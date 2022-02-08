Стрим с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Обзор основных событий последних дней.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем стриме будет раскрывать ряд тем.
"В 22-30 сделаю прямой эфир на темы:
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"Следующие дни будут решающими". Путин и Макрон говорили об Украине шесть часов
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Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, позволяющий установить мир
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Отзыв из Верховной Рады проекта закона "О государственной политике переходного периода" - выполнение условий "нормандского формата".
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В Кремле отрицают обещание не начинать новых маневров у границ Украины.
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Украина проведет военные учения параллельно с Россией и Беларусью. 10-20 февраля.
Жду комментарии подписавшихся на канал и лайки", - написал Бутусов в фейсбуке.
Топ комментарии
+10 Владимир Фор
показать весь комментарий08.02.2022 22:57 Ответить Ссылка
+9 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий08.02.2022 22:46 Ответить Ссылка
+5 AlexBrentano
показать весь комментарий08.02.2022 22:59 Ответить Ссылка
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Приїзжав до нас у місто "порядок" наводити, знаєте чим закінчилося? Забрав під себе наркоторгівлю
А за наведення "порядку". Ну приїхали такі браві з ПС, зі зброєю, натовкли пику начальнику поліції, прострелили ногу місцевому баризі і поїхали. А наркотою як торгували так і торгують.
Більш медійно було засвічені "розбірки" у Закарпатті, коли ПС на бронемашині з кулеметом їздив на розбірки з місцевою братвою, тоді ще загинуло кілька чоловік.
Так що НЕ ТРЕБА ліпити з нього того, ким він не є
Slava Ukraini ! Slava Nacii !
Зараз шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів проходять через протоки, через Дарданелли і Босфор в Чорне море. Це фінальний сигнал. Зараз вони зайдуть в Севастополь, приймуть на борт десант і будуть висаджуватись в районі Одеси. Друге угрупування сформовано у Середземному морі, щоб вступити в бій з ескадрами НАТО. Вони готуються воювати на Донбасі, Лівобережжі, а ми висаджуємось глибоко в тилу. Звільнення Миколаєва, Одеси, виходимо на Придністров'я, Молдавію, а заодно і Румунію. Інші кораблі з Тихого океану також підійшли в Середземне море. Стратегічні ядерні сили теж мобілізовані, вийшли на патрулювання міжконтинентальні ракети Ярс. Підводні лодки виходять в море, флот в море. Ми готові до великої війни в тому числі якщо вона буде вже і з Америкою. Зараз до п'ятниці наступає день Д, час Ч, ми ідемо чи не ідемо. В принципі все готово. Політичне рішення може змінитись в будь який момент.
З 15-го року створювали дуже серйозне угрупування на кордоні з Україною, будували там інфраструктуру, побудувати там навість спеціальну стратегічну залізну дорогу на 120 км. 20-та армія після виходу із Німеччини раніше базувалась в Нижньому Новгороді, вона зараз базується в Воронежі. 150 дивізія 8-ї гвардійської армії, 6 полків, вона зараз стоїть на кордоні з Донбасом.
Зараз все готово. Повітряно-десантні війська із Іваново не повинні висуватись до українського кордону, вони із Іваново на літаках відправляться куди треба. Також і другі частини, 1-ша гвардійська танкова армія, Кантемирівська, Таманська дивізії, - їм не обов'язково виїжджати зарання до кордону з Україною, вони з ходу підуть в бій зі своєї бази в Підмосков'ї.
В дійсності все готово, але буде створюватись видимість, що не все готово, або що є політичні якісь рішення, тому що обов'язково треба добитись раптовості. Тому до останнього моменту буде створюватись видимість того, що рішення не прийнято, що не все готово, щоб напасти на противника і взяти його зненацька.