"Азовці" знищили російський танк та його екіпаж. ВIДЕО безпілотника

Бійці полку "Азов" знищили танк російських загарбників та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішна атака "азовців" була зафіксована безпілотником, а відеозапис був опублікований на сторінці підрозділу в соцмережах.

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