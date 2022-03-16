Знищена техніка окупантів в аеропорту Херсона. ВIДЕО
В мережі з'явилося відео, на якому зафіксований результат артилерійської атаки українських бійців на зосереджену в херсонському аеропорту техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зробили самі загарбники, видно знищену бойову техніку, яка ще догорає. Один з окупантів, зазначає, що від вертольотів залишилося щось ціле. Утім, не говорить однозначно про справність уцілілих гвинтокрилів.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки на аеродромі Херсона. ВIДЕО
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@S_vivat
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https://twitter.com/S_vivat/status/1504144809426104323 52 мин
Командир бригады псковского спецназа полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20 армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий из-за больших потерь. В связи с чем был отстранён от командования.
Псковские десантники и псковский спецназ понесли в Украине огромные потери. Много погибших, еще больше "пропавших без вести", неучтенных потерь Министерства агрессии Российской Федерации. В Украине уничтожены батальоны и полки оккупантов.