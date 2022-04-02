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Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю, - полк Азов. ВIДЕО

Заступник командиру полку НГУ "Азов" друг Калина виступив із зверненням до українців 2 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ,про це йдеться у твіттері Азова.

‼️Звернення заступника командира полку АЗОВ стосовно ситуації в Маріуполі

Допоможіть нам боротися. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини👇🏼 pic.twitter.com/gvWQOhettW

— АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, - командир "Азову" спростував фейки про евакуацію командування полку. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3230) Азов (777)


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Топ коментарі
+30
Єдине, що хочу побажати нашим мужнім захисникам "Хай Вас Господь береже і накриє своїми руками від куль дикої орди".
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02.04.2022 20:04
+27
Этого конечно мало, НО Мы с Вами и душой, и головой, и сердцем... и молимся за Вас.. и за "Азов"..
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02.04.2022 20:04
+18
Схиляю голову перед захисниками Маріуполя.
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02.04.2022 20:13
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Єдине, що хочу побажати нашим мужнім захисникам "Хай Вас Господь береже і накриє своїми руками від куль дикої орди".
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02.04.2022 20:04 Відповісти
Этого конечно мало, НО Мы с Вами и душой, и головой, и сердцем... и молимся за Вас.. и за "Азов"..
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02.04.2022 20:04 Відповісти
До сліз!
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02.04.2022 20:05 Відповісти
А чего так тихо на ветке!!! Мариуполь в окружении в невероятных условиях сражается!
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02.04.2022 20:05 Відповісти
Всі, кого це стосується, нуль реакції.
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02.04.2022 20:13 Відповісти
https://t.me/s/natsionalKharkiv "‼️Ми більше не чекаємо! ‼️Ми - починаємо діяти! Набір до добровольчого підрозділу, котрий вирушить на деблокаду Маріуполя!"
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02.04.2022 20:09 Відповісти
До слёз жалко кинутых парней.
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02.04.2022 20:09 Відповісти
Очень хочется увидеть живыми этих сильных и смелых воинов. Господи помоги им.
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02.04.2022 20:12 Відповісти
Зелёным некогда про Мариуполь, уже Беня опять воровать собирается (закон про удаление иностранцев из наблюдательных комитетов предприятий, в том числе Приват банка)
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02.04.2022 20:12 Відповісти
В где собственно беня?
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02.04.2022 20:37 Відповісти
Схиляю голову перед захисниками Маріуполя.
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02.04.2022 20:13 Відповісти
Поможи та бережи вас всіх Господь і Матінка Божа.
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02.04.2022 20:13 Відповісти
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 Кадиров вихвалявся, що його бандюки вже взяли Маріуполь? Поки Маріуполь поглинув купу кадировців. На додачу до утилізованих учора на Луганщині додаються ще й трохи вищі кадировські джеки, що занадто безпечно пересувалися Маріуполем у цих Тиграх. І навіть назву бронемашин рашики в свого улюбленого гітлера перетягнули - з його танків. А щодо кадировців, то, схоже, там підсмажили не тільки рядових. Чекаємо ще однієї "появи" кадирова в Маріуполі, після чого раптом усі його наближені головорізи почнуть селфитися із своїми мамусями.
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02.04.2022 20:14 Відповісти
а що каже з приводу блокади Маріуполю наш "вєлічайшій лідєр соврємєнності"? Що він каже з приводу причин, які дозволили москальським оркам зайти з півдня так швидко та зайняти Бердянськ, Мелітопіль, Херсон практично без спротиву??? Щось не видко його відосиків з цього приводу.
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02.04.2022 20:16 Відповісти
Все більше склоняюся до думки, що про "коридор в Крим"було узгоджено до початку цього вторгнення. Одна надія на ЗСУ.
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02.04.2022 20:23 Відповісти
нажаль багато що вказує на саме такий варіант... і раптове, на початку цього року, розмінування мостів та доріг з нашого боку біля Кримського перешийку, хоча ще за Пороха з 2014 по 2019 там все було заміновано... Якась потвора ж дала команду це зробити і це явно не військові такого рівня рішення приймали, а знов хтось в ОПі... і чому москальські орки майже як на параді зайшли у Бердянськ, Мелітопіль, Херсон?? А вже через це й дали оточити Маріуполь...
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02.04.2022 20:34 Відповісти
Всі питання до завгоспа клована. Завгосп зараз з себе буде чи не "рятівника нації" ліпити. Вкупі з прихвостнями падлоляками,агрохіміями і чалими. А клован лише статист для відосиків.
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02.04.2022 20:41 Відповісти
Якась потвора дала команду... А що, вс1 команди обов"язково мають бути виконаними? А якщо прикажуть зараз роззбро1тися- тож виконають? М1й батько був в1йськовим. На прик1нц1 70-х вступився за солдат1в проти командира батальону 1 був переведений в г1рше м1сце 1з пониженням, 1 всеж не злякався, спробував боротися . А тут вчинили злочин, пог1ршили обороноздатн1сть кра1ни - це д1верс1я, я уявляю мого батька в ц1й ситуац11, в1н не виконав би злочинний наказ.
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02.04.2022 21:01 Відповісти
виконав хтось другий . тут та ситуація що цей факт треба було оприлюднити .
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02.04.2022 21:13 Відповісти
У вас совість є, диванний воїн?
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02.04.2022 22:39 Відповісти
Зливають, тварюки, бачу, домовились ще до війни
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02.04.2022 20:20 Відповісти
Кому така думка?
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02.04.2022 20:21 Відповісти
Твоєму кирівнитству.
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02.04.2022 20:25 Відповісти
ніхто вам не допоможе хлопці ваше життя лише в ваших мужніх руках ! хай вам Бог допомагає ! ви справжні козаки !
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02.04.2022 20:22 Відповісти
Звідки ви знаєте, якщо ЗСУ щось готує, то про це точно по ТБ не скажуть.
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02.04.2022 20:35 Відповісти
ви що забули хто у нас президент ? операція з вагнеревцями , з катівнею ізоляція , нарешті підкажіть де Цемах ? я ще не згадав про підготовку до війни ... запам'ятайте мої слова ніхто нічого не робитиме з блокадою Маріуполя ! вони готуються до зустрічі з ****** .
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02.04.2022 21:09 Відповісти
З того часу багато чого змінилося.
Такі як ви схожі на рос-бота, який розхитує ситуацію в країні.
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02.04.2022 21:13 Відповісти
я це лайно чув багато разів ! а колони кацапської техніки які їдуть по моїй Сумщині не розхитують ситуацію в країні ? а що змінилось вже ***** в очко заглядать не будуть ? а Цензор пише що готують зустріч ...
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02.04.2022 21:31 Відповісти
Чому немає допомоги нашим бійцям? Перед тим, як давати згоду на перемовини, треба висувати вимоги про звільнення Маріуполя.
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02.04.2022 20:31 Відповісти
Постійно згадую як Наєв, проводив навчання на перешийку, артилерія, гради, пво, танки, ворог не пройде...Два дня і Маріуполь, тепер показує гуманітарку.,є питання...
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02.04.2022 20:34 Відповісти
Невже за стільки часу і звернень хлопців про допомогу не можна було надіслати добровольців, біля воєнкоматів повно наших хлопців стоять і просяться на фронт, але їх тільки записують, а от всі, хто за оборону відповідає, навіть не згадують про допомогу, добре, що хоч ще евакуацією займаються і рахують, що вони це просто героїчно, а що там щось просять... німі і глухі.
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02.04.2022 20:36 Відповісти
Вся територія Київської області звільнена від російсько-окупаційни військ.

