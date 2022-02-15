Путін запевняє, що Росія не хоче війни. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не хоче війни.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів у Москві з канцлером ФРН Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Стосовно того, хочемо ми цього чи ні (війни у ​​Європі. – Ред.). Звичайно, ні! Саме тому ми і висунули пропозиції щодо переговорного процесу, результатом яких має бути домовленість щодо забезпечення рівної безпеки всіх, включаючи нашу країну", - сказав Путін.

Реагуючи на слова канцлера ФРН стосовно того, що йому важко уявити якусь війну в Європі у контексті ситуації навколо України, Путін зазначив: "Але ж ми з вами були свідками війни в Європі, розв'язаної саме блоком НАТО проти Югославії. Велика військова операція з нанесенням ракетно-бомбових ударів по одній з європейських столиць - по Белграду. Це ж було!"

Російський президент додав, що військові дії проти Югославії з боку НАТО проводили без санкції Ради Безпеки ООН.

"Це дуже поганий приклад, але він був", – сказав Путін.

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