"Без цензури": ДТП Трухіна. Нові подробиці резонансного скандалу. ВIДЕО
ДТП "сдуги народу" Олександра Трухіна – знову в центрі уваги. Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує черговий скандал у "Слузі народу".
"Українська правда" оприлюднила відео з нагрудних камер поліцейських, зняте після ДТП за участі нардепа Трухіна. Аварія сталася у серпні 2021 року.
На відео нардеп Олександр Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, а також пропонує поліцейським хабаря.
Топ коментарі
+32 BreakerR0ry #335180
показати весь коментар02.02.2022 18:11 Відповісти Посилання
+30 Максім ХОЙ #398010
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+23 Frol Fedoroff
показати весь коментар02.02.2022 18:19 Відповісти Посилання
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У США тепер кожен хто слухає переговори президента може подавати на нього до суду, якщо щось у розмові не сподобалося?
тогда и Беленюк этнический, по твоей логике, да?
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей..... "
Ніяких "корочок", ніякого "телефонного права". (з https://program.ze2019.com передвиборчої програми Зе)
Серпень 2021:
- Давай я тихонечко сейчас в лес уйду? Я с Денисом поговорю.
- С каким Денисом?
- С Монастырским.
Бгг... Зробили разом!™