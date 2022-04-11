Мариупольский драмтеатр: американский телеканал CBSNews опубликовал новые кадры разрушения после российских бомбардировок. ВИДЕО
Американский телеканал CBSNews опубликовал новые кадры разрушения мариупольского драмтеатра после российских бомбардировок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеосъемка сделана с помощью беспилотника.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
горите в аду....твари...еще при жизни !!!!