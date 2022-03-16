"Азовцы" уничтожили российский танк и его экипаж. ВИДЕО беспилотника

Бойцы полка "Азов" уничтожили танк российских захватчиков и его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешная атака "Азовцев" была зафиксирована беспилотником, а видеозапись была опубликована на странице подразделения в соцсетях.

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