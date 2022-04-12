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Наступ російських окупантів на Луганщині гальмує затяжний дощ, - Гайдай. ВIДЕО

Наступ російських окупантів гальмується через затяжний дощ на Луганщині, який прогнозують на декілька днів.

Про це у повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Наступ росіян гальмується через затяжний дощ на Луганщині", - розповів очільник області.

Він зазначив, що позавчора і вчора окупанти почали стягувати важку техніку у великому обсязі, сотнями одиниць від віддалених районів вже ближче до лінії фронту.

"А це говорить, що сьогодні-завтра мав би початись наступ. Але сьогодні у нас почався дощ і не маленький, і, за прогнозом, цей дощ триватиме декілька днів. І це на 100% піде нам на руку, тому що Луганщина – це все ж таки більш сільська місцевість, і є декілька доріг, по яких можна пересуватись технікою. І це треба вишикуватись в колону, а це легка мішень, легка ціль для наших захисників", - зауважив Гайдай.

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Він також повідомив, що обстріли мирних міст на Луганщині посилилися, у Рубіжному та Попасній тривають позиційні бої в середині міст.

"Підконтрольні окупантам частини Рубіжного та Попасної- заблоковані для нас. Ані вивезти людей, ані завезти гуманітарку туди можливості немає. Вчора по Лисичанську рашисти вгатили ракетою "Точка-У", - наголосив керівник ОВА.

Автор: 

армія рф (17468) дощі (108) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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Топ коментарі
+28
В даному випадку проблема для них мокра українська земля ...
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12.04.2022 12:45
+26
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12.04.2022 12:46
+18
Тримайтесь хлопці.
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12.04.2022 12:44
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до четверга дождь ,я посмотрел прогноз
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12.04.2022 12:43 Відповісти
Весь апрель дожди будут. Гоняю на велике и у велосипедистов есть "дисциплина" весь апрель ездить на велике каждый день в любую погоду. Это ад, я вам скажу

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12.04.2022 14:03 Відповісти
Там же танки-кабріолети, без верха. Дощ то реальна проблема.
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12.04.2022 12:43 Відповісти
В даному випадку проблема для них мокра українська земля ...
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12.04.2022 12:45 Відповісти
Тримайтесь хлопці.
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12.04.2022 12:44 Відповісти
Бог все бачить
та допомагає як може.
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12.04.2022 12:45 Відповісти
скоро домой из Испании, Серж?без тебя никак не справимся...
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12.04.2022 12:53 Відповісти
У природы нет плохой погоды, а ви їх проутюжте артилерією, якщо таке скупчення
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12.04.2022 12:45 Відповісти
Так так - треба підсушити, а по можливості і підсмажити.
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12.04.2022 12:55 Відповісти
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12.04.2022 12:46 Відповісти
Огородный сезон начался. Не злите бабушек. ))
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12.04.2022 12:51 Відповісти
А казали танки грязі не баяцца.
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12.04.2022 12:46 Відповісти
"Деревья, и птицы, и звери лесные - пусть будут воинством мне"
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12.04.2022 12:47 Відповісти
фільм"Аватар"?
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12.04.2022 12:57 Відповісти
Индиана Джонс
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12.04.2022 13:36 Відповісти
У Харкові теж дощ не вщухає..
Завтра кацапи будуть волать про климатичну зброю, вироблену в биолабораторіях України.
Кацапи, такі кацапи
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12.04.2022 12:47 Відповісти
Господь, Господь нам впоміч!!! "Коня готовят на день битвы, НО Победа от Господа"!!! Бог дарует Победу!!!!
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12.04.2022 12:52 Відповісти
Всі боги рідні допомогають у захисті рідноі землі.Слава Роду!!
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12.04.2022 13:07 Відповісти
Це бендерівський дощ! На кацапії треба щаборонити його і розстріляти.
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12.04.2022 13:15 Відповісти
Навіть природа проти орків.
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12.04.2022 13:18 Відповісти
дякуємо пане Дощ... і озима нап"ється і орда захлинеться...
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12.04.2022 13:36 Відповісти
Будь-які погодні негаразди - на допомогу захисникам.
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12.04.2022 13:38 Відповісти
Jescho u mokshan jaica hoditj meshajet.
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12.04.2022 13:48 Відповісти
знищення доріг бульдозерами може бути найсильнішою зброєю в цій війні.
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12.04.2022 15:09 Відповісти
Асфальт же ложили... шоб танкам по нему было ехать удобно...
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12.04.2022 16:31 Відповісти
 
 