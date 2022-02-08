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Стрім з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Огляд основних подій останніх днів.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму стрімі розкриватиме низку тем.

"О 22-30 зроблю прямий ефір на теми:

  1. "Наступні дні будуть вирішальними". Путін та Макрон говорили про Україну шість годин

  2. Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир

  3. Відкликання з Верховної Ради проєкту закону "Про державну політику перехідного періоду" - виконання умов "нормандського формату".

  4. У Кремлі заперечили обіцянку не починати нових маневрів біля кордонів України.

  5. Україна проведе військові навчання паралельно з Росією та Білоруссю. 10-20 лютого.

Чекаю на коментарі тих, хто підписався на канал, та лайки", - написав Бутусов у фейсбуці.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) росія (66417) Бутусов Юрій (3622) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+10
Юрій,Росія вимагає виконання Мінських угод,підписаних Україною .Тоді чому Україна не вимагає виконання Будапештських угод ,підписаних Росією !!!
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08.02.2022 22:57 Відповісти
+9
ПАНЕ ЮРІЮ, МОЖЕ ВИ В КУРСІ, ЧОМУ УКРАЇНА НЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ СВОЇ РАКЕТИ ДАЛЬНІСТЮ ДО 1500 КМ? Як "зброю стримування"? Щоб долітало до Ред Сквеа. Тоді б багато питань зникло. Чи може "Південмаш" створити таку ракету? Вони ж в радянські часи робили "Сатану". Ми ж не підписували договори ОСНВ-1 та ОСНВ-2. Тим більше, Захід кинув нас із Будапештським меморандумом. В нас є залізобетонні аргументи: "Вибачте, але у 2014 ви нас кинули. Ми робимо власну ракету середньої дальності". Якщо можна, напишить матеріал на цю тему
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08.02.2022 22:46 Відповісти
+5
Супер! Всегда интересно послушать! ))
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08.02.2022 22:59 Відповісти
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".... та лайки" )) ну можна й полаяться, якщо дозволено.
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08.02.2022 22:42 Відповісти
ПАНЕ ЮРІЮ, МОЖЕ ВИ В КУРСІ, ЧОМУ УКРАЇНА НЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ СВОЇ РАКЕТИ ДАЛЬНІСТЮ ДО 1500 КМ? Як "зброю стримування"? Щоб долітало до Ред Сквеа. Тоді б багато питань зникло. Чи може "Південмаш" створити таку ракету? Вони ж в радянські часи робили "Сатану". Ми ж не підписували договори ОСНВ-1 та ОСНВ-2. Тим більше, Захід кинув нас із Будапештським меморандумом. В нас є залізобетонні аргументи: "Вибачте, але у 2014 ви нас кинули. Ми робимо власну ракету середньої дальності". Якщо можна, напишить матеріал на цю тему
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08.02.2022 22:46 Відповісти
Юрій,Росія вимагає виконання Мінських угод,підписаних Україною .Тоді чому Україна не вимагає виконання Будапештських угод ,підписаних Росією !!!
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08.02.2022 22:57 Відповісти
https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1490977236782092290
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08.02.2022 22:58 Відповісти
Супер! Всегда интересно послушать! ))
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08.02.2022 22:59 Відповісти
На тлі загроз з боку комуно-фашиста путлера, Україна не має головнокомандувача, і це велика загроза безпеці Україні. ми повині срочно запросити на цю посаду українсьаого Черчиля, наступного президента - Яроша!
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08.02.2022 23:04 Відповісти
Був такий депутат, здається навіть двічи з'явився у зРаді.
Приїзжав до нас у місто "порядок" наводити, знаєте чим закінчилося? Забрав під себе наркоторгівлю
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08.02.2022 23:17 Відповісти
Доказів як завжди зась.
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08.02.2022 23:48 Відповісти
Що на засіданні не з'являвся? Ну назовіть ХОЧ ОДИН законопроект від депутата Яроша

А за наведення "порядку". Ну приїхали такі браві з ПС, зі зброєю, натовкли пику начальнику поліції, прострелили ногу місцевому баризі і поїхали. А наркотою як торгували так і торгують.

Більш медійно було засвічені "розбірки" у Закарпатті, коли ПС на бронемашині з кулеметом їздив на розбірки з місцевою братвою, тоді ще загинуло кілька чоловік.

Так що НЕ ТРЕБА ліпити з нього того, ким він не є
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09.02.2022 05:16 Відповісти
Podyaka ! Povaga ! Dovira do Yuriya Butusova !
Slava Ukraini ! Slava Nacii !
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08.02.2022 23:04 Відповісти
Юрій, вірно робите, що піднімаєте такі теми. Завжди чекаю реакцію таких людей на нищівні дії нашої влади. Не можна терпіти вже такого зрадництва та бедламу.
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08.02.2022 23:09 Відповісти
НА КЕРВІНІ ПОСАДИ ТІЛЬКИ ПАТРІОТІВ, А НЕ БАРИГ І КЛОУНІВ.
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08.02.2022 23:22 Відповісти
А куда того, кто клоуна практически привел к власти?
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09.02.2022 09:23 Відповісти
Макрон , гоу хоум!
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09.02.2022 00:18 Відповісти
Незалежний військовий оглядач Павел Фельгенгауер та правозахисник Александр Подрабинек на «Радіо Свобода». https://www.youtube.com/watch?v=8E2o21gbnXM

Зараз шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів проходять через протоки, через Дарданелли і Босфор в Чорне море. Це фінальний сигнал. Зараз вони зайдуть в Севастополь, приймуть на борт десант і будуть висаджуватись в районі Одеси. Друге угрупування сформовано у Середземному морі, щоб вступити в бій з ескадрами НАТО. Вони готуються воювати на Донбасі, Лівобережжі, а ми висаджуємось глибоко в тилу. Звільнення Миколаєва, Одеси, виходимо на Придністров'я, Молдавію, а заодно і Румунію. Інші кораблі з Тихого океану також підійшли в Середземне море. Стратегічні ядерні сили теж мобілізовані, вийшли на патрулювання міжконтинентальні ракети Ярс. Підводні лодки виходять в море, флот в море. Ми готові до великої війни в тому числі якщо вона буде вже і з Америкою. Зараз до п'ятниці наступає день Д, час Ч, ми ідемо чи не ідемо. В принципі все готово. Політичне рішення може змінитись в будь який момент.

З 15-го року створювали дуже серйозне угрупування на кордоні з Україною, будували там інфраструктуру, побудувати там навість спеціальну стратегічну залізну дорогу на 120 км. 20-та армія після виходу із Німеччини раніше базувалась в Нижньому Новгороді, вона зараз базується в Воронежі. 150 дивізія 8-ї гвардійської армії, 6 полків, вона зараз стоїть на кордоні з Донбасом.

Зараз все готово. Повітряно-десантні війська із Іваново не повинні висуватись до українського кордону, вони із Іваново на літаках відправляться куди треба. Також і другі частини, 1-ша гвардійська танкова армія, Кантемирівська, Таманська дивізії, - їм не обов'язково виїжджати зарання до кордону з Україною, вони з ходу підуть в бій зі своєї бази в Підмосков'ї.

В дійсності все готово, але буде створюватись видимість, що не все готово, або що є політичні якісь рішення, тому що обов'язково треба добитись раптовості. Тому до останнього моменту буде створюватись видимість того, що рішення не прийнято, що не все готово, щоб напасти на противника і взяти його зненацька.
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09.02.2022 14:09 Відповісти
 
 