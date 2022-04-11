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Мариупольский драмтеатр: американский телеканал CBSNews опубликовал новые кадры разрушения после российских бомбардировок. ВИДЕО

Американский телеканал CBSNews опубликовал новые кадры разрушения мариупольского драмтеатра после российских бомбардировок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеосъемка сделана с помощью беспилотника.

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Мариуполь (5713) обстрел (27151)


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русские твари.
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11.04.2022 18:26 Ответить
тільки люта смерть москалів може змити їх маленьку частинку їх діянь!
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11.04.2022 18:28 Ответить
Скільки зруйнованих життів, поки їх власні міста не почнуть палати вони не зупиняться.
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11.04.2022 18:32 Ответить
мышебратья? асвабадители?
горите в аду....твари...еще при жизни !!!!
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11.04.2022 18:53 Ответить
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
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11.04.2022 19:03 Ответить
 
 