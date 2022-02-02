"Без цензуры": ДТП Трухина. Новые подробности резонансного скандала. ВИДЕО

ДТП "слуги народа" Александра Трухина – снова в центре внимания. Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует очередной скандал в "Слуге народа".

"Украинская правда" обнародовала видео с нагрудных камер полицейских, снятое после ДТП с участием нардепа Трухина. Авария произошла в августе 2021 года.

На видео нардеп Александр Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонечко в лес уйду" и обещает "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским, а также предлагает полицейским взятки.