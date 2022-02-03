Росія відчуває, що дипломатично вона цей раунд програє, - Кулеба. ВIДЕО

Україна виграє раунд міжнародної дипломатичної оборони проти агресії Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулебав ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз дипломатія працює на всіх фронтах у буквальному сенсі, не лише на Нормандському дипломатичному фронті. Тому виокремлювати лише одну зустріч було б позбавити себе можливості оцінити картину загалом, де перебуває Україна", - сказав голова МЗС.

Кулеба наголосив, що "об'єктивно Україна зараз у найсильнішій позиції, починаючи від 2014 року. І це проявляється в усьому. І в тій кількості фінансової та військової підтримки, яку ми отримуємо, і у візитах, і у розмовах президента, і в моїх контактах, і в контактах Андрія Єрмака. Всі працюють зараз у такій системі, яку ми називаємо "мережева дипломатія": коли кожен робить, що може. І ми закрутили таке мереживо, що дійсно Росія відчуває, що дипломатично вона цей раунд програє, тому що вона зараз не досягнула жодних стратегічних для себе результатів".

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Міністр зазначив, що переговори тривають постійно.

"І в цій широкій картині є один з ключових елементів - це Нормандський формат. Я до вас приїхав просто з Офісу Президента, де у президента відбулася чергова розмова з президентом Франції, вже друга розмова за тиждень. Рівень контактів і їхня динаміка дуже інтенсивна. Іде постійне узгодження позицій для того, щоб виступати з сильною позицією у переговорах з Росією", - сказав Кулеба.