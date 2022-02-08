В окупованому Криму відкрили бізнес з оформлення українських паспортів "для подорожей Європою". ВIДЕО
В окупованому Росією Криму процвітає бізнес з оформлення українських документів, зокрема біометричних паспортів та водійських прав для подорожей у Європу. Депутат від ЛДПР в окупаційній раді міста Саки в Криму рекламує бізнес з оформлення українських паспортів "для подорожей Європою"
Відповідні оголошення та сайти активно з'являються в інтернеті, передає Цензор.НЕТ.
Так "депутатка" "Сакської міської ради" від "ЛДПР" Дар'я Єрмолова рекламує у своєму інстаграмі послуги з оформлення українського закордонного біометричного паспорта. Вона рекламує допомогу в оформленні всіх документів з виїздом до Херсону.
"Ви знаєте, що в нашому світі немає нічого неможливого. Головне знати до кого звернутися. Це необмежений виїзд за кордон. Мало хто може цим похвалитися", - розповідає Єрмолова.
Також в інтернеті активно з'являються сайти, які пропонують послуги з оформлення українських документів, а також оголошення з допомогою в питаннях з українським законодавством навіть "без виїзду" з Криму.
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он занят, фото себя, верховного, с западными лидерами в семейный альбом укладывает
Альо баканов, лови чортів? Чи це бізнеспартнери, а ті кому видають "нашилюти"?
"Закон про множинне громадянство" ВАЗелінського.
Юридично - це кваліфікується як дискримінація за місцем проживання. КСУ (які б недоумки там не сиділи) скасує такий закон і навіть буде правий.
А фізично - як на КП з лугандонії або Криму відрізнити "особу, яка ганьбить" від "особи, яка не ганьбить"?
Крым это Украина! (надеюсь здесь никто это оспаривать не собирается)
Украинцы живут на оккупированной фашистами территории. Должны ли еще мы их гнобить?
У Херсоні з початку окупації Криму чинуши все вирішали: і авто переоформити, і закордонний паспорт України крисчанам - теж.