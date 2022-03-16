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"Азовці" знищили російський танк та його екіпаж. ВIДЕО безпілотника

Бійці полку "Азов" знищили танк російських загарбників та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішна атака "азовців" була зафіксована безпілотником, а відеозапис був опублікований на сторінці підрозділу в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ. ФОТО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Азов (777)


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Топ коментарі
+51
справа от танка прилетела тушка ещё одного освободителя на 1:22 мин
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16.03.2022 20:42
+49
Красиво пополз герой расии с выпущенными кишками.
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16.03.2022 20:40
+32
Танкист выбежал, но миномет его накрыл
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16.03.2022 20:40
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Прикурив )))
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16.03.2022 20:39 Відповісти
Так курнул шо и лапти згорели
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16.03.2022 20:41 Відповісти
Красиво пополз герой расии с выпущенными кишками.
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16.03.2022 20:40 Відповісти
Театрально так полз, актёр наверное, так минетобороны ********** скажет.
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16.03.2022 21:06 Відповісти
Надеюсь механика добили местные жители.
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16.03.2022 21:18 Відповісти
на 43 секунді біля стрілочки направо нікого нема а на 46 вже лежить асвабадітєль
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16.03.2022 22:17 Відповісти
Танкист выбежал, но миномет его накрыл
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16.03.2022 20:40 Відповісти
справа от танка прилетела тушка ещё одного освободителя на 1:22 мин
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16.03.2022 20:42 Відповісти
Кстати да, на 1:17 заметно вспышку и из-за кадра тушка прилетела через 5 сек.
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16.03.2022 20:49 Відповісти
То з другого танку прилетіло. Його на 1:26 добре видно.
Тобто знищено було міниімум 2 танки.
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16.03.2022 20:50 Відповісти
Молодец! наблюдательный. Видимо видео было укорочено, поэтому второй танк подобрался как-то незаметно для зрителя. И лохмотья с неба именно от его экипажа. Джиперс-Криперс бы захлопал своими крыльями от увиденного. Просто шикарное видео!
Удручает лишь то, что это ведь пересечение проспекто Мира и Будивельников - самый центр города...
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16.03.2022 22:34 Відповісти
окорочка там прилетели с небес
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16.03.2022 21:22 Відповісти
У кацапов очередной взрыв мозга. От радости, что наконец то на Украине, готовы разорваться на куски.
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16.03.2022 20:42 Відповісти
ага, вони розказували какая на Украинє мароженка вкусная.
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16.03.2022 21:05 Відповісти
РАШИСТ З ГРІЛЯ ВТІК,НАПІВ СМАЖЕНИЙ
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Підрозділу «АЗОВ» у Києві потрібні лікарі - https://vechirniy.kyiv.ua/news/63032/
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16.03.2022 20:44 Відповісти
І москаля нема,
Немає москаля.
Немає ніх..я зовсім,
Сама сира земля!
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16.03.2022 20:45 Відповісти
Русофобы
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16.03.2022 20:45 Відповісти
Наоборот. Это освобождение русачков от оков кредитов)
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16.03.2022 20:49 Відповісти
Да никакие не русофобы! Просто радуемся смерти лютого врага. Давай лучше разучим куплет:
- Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги,
видно роги...
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16.03.2022 22:37 Відповісти
Фобія - це боятися. Але мі рашку не боїмося, а ненавидемо. Тому правільнише буде русохейтерство.
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16.03.2022 22:47 Відповісти
это что в конце свинособачие останки упали?
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16.03.2022 20:45 Відповісти
ДА ДА .Долго лапти летали
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16.03.2022 20:49 Відповісти
Це був Гастелло !...
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16.03.2022 20:50 Відповісти
Десь по-порхали да впали, видно важче повітря.
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16.03.2022 20:50 Відповісти
Зажмуреный экипаж был "на учениях". Афган как легкую прогулку будете вспоминать.
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16.03.2022 20:47 Відповісти
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16.03.2022 20:47 Відповісти
Я смотрю там впопучленцы летать начали, хотели дрон схватить руками?))
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16.03.2022 20:47 Відповісти
Суки рашисткие.
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16.03.2022 20:48 Відповісти
Слегка самонадеянно было кататься на танке по городу, где оборону держит Азов. Результат немного предсказуем
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16.03.2022 20:49 Відповісти
Настолько тупые ***** что зная про наличие джавелинов , нлау ,стугна один хрен лезут танками в город История дибилов ничему не учит-танк в городе любимоя мишень любого пехотинца даже с обычным смузи
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16.03.2022 21:07 Відповісти
Ну, як мішок з гівном гепнувся
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16.03.2022 20:54 Відповісти
Пустое мясо. Чем больше сдохнет тем лучше планете.
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16.03.2022 20:51 Відповісти
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16.03.2022 20:53 Відповісти
На самом деле смотрю и поражаюсь и в восторге нашими Военными Спецами.настолько все ювелирно.
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16.03.2022 20:56 Відповісти
а представляешь что будет когда азовцы вырвуться на оперативный простор? когда начнут рвать эти окружающие пока их воска?! Вот откуда пленных не будет 100%.
С Мариуполя выдачи нет!!!
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16.03.2022 21:00 Відповісти
як в кіно, азов молодці
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16.03.2022 20:56 Відповісти
ще баштою крутять ,наводяться 3,14си ... а в танку екіпаж 3-4 командир ,мехвод ,наводчик (командир) заряжаючий ...остальним 3,14-да ..а азовці чітко під башню стрельнули щоб зламався механізм повороту башти і мабуть в моторний попали ..похоже що орк піджарений мехвод бо він спереду сидить і вижило ******
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16.03.2022 20:58 Відповісти
Там автомат заряжания, экипаж 3 чел.
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16.03.2022 21:01 Відповісти
там же автомат заряжающий. Они им хвалятся постоянно, говоря что в Абрамсе негр для этого.
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16.03.2022 21:02 Відповісти
как же мне нравятся такие видео....
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16.03.2022 20:59 Відповісти
Раза с пятого его прикончили. Точно не с NLAW и не с Джавелина. Видимо с РПГ совкового
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16.03.2022 21:03 Відповісти
На 014 попадание ,сдает назад а спереди гусля разматывается
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16.03.2022 21:14 Відповісти
больше похоже на миномёт. Но КАК? Даже при такой классной корректировке. Это же танк, а мины такой мощности его броню не пробьют, даже при попадании в крышу башни. Страшно представить, что будет, когда парни получат Стугну, FGM-148 и NLAW
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16.03.2022 21:23 Відповісти
Там видны рикошеты, и попадания почти по горизонтальной траектории, точно не миномет и не гранатомет, а бронебойные снаряды, не понятно только от чего. Для танка слишком мелковаты, одного танкового бы хватило, а тут несколько попаданий.
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16.03.2022 23:02 Відповісти
но зажмурили ж) Азовцы герои!!!, жарят кацпов нещадно! ... красівоє.....
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16.03.2022 21:23 Відповісти
політ другої тушки просто епічний!
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16.03.2022 21:03 Відповісти
******
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16.03.2022 21:06 Відповісти
Красивое
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16.03.2022 21:14 Відповісти
Кацапы, укомлектовывайте своих танкистов парашютами!
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16.03.2022 21:06 Відповісти
Так они это....... не раскрываются
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16.03.2022 21:10 Відповісти
Это Оскар!
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16.03.2022 21:11 Відповісти
Моё мнение))) https://sp.freehat.cc/tube/14031530/
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16.03.2022 21:13 Відповісти
2 танка замочили, а тушка со второго прилетела
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16.03.2022 21:14 Відповісти
а говорят батут не работает))

