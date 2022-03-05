"Оккупанты, домой!", - беззбройні мешканці Мелітополя проганяють колону російських військ. ВIДЕО
Беззбройні мешканці Мелітополя проганяють колону російських окупантів із міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал нардепа Олексія Гончаренка.
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Топ коментарі
+33 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар05.03.2022 08:55
+29 Иван Сирко #490186
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+14 Сергей Рейнвей
показати весь коментар05.03.2022 08:58
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Дороги- это подъем экономики всей страны. Подъем экономики- больше налогов. Больше налогов- больше бюджет на всё, в том числе и на армию.
Рашистам этого нельзя было допустить - вот они и сменили полемику в срочном порядке. Им не нужны процветающие соседи. Иначе и их стадо терпил может посмотреть на это и захотеть жить лучше. А кремлю это не нужно. Запуганным стадом легче управлять.
Видимість близько нуля і хмари на 200 метрів
Цензор нестыковочка какаято.
https://www.youtube.com/watch?v=8nQRMglMZgI
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