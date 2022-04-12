Наступ російських окупантів на Луганщині гальмує затяжний дощ, - Гайдай. ВIДЕО

Наступ російських окупантів гальмується через затяжний дощ на Луганщині, який прогнозують на декілька днів.

Про це у повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Наступ росіян гальмується через затяжний дощ на Луганщині", - розповів очільник області.

Він зазначив, що позавчора і вчора окупанти почали стягувати важку техніку у великому обсязі, сотнями одиниць від віддалених районів вже ближче до лінії фронту.

"А це говорить, що сьогодні-завтра мав би початись наступ. Але сьогодні у нас почався дощ і не маленький, і, за прогнозом, цей дощ триватиме декілька днів. І це на 100% піде нам на руку, тому що Луганщина – це все ж таки більш сільська місцевість, і є декілька доріг, по яких можна пересуватись технікою. І це треба вишикуватись в колону, а це легка мішень, легка ціль для наших захисників", - зауважив Гайдай.

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Він також повідомив, що обстріли мирних міст на Луганщині посилилися, у Рубіжному та Попасній тривають позиційні бої в середині міст.

"Підконтрольні окупантам частини Рубіжного та Попасної- заблоковані для нас. Ані вивезти людей, ані завезти гуманітарку туди можливості немає. Вчора по Лисичанську рашисти вгатили ракетою "Точка-У", - наголосив керівник ОВА.