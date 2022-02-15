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Путін запевняє, що Росія не хоче війни. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не хоче війни.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів у Москві з канцлером ФРН Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Стосовно того, хочемо ми цього чи ні (війни у ​​Європі. – Ред.). Звичайно, ні! Саме тому ми і висунули пропозиції щодо переговорного процесу, результатом яких має бути домовленість щодо забезпечення рівної безпеки всіх, включаючи нашу країну", - сказав Путін.

Реагуючи на слова канцлера ФРН стосовно того, що йому важко уявити якусь війну в Європі у контексті ситуації навколо України, Путін зазначив: "Але ж ми з вами були свідками війни в Європі, розв'язаної саме блоком НАТО проти Югославії. Велика військова операція з нанесенням ракетно-бомбових ударів по одній з європейських столиць - по Белграду. Це ж було!"

Російський президент додав, що військові дії проти Югославії з боку НАТО проводили без санкції Ради Безпеки ООН.

"Це дуже поганий приклад, але він був", – сказав Путін.

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Автор: 

армія рф (17373) путін володимир (23818) росія (65162)


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Топ коментарі
+37
Путин - )(уйло!
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15.02.2022 17:03
+30
Запевняти кацап може, що завгодно, а фактично кацап розв'язав війну і вбиває українців і бреше, звинувачує в цьому українців і знову бреше і вбиває.
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15.02.2022 17:04
+25
Кацап завжди бреше , якщо він не бреше , то потикай його палкою може він здох
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15.02.2022 17:06
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Путин - )(уйло!
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15.02.2022 17:03 Відповісти
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15.02.2022 17:03 Відповісти
Запевняти кацап може, що завгодно, а фактично кацап розв'язав війну і вбиває українців і бреше, звинувачує в цьому українців і знову бреше і вбиває.
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15.02.2022 17:04 Відповісти
Пишут, что для приёма у куйла, нужно посрать для гарантий безопасности! Кто из чиновников хочет срать - сразу едет к куйлу в резиденцию!!

