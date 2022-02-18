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Бутусов выгнал Шуфрича из "Свободы слова Савика Шустера". ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выгнал нардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича с эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-трансляцию программы.

"У нас здесь есть два российских клоуна в студии (Шуфрич и Мураев. - Ред.), которые будут здесь изображать балаган и продвигать российские нарративы", - сказал Бутусов.

Он напомнил, что депутаты "ОПЗЖ" перед угрозой вторжения РФ убежали из Украины.

"Такой российский клоун, его партия, все депутаты его фракции сбежали из Украины. Депутат "ОПЗЖ" Олег Волошин бежал в Россию. И единственный, кто остался и убегает сейчас из студии – это Шуфрич", – подчеркнул журналист.

"Они пальцем о палец не ударили, чтобы эвакуировать хоть одного человека из Донбасса. Они сами свои задницы вынесли из Украины, и вся фракция "ОПЗЖ" сейчас сидит в Европе, на своих виллах и домах. Вот это то, как они относятся к нашей стране", – подытожил Бутусов, пока Шуфрич покидал студию.

Автор: 

шоу Шустера (315) Шуфрич Нестор (952) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+88
Дякую!
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18.02.2022 23:03
+64
Бутусову - респект!
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18.02.2022 23:05
+58
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18.02.2022 23:11
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Страница 4 из 4
Ок, скидається лічильник до нуля.

Непижджений Шуфріч: 0 днів
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19.02.2022 00:30 Ответить
Юра терпел наверное с трудом Мураева на шоу Гордона вчера а на Шуфриче все накипевшее выложил -МОЛОДЕЦ!
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19.02.2022 00:46 Ответить
Для Лысого Мураев патриот и только ПОЧЕМУ? А из-за бабла, которое дает ему раскрутить своими яйцами в пирамидах Ахметов , а там и Мураев гость желанный
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19.02.2022 00:48 Ответить
Він прийняв бойове хрещеня 1 грудня 2013року біля АП на Банковій, коли його жорстоко побили беркути. І я рахую, що він має моральне право давити прикацаплених гнид.
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19.02.2022 01:06 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, шуфричі. рабіновичі, татарови, мураєви, партнови....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.02.2022 00:49 Ответить
Был такой телеканал ЭРА санкционного ныне Деркач- там тоже бабло зарабатывал Лысый наш патрийопт в одно время как гэбист Деркач московского попа возносил для Украины
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19.02.2022 00:50 Ответить
настав час говорити прямо. та шукати добрих охоронців
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19.02.2022 01:06 Ответить
Шуфріч залишився не битим. Нажаль!
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19.02.2022 01:09 Ответить
Не забагато уваги пітерасу? хотілось щоб він найближчим часом повторив долю бузини
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19.02.2022 01:16 Ответить
Якби було б забагато, він би вже давно б згнив, падло...
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19.02.2022 01:35 Ответить
Победила молодость))
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19.02.2022 01:25 Ответить
Перемогла Україна, коцап...
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19.02.2022 01:33 Ответить
Висловлюю Бутусову свій респект та вважаю, що він цілком заслуговує на бойовий позивний. Пропоную позивний по першій літері прізвища Юрія "Б" - Бетмен !!!
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19.02.2022 01:32 Ответить
блiн пiшов нe пизжeний!
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19.02.2022 02:29 Ответить
і немає в Україні жодного патріота з жовтою карткою, щоб навічно залишити шуфрича в Українській землі (-2 метри) - журбинка ....
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19.02.2022 03:34 Ответить
Боїтесь думок, що не співпадають з вашими? Так ретельно все підчищаєте? Модератор старанно відпрацьовує свої 30 срібняків
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19.02.2022 04:50 Ответить
А що там було?
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19.02.2022 08:00 Ответить
Молодец Юрий.
У вас там целая фракция агитирует стать перед Путиным на колени.
И Шуфрич один из них.
В кошмарном сне не могу представить про-украинскую
фракцию в Государственной Думе России.
Давно уже пора убрать эту накипь, особенно
в такое время, как сейчас.
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19.02.2022 05:45 Ответить
Кожен касаб має зрозуміти, що місце кожного касаба в родной говені, а якщо не має змоги зрозуміти( розумова слабкість) то йому треба допомогти зібрати речі, провести до найближчого вокзалу..
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19.02.2022 05:57 Ответить
Юрій - молодець. Раз не діють закони про колаборантів- буде діяти закон добра з кулаками. П.С . треба становити удар та мати серію ударів. Рекомендую Юрію у скарбничку пройти курс рукопашки, наприклад у тренерів секції ПУД.
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19.02.2022 07:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=93UbWpcTGvM
з 1:41 .
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19.02.2022 07:36 Ответить
Шуфричу не привыкать, уже не первый раз люлей выписуют.
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19.02.2022 07:36 Ответить
Юрій захистив гідність наших бійців, та всієї країни,Цього зараз нам найбільше не вистачає, Не тільки ворожі сили за кордоном ,а і зсередини країни почувши слабкість влади розпушили хвости.
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19.02.2022 08:05 Ответить
Нарешті хтось заткнув цю нахабну пику.
Договорились вже до війни!
Щира подяка пану Юрію.
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19.02.2022 08:33 Ответить
Шуфрич и шустер чмо. Пора закрывать эту помойку
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19.02.2022 09:14 Ответить
Колись українські націоналісти позбавили депутатського мандата Симоненко і усіх його посіпак. Вони почали їх бити прямо у сесійній залі і комуняки до кінця каденції там більше не з'являлись. Шкода, що у Верховній раді зараз більшість у зеленого болота, а не у патріотів України.
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19.02.2022 10:30 Ответить
Шуфричу, как шпиону от Кремля, давно пора сидеть по 58-й статье. Мало получил. И почему он тут сидит? Еще мало наворовал. Потом, ведь, все равно убежит. но уже с наворованными у пенсионеров и граждан, деньгами.
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19.02.2022 11:38 Ответить
Юра ти НАШ
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19.02.2022 12:15 Ответить
Поясните, пожалуйста, это он ушёл до пи.дюлины от Юрия, или после. Если до, то когда Юра ипанул его?
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19.02.2022 14:17 Ответить
Жириновский: «Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка».

2021 г.

Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:

В. Ворсобин:

- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?

В. Жириновский:

- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.

В. Ворсобин:

- Я не хочу войны.

В. Жириновский:

- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?

В. Ворсобин:

- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.

В. Жириновский:

- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…

В. Ворсобин:

- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?

В. Жириновский:

- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.

В. Ворсобин:

- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…


В. Жириновский:

- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.

В. Ворсобин:

- А народ куда денете, в лагеря отправите?

https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg

В. Жириновский:

- Кого?

В. Ворсобин:

- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?

В. Жириновский:

- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.

В. Ворсобин:

- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?

В. Жириновский:

- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?

В. Ворсобин:

- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?

В. Жириновский:

- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.

В. Ворсобин:

- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.

В. Жириновский:

- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.

В. Ворсобин:

- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.

В. Жириновский:

- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
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19.02.2022 16:39 Ответить
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО. Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
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19.02.2022 16:55 Ответить
Ну,не выдержал,Юра,зачем столько этому уделять внимание,Шуфрич ну не то это
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19.02.2022 19:10 Ответить
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