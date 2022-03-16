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"Азовцы" уничтожили российский танк и его экипаж. ВИДЕО беспилотника

Бойцы полка "Азов" уничтожили танк российских захватчиков и его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешная атака "Азовцев" была зафиксирована беспилотником, а видеозапись была опубликована на странице подразделения в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира": "Азов" призвал украинцев выйти на улицы с месседжем "Мариуполь - это Украина!". ВИДЕО

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Азов (793)


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Топ комментарии
+51
справа от танка прилетела тушка ещё одного освободителя на 1:22 мин
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16.03.2022 20:42
+49
Красиво пополз герой расии с выпущенными кишками.
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16.03.2022 20:40
+32
Танкист выбежал, но миномет его накрыл
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16.03.2022 20:40
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Прикурив )))
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16.03.2022 20:39 Ответить
Так курнул шо и лапти згорели
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16.03.2022 20:41 Ответить
Красиво пополз герой расии с выпущенными кишками.
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16.03.2022 20:40 Ответить
Театрально так полз, актёр наверное, так минетобороны ********** скажет.
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16.03.2022 21:06 Ответить
Надеюсь механика добили местные жители.
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16.03.2022 21:18 Ответить
на 43 секунді біля стрілочки направо нікого нема а на 46 вже лежить асвабадітєль
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16.03.2022 22:17 Ответить
Танкист выбежал, но миномет его накрыл
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16.03.2022 20:40 Ответить
справа от танка прилетела тушка ещё одного освободителя на 1:22 мин
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16.03.2022 20:42 Ответить
Кстати да, на 1:17 заметно вспышку и из-за кадра тушка прилетела через 5 сек.
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16.03.2022 20:49 Ответить
То з другого танку прилетіло. Його на 1:26 добре видно.
Тобто знищено було міниімум 2 танки.
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16.03.2022 20:50 Ответить
Молодец! наблюдательный. Видимо видео было укорочено, поэтому второй танк подобрался как-то незаметно для зрителя. И лохмотья с неба именно от его экипажа. Джиперс-Криперс бы захлопал своими крыльями от увиденного. Просто шикарное видео!
Удручает лишь то, что это ведь пересечение проспекто Мира и Будивельников - самый центр города...
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16.03.2022 22:34 Ответить
окорочка там прилетели с небес
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16.03.2022 21:22 Ответить
У кацапов очередной взрыв мозга. От радости, что наконец то на Украине, готовы разорваться на куски.
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16.03.2022 20:42 Ответить
ага, вони розказували какая на Украинє мароженка вкусная.
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16.03.2022 21:05 Ответить
РАШИСТ З ГРІЛЯ ВТІК,НАПІВ СМАЖЕНИЙ
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16.03.2022 20:43 Ответить
Підрозділу «АЗОВ» у Києві потрібні лікарі - https://vechirniy.kyiv.ua/news/63032/
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16.03.2022 20:44 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля.
Немає ніх..я зовсім,
Сама сира земля!
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16.03.2022 20:45 Ответить
Русофобы
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16.03.2022 20:45 Ответить
Наоборот. Это освобождение русачков от оков кредитов)
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16.03.2022 20:49 Ответить
Да никакие не русофобы! Просто радуемся смерти лютого врага. Давай лучше разучим куплет:
- Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги,
видно роги...
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16.03.2022 22:37 Ответить
Фобія - це боятися. Але мі рашку не боїмося, а ненавидемо. Тому правільнише буде русохейтерство.
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16.03.2022 22:47 Ответить
это что в конце свинособачие останки упали?
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16.03.2022 20:45 Ответить
ДА ДА .Долго лапти летали
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16.03.2022 20:49 Ответить
Це був Гастелло !...
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16.03.2022 20:50 Ответить
Десь по-порхали да впали, видно важче повітря.
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16.03.2022 20:50 Ответить
Зажмуреный экипаж был "на учениях". Афган как легкую прогулку будете вспоминать.
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16.03.2022 20:47 Ответить
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16.03.2022 20:47 Ответить
Я смотрю там впопучленцы летать начали, хотели дрон схватить руками?))
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16.03.2022 20:47 Ответить
Суки рашисткие.
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16.03.2022 20:48 Ответить
Слегка самонадеянно было кататься на танке по городу, где оборону держит Азов. Результат немного предсказуем
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16.03.2022 20:49 Ответить
Настолько тупые ***** что зная про наличие джавелинов , нлау ,стугна один хрен лезут танками в город История дибилов ничему не учит-танк в городе любимоя мишень любого пехотинца даже с обычным смузи
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16.03.2022 21:07 Ответить
Ну, як мішок з гівном гепнувся
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16.03.2022 20:54 Ответить
Пустое мясо. Чем больше сдохнет тем лучше планете.
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16.03.2022 20:51 Ответить
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16.03.2022 20:53 Ответить
На самом деле смотрю и поражаюсь и в восторге нашими Военными Спецами.настолько все ювелирно.
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16.03.2022 20:56 Ответить
а представляешь что будет когда азовцы вырвуться на оперативный простор? когда начнут рвать эти окружающие пока их воска?! Вот откуда пленных не будет 100%.
С Мариуполя выдачи нет!!!
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16.03.2022 21:00 Ответить
як в кіно, азов молодці
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16.03.2022 20:56 Ответить
ще баштою крутять ,наводяться 3,14си ... а в танку екіпаж 3-4 командир ,мехвод ,наводчик (командир) заряжаючий ...остальним 3,14-да ..а азовці чітко під башню стрельнули щоб зламався механізм повороту башти і мабуть в моторний попали ..похоже що орк піджарений мехвод бо він спереду сидить і вижило ******
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16.03.2022 20:58 Ответить
Там автомат заряжания, экипаж 3 чел.
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16.03.2022 21:01 Ответить
там же автомат заряжающий. Они им хвалятся постоянно, говоря что в Абрамсе негр для этого.
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16.03.2022 21:02 Ответить
как же мне нравятся такие видео....
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16.03.2022 20:59 Ответить
Раза с пятого его прикончили. Точно не с NLAW и не с Джавелина. Видимо с РПГ совкового
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16.03.2022 21:03 Ответить
На 014 попадание ,сдает назад а спереди гусля разматывается
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16.03.2022 21:14 Ответить
больше похоже на миномёт. Но КАК? Даже при такой классной корректировке. Это же танк, а мины такой мощности его броню не пробьют, даже при попадании в крышу башни. Страшно представить, что будет, когда парни получат Стугну, FGM-148 и NLAW
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16.03.2022 21:23 Ответить
Там видны рикошеты, и попадания почти по горизонтальной траектории, точно не миномет и не гранатомет, а бронебойные снаряды, не понятно только от чего. Для танка слишком мелковаты, одного танкового бы хватило, а тут несколько попаданий.
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16.03.2022 23:02 Ответить
но зажмурили ж) Азовцы герои!!!, жарят кацпов нещадно! ... красівоє.....
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16.03.2022 21:23 Ответить
політ другої тушки просто епічний!
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16.03.2022 21:03 Ответить
******
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16.03.2022 21:06 Ответить
Красивое
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16.03.2022 21:14 Ответить
Кацапы, укомлектовывайте своих танкистов парашютами!
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16.03.2022 21:06 Ответить
Так они это....... не раскрываются
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16.03.2022 21:10 Ответить
Это Оскар!
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16.03.2022 21:11 Ответить
Моё мнение))) https://sp.freehat.cc/tube/14031530/
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16.03.2022 21:13 Ответить
2 танка замочили, а тушка со второго прилетела
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16.03.2022 21:14 Ответить
а говорят батут не работает))

