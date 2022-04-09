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44-а артилерійська бригада показала результати своєї роботи по техніці російських окупантів. ВIДЕО

44-а окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола показала техніку російських окупантів, знищену воїнами бригади.

Про це розповів голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш, передає Цензор.НЕТ.

"Дивіться уважно, вороги, що вас чекає. Наша 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола працює! Слава Україні!" - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка військ РФ під Києвом. ФОТОрепортаж

Автор: 

44 артилерійська бригада (35) Труш Володимир (21)


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Топ коментарі
+38
Такие ролики поднимают настроение и радуют душу. Спасибо большое Украинским Воинам. Вы лучшие.
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09.04.2022 16:30
+36
Шишкин. Утро в лесу.
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09.04.2022 16:28
+35
командний пункт розйобаний це мега круто,пишаємось вами хлопці 👍
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09.04.2022 16:30
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Шишкин. Утро в лесу.
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09.04.2022 16:28 Відповісти
Без медведей... Картина маслом....
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09.04.2022 16:32 Відповісти
Картіна "Vзяли Zащеку"
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09.04.2022 16:46 Відповісти
Такие ролики поднимают настроение и радуют душу. Спасибо большое Украинским Воинам. Вы лучшие.
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09.04.2022 16:30 Відповісти
командний пункт розйобаний це мега круто,пишаємось вами хлопці 👍
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09.04.2022 16:30 Відповісти
Слава Збройним Силам України!!!!
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09.04.2022 16:35 Відповісти
Наші ЗСУ - найкращі в світі!!!!
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09.04.2022 16:36 Відповісти
95 ОДШ бригада - ось де не поталанило підрозділу з номером .
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09.04.2022 16:38 Відповісти
Коли вже хворі перестануть таку дичину нести? 95 ЖДШБ краща!
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09.04.2022 17:12 Відповісти
Командование Десантно-штурмовых войск в пятницу, 8 апреля сообщило, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили четыре российских вертолета в Харьковской области. https://www.youtube.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #украина https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82 #десант

ЕЩЁ
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09.04.2022 21:01 Відповісти
Наверняка Арестович с Подоляком огонь бригады корректировали, А Шефир с Трухиным этот огонь и вели. У нас же сейчас, что не победа, так это заслуга офиса президента и его дружков,
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09.04.2022 16:38 Відповісти
... еще радистка Юля / позивной ******* / ...
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09.04.2022 16:44 Відповісти
Парни, вы - Герои. Не останавливайтесь, не уставайте никогда, здоровья Вам и удачи.
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09.04.2022 16:42 Відповісти
Лейтенант в/ч 64044 Алєксєй Бичков.
Руський фашист, який на відео для друга ґвалтував однорічну дитину….

+79182988362

Це треба бути не те що виродком. Просто останньою мразотою, якій не місце в цьому світі.

Ще трохи особистих даних:
Бычков Алексей Александрович, 01.05.1997г.р., паспорт 0711N534822 от 12.05.2011, зарег.: Ставропольский край, с. Киевка, ул. Степная, 47, тел. (961)472-77-10, водительское уд. 2623N938001 от 08.08.2015. Возможно сейчас в Краснодарском крае: 08.03.2022 управлял ТС ВАЗ21102, оформлен штраф за перевозку детей без детского кресла, а/м зарегистр. за Цекрес Анастасией Павловной, 04.07.1991, Краснод.край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, 94, тел. (918)2680473.

❗️UPD: Телефон дружини та матері дитини!
8 (989) 237-56-86
Бычкова Марина Викторовна
Краснодарский край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, дом 31.
Паспорт 0321 N 896043
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09.04.2022 16:42 Відповісти

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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09.04.2022 16:44 Відповісти
Смерть цапам!
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09.04.2022 16:46 Відповісти
на атомы псину вонючую поразбирать!!!
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09.04.2022 16:47 Відповісти
Підкажіть трек
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09.04.2022 16:50 Відповісти
Шукаю сам.
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09.04.2022 16:55 Відповісти
Не русні, а россні!!! Вони не руси!!! А орки, або россня!
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09.04.2022 17:03 Відповісти
СУПЕР!
Однако пока нигде не видно инфы о применении нашими войсками хваленой "Кольчуги" (или "Кольчуги-М"). За неё соразработчики из Украины еще в далеких 80-х были удостоены высоких наград и почестве на госуровне. Ну и? Вполне возможно, что в нынешних условиях военного времени это засекреченные данные. А этот кломплекс сейчас так пригодлася бы нашим войскам для завщиты народа!
- "Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
Израиль... Твоих детей-сыновей и матерей в Украине многие и многие тысячи. Все они тоже под обстрелами и бомбардировками, всех их ракеты и бомбы могут превратить в кровавые куски плоти. Могут... Ежели не будет предоставлен властями сей державы для Украины столь эффективный комплекс под названием "Железный купол".
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09.04.2022 17:05 Відповісти
А как вы себе представляете инфу про работу ПВО страны? Может еще с геопривязкой позиции показать?
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09.04.2022 18:36 Відповісти
Звіряток шкода (білочок, зайчиків, лисиць, котиків, песиків тощо...)
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09.04.2022 17:07 Відповісти
Як кацапи зайшли в ліс звірятка від сморіду повтікали в степ.
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09.04.2022 18:42 Відповісти
СУПЕР!
Однако пока нигде не видно инфы о применении нашими войсками хваленой "Кольчуги" (или "Кольчуги-М"). За неё соразработчики из Украины еще в далеких 80-х были удостоены высоких наград и почестве на госуровне. Ну и? Вполне возможно, что в нынешних условиях военного времени это засекреченные данные. А этот кломплекс сейчас так пригодлася бы нашим войскам для завщиты народа!
- "Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
Израиль... Твоих детей-сыновей и матерей в Украине многие и многие тысячи. Все они тоже под обстрелами и бомбардировками, всех их ракеты и бомбы могут превратить в кровавые куски плоти. Могут... Ежели не будет предоставлен властями сей державы для Украины столь эффективный комплекс под названием "Железный купол".
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09.04.2022 17:11 Відповісти
Смерть русні!
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09.04.2022 17:30 Відповісти
Это заслуга Воинов
Никто не сможет их у них отобрать
Главное ролик показать по России -- пусть ,,радуются ,,
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09.04.2022 18:39 Відповісти
Хлопці, вам респект. Смерь русні...
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10.04.2022 03:22 Відповісти
 
 