Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю, - полк Азов. ВIДЕО
Заступник командиру полку НГУ "Азов" друг Калина виступив із зверненням до українців 2 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ,про це йдеться у твіттері Азова.
‼️Звернення заступника командира полку АЗОВ стосовно ситуації в Маріуполі— АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022
Допоможіть нам боротися. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини👇🏼 pic.twitter.com/gvWQOhettW
Топ коментарі
+30 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар02.04.2022 20:04
+27 энергия 2_0
показати весь коментар02.04.2022 20:04
+18 время
показати весь коментар02.04.2022 20:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такі як ви схожі на рос-бота, який розхитує ситуацію в країні.
Про це у https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2124154511076913 Facebook повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр
Нагадаємо, Папа Франциск планує візит у Київ.