Отсюда делаем вывод, что те гарантии безопасности, который просит куйло - это обязанность всех насрать в коробку и отправить куйлу
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15.02.2022 17:04 Відповісти
Гавно это вообще кацапская народная идея,оно везде!
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15.02.2022 17:06 Відповісти
"Не хоче" - це слова, а дії кажуть інше
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15.02.2022 17:05 Відповісти
ОТВЕЧАЮ ЕГО ЖЕ ЖЛОБСТВОМ
ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ КРАСАВЕЦ А ПОМИРАТЬ НАДА... ТЕРПИ ...БАБУШКА СТАВШАЯ ДЕДУШКОЙ....
А ГАРАНТИИ в СПОРТЛОТО ИЛИ ЛИГЕ СЕКСУАЛЬНЫХ РЕФОРМ ВЫДАСТ
МЫ- УКРАИНА--УЖЕ ПОЛУЧИЛИ КЛАПТИК ГАРАНТИЙ В 1994 ГОДУ.. тебе таких надо вагон или тележка....
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15.02.2022 17:58 Відповісти
Він заявляв, що їх ні в Криму, ні на Донбасі не було.
Британці пишуть, що вночі може бути вторгнення.
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15.02.2022 17:05 Відповісти
Вторгнення може бути тільки кадирки в то місце куди хотів заглянути зе ***** 🙂
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15.02.2022 17:07 Відповісти
The Sun - жовта газетка. Вони самі придумують новини і пишуть всяку фігню заради хайпу. В Вікіпедії перелік скандалів з цією газетою дуже довгий. Тож зважати на них не треба, але до війни треба готуватися.
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15.02.2022 17:16 Відповісти
Будет так будет,значит пришло время и нам пролить кровь за свою независимость. лично я не хочу на своей земле орков с автоматами.
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15.02.2022 17:17 Відповісти
Кацап завжди бреше , якщо він не бреше , то потикай його палкою може він здох
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15.02.2022 17:06 Відповісти
Нужно быть наивным чтоб верить кремлевскому утырку который говорит одно а делает другой. Кончайте его!
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15.02.2022 17:06 Відповісти
Кого цікавить що виходить у ***** з отвору, що у людей називається ротом?
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15.02.2022 17:06 Відповісти
Та та Росія ніколи "не хоче війни", але нападає та воює більш за усіх - "її бачиш завжди хтось змушує захищатися на чужих землях"...
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15.02.2022 17:06 Відповісти
Это ***** так пошутить попыталось?
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15.02.2022 17:07 Відповісти
Nu net zhe, eto sirjozno po nastojashchemu, tak kak v otkrituju vojevatj sikotno. Drugoje delo grazhdanskih lupitj s arti ili bombitj pastuhov po Sirii, no tam gde mozhno poluchitj otvetku, tam shtani polni kakim to stoiteljnom materialom.
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15.02.2022 18:19 Відповісти
Росссссія не хоче війни, росссія хоче все на халяву і на блюдечку з голубою кайомочкою.
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15.02.2022 17:07 Відповісти
Конечно не хочет. Война ето когда по Рашке стреляют в ответ. А путен хочет мира- рузького мира,
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15.02.2022 17:07 Відповісти
Русским верить - себя не уважать. Вот такие деские кроватки в России начали продавать еще в то время, пока трупы детей и взрослых с рейса МН-17, убитых российским расчетом Бука, еще собирали по кусочкам.
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15.02.2022 17:07 Відповісти
...Дозвольте мені називати речі своїми іменами: Росія - терористична держава, Путін - серійний вбивця, КГБ (під яким би ім'ям він не був замаскований), який керує країною, - це з біса не ЦРУ чи МІ-6, а банда вбивць із столітньою ( 4 покоління!) традицією злочинів проти людства, що ніколи не розслідується і навіть у більшості випадків не згадується (а тепер згадка про них в Росії офіційно криміналізована ... Яке ж почуття переваги виникло у злочинця, що належить до мафіозного клану, який протягом 4-х поколінь перебуває НЕПОКАРАНИМ, за роки перебування при владі?..). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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15.02.2022 17:18 Відповісти
Звичайно не хоче,він хоче без війни забрать Україну,і не тільки !
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15.02.2022 17:07 Відповісти
Значит хочет.
Как узнать что ***** врёт? Оно врёт каждый раз когда открывает рот.
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15.02.2022 17:07 Відповісти
А еще он говорил, МЫ ГОВОРИМ ОДНО, А ДЕЛАЕМ ДРУГОЕ
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15.02.2022 17:10 Відповісти
«Русский мир» - это когда от «хотят ли русские войны» исходит для окружающего мира только агрессия, пoнты, убийства, ядерный и газовый шантаж, хамство подзаборное, насилие, нетерпимость, ненависть и угрозы…
Отечество у всех этих существ такое - унижать, насиловать, убивать и грабить друг друга и по возможности и тех кто вокруг тоже…
