметов шантажирует власть аномальной аварийностью и нехваткой угля, - Bihus.Info. ВИДЕО

DTEK ENERGY олигарха Рината Ахметова копила деньги на счетах в момент, когда на теплоэлектростанциях стремительно падали запасы угля. Публично менеджмент ДТЭК объяснял невыполнение условий минимальных запасов угля на ТЭС отсутствием оборотных средств. Но данные по отчетности самой компании свидетельствуют – деньги были.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в новом расследовании Анны Калюжной на Bihus.Info.





По состоянию на конец июня 2021 г. на счетах нидерландской DTEK ENERGY B.V. было $14 млн (или 388 млн грн), а уже к концу сентября там было $51 млн (или более 1,3 млрд грн). DTEK ENERGY B.V. является совладелицей ОАО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго", владеющих теплоэлектростанциями в Украине.

В этот же промежуток времени начали быстро падать запасы угля на украинских ТЭС, о чем заявляли в национальной энергетической компании "Укрэнерго", отвечающей за бесперебойную работу энергосистемы. Это также подтверждается опубликованным ими 9 августа графиком накопления угля.

Украинские ТЭС обязаны обеспечивать гарантированные (минимально необходимые для работы) запасы угля. Это часть лицензионных условий. За их нарушение на компанию налагается штраф (1,7 млн грн).

Весной национальный энергорегулятор НКРЭКУ штрафовал ОАО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" на эту сумму. Но осенью ситуация с запасом угля повторилась.

В ДТЭК говорили, что у них не было оборотных средств на покупку угля. В частности, об этом заявил гендиректор компании Максим Тимченко на пресс-конференции 9 ноября. Судя по средствам на счетах компании, эта версия вызывает сомнения.

Кроме этого, ДТЭК, по данным Бизнес.Цензор, за 10 месяцев сожгли 1,5 млн тонн угля для продажи электроэнергии в Европу. Это более 10% от общего объема сожженного компанией угля в год. А их ТЭС при этом стояли с полупустыми складами.

В то же время в НКРЭКУ неоднократно в течение 2021 года заявляли о давлении со стороны компании ДТЭК и ее лоббистов. На энергетическом рынке говорят, что давление осуществлялось для увеличения цены на электроэнергию путем отмены ограничения максимальной цены – так называемых прайскепов.

С такими же просьбами в комиссию обращался также министр энергетики Герман Галущенко. Его письма находятся в распоряжении Bihus.Info.

Результатом таких обращений, похоже, стало неоднократное повышение прайскепов комиссией НКРЭКУ в обеих торговых зонах: и в ОЭС Украины (до 2 грн за кВт/ч ночью и 4 грн за кВт/ч днем) и на "Янтарном энергоострове" (до 1,65 грн за кВт/ч ночью и 3 грн в день).

В самой комиссии НКРЭКУ говорят, что компания просила значительно большего повышения предельной цены.

Напомним, наши коллеги из программы "Схемы" зафиксировали непубличную встречу министра с гендиректором ДТЭКа Тимченко в ноябре.

Справка: ДТЭК контролирует около 70% тепловой генерации. ТЭС нужны в энергосистеме, в первую очередь в пиковые часы потребления для маневрирования крупнейших производителей энергетики АЭС.