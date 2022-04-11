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Як відбувається примусова мобілізація в ОРДЛО. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як в окупованій Луганщині буквально відловлюють людей та мобілізують до частин терористів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє користіувач твітера Східний.

Він зазначив: "Ось так відбувається мобілізація до лав армії так званої "ЛНР". Хлопець спробував втекти, але, на жаль. Пощастило, що стріляти відразу не стали... Хоча, адже він цілий потрібен на фронт".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Видишь, бегут за пацаном", - люди фізично втікають від примусової мобілізації в окупованому Луганську. ВIДЕО

Автор: 

мобілізація (3057) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+59
орали - расея! расея. ну вот пришла. кушайте.
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11.04.2022 21:33
+42
Пітарас 18 літній, свиноматці своїй подякуй, яка під українську техніку кидалась і ричала, путя, введі. От він вам тварям ввів по самі помідори. Надіюсь папаню твого вже в рову собачкі доїдають.
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11.04.2022 21:36
+34
Я его узнал он справа смотрит в даль
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11.04.2022 21:39
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орали - расея! расея. ну вот пришла. кушайте.
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11.04.2022 21:33 Відповісти
никто там не орал, кроме найнятьіх артистов,которьіх бьіло мало, их туда-сюда возили, потому митингов никогда не бьіло одновременно в Луганске и Донецке, а только по очереди , их просто оккупировали
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11.04.2022 21:38 Відповісти
да шо вы говорите? я ваши переговоры слушал с 14 года. - да пацаны, щас наши идут на славянск. - да расияне. будем мочить укропов. так что не трынди.
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11.04.2022 21:42 Відповісти
Не надо, читал тогда форумы Краматорск/Славянск, почти все было проукраинское. А ваты везде полно, и в Днепре и в Киеве!
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11.04.2022 21:56 Відповісти
10% ипаньков было. Которых готовили заранее и спонсировали. Плюс накрутка пропагандой, как сейчас рашиков. ТВ то тогда свободно вещало кацапское.
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11.04.2022 21:43 Відповісти
да нихрена. все поголовно. бабы вещали - у нас на улице укропы. мочите их пацаны. а теперь они переобулись. Украина помаги! хрен вам. в ростов нафуй.
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11.04.2022 22:00 Відповісти
а митинги ... в то время их никто не сгонял сами перлись... орали россия
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11.04.2022 22:01 Відповісти
послушай, мой россиянин кум с фамил. Чехов от туда и вся его родня была тогда там и все-все-все шли на реф как на праздник! может быть потом и одумались и тд, но поздно с Боржоми. на сейчас шваль с ордло и крыма + нечесть с дальних уголков эрэфии воюет с украинцами.
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11.04.2022 22:29 Відповісти
Я его узнал он справа смотрит в даль
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11.04.2022 21:39 Відповісти
Шо, прямо все так и орали? И сколько этому парню было тогда лет?
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11.04.2022 21:42 Відповісти
а какая разница?
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11.04.2022 21:45 Відповісти
Цей сам вряд чи кричав - 8 років назад ще дитя було. А мамка з папкою надіюсь задоволені...
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11.04.2022 21:43 Відповісти
Глубже смотрите в суть. Этот парень, по умолчанию, биомусор. Пусть идет служить и в первые 30 сек откинет ласты, чем потом Украина будет делать с него человека. ИМХО
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11.04.2022 21:46 Відповісти
Скоро по городам луганды будут ходить только ватные бабы и собаки.
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11.04.2022 21:35 Відповісти
насчет баб, я бы не был таким оптимистичным
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11.04.2022 21:38 Відповісти
Да уж, эти им навоюют
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11.04.2022 21:36 Відповісти
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11.04.2022 21:36 Відповісти
Сарказм походу...
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11.04.2022 21:44 Відповісти
Зато без бендер.
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11.04.2022 21:36 Відповісти
Пітарас 18 літній, свиноматці своїй подякуй, яка під українську техніку кидалась і ричала, путя, введі. От він вам тварям ввів по самі помідори. Надіюсь папаню твого вже в рову собачкі доїдають.
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11.04.2022 21:36 Відповісти
Це папаня...

