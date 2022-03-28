"Крупнейшее европейское государство. Месяц спецоперации. Захватить страну быстро невозможно", - кремлівська пропагандистка Скабєєва. ВIДЕО

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Україна - найбільша європейська держава, і швидко окупувати її неможливо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала, в ефірі свого пропагандистського шоу.

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