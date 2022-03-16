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Знищена техніка окупантів в аеропорту Херсона. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео, на якому зафіксований результат артилерійської атаки українських бійців на зосереджену в херсонському аеропорту техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зробили самі загарбники, видно знищену бойову техніку, яка ще догорає. Один з окупантів, зазначає, що від вертольотів залишилося щось ціле. Утім, не говорить однозначно про справність уцілілих гвинтокрилів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки на аеродромі Херсона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Херсон (3356) знищення (7227)


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Топ коментарі
+39
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16.03.2022 20:00
+26
Selvestor Vivat


@S_vivat

·
https://twitter.com/S_vivat/status/1504144809426104323 52 мин



Командир бригады псковского спецназа полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20 армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий из-за больших потерь. В связи с чем был отстранён от командования.

Псковские десантники и псковский спецназ понесли в Украине огромные потери. Много погибших, еще больше "пропавших без вести", неучтенных потерь Министерства агрессии Российской Федерации. В Украине уничтожены батальоны и полки оккупантов.
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16.03.2022 20:10
+25
А тим часом на полях Херсонщини.
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16.03.2022 20:03
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16.03.2022 20:00 Відповісти
Украінці, хто зараз не на фронті, не волонтерить, якщо маєте вільний час, виділіть півгодинки, для проукраінськоі пропаганди. Тут є декілька варіантів. В фейсбук, ютуб, тік-ток поширюйте фото-відео знищеноі техніки окупантів. Дестабілізуйте іх суспільство, лайте іх уряд, зокрема путлера. Можете брати на жалість, прикидаючись росіянами, що гинуть сини та чоловіки, що іх відправили як гарматне м'ясо на погибель на непотрібну війну. Заваліть соцмедіа правдою про війну! Я особисто у фейсбук кожен день додаю рашистське місто та оброблюю його. Беріть участь, не вариться у власному соку.
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16.03.2022 20:04 Відповісти
Військовий експерт Петро Черник: коли і як закінчиться війна. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-tJvdvmeFq4&feature=youtu.be
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16.03.2022 20:00 Відповісти
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16.03.2022 20:00 Відповісти
***** ************.
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16.03.2022 20:01 Відповісти
А що це такий голос сумний?
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16.03.2022 20:02 Відповісти
А тим часом на полях Херсонщини.
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16.03.2022 20:03 Відповісти
Приветики, *********. Ми з України!
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16.03.2022 20:05 Відповісти
здається на відео видно цілі гвинтокрили, котрі стояли осторонь. На фото з супутника було видно, що палаючі гвинтокрили десь лівіше від точки куда показувала камера у машині
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16.03.2022 20:09 Відповісти
Нічого там цілого нема. Діряві корита посічені уламками.
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16.03.2022 20:50 Відповісти
Красивое видио!Молодцы ребята!
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16.03.2022 20:09 Відповісти
Selvestor Vivat


@S_vivat

·
https://twitter.com/S_vivat/status/1504144809426104323 52 мин



Командир бригады псковского спецназа полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20 армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий из-за больших потерь. В связи с чем был отстранён от командования.

Псковские десантники и псковский спецназ понесли в Украине огромные потери. Много погибших, еще больше "пропавших без вести", неучтенных потерь Министерства агрессии Российской Федерации. В Украине уничтожены батальоны и полки оккупантов.
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16.03.2022 20:10 Відповісти
Бей рашистских негодяев !
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16.03.2022 20:10 Відповісти
Перед сном ще раз подивлюся.
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16.03.2022 20:12 Відповісти
Надо по казармам бить где орки штаны стирают.
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16.03.2022 20:25 Відповісти
Кажуть, що вони житло в громадян поотжимали. Так що навряд.
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16.03.2022 20:30 Відповісти
Слава ЗСУ, треба ще більше безпілотників щоб русня яка знімає ці відосики мала більш неочікуваний кінець свого відео
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16.03.2022 20:31 Відповісти
это старая новость? уже ж вчера был про это?
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16.03.2022 23:10 Відповісти
 
 