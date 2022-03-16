Знищена техніка окупантів в аеропорту Херсона. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео, на якому зафіксований результат артилерійської атаки українських бійців на зосереджену в херсонському аеропорту техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зробили самі загарбники, видно знищену бойову техніку, яка ще догорає. Один з окупантів, зазначає, що від вертольотів залишилося щось ціле. Утім, не говорить однозначно про справність уцілілих гвинтокрилів.

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