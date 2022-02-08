В окупованому Криму відкрили бізнес з оформлення українських паспортів "для подорожей Європою". ВIДЕО

В окупованому Росією Криму процвітає бізнес з оформлення українських документів, зокрема біометричних паспортів та водійських прав для подорожей у Європу. Депутат від ЛДПР в окупаційній раді міста Саки в Криму рекламує бізнес з оформлення українських паспортів "для подорожей Європою"

Відповідні оголошення та сайти активно з'являються в інтернеті, передає Цензор.НЕТ.

Так "депутатка" "Сакської міської ради" від "ЛДПР" Дар'я Єрмолова рекламує у своєму інстаграмі послуги з оформлення українського закордонного біометричного паспорта. Вона рекламує допомогу в оформленні всіх документів з виїздом до Херсону.

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"Ви знаєте, що в нашому світі немає нічого неможливого. Головне знати до кого звернутися. Це необмежений виїзд за кордон. Мало хто може цим похвалитися", - розповідає Єрмолова.

Також в інтернеті активно з'являються сайти, які пропонують послуги з оформлення українських документів, а також оголошення з допомогою в питаннях з українським законодавством навіть "без виїзду" з Криму.





