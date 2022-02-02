"Без цензуры": ДТП Трухина. Новые подробности резонансного скандала. ВИДЕО
ДТП "слуги народа" Александра Трухина – снова в центре внимания. Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует очередной скандал в "Слуге народа".
"Украинская правда" обнародовала видео с нагрудных камер полицейских, снятое после ДТП с участием нардепа Трухина. Авария произошла в августе 2021 года.
На видео нардеп Александр Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонечко в лес уйду" и обещает "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским, а также предлагает полицейским взятки.
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+32 BreakerR0ry #335180
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+30 Максім ХОЙ #398010
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+23 Frol Fedoroff
показать весь комментарий02.02.2022 18:19 Ответить Ссылка
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У США тепер кожен хто слухає переговори президента може подавати на нього до суду, якщо щось у розмові не сподобалося?
тогда и Беленюк этнический, по твоей логике, да?
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей..... "
Ніяких "корочок", ніякого "телефонного права". (з https://program.ze2019.com передвиборчої програми Зе)
Серпень 2021:
- Давай я тихонечко сейчас в лес уйду? Я с Денисом поговорю.
- С каким Денисом?
- С Монастырским.
Бгг... Зробили разом!™