Уничтоженная техника оккупантов в аэропорту Херсона. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором зафиксирован результат артиллерийской атаки украинских бойцов на сосредоточенную в херсонском аэропорту технику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую сделали сами захватчики, видна уничтоженная еще догорающая боевая техника. Один из оккупантов отмечает, что от вертолетов осталось что-то целое. Впрочем, не говорит однозначно об исправности уцелевших вертолётов.
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@S_vivat
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https://twitter.com/S_vivat/status/1504144809426104323 52 мин
Командир бригады псковского спецназа полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20 армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий из-за больших потерь. В связи с чем был отстранён от командования.
Псковские десантники и псковский спецназ понесли в Украине огромные потери. Много погибших, еще больше "пропавших без вести", неучтенных потерь Министерства агрессии Российской Федерации. В Украине уничтожены батальоны и полки оккупантов.