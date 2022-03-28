"Крупнейшее европейское государство. Месяц спецоперации. Захватить страну быстро невозможно", - кремлівська пропагандистка Скабєєва. ВIДЕО
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Україна - найбільша європейська держава, і швидко окупувати її неможливо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала, в ефірі свого пропагандистського шоу.
Топ коментарі
+88 Ksenia VB
показати весь коментар28.03.2022 21:05
+51 Ольга Жмудовська
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+44 Саша Пончик
показати весь коментар28.03.2022 21:07
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Так що не друга, а ПЕРША у світі.
У Москві Абрамович зустрівся з Путіним, передавши йому записку написану рукою президента Зеленського, де викладено умови, на які Україна погодиться, щоб завершити війну. Перша реакція Путіна була однозначною: «Скажи йому, що я його знищу».
In Moscow, https://www.thetimes.co.uk/article/how-roman-abramovich-unwound-his-web-as-war-in-ukraine-loomed-3dq5zh7cv Abramovich met Putin, presenting him with a handwritten note from President Zelensky outlining the terms Ukraine would consider agreeing to in order to end the month-long war. Putins initial response was unequivocal: "Tell him I will thrash them."
https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-war-roman-abramovich-skirts-sanctions-and-radar-in-role-as-the-go-between-7cg9vspqk
Путин через незнание ситуации в Украине, совершил такую вот херню.