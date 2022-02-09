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Базовий сценарій РФ - нагнітання без застосування збройної сили, - Кулеба. ВIДЕО

Росія намагається дестабілізувати ситуацію, не вдаючись до збройної сили, а лише погрожуючи її застосування проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За його словами, партнери України готові до більш рішучих дій щодо РФ. Водночас він наголосив, що ситуація напружена, але контрольована.

"Базовий сценарій наших дій зараз - змусити Росію знизити напругу, відвести війська до кордонів та з тимчасово окупованих територій. Розблокувати роботу ТКГ. ... Базовий сценарій Росії зараз - навпаки, нагнітання ситуації з метою дестабілізації України. Тобто для них ідеально це дестабілізувати ситуацію в Україні, не вдаючись до збройної сили знову, а лише погрожуючи її застосуванням проти України", - наголосив глава МЗС.

Також читайте: Кулеба про перемовини Зеленського та Макрона: Жодних зрад не відбулося

Автор: 

росія (66465) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Тримати півроку армію в 150 000 чол в бойовій готовності також коштує чималих грошей.
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09.02.2022 17:46 Відповісти
+3
А ініціативи Гєтманцева не давлять?
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09.02.2022 17:52 Відповісти
+2
зекоманда не все нам говорят.
если арахамия через ОАЕ моет деньги за импорт электрики из беларуси, то он боится, что резкие слова дадут лукашенке повод вырубить поток.
а ведь лукашенко знает через кого моются деньги

это как пример их мотивов, и в них ноль интересов Украины, я так вижу
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09.02.2022 18:11 Відповісти
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Российские войска которые окружили Украину действительно давят нашу экономику.
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09.02.2022 17:35 Відповісти
Але і россійську. І якщо українську можна підкачати трохи всим світом бо вона не надто розвита, то от россійській вже нічого не допоможе коли закінчиться бабло і рупь чергове дно пробʼє.
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09.02.2022 17:41 Відповісти
Тримати півроку армію в 150 000 чол в бойовій готовності також коштує чималих грошей.
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09.02.2022 17:46 Відповісти
панти дароже дєнєг. а гроші в них останнім часом завелись з такими-то цінами на жижу і газ...
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09.02.2022 18:05 Відповісти
Ну да, а в догонку скинуть углеводород ниже 40юсд.
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09.02.2022 18:08 Відповісти
А ініціативи Гєтманцева не давлять?
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09.02.2022 17:52 Відповісти
карочє - "притула"...
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09.02.2022 17:36 Відповісти
Они не знают Украину . До жоппы их нагнетания .
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09.02.2022 17:36 Відповісти
Зеленський-кремль: договірний матч?
https://www.youtube.com/watch?v=ofQQAOfsIoE
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09.02.2022 17:37 Відповісти
І нікакіх абстрєлов наших військових на даунбасє-звичайно нєт...
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09.02.2022 17:37 Відповісти
Понты для приезжих только в ущерб обнуленному кремлёвскому гному...
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09.02.2022 17:39 Відповісти
ясно
войны не будет
кулеба сказал.

а если кулеба ошибается, то с кулебы спросу 0 целых ноль десятых
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09.02.2022 17:40 Відповісти
Є ще варіант, що Кулєба ТОЧНО знає, що то лише імітація. Цікаво, як таке можливо? Карпатські мольфари? 🤔
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09.02.2022 17:54 Відповісти
нихрена он не знает

а если что-то и знает, то точно меньше чем западные спутники, беспилотники (почти каждый день летают вдоль восточных границ наших) и западной агентуры в московии
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09.02.2022 18:06 Відповісти
зекоманда не все нам говорят.
если арахамия через ОАЕ моет деньги за импорт электрики из беларуси, то он боится, что резкие слова дадут лукашенке повод вырубить поток.
а ведь лукашенко знает через кого моются деньги

это как пример их мотивов, и в них ноль интересов Украины, я так вижу
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09.02.2022 18:11 Відповісти
но и если войны не будет, никто из оскорблявших не извинится

