Базовий сценарій РФ - нагнітання без застосування збройної сили, - Кулеба. ВIДЕО
Росія намагається дестабілізувати ситуацію, не вдаючись до збройної сили, а лише погрожуючи її застосування проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.
За його словами, партнери України готові до більш рішучих дій щодо РФ. Водночас він наголосив, що ситуація напружена, але контрольована.
"Базовий сценарій наших дій зараз - змусити Росію знизити напругу, відвести війська до кордонів та з тимчасово окупованих територій. Розблокувати роботу ТКГ. ... Базовий сценарій Росії зараз - навпаки, нагнітання ситуації з метою дестабілізації України. Тобто для них ідеально це дестабілізувати ситуацію в Україні, не вдаючись до збройної сили знову, а лише погрожуючи її застосуванням проти України", - наголосив глава МЗС.
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войны не будет
кулеба сказал.
а если кулеба ошибается, то с кулебы спросу 0 целых ноль десятых
а если что-то и знает, то точно меньше чем западные спутники, беспилотники (почти каждый день летают вдоль восточных границ наших) и западной агентуры в московии
если арахамия через ОАЕ моет деньги за импорт электрики из беларуси, то он боится, что резкие слова дадут лукашенке повод вырубить поток.
а ведь лукашенко знает через кого моются деньги
это как пример их мотивов, и в них ноль интересов Украины, я так вижу
как никто сейчас не говорит, что доллар вернулся к 28 после 29.5
это там-то какое-то одно из когнитивных искажений человека - имеющийся позитив воспринимать как должное
(не спроста ж оно свою яхту спасает
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Роскошная яхта Graceful, которая принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину, экстренно покинула порт Гамбурга. Там она находилась на протяжении нескольких месяцев.
Об этом пишет Bild.
«Это действительно было бегство в страхе перед конфискацией» - отмечает издание.
Уточняется, что Яхта вышла из порта Гамбурга в понедельник на рассвете. 82-метровая яхта была построена в 2014 году почти за 87 миллионов евро. Она находилась в Гамбурге несколько месяцев. За это время на ней установили два новых балкона.
Подчеркивается, что роскошная яхта отправилась по Кильскому каналу, направляясь к Балтийскому морю и России. В Кремле скорее всего опасаются, что имущество их лидера могут конфисковать.
Тю, голодранец. Вон, навскидку, у Косюка, кума сывочолого, который сидел чисто случайно на дотациях от государства и то....
https://biz.censor.net/news/3258477/kosyuk_vystavil_na_prodaju_dve_elitnye_yahty_za_140_millionov_evro_forbes_video
А это важнее чем временный упадок экономики тем более что ее у нас и так небыло а только поборы из того что еще неуспели развалить.
был момент, когда казалось что путин выигрывает ситуацию одним финансированием всей движухи войск.
сейчас, благодаря реакции партнеров, со временем может оказаться, что он сделал себе только хуже.
Сейчас нам надо спокойно и выдержанно пройти этот период. Паника уляжется, а новое финансирование и полученное вооружение останется.