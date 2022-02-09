Базовий сценарій РФ - нагнітання без застосування збройної сили, - Кулеба. ВIДЕО

Росія намагається дестабілізувати ситуацію, не вдаючись до збройної сили, а лише погрожуючи її застосування проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За його словами, партнери України готові до більш рішучих дій щодо РФ. Водночас він наголосив, що ситуація напружена, але контрольована.

"Базовий сценарій наших дій зараз - змусити Росію знизити напругу, відвести війська до кордонів та з тимчасово окупованих територій. Розблокувати роботу ТКГ. ... Базовий сценарій Росії зараз - навпаки, нагнітання ситуації з метою дестабілізації України. Тобто для них ідеально це дестабілізувати ситуацію в Україні, не вдаючись до збройної сили знову, а лише погрожуючи її застосуванням проти України", - наголосив глава МЗС.

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