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"Без цензуры": ДТП Трухина. Новые подробности резонансного скандала. ВИДЕО

ДТП "слуги народа" Александра Трухина – снова в центре внимания. Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует очередной скандал в "Слуге народа".

"Украинская правда" обнародовала видео с нагрудных камер полицейских, снятое после ДТП с участием нардепа Трухина. Авария произошла в августе 2021 года.

На видео нардеп Александр Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонечко в лес уйду" и обещает "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским, а также предлагает полицейским взятки.

Автор: 

ДТП (7687) Трухин Александр (145) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+32
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02.02.2022 18:11 Ответить
+30
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02.02.2022 18:16 Ответить
+23
Два сапога - пара. Кошелек и крыша
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02.02.2022 18:19 Ответить
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Вова-ти обісрався вчергове.Ету дєвачку защіщать будєшь???
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02.02.2022 18:03 Ответить
Він вже його захищав.
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02.02.2022 18:22 Ответить
6 месяцев крышевал 👨‍❤️‍💋‍👨
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02.02.2022 19:33 Ответить
Валодя карєшей нє брасаит!
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02.02.2022 18:33 Ответить
150К баксов на дороге не валяются. А сколько Трухин еще знает!
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02.02.2022 18:41 Ответить
Как не защитить кассира с черным налом откатов за "большое воровство"? Он его полгода отмазывал.
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02.02.2022 18:39 Ответить
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02.02.2022 21:17 Ответить
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02.02.2022 18:48 Ответить
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02.02.2022 21:16 Ответить
В черговий раз зелені обляпалися да так , що сморід йде на всю країну
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02.02.2022 18:04 Ответить
Зеля вигораджував свого гаманця викарячивши очі..
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02.02.2022 18:05 Ответить
Честно говоря, я думаю в реальности там только 2 варианта -- отмазать или прикопать. Информация в голове этого "кошелька" не совместима с жизнью. Как у Полякова, Кирпы, Кравченка, Семенюк-Самсоненко или Чечетова.
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02.02.2022 18:45 Ответить
шановний, вас мало дивували ці виродки своїм бездаховим поху.змом по відношенню до закону, суспільства, країни і здорового глузду, тим більше, що в ситуації коли ху.йло на порозі є можливість перевести стрілки на будь-що і до нескінченності.
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02.02.2022 19:16 Ответить
Лещенко предложил отправить трухина за границу !😂
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02.02.2022 19:35 Ответить
Тушкою, чучелом чи чаусом?
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02.02.2022 21:30 Ответить
Другий варіант нас влаштовує.
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02.02.2022 20:43 Ответить
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02.02.2022 18:11 Ответить
ШЕДЕВРАЛЬНО!!! ВГОЛОСИНУ
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02.02.2022 18:37 Ответить
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02.02.2022 21:19 Ответить
Александр Виндман,подполковник США,этничный украинец, подает на Трампа в Суд.В США свои внутренние разборки..
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02.02.2022 18:12 Ответить
Добиватись правди в суді і обісратись ,скриваючи правду це не одне і теж!
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02.02.2022 18:29 Ответить
Етнічний українець Віндман - це непогано звучить
У США тепер кожен хто слухає переговори президента може подавати на нього до суду, якщо щось у розмові не сподобалося?
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02.02.2022 19:03 Ответить
ага, свалил из совка из-за "антисемитизма" по его словам. он скорее негр чем то шо ты сказал.
тогда и Беленюк этнический, по твоей логике, да?
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02.02.2022 20:15 Ответить
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02.02.2022 18:16 Ответить
пока 1 миллиард деревьев эта банда лично не посадит, должны будут сидеть...
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02.02.2022 18:21 Ответить
".... Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей..... "
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02.02.2022 19:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_76PQIPgojQ&ab_channel=sollilmari
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02.02.2022 21:33 Ответить
😂😅
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02.02.2022 19:47 Ответить
Два сапога - пара. Кошелек и крыша
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02.02.2022 18:19 Ответить
Самодовольные упыри , которые продолжают жить по - понятиям , а не по- закону 😡
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02.02.2022 18:28 Ответить
Сявки из 90х. так и остались сявками гопотой. Хоть и одели дорогие прикиды и пересели в дорогие членовозы.
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02.02.2022 19:18 Ответить
Кошёлка и крыса.
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02.02.2022 18:29 Ответить
👨‍❤️‍💋‍👨👹👿
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02.02.2022 19:48 Ответить
мрази, гниды, ублюдки
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02.02.2022 18:29 Ответить
В очередной раз убеждаюсь, что "новые лица в украинской политке" ничуть не лучше старых **********.
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02.02.2022 18:32 Ответить
А во многих случаях даже хуже.
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02.02.2022 18:44 Ответить
Е багато негідників,але як мудрий нарід умудрився зібрати їх в одному місці!
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02.02.2022 18:32 Ответить
Це система... Каналізації
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02.02.2022 18:39 Ответить
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02.02.2022 18:32 Ответить
Слуг зливають по-чорному. Йде якась боротьба.
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02.02.2022 18:36 Ответить
ТУДА ИМ И ДОРОЖКА БЕЛАЯ В ПОМОЩЬ И ПУСТЬ ВПОЙМАЮТ - ПЕРЕДОЗ !
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02.02.2022 19:50 Ответить
Я не здивуюсь, якщо трухіну і кузьминих ще повезе, порівняно з тим, що далі буде
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02.02.2022 18:38 Ответить
Ковалев такое же дтп устроил и тоже должен ответить ,но его родители купили тв канал,на котором он рассказывает нам о достижениях зелёной плесени
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02.02.2022 18:41 Ответить
Трухня рекомендує!

