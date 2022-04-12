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Наступление российских оккупантов на Луганщине тормозит затяжной дождь, - Гайдай. ВИДЕО

Наступление российских оккупантов тормозится из-за затяжного дождя в Луганской области, который прогнозируют на несколько дней.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Наступление россиян тормозится из-за затяжного дождя в Луганской области", - рассказал глава области.

Он отметил, что позавчера и вчера оккупанты начали стягивать тяжелую технику в большом объеме, сотнями единиц от отдаленных районов уже ближе к линии фронта.

"А это говорит, что сегодня-завтра должно было начаться наступление. Но сегодня у нас начался дождь и не маленький, и, по прогнозу, этот дождь будет длиться несколько дней. И это на 100% пойдет нам на руку, потому что Луганщина - это все же более сельская местность, и есть несколько дорог, по которым можно передвигаться на технике. И это нужно выстроиться в колонну, а это легкая мишень, легкая цель для наших защитников", - отметил Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ночного обстрела окрестностей Северодонецка и Горского разрушены почти все коммуникации, - Гайдай

Он также сообщил, что обстрелы мирных городов в Луганской области усилились, в Рубежном и Попасной продолжаются позиционные бои внутри городов.

"Подконтрольные части Рубежного и Попасной оккупантам – заблокированы для нас. Ни вывезти людей, ни завезти гуманитарку туда возможности нет. Вчера по Лисичанску рашисты ударили ракетой "Точка-У", – подчеркнул руководитель ОВА.

армия РФ (19318) дожди (229) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+28
В даному випадку проблема для них мокра українська земля ...
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12.04.2022 12:45
+26
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12.04.2022 12:46
+18
Тримайтесь хлопці.
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12.04.2022 12:44
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до четверга дождь ,я посмотрел прогноз
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12.04.2022 12:43 Ответить
Весь апрель дожди будут. Гоняю на велике и у велосипедистов есть "дисциплина" весь апрель ездить на велике каждый день в любую погоду. Это ад, я вам скажу

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12.04.2022 14:03 Ответить
Там же танки-кабріолети, без верха. Дощ то реальна проблема.
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12.04.2022 12:43 Ответить
В даному випадку проблема для них мокра українська земля ...
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12.04.2022 12:45 Ответить
Тримайтесь хлопці.
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12.04.2022 12:44 Ответить
Бог все бачить
та допомагає як може.
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12.04.2022 12:45 Ответить
скоро домой из Испании, Серж?без тебя никак не справимся...
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12.04.2022 12:53 Ответить
У природы нет плохой погоды, а ви їх проутюжте артилерією, якщо таке скупчення
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12.04.2022 12:45 Ответить
Так так - треба підсушити, а по можливості і підсмажити.
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12.04.2022 12:55 Ответить
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12.04.2022 12:46 Ответить
Огородный сезон начался. Не злите бабушек. ))
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12.04.2022 12:51 Ответить
А казали танки грязі не баяцца.
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12.04.2022 12:46 Ответить
"Деревья, и птицы, и звери лесные - пусть будут воинством мне"
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12.04.2022 12:47 Ответить
фільм"Аватар"?
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12.04.2022 12:57 Ответить
Индиана Джонс
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12.04.2022 13:36 Ответить
У Харкові теж дощ не вщухає..
Завтра кацапи будуть волать про климатичну зброю, вироблену в биолабораторіях України.
Кацапи, такі кацапи
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12.04.2022 12:47 Ответить
Господь, Господь нам впоміч!!! "Коня готовят на день битвы, НО Победа от Господа"!!! Бог дарует Победу!!!!
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12.04.2022 12:52 Ответить
Всі боги рідні допомогають у захисті рідноі землі.Слава Роду!!
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12.04.2022 13:07 Ответить
Це бендерівський дощ! На кацапії треба щаборонити його і розстріляти.
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12.04.2022 13:15 Ответить
Навіть природа проти орків.
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12.04.2022 13:18 Ответить
дякуємо пане Дощ... і озима нап"ється і орда захлинеться...
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12.04.2022 13:36 Ответить
Будь-які погодні негаразди - на допомогу захисникам.
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12.04.2022 13:38 Ответить
Jescho u mokshan jaica hoditj meshajet.
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12.04.2022 13:48 Ответить
знищення доріг бульдозерами може бути найсильнішою зброєю в цій війні.
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12.04.2022 15:09 Ответить
Асфальт же ложили... шоб танкам по нему было ехать удобно...
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12.04.2022 16:31 Ответить
 
 