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Великий бізнес має підтвердити європейський вибір України, - Ємченко. ВIДЕО

Бізнес має підтвердити європейський вектор розвитку країни та зробити все можливе для швидкої та успішної інтеграції української економіки до єдиного європейського простору.

Про це заявила директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко, передає Цензор.НЕТ.

"Одним з елементів та ознак перемоги буде інтеграція України до Європейського Союзу. Це означатиме, що українська економіка має трансформуватися, ухвалити та провести в собі реформи. А український бізнес має підтвердити, що підтримує інтеграцію українських ринків із європейськими", - повідомила Ємченко в інтерв'ю телеканалу "Україна24".

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Вона підкреслила, що компанія SCM як найбільший національний інвестор та її власник Рінат Ахметов як найбільший національний інвестор однозначно підтверджує та підтримує європейський вектор розвитку України.

"Ми абсолютно точно готові конкурувати на європейських ринках. Ми це вже робимо. Ми абсолютно точно готові змінювати себе, інвестувати в наші підприємства тощо, продовжувати інвестувати для того, щоб відповідати європейським правилам і стандартам. І ми абсолютно точно готові підтримувати в Україні необхідні реформи", - зазначила Ємченко.

Автор: 

Ахметов Рінат (2358) бізнес (1976) євроінтеграція (502) СКМ (75) Євросоюз (13406)


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Топ коментарі
+17
Паны олигархи активно готовятся к Большому Дербану денег на восстановление страны. И это будет вызовом для всей страны. Надеюсь Европа, Штаты и другие наши партнёры лишат их этой возможности впринципе и не допустят всю эту шушеру к корыту. Вот в этом вся наша и проблема, что у нас крупнейшие "инвесторы" ахметовы-коломойские-фирташи со стадами своих прихлебателей в Раде, министерствах, СМИ
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09.04.2022 13:19
+7
наступним президентом повинен стати військовий
а то бєні, єрмаки, татарови розкрадуть всі гроші ..
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09.04.2022 14:04
+6
У меня стойкое впечатление, что под Флагом этой Войны, хотят легализировать в ЕС пана Коломойского.
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09.04.2022 13:12
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Арестович вже звинуватив Клопотенка у нападі московії через борщ?
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09.04.2022 13:08 Відповісти
У меня стойкое впечатление, что под Флагом этой Войны, хотят легализировать в ЕС пана Коломойского.
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09.04.2022 13:12 Відповісти
Паны олигархи активно готовятся к Большому Дербану денег на восстановление страны. И это будет вызовом для всей страны. Надеюсь Европа, Штаты и другие наши партнёры лишат их этой возможности впринципе и не допустят всю эту шушеру к корыту. Вот в этом вся наша и проблема, что у нас крупнейшие "инвесторы" ахметовы-коломойские-фирташи со стадами своих прихлебателей в Раде, министерствах, СМИ
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09.04.2022 13:19 Відповісти
Согласен! Могу сказать, что нужно предпринять? Но не скажу.
Надеюсь, в рядах ВСУ найдутся нужные полковники, в нужное время.
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09.04.2022 13:28 Відповісти
Из "нужных полковников" у нас есть разве что полковники Арестовичи!
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09.04.2022 14:04 Відповісти
В данном случае, я вашей безнадёге, даже не сочувствую.
...и не знаю, что вам ещё надо, что бы придти в себя...
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09.04.2022 14:19 Відповісти
Не буде олігархічний бізнес, що керує Зеленським переорієтовуватись на ЄС - там треба податки сплачувати (а не офшорити), та людям давать пристойну зарплату. Вони будуть і далі юлить і брехати, доки їх народ не випре з ккраїни.
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09.04.2022 20:31 Відповісти
хоспаді, всі ці пінчуки ахмєтови порошенкі коломойські... намагаються з диких хапуг- новоруських 90х, за секунду не стануть бізнесменами європейського чи американьского рівня. *Альо гараж, пойдьом кофє піть*
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09.04.2022 13:15 Відповісти
Допоки буде чутна кацапська проклята мова від влади та політиків???
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09.04.2022 13:28 Відповісти
Як?! Так у Європі необхідно вести чесний бізнес, за чесними правилами. А це значить - повністтю сплачувати податки! Чі піде на це український великий бізнес? Вгадайте з одного разу.
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09.04.2022 13:34 Відповісти
наступним президентом повинен стати військовий
а то бєні, єрмаки, татарови розкрадуть всі гроші ..
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09.04.2022 14:04 Відповісти
А если не захотят , то что ?
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09.04.2022 14:28 Відповісти
Тоді всіх на палю.
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09.04.2022 15:46 Відповісти
Наталя Ємченко також є головою редакційної ради телеканалу «Україна» і членом Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова

шмара гудка, нє?
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09.04.2022 14:30 Відповісти
 
 