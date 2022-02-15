Путин уверяет, что Россия не хочет войны. ВИДЕО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"По поводу того, хотим мы этого или нет (войны в Европе. - Ред.). Конечно, нет! Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которых должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - сказал Путин.
Реагируя на слова руководителя ФРГ о том, что он с трудом представляет какую-то войну в Европе применительно к ситуации вокруг Украины, Путин отметил: "Но мы ведь с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц - по Белграду. Это же было!"
Российский президент добавил, что военные действия против Югославии со стороны НАТО проводили без санкции Совета Безопасности ООН.
"Это очень плохой пример, но он был", - сказал Путин.
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Отсюда делаем вывод, что те гарантии безопасности, который просит куйло - это обязанность всех насрать в коробку и отправить куйлу
ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ КРАСАВЕЦ А ПОМИРАТЬ НАДА... ТЕРПИ ...БАБУШКА СТАВШАЯ ДЕДУШКОЙ....
А ГАРАНТИИ в СПОРТЛОТО ИЛИ ЛИГЕ СЕКСУАЛЬНЫХ РЕФОРМ ВЫДАСТ
МЫ- УКРАИНА--УЖЕ ПОЛУЧИЛИ КЛАПТИК ГАРАНТИЙ В 1994 ГОДУ.. тебе таких надо вагон или тележка....
Британці пишуть, що вночі може бути вторгнення.
Как узнать что ***** врёт? Оно врёт каждый раз когда открывает рот.
Отечество у всех этих существ такое - унижать, насиловать, убивать и грабить друг друга и по возможности и тех кто вокруг тоже…
Это вот вечно обиженные и вечно оскорблённые русские такие и православие у них такое - безнаказанно уничтожать за пoнты и за кусок послаще своих же соотечественников, своих же близких, своих же соседей по дому…
Одним православным и «духовным» россиянам просто очень нравится унижать, насиловать, грабить и убивать своих же соотечественников, то есть таких же православных и не менее «духовных» россиян…
Русская «духовность» и «русский мир» - это когда одно крошечное стадо «духовных» православных россиян безнаказанно грабит, лишает жизни, выбора, здоровья и будущего другое, огромное стадо своих же соотечественников, таких же православных россиян..
Русская «духовность» и православие - это когда ничтожный, ублюдочный гэбиcт и всего лишь страхом и за кусок пожирнее лишил признаков человеческой идентификации десятки миллионов таких интенсивно «духовных» российских православных…
Русская «духовность» - это когда с помощью православия, нищеты, беззакония и бесправия дорвавшаяся до власти и до бюджета кучка «духовных» русских загнала десятки миллионов своих же соотечественников как глубинно-тягловый скот в стойло.
Руцкие очень любят кичиться своей православнутостью.
К религии их православнутость не имеет никакого отношения.
Это просто модная привычка делать православное селфи в церкви с неправославного айфона, крестить и благословлять танки, которые едут нести смерть в чужую страну, освящать отморозков и садистов на православную войну в чужой стране. И то абсолютно нормально для руцких. Руцкие даже изобрели воистину что-то свое, чего у них не отнять никому - «православную ненависть».... Ненависть... Понимаете???
Врать/нагло врать, перекручивать/искажать факты/историю - основная скрепа РФ !
И "Боинг" вы не сбивали, и со своей территории наших бойцов не обстреливали, и оружие не поставляли, и за спиной женщин не стояли, и в форму без знаков различия не переодевались, и склады не взрывали, и людей не травили, и теракты не проводили .....
Нравится, не нравится - хйулом эт называется !
На вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, он ответил: "Не только".
Разведка сообщает, что вначале Россия нанесет удар по Киеву с воздуха с территории Беларуси, после чего в бой пойдут танки, информирует The Sun.
Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь.
в могилу Московской империи»
Павло Штепа
Немцов сказал правду о бункерфюрере и был убит бункерфюрером за правду о себе.
www.youtube.com/watch?v=aRsjOZf5nwA
все, чому мінські угоди НІКЧЕМНІ!
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"Штирлиц никогда не был так близок к провалу" ))
Домна Ульяновна Лєніна жжот, вам на рт!
У малчика Пу обнаружено тяжелое заболевание: он *****.
Веселые братушки сербушки развлекались резнёй до тех пор, пока это всем не остохренело и им не наваляли за щёки.
фуйло должно пойти под суд и привсемирно казнено !