Бутусов выгнал Шуфрича из "Свободы слова Савика Шустера". ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выгнал нардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича с эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-трансляцию программы.

"У нас здесь есть два российских клоуна в студии (Шуфрич и Мураев. - Ред.), которые будут здесь изображать балаган и продвигать российские нарративы", - сказал Бутусов.

Он напомнил, что депутаты "ОПЗЖ" перед угрозой вторжения РФ убежали из Украины.

"Такой российский клоун, его партия, все депутаты его фракции сбежали из Украины. Депутат "ОПЗЖ" Олег Волошин бежал в Россию. И единственный, кто остался и убегает сейчас из студии – это Шуфрич", – подчеркнул журналист.

"Они пальцем о палец не ударили, чтобы эвакуировать хоть одного человека из Донбасса. Они сами свои задницы вынесли из Украины, и вся фракция "ОПЗЖ" сейчас сидит в Европе, на своих виллах и домах. Вот это то, как они относятся к нашей стране", – подытожил Бутусов, пока Шуфрич покидал студию.