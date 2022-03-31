Перстеньки, сережки, хрестик, - у ліквідованого російського мародера знайшли його здобич. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували російського окупанта, а у його кишенях знайшли результати його мародерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Як видно із опубліуованого відео, окупант не погребував навіть хрестиком.

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