"Без цензури": ДТП Трухіна. Нові подробиці резонансного скандалу. ВIДЕО

ДТП "сдуги народу" Олександра Трухіна – знову в центрі уваги. Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує черговий скандал у "Слузі народу".

"Українська правда" оприлюднила відео з нагрудних камер поліцейських, зняте після ДТП за участі нардепа Трухіна. Аварія сталася у серпні 2021 року.

На відео нардеп Олександр Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, а також пропонує поліцейським хабаря.