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16.03.2022 21:19 Відповісти
Это была спецоперация по освобождению семьи русского танкиста от кредитной зависимости. Но это не точно, могут сказать, что пропал без вести.
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16.03.2022 21:22 Відповісти
вообще, не все так однозначно: сначала один убежал, а в конце, его подбросили обратно, но под странным углом.
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16.03.2022 21:29 Відповісти
Якийсь хитрови*баний кацапьонок попався )
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16.03.2022 21:47 Відповісти
Один убежал! 😢
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16.03.2022 21:48 Відповісти
От туда никто уйти не мог.там пристрелено все.в самом начале можете заметить трассер от стрелкового оружия.лаптям постучали.тук тук. стой.ищи. а мы везде и на тебе.
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16.03.2022 22:01 Відповісти
Спасибо за разъяснение. Хорошо, если так. 😀
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16.03.2022 22:48 Відповісти
3 секунда.левый .нижний угол .несколько трассеров в сторону танка один точно шел
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16.03.2022 23:06 Відповісти
Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak. Такі є лише у двох країн світу

🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.

🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.

🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
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16.03.2022 21:52 Відповісти
підсмажать ще НЕ одну ********
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16.03.2022 23:00 Відповісти
Буквально
И молодая не узнает
Какой у парня был конец
Браво!
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16.03.2022 22:29 Відповісти
Чуть танкістом безпілотник не збили, будьте уважні.
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18.03.2022 04:03 Відповісти
 
 