Это вот вечно обиженные и вечно оскорблённые русские такие и православие у них такое - безнаказанно уничтожать за пoнты и за кусок послаще своих же соотечественников, своих же близких, своих же соседей по дому…
Одним православным и «духовным» россиянам просто очень нравится унижать, насиловать, грабить и убивать своих же соотечественников, то есть таких же православных и не менее «духовных» россиян…
Русская «духовность» и «русский мир» - это когда одно крошечное стадо «духовных» православных россиян безнаказанно грабит, лишает жизни, выбора, здоровья и будущего другое, огромное стадо своих же соотечественников, таких же православных россиян..
Русская «духовность» и православие - это когда ничтожный, ублюдочный гэбиcт и всего лишь страхом и за кусок пожирнее лишил признаков человеческой идентификации десятки миллионов таких интенсивно «духовных» российских православных…
Русская «духовность» - это когда с помощью православия, нищеты, беззакония и бесправия дорвавшаяся до власти и до бюджета кучка «духовных» русских загнала десятки миллионов своих же соотечественников как глубинно-тягловый скот в стойло.
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15.02.2022 17:10 Відповісти
***
Руцкие очень любят кичиться своей православнутостью.
К религии их православнутость не имеет никакого отношения.
Это просто модная привычка делать православное селфи в церкви с неправославного айфона, крестить и благословлять танки, которые едут нести смерть в чужую страну, освящать отморозков и садистов на православную войну в чужой стране. И то абсолютно нормально для руцких. Руцкие даже изобрели воистину что-то свое, чего у них не отнять никому - «православную ненависть».... Ненависть... Понимаете???
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15.02.2022 17:34 Відповісти
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15.02.2022 17:10 Відповісти
У кацапській казці Лисиця теж запевняла, що не хоче сира від Ворони.
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15.02.2022 17:11 Відповісти
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15.02.2022 17:12 Відповісти
Верить его словам - себя не уважать !
Врать/нагло врать, перекручивать/искажать факты/историю - основная скрепа РФ !
И "Боинг" вы не сбивали, и со своей территории наших бойцов не обстреливали, и оружие не поставляли, и за спиной женщин не стояли, и в форму без знаков различия не переодевались, и склады не взрывали, и людей не травили, и теракты не проводили .....
Нравится, не нравится - хйулом эт называется !
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15.02.2022 17:13 Відповісти
Ето самая лживая, мерзкая, циничная и трусливая Тварь. Оно убивает людей по всему миру, и даже свой народ, при етом Оно настолько боится сдохнуть что все его посетители стают раком и сдают анализ кала. Даже Макарона хотели раком поставить но тот вроде отказался. А остальные почетители Х***ла дырявые
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15.02.2022 17:13 Відповісти
Лукашенко пообещал совместный ответ Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса. "Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" - получай!" - продолжил белорусский президент.
На вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, он ответил: "Не только".
Разведка сообщает, что вначале Россия нанесет удар по Киеву с воздуха с территории Беларуси, после чего в бой пойдут танки, информирует The Sun.
Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь.
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15.02.2022 17:16 Відповісти
пиз#ит как дышит .... но лучше бы не дышал уже.
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15.02.2022 17:17 Відповісти
«Никто другой, как Украина, забьет осиновый кол
в могилу Московской империи»
Павло Штепа
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15.02.2022 17:21 Відповісти
Не хоче чи вже не може?
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15.02.2022 17:24 Відповісти
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15.02.2022 17:27 Відповісти
Не хотим войны,а сами пришли в Крым с оружием? Нет вам ублюдки кацапские доверия.
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15.02.2022 17:27 Відповісти
Що значить "не хоче" сьогодні не хоче, а завтра захоче.
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15.02.2022 17:29 Відповісти
Демагог! Сравнил случай когда НАТО остановило братоубийственную войну, развязанную таким же неадекватным диктатором ( и никаких территориальных претензий и ни одного солдата на суверенной земле) с собой любимым......кто вознамерился истребить "братский" народ и прихватить его землю. По-русски - это сравнить пуйло с пальцем!
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15.02.2022 17:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YuMtk75UURc https://www.youtube.com/watch?v=YuMtk75UURc

