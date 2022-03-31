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Перстеньки, сережки, хрестик, - у ліквідованого російського мародера знайшли його здобич. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували російського окупанта, а у його кишенях знайшли результати його мародерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Як видно із опубліуованого відео, окупант не погребував навіть хрестиком. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Армія мародерів - у ліквідованих російських окупантів знаходять валюту й дорогоцінності. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17346) мародерство (339)


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Топ коментарі
+77
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31.03.2022 23:43
+51
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31.03.2022 23:42
+46
свинособаки кацапські.... тільки смерть їх може виправити.
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31.03.2022 23:39
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можна сказати 'крєдіт закрит'
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31.03.2022 23:39 Відповісти
свинособаки кацапські.... тільки смерть їх може виправити.
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31.03.2022 23:39 Відповісти
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01.04.2022 00:25 Відповісти
Сумніваюсь. Горбатого і могила не випрастає
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01.04.2022 06:54 Відповісти
В гробу карманів нема!
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31.03.2022 23:40 Відповісти
Тупі кацапи - попереджали ж, насіння соняшника в кишені треба класти. ..))
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31.03.2022 23:41 Відповісти
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31.03.2022 23:42 Відповісти
Якийсь не дуже з них презентабельний "Безсмертний полк" у ***** вийде на 9 травня...
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31.03.2022 23:54 Відповісти
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31.03.2022 23:42 Відповісти
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01.04.2022 00:23 Відповісти
Хрестик поставив на ньому хрестик. Ибо нех...й
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31.03.2022 23:43 Відповісти
Прибийте того хрестика йому на лобі гвіздком,хай так і їде до дому!
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31.03.2022 23:43 Відповісти
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31.03.2022 23:43 Відповісти
веселый жмур.
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31.03.2022 23:47 Відповісти
Судя по видео потерял голову от счастья Буквально
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31.03.2022 23:47 Відповісти
упал с лестницы. носовое кровотечение ))
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01.04.2022 11:27 Відповісти
Кацапки будуть вихвалятись краденими речами, як дамбасянки вихвалялись імпортною тушшю зі збитого Боінга
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31.03.2022 23:49 Відповісти
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31.03.2022 23:57 Відповісти
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31.03.2022 23:56 Відповісти
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01.04.2022 00:04 Відповісти
Справа Жук из Люди в черном
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01.04.2022 00:07 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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01.04.2022 00:17 Відповісти
Кацап не краде , тільки коли його вбити . Ще дід мій казав : хороший кацап - мертвий кацап .
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01.04.2022 00:30 Відповісти
"мертвий" це дуже толерантно для кацапа. Треба казать ДОХЛИЙ кацап. Дуже надіюсь, що цей з хрестиком здохло!
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01.04.2022 00:46 Відповісти
Нищие , путинские шакалы пришли на нашу землю- здесь и подохнут 😡
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01.04.2022 00:34 Відповісти
До речі, а куди награбоване у вбитих орків доставляють? Питання складне насправді, бо ж нашим воякам собі забирати це гріх?
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01.04.2022 01:29 Відповісти
Нацгвардия описывает украденное для доказательства мародерства, потом хранит. Если находится хозяин украденного, отдаст без лишних проволочек.
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02.04.2022 09:17 Відповісти
Так должно было быть, так учит Библия, но самая православная из всех стран не сможет перечислить хотя бы первые три заповеди . Удовлетворена. Бог никогда не обманывает и кара Его настигнет любого и в любом месте.
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01.04.2022 03:55 Відповісти
 
 