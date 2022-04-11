Як відбувається примусова мобілізація в ОРДЛО. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як в окупованій Луганщині буквально відловлюють людей та мобілізують до частин терористів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє користіувач твітера Східний.

Він зазначив: "Ось так відбувається мобілізація до лав армії так званої "ЛНР". Хлопець спробував втекти, але, на жаль. Пощастило, що стріляти відразу не стали... Хоча, адже він цілий потрібен на фронт".

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