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"Оккупанты, домой!", - беззбройні мешканці Мелітополя проганяють колону російських військ. ВIДЕО

Беззбройні мешканці Мелітополя проганяють колону російських окупантів із міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал нардепа Олексія Гончаренка.

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Автор: 

армія рф (17359) Херсон (3356)


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Топ коментарі
+33
каждый героизм имеет причиной чьето распиз...во..Почему ЮГ совершенно голый ?Зачем 3 года бабло закапывали в асфальт вместо того что бы тратить это на армию ?? А теперь гражданские (ЧЕСТЬ И ХВАЛА) голыми руками останавливают оккупантов
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05.03.2022 08:55
+29
у цих загарбників зовсім погано з логікою! їм же кажуть, не треба нас асвабаждать - ідіть ******! а вони як барани лізуть!
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05.03.2022 08:55
+14
Пишаюсь нашими. Сміливі люди!
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05.03.2022 08:58
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у цих загарбників зовсім погано з логікою! їм же кажуть, не треба нас асвабаждать - ідіть ******! а вони як барани лізуть!
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05.03.2022 08:55 Відповісти
каждый героизм имеет причиной чьето распиз...во..Почему ЮГ совершенно голый ?Зачем 3 года бабло закапывали в асфальт вместо того что бы тратить это на армию ?? А теперь гражданские (ЧЕСТЬ И ХВАЛА) голыми руками останавливают оккупантов
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05.03.2022 08:55 Відповісти
Чому? А тому, що той самий Юг як не Януковича то ще когось до влади вибирав, тому сьогодні й так, на жаль. В 14-му в нас армії фактично не було, від слова зовсім. В 19-му почали заглядивать в глаза і на лижах кататись, шашлики смажити... от і результат. Не на часі, пілять, зараз розбір польотів розпочинати, але ж люди гинуть, країна в руїнах.
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05.03.2022 09:13 Відповісти
до чого тут взагалі порохоботи? як ви дістали.....чуть що скажеш в сторону Зеленського, відразу порохобот....виходить, третього не дано?
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05.03.2022 09:26 Відповісти
Вот потому.Что просто прекратить стрелять и посмотреть в глаза путину всех патриотов посадить. 30 ЛЕТ ХЕР НА АРМИЮ ЛОЖИЛИ.
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05.03.2022 09:15 Відповісти
Ну давайте весь бюджет на армию положим. Тогда чем мы отличаемся от Рашистов.
Дороги- это подъем экономики всей страны. Подъем экономики- больше налогов. Больше налогов- больше бюджет на всё, в том числе и на армию.
Рашистам этого нельзя было допустить - вот они и сменили полемику в срочном порядке. Им не нужны процветающие соседи. Иначе и их стадо терпил может посмотреть на это и захотеть жить лучше. А кремлю это не нужно. Запуганным стадом легче управлять.
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05.03.2022 10:45 Відповісти
3 года ЗЕ у власти. Сильно экономика была поднята? В казне мыша повесилась, электроэнергию с бульбостана и рашки гнали. А при таком соседе и 8 годах войны армия нужна сильная
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05.03.2022 21:34 Відповісти
Коли ми переможемо цю нелюдь, то потрібно цілодобово потім на усьому рашатб крутити такі відео!!!
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05.03.2022 08:56 Відповісти
Пишаюсь нашими. Сміливі люди!
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05.03.2022 08:58 Відповісти
НАКОНЕЦ ЛЮДИ УВИДЕЛИ ПОДЛОЕ И СЦЫКЛИВОЕ НУТРО ХЙЛА !!!
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05.03.2022 09:04 Відповісти
пане Бутусов, учора не було новин про роботу байрактарів і нашої авіації, не знаєте в чому справа?
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05.03.2022 09:10 Відповісти
Ви погоду бачили?

Видимість близько нуля і хмари на 200 метрів
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05.03.2022 09:14 Відповісти
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05.03.2022 09:12 Відповісти
Це обладинка будапештської газети!
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05.03.2022 09:16 Відповісти
Этот сюжет вчера про Мелитополь был.
Цензор нестыковочка какаято.


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05.03.2022 09:17 Відповісти
Если вМелитополе не принять срочных мер - мы получим ещё одну раковую опухоль на теле Украины

https://www.youtube.com/watch?v=8nQRMglMZgI

Читать коменты.
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05.03.2022 09:21 Відповісти
в коментах кремлеботы рашисты и местные коллаборанты, расслабься
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05.03.2022 10:09 Відповісти
Скоріш вже б кацапстан і від ютьюба відрізали... Гаднони... Вони всі -- колективне *****.
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05.03.2022 13:21 Відповісти
Отрезать не надо -пусть хоть какую то информацию имеют сколько жареных ванек валяется в Украине.

А вот оставлять коментарии я бы им запретил.
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05.03.2022 13:32 Відповісти
Та це ж не від мене залежить, самі розумієте... І їм до сраки та правда, бо часу розібратися що до чого, маючи бажання, було досхочу... Більшість кацапів -- одне велике колективне *****, як на мене...
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05.03.2022 13:47 Відповісти
ХЕРСОНЦЫ ,НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ОТ ВСЕЙ УКРАИНЫ !!!
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05.03.2022 09:17 Відповісти
Это Мелитополь . Смотри выше.
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05.03.2022 09:23 Відповісти
Бандерівське смузі де???
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05.03.2022 09:42 Відповісти
Зачем? Чтоб всех положили из-за одной положенной машины?
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05.03.2022 10:52 Відповісти
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05.03.2022 09:46 Відповісти
азІров наі..в пуйла, з приводу того, що в Україні буде підтримка його оркскої армії. Зараз пуйло волосся на своїй дупі рве, що повірив старому маразматіку.
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05.03.2022 21:07 Відповісти
 
 