Про це у https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2124154511076913 Facebook повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр
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02.04.2022 20:37 Відповісти
Милосердний Боже!!! Допоможи Маріуполю, спаси громадян України, благаю!!!
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02.04.2022 20:37 Відповісти
Кто в Мариуполе.сейчас будет решаться Вами! наша свобода на Юго-Востоке!. Скоро будет очень жарко.хотя куда еще жарче. Это и будет освобождение .Простите если пишу глупости и в таком формате.
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02.04.2022 20:49 Відповісти
США та НАТО зробіть повітряний міст як можна дивитись на геноцид Українців
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02.04.2022 20:49 Відповісти
Зе и ко має відповісти за Маріуполь.
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02.04.2022 20:54 Відповісти
Диктатор розпалює конфлікти, - Папа Франциск вперше жорстко засудив Путіна за війну з Україною.

Нагадаємо, Папа Франциск планує візит у Київ.
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02.04.2022 21:15 Відповісти
У мене питання до Азова....ви там що самі по собі без будь яких команд зверху?? Тобто Залужний нічого вам не каже? Що за дивні відосики? І чому ви нічого не кажете про вже фактично підписаний договір імені Подляка/ Хітрохамії...вони оно світять пиками сьогодні ввечері на Марафоні і 'усьо уже парішалі'. Невже ще комусь не ясно що південь обміняли на Київ? Тому Азов -ваше життя дорожче руїн...не треба нам нових аеропортів і дебальцевих. Живіть!
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02.04.2022 21:44 Відповісти
Я боєць ТРО Києва і ми всі готові хоч зараз бігти на дорогу Маріуполю!
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02.04.2022 22:28 Відповісти
 
 