как никто сейчас не говорит, что доллар вернулся к 28 после 29.5

это там-то какое-то одно из когнитивных искажений человека - имеющийся позитив воспринимать как должное
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10.02.2022 11:36 Відповісти
каких оскорблявших?
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10.02.2022 11:55 Відповісти
как и положено тру гопнику. Угрозы и понты - главное оружие.
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09.02.2022 17:41 Відповісти
так зеля уже забегал минск выполнять, значит действует сценарий
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09.02.2022 17:50 Відповісти
для начала нужно ввести визовый режим с совком
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09.02.2022 17:51 Відповісти
Та блин. По сравнению с новостью про избрание дебила в презеденты, новость про какие-то там войска на границе не так уж и страшна.. Нашли чем раскачивать. Три года страна живёт под куполом цирка.
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09.02.2022 17:54 Відповісти
Ну в этом случае все прекрасно. Если только нагнетают. А нам наконец начали поставлять оружие, оказывать существенную финансовую помощь, Украина в топе новостей, самолеты не успевают садиться- принимаем высоких гостей. Ну конечно если только "нагнетают".
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09.02.2022 17:54 Відповісти
ну так у него и получилось... понагнетать ))) скоро санкциями по окружению ***** стукнут...
(не спроста ж оно свою яхту спасает
///
Роскошная яхта Graceful, которая принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину, экстренно покинула порт Гамбурга. Там она находилась на протяжении нескольких месяцев.
Об этом пишет Bild.
«Это действительно было бегство в страхе перед конфискацией» - отмечает издание.
Уточняется, что Яхта вышла из порта Гамбурга в понедельник на рассвете. 82-метровая яхта была построена в 2014 году почти за 87 миллионов евро. Она находилась в Гамбурге несколько месяцев. За это время на ней установили два новых балкона.
Подчеркивается, что роскошная яхта отправилась по Кильскому каналу, направляясь к Балтийскому морю и России. В Кремле скорее всего опасаются, что имущество их лидера могут конфисковать.
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09.02.2022 17:55 Відповісти
82-метровая яхта была построена в 2014 году почти за 87 миллионов евро.

Тю, голодранец. Вон, навскидку, у Косюка, кума сывочолого, который сидел чисто случайно на дотациях от государства и то....

https://biz.censor.net/news/3258477/kosyuk_vystavil_na_prodaju_dve_elitnye_yahty_za_140_millionov_evro_forbes_video
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09.02.2022 18:48 Відповісти
Вышеуказанная яхта принадлежит Путину но рассчитана на обслуживание личной собаки Кони. Поэтому всего 87 миллионов долларов стоит.
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09.02.2022 18:58 Відповісти
Уверен все будет Ок!!! Готовимся , работаем- и пошли они на хер!!!! Быдло кацап...ское!!
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09.02.2022 18:07 Відповісти
Та да, бо по программе , еще и першинги завезти.
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09.02.2022 18:09 Відповісти
С начала совка добрые вожди ни на кого не нападали, все преступления совершались без огласки и скрыто, с доктриной якобы защиты и справедливости, поэтому в армии не было наступательных единиц, таких как авианосцы, а были авианесущие корабли. А подводный флот, который можно было скрыть, был самым большим. Это позволяло создать вокруг вождей ореол Бога, а так как сам Бог в этом деле мешал, то его просто упразднили при помощи атеизма.
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09.02.2022 19:14 Відповісти
Возможно и действительно только стращают Украину.Но Украине на это надо посмотреть и из другой стороны,нас вооружили и вооружают без каких-либо условий применения оружия а также мы узнали кто есть кто,что у нас есть настоящие друзья о которых мы и незнали и есть подонки на которых найбольше надеялись.
А это важнее чем временный упадок экономики тем более что ее у нас и так небыло а только поборы из того что еще неуспели развалить.
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09.02.2022 19:37 Відповісти
вот именно.
был момент, когда казалось что путин выигрывает ситуацию одним финансированием всей движухи войск.
сейчас, благодаря реакции партнеров, со временем может оказаться, что он сделал себе только хуже.
Сейчас нам надо спокойно и выдержанно пройти этот период. Паника уляжется, а новое финансирование и полученное вооружение останется.
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10.02.2022 11:41 Відповісти
 
 