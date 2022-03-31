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Порошенко закликав Індію припинити купувати російську нафту. ВIДЕО

Петро Порошенко закликав Індію припинити купувати російську нафту.

Про це він заявив в інтерв´ю індійському телеканалу WION, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Він наголосив, що Путін використовує торгівлю з Індією у своїй пропаганді проти міжнародних санкцій.

"Я знаю, що Росія використовує вас у своїй пропаганді проти санкцій. Коли вони кажуть, що Індія купує російську нафту за значно нижчими цінами. Вони кажуть, що продають по 25 доларів за барель. Але ж в них ви купуєте лише незначну частку, що дорівнює одному чи двом дням вашого споживання. Прошу, припиніть це. Про це всі жертви в Україні просять у вашого уряду, будь-ласка, припиніть купувати російську нафту", – говорить Порошенко.

"Моє прохання до держав-учасниць Європейського Союзу є точно таким самим. Це прохання від мене, пʼятого президента України, яке я адресую своїм друзям-главам держав та урядів Євросоюзу. Однозначно, нам потрібне повне ембарго на російські нафту і газ. І не має значення, чи йдеться про країни Європейського Союзу чи Індію, чи будь-яку іншу державу в світі, включно з Китаєм. Однак моє прохання зараз, звертаюся саме до Індії. Вчора таке саме прохання адресував країнам Євросоюзу", – зазначив Порошенко.

Також читайте: Порошенко в ефірі грецького телеканалу закликав лідерів ЄС не міряти нафтове ембарго проти Росії своєю вигодою: йдеться про існування України

Автор: 

Індія (667) нафта (5499) Порошенко Петро (15168)


