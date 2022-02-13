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Річниця переможної операції зі звільнення Широкиного: як вдалося відбити українську землю. ВIДЕО

Цього тижня – річниця переможної операції зі звільнення Широкиного у лютому 2015 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як це було, йдеться у спеціальному сюжеті журналіста Артема Шевченка в програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на "Еспресо". У сюжеті використано епізоди майбутнього документального фільму "Маріуполь – місто нескорених".

Удар сепаратистів і російської армії "Градами" по мирному Маріуполю 24 січня 2015 року показав – місто незахищене, біля самих його східних воріт стоїть сильний і підступний ворог. У той самий час на півночі Донеччини розпочався його наступ на Дебальцеве. Відтак на півдні склалися вигідні умови для контрудару українських сил.

Річниця переможної операції зі звільнення Широкиного: як вдалося відбити українську землю 01

"Тому я вийшов з ініціативою на військовий кабінет, просив доручити мені організувати наступ під Маріуполем. З одного боку, треба було відсунути фронт, щоб не було небезпеки для міста, а з іншого – притягнути на себе російські війська, розтягнути їх, щоб дати можливість вивести наших хлопців з-під Дебальцеве. От такі дві задачі. Погодилися з моєю пропозицією, доручили мені це організувати. Я вилетів під Маріуполь і там непогано спрацювали й хлопці з Азову, і військові ЗСУ", – зазначив Олександр Турчинов, секретар РНБОУ (2014-2019), ексголова Верховної Ради України.

Знову головною ударною силою під час зимового наступу став "Азов". На той час він увійшов до складу Національної гвардії, отримав бронетехніку, став фактично полком і нараховував до двох тисяч вже досвідчених, мотивованих і добре озброєних бійців.

"Моральний дух був у цьому плані високий, усі чудово розуміли, що цим ударом ми А) забезпечимо від обстрілів Маріуполь, Б) Відтягнемо противника однозначно від Дебальцевого значною мірою і В) однозначно поліпшимо тактичні українські позиції на сході країни. Усі ці три завдання в підсумку широкинський наступ виконав", – поділився Андрій Білецький, командир добровольчого підрозділу "Азов" МВС України у 2014-2015 роках.

Холодного ранку 10 лютого 2015 року "Азов" пішов у наступ трьома штурмовими загонами. Одна рота по головній дорозі Маріуполь-Новоазовськ увійшла і з боєм заволоділа приморським селищем Широкине.

"На початку вересня в нас тут був бій, біля цього селища ми зупинили просування ворога на Маріуполь і зараз ми звільнимо це місто, яке 4 чи більше місяців страждає від окупації від банд "ДНР" і російських диверсійних груп, які тут ходять. Зараз йде перестрілка зі стрілецької зброї й великокаліберних кулеметів", – розповідав Андрій Д’яченко, військовослужбовець полку "Азов" НГУ.

Інша рота "азовців" північніше, тобто далі від моря, вглибині території на суходолі кількома легковими автомобілями й пішки увійшла у селище Павлопіль.

Річниця переможної операції зі звільнення Широкиного: як вдалося відбити українську землю 02

Із бронетехніки був один бронетранспортер БТР-3. Зимових маскхалатів на всіх бійців тоді просто не вистачало.

Річниця переможної операції зі звільнення Широкиного: як вдалося відбити українську землю 03

"Було обстріляно околиці Павлополя з міномета, зараз терористи отримають відповідь", – зазначив Іван Харків, військовослужбовець полку "Азов".

Уже ввечері 10 лютого рішучий спротив бойовиків "азовці" зустріли в районі населеного пункту Саханка. За нього билися кілька днів. Тоді в бої з обох боків пішли вже й танки.

"Вступили в контакт, з того боку пішла підтримка: "арти", міни, і танки там пересувалися, тяжко зафіксувати, вони пропрацьовували методично буквально метр за метром", – згадує Сергій Кутраков, військовослужбовець полку "Азов".

"Увечері зупинився наступ, коли зустрілися у прямому сенсу слова з танками. Два танки стояли на Саханці, а між Широкине – голе поле, без висот, без жодних укриттів, і танки добряче всіх притиснули", − пригадує Андрій Білецький.

Але "азовцям" таки вдалося здолати ворожий опір. Рух вперед і звільнення власної землі надихали майже всіх бійців.

Андрій Білецький пригадує: "Було добре, насправді 10-го було достатньо весело, зайшли у всі села, все позитивно, зі всіх сторін оплески, всі кажуть, що все прекрасно, генерали тобі аплодують, генерали зі штабу кажуть, що зразкова операція і все таке інше, у нас фактично без втрат. У сепаратистів на всіх напрямках "200-ті", всі відкинуті, у них паніка й подібні речі".