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16.03.2022 21:19 Ответить
Это была спецоперация по освобождению семьи русского танкиста от кредитной зависимости. Но это не точно, могут сказать, что пропал без вести.
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16.03.2022 21:22 Ответить
вообще, не все так однозначно: сначала один убежал, а в конце, его подбросили обратно, но под странным углом.
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16.03.2022 21:29 Ответить
Якийсь хитрови*баний кацапьонок попався )
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16.03.2022 21:47 Ответить
Один убежал! 😢
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16.03.2022 21:48 Ответить
От туда никто уйти не мог.там пристрелено все.в самом начале можете заметить трассер от стрелкового оружия.лаптям постучали.тук тук. стой.ищи. а мы везде и на тебе.
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16.03.2022 22:01 Ответить
Спасибо за разъяснение. Хорошо, если так. 😀
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16.03.2022 22:48 Ответить
3 секунда.левый .нижний угол .несколько трассеров в сторону танка один точно шел
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16.03.2022 23:06 Ответить
Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak. Такі є лише у двох країн світу

🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.

🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.

🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
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16.03.2022 21:52 Ответить
підсмажать ще НЕ одну ********
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16.03.2022 23:00 Ответить
Буквально
И молодая не узнает
Какой у парня был конец
Браво!
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16.03.2022 22:29 Ответить
Чуть танкістом безпілотник не збили, будьте уважні.
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18.03.2022 04:03 Ответить
 
 