Драка Бутусова и Шуфрича в эфире у Шустера. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич подрались в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию программы.

Споры между Бутусовым и Шуфричем шли во время всего эфира. В какой-то момент Шуфрич ушел из студии после слов Бутусова, но затем вернулся.

В конце программы Бутусов подошел к Шуфричу и дал нардепу оплеуху. Тот ответил. Участники потасовки упали на пол. Остальные гости программы растащили журналиста и депутата.