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02.02.2022 18:43 Ответить
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02.02.2022 18:47 Ответить
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02.02.2022 18:49 Ответить
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02.02.2022 18:53 Ответить
Та це дуже старий вислів
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02.02.2022 19:50 Ответить
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02.02.2022 18:54 Ответить
Хто і коли вас всіх разом швидко неупереджено чітко.
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02.02.2022 18:54 Ответить
пришли другие времена. спортивная сумка слуг пришла на смену оццовско-учительской коробке из под ксерокса.
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02.02.2022 19:00 Ответить
Шо,так и не выдали на листочках шо врать? Приходится импровизировать?
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02.02.2022 19:53 Ответить
Даже злодеи у слуг не настоящие - чаморошные все какие-то
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02.02.2022 19:03 Ответить
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02.02.2022 19:06 Ответить
Після кінця епохи зашкварів потрібно на законодавчому рівні прийняти Закон при довічну заборону слугам зебені балотуватись в виборні органи. А також про обв"язкову психіатричну і наркологічну експертизу кандидатів в депутати з кримінальною відповідальністю за фальсифікацію результатів. Я вже не кажу про персональну кримінальну відповідальність земафії за порушення Закону під час каденції.
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02.02.2022 19:32 Ответить
Эти зеленые гандоны, между прочим, хотят патрульную полицию переподчинить МВС. Но не знают как это сделать.
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02.02.2022 19:39 Ответить
ИМПИЧМЕНТ ЧЛЕНОГРАЮ !
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02.02.2022 19:55 Ответить
взятку министр себе забрал и не поделился с копом
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02.02.2022 19:56 Ответить
Дуже вже личком схожий на одну "богом вибрану націю", а ті своїх не здають.
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02.02.2022 20:46 Ответить
Шо самое интересное, хриплый карлик защищает своих мразей до последнего, когда уже всем ясно, что очередной зеленый ***** зашкварился по самое не могу. И только когда появляются видеодоказательства, оно начинает показательные увольнения и бьет себя пяткой в грудь со словами "перед законом все равны". Но беда в том, что у слуг столько зашкваров, что уже скоро и на видео никто не будет реагировать.
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02.02.2022 21:10 Ответить
Весна 2019:
Ніяких "корочок", ніякого "телефонного права". (з https://program.ze2019.com передвиборчої програми Зе)
Серпень 2021:
- Давай я тихонечко сейчас в лес уйду? Я с Денисом поговорю.
- С каким Денисом?
- С Монастырским.
Бгг... Зробили разом!™

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03.02.2022 01:06 Ответить
Якщо тому поліцаю дати велику премію, то таких оприлюднених відосиків з'явиться багато. Усі менти схочуть заробити.
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03.02.2022 09:26 Ответить
 
 