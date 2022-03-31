Порошенко закликав Індію припинити купувати російську нафту. ВIДЕО
Петро Порошенко закликав Індію припинити купувати російську нафту.
Про це він заявив в інтерв´ю індійському телеканалу WION, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Він наголосив, що Путін використовує торгівлю з Індією у своїй пропаганді проти міжнародних санкцій.
"Я знаю, що Росія використовує вас у своїй пропаганді проти санкцій. Коли вони кажуть, що Індія купує російську нафту за значно нижчими цінами. Вони кажуть, що продають по 25 доларів за барель. Але ж в них ви купуєте лише незначну частку, що дорівнює одному чи двом дням вашого споживання. Прошу, припиніть це. Про це всі жертви в Україні просять у вашого уряду, будь-ласка, припиніть купувати російську нафту", – говорить Порошенко.
"Моє прохання до держав-учасниць Європейського Союзу є точно таким самим. Це прохання від мене, пʼятого президента України, яке я адресую своїм друзям-главам держав та урядів Євросоюзу. Однозначно, нам потрібне повне ембарго на російські нафту і газ. І не має значення, чи йдеться про країни Європейського Союзу чи Індію, чи будь-яку іншу державу в світі, включно з Китаєм. Однак моє прохання зараз, звертаюся саме до Індії. Вчора таке саме прохання адресував країнам Євросоюзу", – зазначив Порошенко.
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Навіть не так за Україну.
Питання ЧОМУ ?
2. Далі зрозуміти складно про що ви пишете.
Схему Ротердам вже давно розслідували і злочину там не знайшли.
Ба більше, плата за послуги була значно дешевшою. Можу вам викласти ціну за опалення до і після.
А щодо процапських телеканалів -їх не було, точніше там не висвітлювали антиукраїнські тези.
Все розвернулось з 2019.
Досить нам війни, щоб іще читати всіляку хрєнь.
Займіться якоюсь справою замість обсирання.
ЧИ просто корисний ідіот ?
- досить вигоражувати ординців за розв'язувану війну .
- будемо банити його.
Президенту Порошенку !
Звідки ви лізете ?