Але вже через три дні ворог пішов у контратаку. За селище Широкине загалом сторони билися довгі пів року − навесні й влітку 2015 року. Але зрештою його втримали. Хоча нині воно нагадує селище-привид.

"У підсумку в Широкине зараз не залишилося нічого. Просто цегла. В результаті різних подій села не залишилося. Там немає жодної будівлі, в якій є дах. Фактично Широкине було перед Маріуполем, а зліва, від моря, все було пусте. Тепер там утворилася лінія, яка йде по периметру Павлополь-Гранітне, всюди стоять частини, проте можливості обстріляти Маріуполь, як це було в січні 2015 року, вже немає. Місто живе спокійно", – розповів Сергій Коротких, командир розвідувальної роти добровольчого підрозділу "Азов" МВС України у 2014-2015.

Невелике прибережне, влітку курортне селище на півтори тисячі мешканців стало в найтяжчий період війни саме тим оборонним рубежем для захисників Маріуполя, об який зламав зуби ворог. Звідси від берегів Азову і на північ до Павлополя простяглася оборонна лінія. Її було збудовано завдяки промисловому потенціалу потужних маріупольських підприємств, самовідданості жителів міста і героїзму всіх воїнів-захисників. У найтяжчому вересні 2014 року вона втримала противника на підступах до Маріуполя, а в лютому 2015-го після успішної наступальної широкинської операції ворога було відкинуто далі на схід. Таким чином велике стратегічно важливе місто на Азові отримало буфер безпеки десь у 30 кілометрів і можливість мирно розвиватися.

"Ворог недооцінив Маріуполь. Він думав, що він точно контролює повністю Маріуполь і населення точно на його боці. Він не очікував, що у нас там знайдуться сили й засоби під Маріуполем", – наголосив Степан Полторак, міністр оборони України (2014-2019), екскомандувач НГУ.

Про спецоперацію Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України (2014-2021) сказав: "Для нас це було важливо не як символ, а як функція прямої дії операції по Широкине, коли силами НГУ і підрозділу "Азов" ми відтягнули Маріуполь від лінії вогню".

Тепер мирне місто на Азові із більш ніж півмільйонним населенням, портом, пляжами й великою розвиненою промисловістю – друге і єдине українське місто після столиці, де проходить хай і невеликий, але свій військовий парад. Його проводять щороку 13 червня – в День звільнення Маріуполя, справжнього міста нескорених.

Автор: 

Маріуполь (3230) Антитерористична операція (6637) Широкине (295) Шевченко Артем (222)


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Топ коментарі
+15
Та да. Сплошные победы. Особенно когда смылся из Иловайска. А сейчас где? Наши позиции в Золотом уже вернул, как обещал? Или мишки плюшевые и свинки закончились?

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13.02.2022 13:13
+15
Там де Бєлєцкій,-там піар і брехня.
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13.02.2022 13:21
+12
Де Білецький - там перемога. Де Муженко -маємо що маємо.
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13.02.2022 12:39
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Де Білецький - там перемога. Де Муженко -маємо що маємо.
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13.02.2022 12:39 Відповісти
Василий, как можно сравнить начальника ЖЭКа с мером города?
Ответ - никак...
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13.02.2022 13:06 Відповісти
Та да. Сплошные победы. Особенно когда смылся из Иловайска. А сейчас где? Наши позиции в Золотом уже вернул, как обещал? Или мишки плюшевые и свинки закончились?

