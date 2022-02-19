Драка Бутусова и Шуфрича в эфире у Шустера. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич подрались в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию программы.
Споры между Бутусовым и Шуфричем шли во время всего эфира. В какой-то момент Шуфрич ушел из студии после слов Бутусова, но затем вернулся.
В конце программы Бутусов подошел к Шуфричу и дал нардепу оплеуху. Тот ответил. Участники потасовки упали на пол. Остальные гости программы растащили журналиста и депутата.
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+186 andriy niki1
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+181 Dimon Dimon #201898
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Народ , это купленное и пропиаренное чмо терпит.
А. ты молодец.
Деньги , это пыль!!!!!!
Мир, жизни людей, спойствие и благополучие.
Вот, что важно.
Обьединитесь!!!!
Ця мразь слів не розуміє - до них доходить тільки коли їх дубасять. Руський мір це ж не квантова механіка.😠
Юрію РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼💪👍🏼
Хочеш замість шухрича мордою в підлозі лежати ?
@**********
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https://twitter.com/**********/status/1494823778794233860 19 лют.
ТИ НЕСТОРЕ БУТУСОВА ПРОСТИ...
ЗА ТЕ, ЩО НЕ ДОБИВ ТЕБЕ, "непруха"..!
ЙОМУ КРИЧАЛИ "ЮРА ВІДПУСТИ..!
(до Бога його душу) НЕ ПОСЛУХАВ..!