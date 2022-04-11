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Як відбувається примусова мобілізація в ОРДЛО. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як в окупованій Луганщині буквально відловлюють людей та мобілізують до частин терористів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє користіувач твітера Східний.
Він зазначив: "Ось так відбувається мобілізація до лав армії так званої "ЛНР". Хлопець спробував втекти, але, на жаль. Пощастило, що стріляти відразу не стали... Хоча, адже він цілий потрібен на фронт".
Топ коментарі
+59 оззи
показати весь коментар11.04.2022 21:33
+42 Анатолий Воробей #479779
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+34 Крэйда Гібсон
показати весь коментар11.04.2022 21:39
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п.с. а вот говорят что негров на домбасе нету. врут, суки, врут, причем нагло. ну вот же он, вот он - НЕГР
Власть тупых на донбассе.
Это их Бог наказывает?
русский мир опять показал во всех его проявлениях - конченный
Это и есть встать с колен раком или снизу еще постучатся?