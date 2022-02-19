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Драка Бутусова и Шуфрича в эфире у Шустера. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич подрались в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию программы.

Споры между Бутусовым и Шуфричем шли во время всего эфира. В какой-то момент Шуфрич ушел из студии после слов Бутусова, но затем вернулся.

В конце программы Бутусов подошел к Шуфричу и дал нардепу оплеуху. Тот ответил. Участники потасовки упали на пол. Остальные гости программы растащили журналиста и депутата.

Автор: 

драка (2019) шоу Шустера (315) Шуфрич Нестор (952) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+187
Ну что Бутусову плюс в карму
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18.02.2022 23:52
+186
ОПЗЖ має бути заборонено в Україні
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18.02.2022 23:52
+181
Бутусов красавчик! Хватка мертвая!😂
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18.02.2022 23:52
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Страница 9 из 9
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19.02.2022 19:11 Ответить
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19.02.2022 19:12 Ответить
Стали бить морду шуфричу, дело движется к Майдану,- народная примета.
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19.02.2022 19:15 Ответить


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19.02.2022 19:43 Ответить
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19.02.2022 19:45 Ответить
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19.02.2022 19:48 Ответить
ты идиот что - ли ? и да , сейчас я был искренен
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19.02.2022 20:25 Ответить
Шуфрич провокатор і лютий ворог українського народу, завжди був, є і буде??! Тільки за що ж він так нас зневажає і ненавидить?
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19.02.2022 20:49 Ответить
Бутусов , ты красавчик.
Народ , это купленное и пропиаренное чмо терпит.
А. ты молодец.
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19.02.2022 20:31 Ответить
Не, время сейчас искать, кто виноват. Время , обьединиться и понять, за какой флаг и какую страну, вы боритесь?
Деньги , это пыль!!!!!!
Мир, жизни людей, спойствие и благополучие.
Вот, что важно.
Обьединитесь!!!!
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19.02.2022 20:37 Ответить
І мураев одразу заткнув пельку і мовчки просидів до кінця ефіру після того як шуфричу розбили табло.
Ця мразь слів не розуміє - до них доходить тільки коли їх дубасять. Руський мір це ж не квантова механіка.😠
Юрію РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼💪👍🏼
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19.02.2022 20:37 Ответить
Провокатори Шуфричі обидва
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19.02.2022 20:38 Ответить
Бутусов сделал то о чем мечтают миллионы украинцев но у которых нет физического доступа к гниде-Шупричу
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19.02.2022 20:40 Ответить
БУТУСОВ виконує за владу її роботу....шуфичів потрібно судити і обміняти на полоненних
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19.02.2022 21:30 Ответить
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как пиндят Шуфрича
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19.02.2022 21:51 Ответить
Сумно якось, коли розумієш скільки ще гімна живе в Україні., і живе козирно жирно по барськи.
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19.02.2022 23:16 Ответить
Петро одобрив)
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20.02.2022 00:11 Ответить
Дуже погана картинка для наших партнерів. Що мавпи. Шкода.
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20.02.2022 00:34 Ответить
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20.02.2022 08:16 Ответить
А вот когда драка началась, все на русском заговорили. В экстремальной ситуации. Рiдна мова- це мова, якою нас виховували батьки. Якою мати співала колискову. И нет разницы, русский или украинский. Мы граждане одной страны. И давайте жить дружно.
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20.02.2022 10:58 Ответить
Є велика різниця, кацо...
Хочеш замість шухрича мордою в підлозі лежати ?
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20.02.2022 11:15 Ответить
Я за мир в стране. А Вы?
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20.02.2022 11:38 Ответить
І я ЗА мир. Після перемоги.
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22.02.2022 15:21 Ответить
Є різниця. Бо кацапським суржиком колискову співали тим московитам, які вбивають українгців.
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22.02.2022 15:24 Ответить
ДУЖЕ НЕВГАМОВНИЙ (розлючений)


@**********

·
https://twitter.com/**********/status/1494823778794233860 19 лют.



ТИ НЕСТОРЕ БУТУСОВА ПРОСТИ...
ЗА ТЕ, ЩО НЕ ДОБИВ ТЕБЕ, "непруха"..!
ЙОМУ КРИЧАЛИ "ЮРА ВІДПУСТИ..!
(до Бога його душу) НЕ ПОСЛУХАВ..!
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20.02.2022 11:14 Ответить
Разів вісім передивлявся та ніяк не можу надивитися як мутузять Шуфричяа!
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20.02.2022 17:05 Ответить
kolaborant ,ruska kurwa..
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21.02.2022 04:35 Ответить
Втілив у життя мрію більшосьті українців - дати в табло міліонеру-гни.і.
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22.02.2022 15:39 Ответить
https://youtu.be/QLIWplXgSsU
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22.02.2022 21:42 Ответить
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