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Бійка Бутусова і Шуфрича в ефірі у Шустера. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич почубилися в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на трансляцію програми.

Суперечки між Бутусовим та Шуфричем точилися під час цілого ефіру. В якийсь момент Шуфрич пішов зі студії після слів Бутусова, але потім повернувся.

Наприкінці програми Бутусов підійшов до Шуфрича та дав нардепу ляпаса. Той відповів. Учасники бійки впали на підлогу. Решта гостей програми розтягнули журналіста й депутата.

Автор: 

бійка (738) шоу Шустера (309) Шуфрич Нестор (391) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+187
Ну что Бутусову плюс в карму
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18.02.2022 23:52
+186
ОПЗЖ має бути заборонено в Україні
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18.02.2022 23:52
+181
Бутусов красавчик! Хватка мертвая!😂
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18.02.2022 23:52
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19.02.2022 19:11 Відповісти
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19.02.2022 19:12 Відповісти
Стали бить морду шуфричу, дело движется к Майдану,- народная примета.
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19.02.2022 19:15 Відповісти


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19.02.2022 19:43 Відповісти
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19.02.2022 19:45 Відповісти
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19.02.2022 19:48 Відповісти
ты идиот что - ли ? и да , сейчас я был искренен
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19.02.2022 20:25 Відповісти
Шуфрич провокатор і лютий ворог українського народу, завжди був, є і буде??! Тільки за що ж він так нас зневажає і ненавидить?
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19.02.2022 20:49 Відповісти
Бутусов , ты красавчик.
Народ , это купленное и пропиаренное чмо терпит.
А. ты молодец.
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19.02.2022 20:31 Відповісти
Не, время сейчас искать, кто виноват. Время , обьединиться и понять, за какой флаг и какую страну, вы боритесь?
Деньги , это пыль!!!!!!
Мир, жизни людей, спойствие и благополучие.
Вот, что важно.
Обьединитесь!!!!
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19.02.2022 20:37 Відповісти
І мураев одразу заткнув пельку і мовчки просидів до кінця ефіру після того як шуфричу розбили табло.
Ця мразь слів не розуміє - до них доходить тільки коли їх дубасять. Руський мір це ж не квантова механіка.😠
Юрію РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼💪👍🏼
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19.02.2022 20:37 Відповісти
Провокатори Шуфричі обидва
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19.02.2022 20:38 Відповісти
Бутусов сделал то о чем мечтают миллионы украинцев но у которых нет физического доступа к гниде-Шупричу
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19.02.2022 20:40 Відповісти
БУТУСОВ виконує за владу її роботу....шуфичів потрібно судити і обміняти на полоненних
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19.02.2022 21:30 Відповісти
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как пиндят Шуфрича
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19.02.2022 21:51 Відповісти
Сумно якось, коли розумієш скільки ще гімна живе в Україні., і живе козирно жирно по барськи.
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19.02.2022 23:16 Відповісти
Петро одобрив)
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20.02.2022 00:11 Відповісти
Дуже погана картинка для наших партнерів. Що мавпи. Шкода.
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20.02.2022 00:34 Відповісти
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20.02.2022 08:16 Відповісти
А вот когда драка началась, все на русском заговорили. В экстремальной ситуации. Рiдна мова- це мова, якою нас виховували батьки. Якою мати співала колискову. И нет разницы, русский или украинский. Мы граждане одной страны. И давайте жить дружно.
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20.02.2022 10:58 Відповісти
Є велика різниця, кацо...
Хочеш замість шухрича мордою в підлозі лежати ?
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20.02.2022 11:15 Відповісти
Я за мир в стране. А Вы?
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20.02.2022 11:38 Відповісти
І я ЗА мир. Після перемоги.
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22.02.2022 15:21 Відповісти
Є різниця. Бо кацапським суржиком колискову співали тим московитам, які вбивають українгців.
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22.02.2022 15:24 Відповісти
ДУЖЕ НЕВГАМОВНИЙ (розлючений)


@**********

·
https://twitter.com/**********/status/1494823778794233860 19 лют.



ТИ НЕСТОРЕ БУТУСОВА ПРОСТИ...
ЗА ТЕ, ЩО НЕ ДОБИВ ТЕБЕ, "непруха"..!
ЙОМУ КРИЧАЛИ "ЮРА ВІДПУСТИ..!
(до Бога його душу) НЕ ПОСЛУХАВ..!
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20.02.2022 11:14 Відповісти
Разів вісім передивлявся та ніяк не можу надивитися як мутузять Шуфричяа!
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20.02.2022 17:05 Відповісти
kolaborant ,ruska kurwa..
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21.02.2022 04:35 Відповісти
Втілив у життя мрію більшосьті українців - дати в табло міліонеру-гни.і.
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22.02.2022 15:39 Відповісти
https://youtu.be/QLIWplXgSsU
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22.02.2022 21:42 Відповісти
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