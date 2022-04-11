Маріупольський драмтеатр: американський телеканал CBSNews опублікував нові кадри руйнації після російських бомбардувань. ВIДЕО
Американський телеканал CBSNews опублікував нові кадри руйнації маріупольського драмтеатру після російських бомбардувань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозйомка здійснена за допомогою безпілотника.
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горите в аду....твари...еще при жизни !!!!