УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15127 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 754 5

Маріупольський драмтеатр: американський телеканал CBSNews опублікував нові кадри руйнації після російських бомбардувань. ВIДЕО

Американський телеканал CBSNews опублікував нові кадри руйнації маріупольського драмтеатру після російських бомбардувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозйомка здійснена за допомогою безпілотника.

Дивіться також: Біля будівлі драмтеатру у Маріуполі був напис "Дети", який можна було побачити з повітря. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3231) обстріл (28486)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
русские твари.
показати весь коментар
11.04.2022 18:26 Відповісти
тільки люта смерть москалів може змити їх маленьку частинку їх діянь!
показати весь коментар
11.04.2022 18:28 Відповісти
Скільки зруйнованих життів, поки їх власні міста не почнуть палати вони не зупиняться.
показати весь коментар
11.04.2022 18:32 Відповісти
мышебратья? асвабадители?
горите в аду....твари...еще при жизни !!!!
показати весь коментар
11.04.2022 18:53 Відповісти
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
показати весь коментар
11.04.2022 19:03 Відповісти
 
 