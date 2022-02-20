Російські окупанти зосереджують артилерію безпосередньо в Донецьку. ВIДЕО

Російські окупанти зосереджують артилерію безпосередньо на вулицях окупованого Донецька. едут

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовані російські САУ "Гвоздика".

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