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Топ коментарі
+18
Ви ж і досі воюєте проти Порошенка.
Навіть не так за Україну.
Питання ЧОМУ ?
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31.03.2022 12:07
+11
Брєд не несіть.
Досить нам війни, щоб іще читати всіляку хрєнь.
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31.03.2022 12:23
+10
За ***** , хіба не видно ....
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31.03.2022 12:03
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Ви ж і досі воюєте проти Порошенка.
Навіть не так за Україну.
Питання ЧОМУ ?
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31.03.2022 12:07 Відповісти
1. Наразі у перемовниках Абрамович. Певно для вас він кращий за медвечука. З нашої сторони кілька муднів присутні. Как хто представляє Україну невідомо.
2. Далі зрозуміти складно про що ви пишете.
Схему Ротердам вже давно розслідували і злочину там не знайшли.
Ба більше, плата за послуги була значно дешевшою. Можу вам викласти ціну за опалення до і після.
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31.03.2022 12:55 Відповісти
Могла. Але тут вмішались українці. Нагадати позицію ? Нам треба їздити на росію.
А щодо процапських телеканалів -їх не було, точніше там не висвітлювали антиукраїнські тези.
Все розвернулось з 2019.
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31.03.2022 14:39 Відповісти
, від російської нафти відмовились деякі компанії, не країни зазначу, це не означає, що її не потрібно , просто нафту беруть в другому місці. іран і венесуела на ринок ще не вийшла і так швидко не вийдуть з потрібним об"ємом, крім того, кацапська нафта, продається з 25 - 30% дисконтом, чому не взяти, до того ж індія величезна країна за ярд населення вона має зупинитись з вашої логіки, крім того в сирії йде стільки років війна, вона вас хвилює, ви гуманірку туди відсилаєте чи грішми підтримуєте? індійців теж не хвилює чужа війна, індія не може зупинити з цього приводу економіку, всі це розуміють крім вас звичайно, тому дешевий піар від кондитера!
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31.03.2022 12:12 Відповісти
Брєд не несіть.
Досить нам війни, щоб іще читати всіляку хрєнь.
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31.03.2022 12:23 Відповісти
- підтвердіть ваші слова посиланням на документ , почитаємо разом , вголос ...
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31.03.2022 12:48 Відповісти
Від початку до кінця- брєдятіна.
Займіться якоюсь справою замість обсирання.
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31.03.2022 12:52 Відповісти
За кого голосував?
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31.03.2022 12:00 Відповісти
За ***** , хіба не видно ....
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31.03.2022 12:03 Відповісти
Значить я вгадав. Шо правда очі ріже ?
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31.03.2022 12:37 Відповісти
власне при " гетьману", ворог всього українського медведчук створив , медіа - імперію і сів на дизельну трубу!(((
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31.03.2022 12:04 Відповісти
хто у нас з травня 2019 преZедент?
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31.03.2022 12:08 Відповісти
Час вам забути кремлівські методички. Труба дісталась коцапам, там Кравчук поділив власність після розпаду совку. Досить вже брехати українцям.
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31.03.2022 12:10 Відповісти
ти зовсім безмозгла істота!((((
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31.03.2022 12:15 Відповісти
Скільки грошей з 2014 року отримав від коцапів за обсирання української боротьби ?
ЧИ просто корисний ідіот ?
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31.03.2022 12:18 Відповісти
правильно писати кацап, але тобі можна, бо ти чергове безглуде створіння, бо тільки недолуге створіння, може крапати подібну фігню, про абсолютно незнайому людина, а Я на таке як ти, час не марнуватиму, тому підсихай і відвалюйся)))
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31.03.2022 12:25 Відповісти
На пронос зійшов- молодець.
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31.03.2022 12:57 Відповісти
хто у нас з травня 2019 преZедент?
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31.03.2022 12:07 Відповісти
- московити , через жОППОблок (фамілії надіюсь знаєте) зробили все щоби захопити частину території України . МЕРТВЕчук , за грошики з-за поребрика , робив свою чорну справу аж до початку війни...
- досить вигоражувати ординців за розв'язувану війну .
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31.03.2022 12:55 Відповісти
Хто 100 мілліардів прстив Фіртагу, хто 20 ярдів подарував калу мойскаму, хто злив вагнерівців і цемаха, хто пропагандонів з ньюзвану щапосив коментатори в тв-пул а 5ий, прямий і еспрессо виключив, хто злив всі ракетні програми, хто згноїв 40 тис броніків і не закупив жодного нового? Ще запитаннь дать?
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31.03.2022 13:03 Відповісти
- цей північний росо-бот , навмисно піднімає тему всередині країни , щоб посварити нас під час воєнних дій зі сторони московії...
- будемо банити його.
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31.03.2022 13:18 Відповісти
Згинь , наволоч , з цього простору , бо не тобі , покидьку , давати поради
Президенту Порошенку !
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31.03.2022 13:16 Відповісти
Як там скати на москальщині?
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31.03.2022 12:17 Відповісти
Она уже 8 лет как закрыта. Ты что в анабиозе был
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31.03.2022 11:54 Відповісти
этих проще приучить есть говядину.
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31.03.2022 11:46 Відповісти
Індія - давній друг СРСР, тепер - запоребрика. Навряд чи припинить. Хоча, хто знає. Ми маємо просити та вимагати.
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31.03.2022 11:50 Відповісти
А хто такі євреї індуси знають?
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31.03.2022 12:02 Відповісти
Наверно тоже не знают. В Таиланде по крайней мере люди х.з. кто такие евреи
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31.03.2022 12:34 Відповісти
Так Таиланд фашистское государство, ты не знал? Там если таец или тайка (сейчас то и не сразу отличишь) подсрач тебе даст, ты ответить не сможешь...ну а если сможешь, то на тюрму + штраф
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31.03.2022 12:48 Відповісти
А,яким чином,вони могли довідатися,про існування перших,та,й термін виключно кацапський
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31.03.2022 12:54 Відповісти
Ты кто такой?
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31.03.2022 12:36 Відповісти
Якщо не послухають заборонити їхнім студентам вчитися в українських внз.
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31.03.2022 12:57 Відповісти
Чому стільки коментарів забанено і відправлено в спам?Невже ми досі під впливом думки що той,хто за Порошенка - той патріот,хто проти - зрадник і рашист?Думка ця сформована баблом сивочолого і Цензору теж не завадило б відмовитись від того бабла,друкуючи абсолютно тупі,піарні заяви Пороха і його комбіновані світлини в бронежилеті на фоні Маріуполя.
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31.03.2022 13:01 Відповісти
Навпаки, блокують всіх тих, хто величнішій Zелупі ********** ставить слушні запитання
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31.03.2022 13:06 Відповісти
Тому що кремлівська пропаганда в Україні заборонена.
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31.03.2022 13:11 Відповісти
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31.03.2022 13:09 Відповісти
А ти не провокатор часом ?
Звідки ви лізете ?
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31.03.2022 13:12 Відповісти
индия - бл*ди
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01.04.2022 01:40 Відповісти
 
 