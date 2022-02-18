Бійка Бутусова і Шуфрича в ефірі у Шустера. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич почубилися в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на трансляцію програми.

Суперечки між Бутусовим та Шуфричем точилися під час цілого ефіру. В якийсь момент Шуфрич пішов зі студії після слів Бутусова, але потім повернувся.

Наприкінці програми Бутусов підійшов до Шуфрича та дав нардепу ляпаса. Той відповів. Учасники бійки впали на підлогу. Решта гостей програми розтягнули журналіста й депутата.