Росія завдала ракетного удару по Шепетівці. ВIДЕО

Росія завдала ракетного удару по Шепетівці на Хмельниччині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL

"В Шепетівці, що на Хмельниччині повідомили про вибухи. Місцеві жителі повідомляють про пожежу, що спалахнула після них. Людей закликають залишатися вдома. Відео, зняте після вибухів, без прив'язки до місцевості, показали в телеграм-каналі "Украина Online Новости Война". На відео видно клуби чорного диму, що здіймаються в небо", - сказано в повідомленні.

"Шепетівка, Хмельницька область. Місце пожежі не називаємо зі зрозумілих причин",- підписали відео автори каналу.

Із закликом залишатися вдома і не поширювати фото та відео з місця події звернувся до жителів очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Дуже прошу, зберігайте спокій, залишайтеся вдома! Прошу, утримайтеся від фото та відео у соцмережах, телеграм-каналах!" - попросив він жителів області.

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Пізніше очільник Хмельницької ОВА уточнив: російські окупанти завдали удару по промисловому об'єкту.

"Було завдано ракетного удару по промисловому об'єкту. Пожежу ліквідують працівники ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — заявив Гамалій.