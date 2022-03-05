"Оккупанты, домой!", - беззбройні мешканці Мелітополя проганяють колону російських військ. ВIДЕО

Беззбройні мешканці Мелітополя проганяють колону російських окупантів із міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал нардепа Олексія Гончаренка.

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