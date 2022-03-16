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Уничтоженная техника оккупантов в аэропорту Херсона. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором зафиксирован результат артиллерийской атаки украинских бойцов на сосредоточенную в херсонском аэропорту технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую сделали сами захватчики, видна уничтоженная еще догорающая боевая техника. Один из оккупантов отмечает, что от вертолетов осталось что-то целое. Впрочем, не говорит однозначно об исправности уцелевших вертолётов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники передвинули линию фронта в сторону Херсона, - Ким. ВИДЕО

армия РФ (19210) Херсон (2817) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+39
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16.03.2022 20:00
+26
Selvestor Vivat


@S_vivat

·
https://twitter.com/S_vivat/status/1504144809426104323 52 мин



Командир бригады псковского спецназа полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20 армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий из-за больших потерь. В связи с чем был отстранён от командования.

Псковские десантники и псковский спецназ понесли в Украине огромные потери. Много погибших, еще больше "пропавших без вести", неучтенных потерь Министерства агрессии Российской Федерации. В Украине уничтожены батальоны и полки оккупантов.
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16.03.2022 20:10
+25
А тим часом на полях Херсонщини.
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16.03.2022 20:03
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16.03.2022 20:00 Ответить
Украінці, хто зараз не на фронті, не волонтерить, якщо маєте вільний час, виділіть півгодинки, для проукраінськоі пропаганди. Тут є декілька варіантів. В фейсбук, ютуб, тік-ток поширюйте фото-відео знищеноі техніки окупантів. Дестабілізуйте іх суспільство, лайте іх уряд, зокрема путлера. Можете брати на жалість, прикидаючись росіянами, що гинуть сини та чоловіки, що іх відправили як гарматне м'ясо на погибель на непотрібну війну. Заваліть соцмедіа правдою про війну! Я особисто у фейсбук кожен день додаю рашистське місто та оброблюю його. Беріть участь, не вариться у власному соку.
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16.03.2022 20:04 Ответить
Військовий експерт Петро Черник: коли і як закінчиться війна. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-tJvdvmeFq4&feature=youtu.be
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16.03.2022 20:00 Ответить
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16.03.2022 20:00 Ответить
***** ************.
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16.03.2022 20:01 Ответить
А що це такий голос сумний?
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16.03.2022 20:02 Ответить
А тим часом на полях Херсонщини.
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16.03.2022 20:03 Ответить
Приветики, *********. Ми з України!
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16.03.2022 20:05 Ответить
здається на відео видно цілі гвинтокрили, котрі стояли осторонь. На фото з супутника було видно, що палаючі гвинтокрили десь лівіше від точки куда показувала камера у машині
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16.03.2022 20:09 Ответить
Нічого там цілого нема. Діряві корита посічені уламками.
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16.03.2022 20:50 Ответить
Красивое видио!Молодцы ребята!
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16.03.2022 20:09 Ответить
Selvestor Vivat


@S_vivat

·
https://twitter.com/S_vivat/status/1504144809426104323 52 мин



Командир бригады псковского спецназа полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20 армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий из-за больших потерь. В связи с чем был отстранён от командования.

Псковские десантники и псковский спецназ понесли в Украине огромные потери. Много погибших, еще больше "пропавших без вести", неучтенных потерь Министерства агрессии Российской Федерации. В Украине уничтожены батальоны и полки оккупантов.
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16.03.2022 20:10 Ответить
Бей рашистских негодяев !
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16.03.2022 20:10 Ответить
Перед сном ще раз подивлюся.
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16.03.2022 20:12 Ответить
Надо по казармам бить где орки штаны стирают.
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16.03.2022 20:25 Ответить
Кажуть, що вони житло в громадян поотжимали. Так що навряд.
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16.03.2022 20:30 Ответить
Слава ЗСУ, треба ще більше безпілотників щоб русня яка знімає ці відосики мала більш неочікуваний кінець свого відео
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16.03.2022 20:31 Ответить
это старая новость? уже ж вчера был про это?
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16.03.2022 23:10 Ответить
 
 