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13.02.2022 13:13 Відповісти
Я не знаю что ты, человек без имени, сделал для освобождения Мариуполя и харьковского сопротивления, но Мариуполь украинский город, как и села под Мариуполем. Это факт. АБилецкий сделал для этого много.
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13.02.2022 16:19 Відповісти
А кроме Белой воши там были еще 80ка, 79ка, Президентский полк, Восточный корпус, Донбасс, Запорожцы, ДУК и еще целая куча бойцов. И никто нимб себе не приделывал. А к ситуации треша, которая сейчас сложилась в стране, Беля имеет самое непосредственное отношение. И пока он привселюдно не повинится за это - будет и такое отношение
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13.02.2022 16:27 Відповісти
Отлично- на видео Сергей Коротких дает интервью- бывший российский нацик и фсб-ник, которого в Азов протащил Билецкий и легализовал в Украине вместе с Аваковым. Аваков ему сдклал карьеру и сейчас этот тип руководит охраной стратегических обьектов!
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19.02.2022 11:37 Відповісти
Там в окружении Бели и кроме Малюты\Боцмана хватает рашенских агентов - Левкин, Макеев и Михеев
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19.02.2022 12:04 Відповісти
Цей Василій просто мерзопакістне і жадне створіння.
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13.02.2022 13:21 Відповісти
Там де Бєлєцкій,-там піар і брехня.
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13.02.2022 13:21 Відповісти
Вася! ПОРОШЕНКО найкращий президент за всю історію!
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13.02.2022 13:21 Відповісти
Да да.. Белый вошдь и все такое.. )) Убогое самовлюбленное чмо..
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13.02.2022 13:42 Відповісти
Самовлюбленный нарцисс от макушки до кончиков ногтей на услужении у Бени.
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13.02.2022 14:03 Відповісти
Как слащаво. Напоминает телепередачу "Служу советскому союзу" времён СССР. А итог такой.
"У підсумку в Широкине зараз не залишилося нічого. Просто цегла. В результаті різних подій села не залишилося. Там немає жодної будівлі, в якій є дах. Джерело:
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13.02.2022 12:43 Відповісти
Взагалі то це про війну розповідь а не відпустку
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13.02.2022 13:06 Відповісти
Вы шо не видите , шо быдло изподтишочно настроено против? Кому вы объясняете? По нему IP-шный бан хнычет.
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13.02.2022 13:24 Відповісти
Ты скабеиху свою послушай, вот где треш
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13.02.2022 13:08 Відповісти
Звідки ви, старі пердуни, лізете!?
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13.02.2022 13:17 Відповісти
При чому, формат дуже далекий від совдепівськоі пропаганди.
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13.02.2022 13:19 Відповісти
Він правду написав.Операція проведена недбало,з сумнівним результатом,зате піару,-вагон.
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13.02.2022 13:25 Відповісти
Ну проведена и проведена. Напишите хотя-бы "Враг отброшен от Мариуполя", но не освобождение Широкино.
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13.02.2022 13:28 Відповісти
Навіть цього не можна сказати.На той час зайняті населені пункти були сірою зоною,з нечисленними ворожими ДРГ,які заходили-виходили.
Особливо смішно читати ,що "цим ударом ми А) забезпечимо від обстрілів Маріуполь ". Будь-хто,заглянувши в мапу,переконається,що терористи й досі,за бажання, можуть обстрілювати околиці Маріуполя навіть з бм-21.
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13.02.2022 13:48 Відповісти
Слюнтяям и колеблющимся, трындеть - на Волгу.
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13.02.2022 13:21 Відповісти
Лучше, если бы это было с Мариуполем?
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13.02.2022 15:23 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава! Молодці! Ворога потрібно витісняти з нашої землі. Це правильна тактика. А не відвід, в надії на московітські обіцянки. Нема в Історії ні одного договору, який би Московія не порушила.
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13.02.2022 13:18 Відповісти
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13.02.2022 13:21 Відповісти
Британское медиа показало как украинский снайпер уничтожает боевиков (видео)
Общество / Видео 12-фев, 05:589 4 604 0

За границей продолжают следить за агрессией России против Украины.

Британский таблоид The Sun опубликовал статью об Елене Билозерской и ее опыте в качестве снайпера на войне с Россией.

Также издание продемонстрировало видео с ликвидацией боевиков оккупационных сил РФ.

Как сообщает Милитарный, видео было снято на передовой с помощью тепловизионного прибора ночного видения, который использовал Елена во время своей работы. На кадрах слышны звуки трех выстрелов из снайперской винтовки «Зброяр Z-10», а также видно, как боевики падают в окопы.

«Когда враг подползает к нашей позиции, чтобы убить меня, задумывается ли он, есть ли у меня муж, родители или дети? - конечно, нет», - говорит Билозерская, которая сначала отправилась на фронт добровольцем, а затем присоединилась к рядам Вооруженных Сил Украины.

Отметим, что Елена Билозерская воевала на Донбассе с 2014 года.
https://www.youtube.com/watch?v=RTz1RsoxOco&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=RTz1RsoxOco&t=1s

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13.02.2022 13:24 Відповісти
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13.02.2022 13:28 Відповісти
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13.02.2022 13:32 Відповісти
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13.02.2022 13:39 Відповісти
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13.02.2022 13:38 Відповісти
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13.02.2022 14:27 Відповісти
Рузгие, решившие ехать в Украину, берите с собой целофановые пакеты в свой рост. Чтобы вас в ведрах не хоронили.
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13.02.2022 14:30 Відповісти
Отлично- на видео Сергей Коротких дает интервью- бывший российский нацик и фсб-ник, которого в Азов протащил Билецкий и легализовал в Украине вместе с Аваковым. Аваков ему сдклал карьеру и сейчас этот тип руководит охраной стратегических обьектов!
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19.02.2022 11:35 Відповісти
 
 