"Азовцы" уничтожили российский танк и его экипаж. ВИДЕО беспилотника
Бойцы полка "Азов" уничтожили танк российских захватчиков и его экипаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешная атака "Азовцев" была зафиксирована беспилотником, а видеозапись была опубликована на странице подразделения в соцсетях.
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+51 kuba
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+49 Саша Пончик
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+32 MAKAROV #508144
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Тобто знищено було міниімум 2 танки.
Удручает лишь то, что это ведь пересечение проспекто Мира и Будивельников - самый центр города...
Немає москаля.
Немає ніх..я зовсім,
Сама сира земля!
- Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги,
видно роги...
С Мариуполя выдачи нет!!!
🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.
🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.
🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
И молодая не узнает
Какой у парня был конец
Браво!