У Бородянці встановили перші модульні будинки. ВIДЕО

У Бородянці на Київщині встановили перші 15 модульних будинків для проживання співробітників ДСНС та волонтерів, які займаються відбудовою селища.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Помешкання обладнані базовими речами, необхідними для тимчасового проживання. Першочергово вони будуть надані у користування тим, хто зараз працює в Бородянці над ліквідацією бойових дій.



Вже замовлено такі ж модулі для Київської, Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що найближчим часом у всіх деокупованих містах розпочнеться відновлення всіх зруйнованих будинків – багатоповерхових та приватних.

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