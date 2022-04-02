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Росія завдала ракетного удару по Шепетівці. ВIДЕО

Росія завдала ракетного удару по Шепетівці на Хмельниччині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL

"В Шепетівці, що на Хмельниччині повідомили про вибухи. Місцеві жителі повідомляють про пожежу, що спалахнула після них. Людей закликають залишатися вдома. Відео, зняте після вибухів, без прив'язки до місцевості, показали в телеграм-каналі "Украина Online Новости Война". На відео видно клуби чорного диму, що здіймаються в небо", - сказано в повідомленні.

"Шепетівка, Хмельницька область. Місце пожежі не називаємо зі зрозумілих причин",- підписали відео автори каналу.

Із закликом залишатися вдома і не поширювати фото та відео з місця події звернувся до жителів очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Дуже прошу, зберігайте спокій, залишайтеся вдома! Прошу, утримайтеся від фото та відео у соцмережах, телеграм-каналах!" - попросив він жителів області.

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Пізніше очільник Хмельницької ОВА уточнив: російські окупанти завдали удару по промисловому об'єкту.

"Було завдано ракетного удару по промисловому об'єкту. Пожежу ліквідують працівники ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — заявив Гамалій.

Автор: 

обстріл (28449) ракети (4023) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+28
Шепетівка - батьківщина Вальки-півстакана Матвієнко, *****
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02.04.2022 20:57
+20
Конченные не угомонные касапские мрази, вам смертей мало. Чтобы вы вместе с ху.лом все сдохли.
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02.04.2022 20:58
+12
Поверь им какая-то мразь навела и уже доложила. Этих тварей ху.ло вербовали ещё за долго до войны.
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02.04.2022 21:01
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Вони шукали Павку Корчангіна !
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02.04.2022 20:57 Відповісти
Шепетівка - батьківщина Вальки-півстакана Матвієнко, *****
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02.04.2022 20:57 Відповісти
Валька - стакан или красные трусы , всю жизнь служит оркам и ненавидит Украину , где курва родилась !
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02.04.2022 21:08 Відповісти
Хорошо, что нет привязки к местности. Руснявые никогда теперь не догадаются куда именно они попали.
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02.04.2022 20:58 Відповісти
Поверь им какая-то мразь навела и уже доложила. Этих тварей ху.ло вербовали ещё за долго до войны.
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02.04.2022 21:01 Відповісти
100%, це невелике місто
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02.04.2022 21:14 Відповісти
Перед тим, як здійснити залп, русня завжди запускає безпілотники, які виявляють, а потім фіксують попадання ракети. Вірна ознака обстрілу- ввечері виникають проблеми з зв`язком і інтернетом. Значить, вночі буде обстріл.
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02.04.2022 22:12 Відповісти
Безпілотники були, але вони не могли прилетіли з Білорусі. Значить є шпигуни або зрадники на місці. Нажаль...
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03.04.2022 16:19 Відповісти
Конченные не угомонные касапские мрази, вам смертей мало. Чтобы вы вместе с ху.лом все сдохли.
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02.04.2022 20:58 Відповісти
Зачекайте, арахамія домовляється.
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02.04.2022 20:59 Відповісти
Агрохімія іде за кацапським кораблем , бо воно домовляєтьс про нейтральний статус нашоі краіни !
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02.04.2022 21:11 Відповісти
я худею с этих идиотов о чем они там договариваются? они что больные или кто-то что-то нам не договаривает?
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02.04.2022 21:17 Відповісти
Всі стратегічні обєкти дуже добре видно на картах гугла. На цей раз не повезло нафтобазі брсм нафта.
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02.04.2022 21:02 Відповісти
Та у відкритих джерелах повно сюжетів про це місто і завод, і те що на ньому ремонтували
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02.04.2022 23:09 Відповісти
Чим вєпашити? Асфальтом в який зе-лох закатав вітчизняну ракетну програму? Чи може будапештським меморандумом за яким чучма подарував рашистам тисячу баластічних ракет і бомбардувальників?
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02.04.2022 21:16 Відповісти
А чем ********* по Белгороду,по складу боеприпасов?
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02.04.2022 21:20 Відповісти
Точка у, максимум б'є на 150 км. Більш дальнобійних ракет у ЗСУ немає. А все завдяки зе-команді
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02.04.2022 21:41 Відповісти
Наверно и пост мой из-за этого удалили.
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02.04.2022 22:02 Відповісти
Значить треба бити у відповідь.
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02.04.2022 21:02 Відповісти
