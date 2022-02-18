Бійка Бутусова і Шуфрича в ефірі у Шустера. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич почубилися в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на трансляцію програми.
Суперечки між Бутусовим та Шуфричем точилися під час цілого ефіру. В якийсь момент Шуфрич пішов зі студії після слів Бутусова, але потім повернувся.
Наприкінці програми Бутусов підійшов до Шуфрича та дав нардепу ляпаса. Той відповів. Учасники бійки впали на підлогу. Решта гостей програми розтягнули журналіста й депутата.
Топ коментарі
+187 Шимус
показати весь коментар18.02.2022 23:52
+186 andriy niki1
показати весь коментар18.02.2022 23:52
+181 Dimon Dimon #201898
показати весь коментар18.02.2022 23:52
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Народ , это купленное и пропиаренное чмо терпит.
А. ты молодец.
Деньги , это пыль!!!!!!
Мир, жизни людей, спойствие и благополучие.
Вот, что важно.
Обьединитесь!!!!
Ця мразь слів не розуміє - до них доходить тільки коли їх дубасять. Руський мір це ж не квантова механіка.😠
Юрію РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼💪👍🏼
Хочеш замість шухрича мордою в підлозі лежати ?
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https://twitter.com/**********/status/1494823778794233860 19 лют.
ТИ НЕСТОРЕ БУТУСОВА ПРОСТИ...
ЗА ТЕ, ЩО НЕ ДОБИВ ТЕБЕ, "непруха"..!
ЙОМУ КРИЧАЛИ "ЮРА ВІДПУСТИ..!
(до Бога його душу) НЕ ПОСЛУХАВ..!