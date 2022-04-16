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У Бородянці встановили перші модульні будинки. ВIДЕО

У Бородянці на Київщині встановили перші 15 модульних будинків для проживання співробітників ДСНС та волонтерів, які займаються відбудовою селища.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Помешкання обладнані базовими речами, необхідними для тимчасового проживання. Першочергово вони будуть надані у користування тим, хто зараз працює в Бородянці над ліквідацією бойових дій.

Вже замовлено такі ж модулі для Київської, Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що найближчим часом у всіх деокупованих містах розпочнеться відновлення всіх зруйнованих будинків – багатоповерхових та приватних.

Також читайте: Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. ФОТО

Автор: 

житло (1071) Київська область (4035) Тимошенко Кирило (558) Бородянка (82)


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Топ коментарі
+7
та усім ***** що там в Китаї
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16.04.2022 21:50
+3
в Бородянці поки нема (чи обмаль дітей) це містечко для співробітників МЧС і волонтерів
але захист для нихх теж повине бути (тим паче що нема метро..хоч я про нього і не згадував)
мені здається шо якась споруда в землі з залізобетону зверху і декількома виходами - не завадить...
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16.04.2022 22:06
+2
капитализация алиекспресс впала на 25%. а це майданчик на якому торгуэ весь китай. звильнили понад 100 тис людей. и це не весло.
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16.04.2022 21:54
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а ви думаєте шо там в Китаї... тризда там...
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16.04.2022 21:44 Відповісти
та усім ***** що там в Китаї
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16.04.2022 21:50 Відповісти
капитализация алиекспресс впала на 25%. а це майданчик на якому торгуэ весь китай. звильнили понад 100 тис людей. и це не весло.
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16.04.2022 21:54 Відповісти
"весело
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16.04.2022 21:55 Відповісти
кому не весело? вам кацапам или китайцам таким же *******?
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16.04.2022 22:17 Відповісти
Весь китай торгует на 1688, а алиэкспресс это для лохов. Цены выше, чем в Украине на те же китайские товары
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16.04.2022 22:35 Відповісти
нет не похрен - если китай ********* - будет охренительно цены на нефть сразу упадут и на газ тоже
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16.04.2022 22:18 Відповісти
И что, им пожрать не дают? Не верю
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16.04.2022 22:11 Відповісти
Давать дают, но не до всех доносят. И не хватает, и на этом жить нельзя долго. С водой проблемы, там можно пить только бутлированую. Люди трогаются мозгами и прыгают из окон.
Там концлагерь полный
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16.04.2022 22:15 Відповісти
а что шанхай уже закрыли* я думал там какой другой город 28 млн изолировали?
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16.04.2022 22:19 Відповісти
а бомбосховище? хоч одне... адже бомбордування, або ракетний обстріл раша-тварюками можливі у будь якому куточку України...
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16.04.2022 21:50 Відповісти
в Бородянці нема метро, а дах над головою і нагодовані діти - вже зовсім непогано.
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16.04.2022 21:55 Відповісти
в Бородянці поки нема (чи обмаль дітей) це містечко для співробітників МЧС і волонтерів
але захист для нихх теж повине бути (тим паче що нема метро..хоч я про нього і не згадував)
мені здається шо якась споруда в землі з залізобетону зверху і декількома виходами - не завадить...
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16.04.2022 22:06 Відповісти
эти домики на стройку для рабочих не плохо пошли бы
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16.04.2022 22:21 Відповісти
Спасибо братьям за помощь
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16.04.2022 22:56 Відповісти
 
 