"Азовці" знищили російський танк та його екіпаж. ВIДЕО безпілотника
Бійці полку "Азов" знищили танк російських загарбників та його екіпаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішна атака "азовців" була зафіксована безпілотником, а відеозапис був опублікований на сторінці підрозділу в соцмережах.
Топ коментарі
+51 kuba
показати весь коментар16.03.2022 20:42
+49 Саша Пончик
показати весь коментар16.03.2022 20:40
+32 MAKAROV #508144
показати весь коментар16.03.2022 20:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто знищено було міниімум 2 танки.
Удручает лишь то, что это ведь пересечение проспекто Мира и Будивельников - самый центр города...
Немає москаля.
Немає ніх..я зовсім,
Сама сира земля!
- Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги,
видно роги...
С Мариуполя выдачи нет!!!
🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.
🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.
🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
И молодая не узнает
Какой у парня был конец
Браво!