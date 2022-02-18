Бутусов вигнав Шуфрича зі "Свободи слова Савіка Шустера". ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вигнав нардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича з ефіру токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-трансляцію програми.

"У нас тут є два російські клоуни у студії (Шуфрич і Мураєв. - Ред.), які тут зображатимуть балаган і просуватимуть російські наративи", - сказав Бутусов.

Він нагадав, що депутати "ОПЗЖ" перед загрозою вторгнення РФ повтікали з України.

"Отакий російський клоун, його партія, всі депутати його фракції втекли з України. Депутат "ОПЗЖ" Олег Волошин втік до Росії. І єдиний, хто залишився і втікає зараз із студії – це Шуфрич", – наголосив журналіст.

"Вони пальцем об палець не вдарили, щоб евакуювати хоч одну людину з Донбасу. Вони самі свої дупи винесли з України, і вся фракція "ОПЗЖ" зараз сидить у Європі, на своїх віллах та у будинках. Ось це те, як вони ставляться до нашої країни", – підсумував Бутусов, поки Шуфрич залишав студію.