Немцов сказал правду о бункерфюрере и был убит бункерфюрером за правду о себе.
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15.02.2022 17:30 Відповісти
Нападет по любому, но не сейчас, бо это США раздули кипишь во всем мире, а когда страсти улягутся.
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15.02.2022 17:34 Відповісти
А когда страсти улягутся, то на каждого украинца будет приходиться по два джавелина а за рубль будут давать по морде.
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15.02.2022 17:42 Відповісти
Це ДУЖЕ цікаво:

www.youtube.com/watch?v=aRsjOZf5nwA

все, чому мінські угоди НІКЧЕМНІ!

а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.02.2022 17:35 Відповісти
путин-***** ...пусть себе бредит ,народ хоть посмеётся ..
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15.02.2022 17:37 Відповісти
война уже идет с 2014 г. РФ оккупировала украинский Крым и часть Донбасса. Что эта мразь путин и военный преступник кукарекает, ни о чем. РФ давно веры нет.
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15.02.2022 17:37 Відповісти
ой, да врёт как всегда. это настолько стандартно, что даже не интересно..
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15.02.2022 17:41 Відповісти
нато закончили войну, а Хйло - начал, в принципе в этом разница. только конечно это статья по любым законам. оккупантам можно дать по два метра земли максимум. обычно получается по одному.
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15.02.2022 18:03 Відповісти
А почему путен хочет напасть на Украину,а не на США или Англию,это они же НАТО🤣🤣🤣
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15.02.2022 18:12 Відповісти
Ульяна написал фамилию ***** с большой буквы
"Штирлиц никогда не был так близок к провалу" ))
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15.02.2022 18:23 Відповісти
З.Ы. ребята, вы зачем кацапскому тролю что-то доказываете? Ну как дети, чесс слово
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15.02.2022 18:24 Відповісти
А пендель дать коцапскому троллю?Я им давно ничего не доказываю,брезгую,как в блевотину вступить🤣
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15.02.2022 18:26 Відповісти
Как не нападал?А Крым и Донбасм?И что делает столько войск у границ Украины?С дружественным визитом в гости пришли.А,и зачем женский ник?🤣🤣🤣
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15.02.2022 18:25 Відповісти
×××🤣🤣🤣
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15.02.2022 18:29 Відповісти
🤣
Домна Ульяновна Лєніна жжот, вам на рт!
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15.02.2022 18:15 Відповісти
як же ця мразота либилась коли згадувала про бомбардування.
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15.02.2022 18:13 Відповісти
Soglasen, ne hochet , tak kak sikotno v otkrituju vojevatj. Drugoje delo vo vsiom vinitj drugih, iz podtishka v grazhdanskih s artelerii lupitj, jesli chto mozhno skazatj, eto ne mi, nas tam netu, eto kot vasia nasral, mi tut ne pri chom. Soglasen / ruskije ne hochet voini, tak kak sikotno v otkrituju.
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15.02.2022 18:16 Відповісти
Это да, пример был. Вот так же по мацкве отбомбиться бы. Было бы шикарно.
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15.02.2022 18:34 Відповісти
> Але ж ми з вами були свідками війни в Європі, розв'язаної саме блоком НАТО проти Югославії.

У малчика Пу обнаружено тяжелое заболевание: он *****.

Веселые братушки сербушки развлекались резнёй до тех пор, пока это всем не остохренело и им не наваляли за щёки.
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15.02.2022 18:51 Відповісти
Сказав злодій що не хоче красти ???................
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15.02.2022 19:15 Відповісти
Слушать и верить тому, что говорит этот карликовый, лживый паяц-сябя не уважать. Недоношенный кремлевский рахит врет постоянно! Мерзость!
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15.02.2022 19:27 Відповісти
многоходовочки фуйла чтоб не закончились войной -
фуйло должно пойти под суд и привсемирно казнено !
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15.02.2022 19:48 Відповісти
Конечно не хочет войны - ему хочется захватить страну как в 2014 Крым - без единого выстрела. И посадить здесь смотрящего типа дебила Аксенова.
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15.02.2022 20:49 Відповісти
угрожает войной если не выполнят его хотелки
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15.02.2022 20:59 Відповісти
главное чтобы ночью в телевизоре не появился зеля и не сказал что мы не идем в нато, и закрепляем в конституции сепаров... ой что тогда может начаться, это как овощ про евроассоциацию
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15.02.2022 21:03 Відповісти
Когда Путин сёрбает свои речи, то он вылитый Булгаковский вампир Иван Варенуха!
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15.02.2022 21:16 Відповісти
Без санкций ООН потому что в Совбезе сидела рашка и блочила все резолюции ООН против сербских головорезов.
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15.02.2022 21:25 Відповісти
 
 