наверное они так самоутверждаются...
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02.04.2022 21:03 Відповісти
https://fb.watch/c8i35M_vGX/?fbclid=************************************************************* https://fb.watch/c8i35M_vGX/ Ілля Новіков про факти звірства рашистів в Бучі під Києвом
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02.04.2022 21:03 Відповісти
Скоріш всього нафтобаза. В Шепетівці також потужні оборонні підприємства. Щодо не викладувати відео чи фото, то дурня. У вік супутників, дронів та повної диджіталізації не працює. В Україні забороняють, а іноземні інформ агенства викладають все з детальним описом.
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02.04.2022 21:05 Відповісти
Треба заборонити іноземним інформагенціям - свобода преси закінчується там, де починається небезпека для життя і громадського порядку в Україні.
Якби викладування фото і відео було дурнею, то звідки беруться десятки затриманих "фотографів", які надсилають знімки на російські номери.
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02.04.2022 21:34 Відповісти
Я тут живу і служу. Наразі зарево як вдень. Та нафтобаза була маленька і палива там була крапля. У місті паніки немає. Дівки неповнолітні ходять і селфі роблять.
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02.04.2022 21:06 Відповісти
Ми також вже це напередодні проходили, так неприємно, купа диму, але все одно рабсейскій карабль іде нах.й на всіх фронтах.
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02.04.2022 21:17 Відповісти
Є думки чому не спрацювало ППО? Навіть сирени не було.
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02.04.2022 21:18 Відповісти
Павел Корчагин уже в гробу перевернулся, после обстрелла рф Шепетовки
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02.04.2022 21:08 Відповісти
Нічого, он у агрохамії з подоляком є домовленості крутіші ніж 5 стаття нато!
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02.04.2022 21:13 Відповісти
В нас навіть сирени не було.Правда Шепетівка далеко від мене.Не встигли спрацювати.З території Білорусі напевно вдарили.Є відео в твіттері,що москалі тягнуть іскандери в глиб Білорусі.Незрозуміло тільки для чого.
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02.04.2022 21:14 Відповісти
Київщина звільнена, наша артилерія наближається все блище до бульборусії.
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02.04.2022 21:18 Відповісти
Були сирени, але ми не могли і подумати, що так близько. Можуть і з переміщеними приїхати.
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02.04.2022 21:26 Відповісти
В нас тільки 5 хвилин тривала сирена,приблизно о 18.00,тому і написав,що не було.
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02.04.2022 21:34 Відповісти
Вот именно!!Под видом беженцев многие "укатили"., об этом нельзя не знать.., но думаю, что и без них в век хакеров и интернета с картами все всё и так знают..
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02.04.2022 22:56 Відповісти
Кацапстан повинен бути знищений!
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02.04.2022 21:16 Відповісти
І до Шепетівки вже добралися, падлюки.
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02.04.2022 21:46 Відповісти
Думаю, що без "допомоги" тут не обійшлося, можливо, навіть заїзжої.
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02.04.2022 21:50 Відповісти
Русня ще з часів СРСР хіба не знає, які військові об`єкти де знаходяться???
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02.04.2022 22:15 Відповісти
Москалі знають, що там було за часів "совка". Тому, скоріш за все, орки беруть за основу відомі їм старі дані і роблять поправку за наводкою конзерв та корисних идийотів.
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02.04.2022 22:43 Відповісти
Таке враження, що пишуть дикі люди, що Гугл-мап ніколи не бачили. Ви там навіть свою машину впізнаєте, якщо вона стояла в момент зйомки. І це безкоштовний аккаунт, а бувають ще й платні, де деталізація ще вище.
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02.04.2022 22:46 Відповісти
Справа не в тому, що знають чи не знають.., дійсно, що знають.., а справа в тому, що вже і туди гасять..А мир вокруг -"загадочный", всё наблюдает за нашей серой зоной..
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02.04.2022 22:54 Відповісти
Орки поки всі міста України не"обійдуть" - не відчепляться.
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03.04.2022 00:02 Відповісти
чтоб у вас так сто лет горело, рашисты проклятые...
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02.04.2022 22:00 Відповісти
Всех наводчиков - к стенке без суда и следствия! Перед этим основательно проработать всё живое на теле имеющимися подручными средтвами. Замочалить - и замочить гнид иудовских, остальных искать, котрых в Украине, увы, развелось немало. За поимку ублюдочных всем патриотам нашим щедро выплачивать премиальные, как за каждый пригнанный вражий танк и иную боевую технику.
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02.04.2022 22:52 Відповісти
А я служив строкову у Шепетівці у 1995-96 рр.
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02.04.2022 23:18 Відповісти
 
 