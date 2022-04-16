У Бородянці встановили перші модульні будинки. ВIДЕО
У Бородянці на Київщині встановили перші 15 модульних будинків для проживання співробітників ДСНС та волонтерів, які займаються відбудовою селища.
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Помешкання обладнані базовими речами, необхідними для тимчасового проживання. Першочергово вони будуть надані у користування тим, хто зараз працює в Бородянці над ліквідацією бойових дій.
Вже замовлено такі ж модулі для Київської, Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що найближчим часом у всіх деокупованих містах розпочнеться відновлення всіх зруйнованих будинків – багатоповерхових та приватних.
Топ коментарі
+7 Максім ХОЙ #398010
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+3 Вася Шевченко #371210
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+2 оззи
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а ви думаєте шо там в Китаї... тризда там...
Там концлагерь полный
але захист для нихх теж повине бути (тим паче що нема метро..хоч я про нього і не згадував)
мені здається шо якась споруда в землі з залізобетону зверху і декількома виходами - не завадить...