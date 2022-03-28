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"Крупнейшее европейское государство. Месяц спецоперации. Захватить страну быстро невозможно", - кремлівська пропагандистка Скабєєва. ВIДЕО

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Україна - найбільша європейська держава, і швидко окупувати її неможливо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала, в ефірі свого пропагандистського шоу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Немає ніякої України. Є територія, захоплена США та Британією. І жителі з квітами будуть зустрічати російського солдата", - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+88
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28.03.2022 21:05
+51
тупа курка. Україну взагалі неможливо захопити
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28.03.2022 21:06
+44
У суки скабеевой уже очко играет скоро **** будет болтаться на висилице или в канаве с пером.
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28.03.2022 21:07
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Захопити, то б то окупувати? Ну нарешті, все дуже відверто!
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28.03.2022 21:38 Відповісти
они вообще попутали. Был фейл стейт, територия, недогосударство. А теперь это уже не только государство, а еще и европейское. Через 2 месяца они уже начнут называть сверхдержавой?
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28.03.2022 21:40 Відповісти
Чернобаевка = символ Великой Киевской Руси-Украины
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28.03.2022 21:52 Відповісти
А потом вообще начнут говорить "в Украине")
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28.03.2022 22:21 Відповісти
Так еще и армия 2-я в Европе.
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28.03.2022 23:00 Відповісти
А чому друга? Хто тоді перша? Не мошканська ж? Інші, і на тільки європейські боягузливі.
Так що не друга, а ПЕРША у світі.
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29.03.2022 08:53 Відповісти
Соловьов вже ляпнув, що у нас друга армія в Європі.
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28.03.2022 23:54 Відповісти
Раzzея будет воевать с «нацистами» до последнего русского фашиста!
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28.03.2022 21:45 Відповісти
Ага, гранаты у них не той системы! (с)
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28.03.2022 21:49 Відповісти
Зачем вообще публиковать высеры этой рашоглисты?
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28.03.2022 21:55 Відповісти
А паржать?
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28.03.2022 22:49 Відповісти
Доказательство Захватить Украину!
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31.03.2022 11:29 Відповісти
Британська https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-war-roman-abramovich-skirts-sanctions-and-radar-in-role-as-the-go-between-7cg9vspqk The Times сьогодні написала:

У Москві Абрамович зустрівся з Путіним, передавши йому записку написану рукою президента Зеленського, де викладено умови, на які Україна погодиться, щоб завершити війну. Перша реакція Путіна була однозначною: «Скажи йому, що я його знищу».

In Moscow, https://www.thetimes.co.uk/article/how-roman-abramovich-unwound-his-web-as-war-in-ukraine-loomed-3dq5zh7cv Abramovich met Putin, presenting him with a handwritten note from President Zelensky outlining the terms Ukraine would consider agreeing to in order to end the month-long war. Putins initial response was unequivocal: "Tell him I will thrash them."

https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-war-roman-abramovich-skirts-sanctions-and-radar-in-role-as-the-go-between-7cg9vspqk
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28.03.2022 21:55 Відповісти
Схоже на качку. Але якщо таке й було - то значить пердун бункерний в істериці
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28.03.2022 22:22 Відповісти
Брехня, *** це шо 42 рік.12 миттєвостей весни, чи подвиг розвідника, записки передавати, що за муть!?
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28.03.2022 23:33 Відповісти
Читай на Цензорі.

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29.03.2022 00:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w0KYrgLuIJc Привет, я Владимир, мне 58 лет и я все потерял... не повторите моих ошибок. ПОМЁТ В ПОЛНОМ ПОМЁТЕ
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28.03.2022 21:57 Відповісти
захватить говорит вот и захватники
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28.03.2022 22:01 Відповісти
захватка у повии не отросла
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28.03.2022 22:13 Відповісти
Ляпнула так уж ляпнула. Я лично надеюсь увидеть суд, на котором будут судить Скарабееву, Симоняншу и Соловейкина. Ну а у Делягина я лично предлагаю отобрать российское гражданство, выдать ему украинский вид на жительство и поселить на Волыни. При этом каждый вечер показывать хронику агрессии его мордора против Украины. Лет десять.
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28.03.2022 22:19 Відповісти
Захватить!!!
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28.03.2022 22:27 Відповісти
Пи**а кацапская,вам, умственноотсталым оркам гребанным нечего предложить свободным людям. Кроме своей ничтожности ,никчемности и нацисткой средневековой дикости. Вы банкроты. Полные банкроты. Как Люди. Как Государство,Как хомосапиенсы. Вы заслуживаете только презрения.
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28.03.2022 22:28 Відповісти
***** кацапська вимовила , що кацпам їм пізда кацапська настає ...
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28.03.2022 22:37 Відповісти
О ничего себе, мы уже крупнейшее европейское государство, всё таки признали.
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28.03.2022 22:37 Відповісти
Жду с нетерпением когда она с Соловьевым и Киселевым высунув языки будут болтаться на виселице посреди Красной площади.
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28.03.2022 22:39 Відповісти
Уточню - на Червоній площі
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29.03.2022 12:34 Відповісти
Нарешті ми з вами стали "європєйскім государством"!!! А до того були націоналістичною недодержавою. Треба позначити цей день у календарі червоним кольором
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28.03.2022 23:02 Відповісти
а гитлер думал иначе
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28.03.2022 23:05 Відповісти
Путина все его структуры тупо водили за нос как лоха, во граве с русскими евреями, они тупо говорили ему то что он хотел слышать, Путин для них был тупо дойной коровой.

Путин через незнание ситуации в Украине, совершил такую вот херню.
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28.03.2022 23:25 Відповісти
И чо, пожалеть теперь єтого ********?
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28.03.2022 23:54 Відповісти
Просто Путин зомбированый, так само как и население России.
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29.03.2022 00:18 Відповісти
повісить
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29.03.2022 09:45 Відповісти
Суки кацапские! Из "освободительной" "спецоперация" резко стала "захватнической". Подавитесь!!
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28.03.2022 23:31 Відповісти
********* с ************ - рашистские пропагандоны должны быть уничтожены!!! Аминь!!!
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29.03.2022 09:34 Відповісти
висеть тебе за язык в пекле за брехню.
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29.03.2022 07:10 Відповісти
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29.03.2022 08:20 Відповісти
Путин, ничего не получается, миллионы мигрировали, тысячи погибли, бросай это дело
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29.03.2022 09:01 Відповісти
Жду не дождусь когда эту суку выбросят из окна!
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29.03.2022 09:25 Відповісти
Кацапи - тельбухи у вас через дупу повилазять через напряг Україну окупувати
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29.03.2022 10:29 Відповісти
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