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11.04.2022 21:42 Відповісти
красивое
п.с. а вот говорят что негров на домбасе нету. врут, суки, врут, причем нагло. ну вот же он, вот он - НЕГР
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11.04.2022 21:44 Відповісти
А це дядя

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11.04.2022 21:43 Відповісти
но-но, я бы попросил. это элитный кадровый спецназ рф
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11.04.2022 21:48 Відповісти
Тєрмінатор, ****
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11.04.2022 21:54 Відповісти
Айл би бак
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11.04.2022 22:14 Відповісти
где то рядом должна быть жирная собака Баскервилей.
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11.04.2022 21:56 Відповісти
Путен памаги, путен, введи вайска!
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11.04.2022 21:36 Відповісти
Тупые умных к себе затянут и их уничтожат тоже.
Власть тупых на донбассе.
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11.04.2022 21:37 Відповісти
"Сняли с поезда , и в Нацгвардию"
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11.04.2022 21:38 Відповісти
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11.04.2022 21:40 Відповісти
чем больше снимут тем лутьше.
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11.04.2022 21:43 Відповісти
Почему россия, всегда то, что про нас придумывает - то потом в ней самой и происходит?
Это их Бог наказывает?
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11.04.2022 21:41 Відповісти
У нас такого нет. Воюют исключительно профильные люди и добровольцы.
русский мир опять показал во всех его проявлениях - конченный
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11.04.2022 21:39 Відповісти
Правильно делают, что мобилизируют вот таких молодых людей. Лучше сразу его законтачить пулей на поле боя, чем потом с ним сюсюкаться, когда домбас будет освобожден от орков.
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11.04.2022 21:41 Відповісти
Может и так)
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11.04.2022 21:43 Відповісти
Как раз этот и не потерян еще для жизни. Явно обладает интеллектом для понимания пистеца. А вот процентов 50 мобиков тупо сами пришли, потому что начальник на работе сказал. И тогда еще был шанс затихариться.
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11.04.2022 21:45 Відповісти
Увы, там все потерянные...
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11.04.2022 21:53 Відповісти
все с интеллектом уже выехали на свободную часть Украины, он значит планировал счастливую жизнь в "днр", но что-то пошло не так
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11.04.2022 22:30 Відповісти
Более того, я сейчас обьясню. У этого хлопца было окно в 8 лет. В 8 гребанных лет. На подконтрольной Украине територии для них делалось все: льготное вступление, стипендия по началу, а дальше как будешь учиться, всякие программы для детей кормильцев. Если не воспользовался этой халявой - значит ты тупой дегенерат и нахер ты тут не нужен!!!
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11.04.2022 22:44 Відповісти
Та всякое и у нас есть. Особенно из небольших населенных пунктов.
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11.04.2022 21:44 Відповісти
Щось Сивоха мовчить, а це доречі угнітають вільний народ домбаса!
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11.04.2022 21:39 Відповісти
Попалось, на паради ходив рашистський паспорт теж отримав, тепер до орків лав вперед за прутіна!
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11.04.2022 21:40 Відповісти
шагом, арш, ать, два!!!
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11.04.2022 21:59 Відповісти
Этих в Финляндию готовят.Движуха там какая-то у границ
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11.04.2022 21:43 Відповісти
Что посеешь то и пожнёшь
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11.04.2022 21:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l4oBV_WVA7s А ентот сбежал )))))))
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11.04.2022 21:44 Відповісти
***** не шкода вати, ні мальчіков ні старушек. Самі просяться в коректувальників вогню навіть по своєму місту, займаються шпигунством і пропагандю на підконтрольній нам територіі
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11.04.2022 21:45 Відповісти
До речі це чистий воєнний злочин...
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11.04.2022 21:46 Відповісти
Ого, заградотряд прям у подьезда. Теперь этого Асвабадителя погонят других освобождать.
Это и есть встать с колен раком или снизу еще постучатся?
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11.04.2022 21:51 Відповісти
Естественный отбо
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11.04.2022 21:58 Відповісти
як занапастили українську землю москалі
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11.04.2022 21:59 Відповісти
Спасиба расия за помащь (с) лугандон
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11.04.2022 22:02 Відповісти
А шо такое? Русский мир не нравится?
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11.04.2022 22:10 Відповісти
"кормільци" перетворюються на "асвабадітєлєй"...і це болісний процес
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11.04.2022 22:13 Відповісти
Зовсім не жалко цих паскуд вони ненавиділи Украіну і кликали путіна ,тепер хай здихають.
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11.04.2022 22:52 Відповісти
Даже если их силком забирают в армию то почему нам надо жалеть. Они сами, их родители выбирали судьбу. Не уехали - значит все устраивало.
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11.04.2022 23:05 Відповісти
Дебиловязация донбаситов. Забритиезация лугандонцев. Весьма!
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11.04.2022 23:16 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть, а камні с нєба кагда будуть ? Проста очінь інтірєсна !
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11.04.2022 23:23 Відповісти
Якби мало хоч трохи розуму, то наділо б військову форму "асвабадітелей" і ходило б у ній на прогулянку, а як зовсім дурне, то і фіг з ним.
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11.04.2022 23:28 Відповісти
 
 